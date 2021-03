Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is meer dan 80 jaar geleden dat Superman in 1938 voor het eerst debuteerde op de paginas van DC Comics.

Slechts 10 jaar daarna kwam de Man of Steel op het grote scherm via Superman-series die in theaters werden uitgezonden. Sindsdien hebben we acht verschillende acteurs de rode en blauwe pantys laten passen, en we voegen er steeds meer aan toe. Onlangs speelde Tyler Hoechin Clark Kent in de nieuwe show Superman en Lois van de CW. We zijn ook klaar om onze laatste blik te werpen op Henry Cavills versie van het personage wanneer de Snyder-versie van Justice League op 18 maart 2021 uitkomt op HBO Max.

Ook: DC-films op volgorde: DC Extended Universe-tijdlijn

We hebben ook vernomen dat een nieuwe Superman-reboot zich in de vroege ontwikkelingsfase bevindt, waarbij Ta-Nehesi Coates het script voor een Black Superman schrijft. Dit zal naar verluidt een geheel nieuw personage zijn, niet alleen een zwarte versie van de superman van Clark Kent. Dus met al deze frisse Man of Steel-inhoud, dachten we dat het nu een goed moment zou zijn om elke verschijning van Superman op volgorde af te ronden.

We beginnen met de oude series van na de Tweede Wereldoorlog en gaan door tot Crisis on Infinite Earths. Helaas, omdat Superman meerdere keren opnieuw is opgestart en opnieuw is uitgebracht, is er geen enkele chronologische volgorde om te volgen. Dus we zijn de klassieke route gegaan: de volgorde van de releasedatum, met uitzondering van een paar titels. We hebben ook een lijst met veel van zijn geanimeerde optredens onderaan toegevoegd.

OPMERKING: Er kunnen hieronder spoilers zijn. Ga naar de onderkant van deze handleiding als u een versie met opsommingstekens wilt zien, kunt u in plaats daarvan doorbladeren.

Hier is elke live-action Superman-film, serie en tv-show in volgorde ...

Het eerste live-optreden van The Man of Steel is terug te voeren op series die in première gingen in de bioscoop in 1948 en 1950. De twee series hebben elk 15 hoofdstukken en sterren Kirk Alyn als Superman en Noel Nielle als Lois Lane. Spencer Gordon Bennett was de regisseur van beide series, hoewel hij samen met Thomas Carrin de eerste Superman-serie co-regisseerde.

In de eerste officiële superheldenfilm met DC-personages speelt George Reeves de hoofdrol als de Man of Steel. Superman, als zijn alter ego Clark Kent, gaat samen met Lois Lane (Phyllis Coates) de diepste oliebron ter wereld onderzoeken om te ontdekken dat een ras van mensachtige wezens uit de ondergrond is voortgekomen. De film, geregisseerd door Lee Sholem, was bedoeld om interesse te wekken voor The Adventures of Superman, een tv-show die het jaar daarop in première ging en zes seizoenen duurde. Het speelde ook George Reeves.

Superman begon het superheldenfilmgenre.

In deze klassieke film zien we het oorsprongsverhaal van Superman: zijn vader Jor-El (Marlon Brando) stuurt hem vanuit de stervende wereld Krypton naar de aarde, waar zijn unieke moleculaire structuur hem superkrachten geeft. Hij wordt opgevoed door de Kents totdat hij de waarheid leert over waar hij vandaan komt en het moet opnemen tegen Lex Luthor (Gene Hackman), die van plan is de westkust van de VS te laten zinken met een kernwapen.

SQUIRREL_4263580

Een waterstofbom wordt door Superman de ruimte ingestuurd en laat per ongeluk drie Kryptonische oorlogsmisdadigers onder leiding van General Zod (Terence Stamp) vrij. Met dezelfde krachten als Superman, gingen de drie Kryptonians op pad om de aarde te veroveren. Ondertussen bevrijdt Superman zichzelf van zijn krachten, zodat hij een normaal leven kan leiden met Lois Lane (Margot Kidder).

Richard Donner regisseerde Superman I en dit vervolg, Superman II.

Superman III markeert een plotselinge achteruitgang in kwaliteit van de eerste twee Superman-films, misschien omdat een nieuwe regisseur, Richard Lester, aan boord werd gehaald. In zijn vertolking keert Christopher Reeves terug als Clark Kent en gaat hij terug naar zijn geboorteplaats Smallville, Kansas. Ondertussen huurt de CEO van Webscoe, Ross Webster (Robert Vaughn), een getalenteerde maar klungelige computerprogrammeur (Richard Pryor) in om hem te helpen zijn concurrenten te vernietigen en hopelijk Superman te vermoorden.

Supergirl is de vergeten spin-off van de Superman-films van Christopher Reeves. Het was een box office en een kritische teleurstelling, maar het geeft wel een glimp van de toekomst van onderling verbonden universums in superheldenfilms. Supergirl volgt Kara Zor-El, een vluchteling uit Krypton. Ze woont in Argo City en verliest per ongeluk een apparaat dat de hele stad van stroom voorziet. Ze volgt het helemaal naar de aarde om het terug te krijgen.

In de laatste Superman-film van Christopher Reeves gaat de Man of Steel een nucleaire wapenwedloop aan. Wanneer Superman aankondigt dat hij van plan is elk kernwapen te vernietigen, zijn de naties van de aarde het daar ook mee eens en beginnen ze de wapens de ruimte in te schieten.

Superman is van plan de wapens in de ruimte te verzamelen en in de zon te gooien. De aartsvijand van Superman, Lex Luthor (Gene Hackman), hecht echter een lok van Supermans haar aan een van de kernwapens, en wanneer het in de zon wordt gegooid, creëert het een ander superkrachtig wezen, Nuclear Man (Mark Pillow), die gelijk is aan dat van Superman. kracht. Sydney J Furie regisseerde The Quest for Peace.

Superboy is een tv-programma dat vanaf 1988 vier seizoenen liep.

Het werd geproduceerd door Ilya en Alexander Salkind, die de eerste drie Christopher Reeves Superman-films en Supergirl produceerden. De show speelt John Haymes Newton als een jonge versie van Clark Kent / Superman die naar de universiteit gaat. De serie bevat ook Stacy Haiduk als Supermans love interest Lana Lang en Scott James Wells als Supermans aartsvijand Lex Luthor.

Lois en Clark was een verrassende tv-show in het midden van de jaren 90, met Dean Cain in de hoofdrol als Clark Kent en Terri Hatcher in de hoofdrol als Lois Lane. De serie begint met Kent een nieuwe baan bij de Daily Bugle in de stad Metropolis, waar hij Lois ontmoet en verliefd wordt. Hoewel de show meer gericht is op de liefdesbelang tussen de twee hoofdpersonages, heeft het nog steeds veel actie, evenals nieuwe en klassieke Superman-schurken die het opnemen tegen Lois en Clark tijdens de vier seizoenen van de show.

Smallville wil de vraag beantwoorden hoe de middelbare school voor Superman was.

Het speelt Tom Welling als de middelbare schoolversie van Clark Kent die in Smallville woont. Het is de langst lopende Superman live-action serie met 10 seizoenen. Natuurlijk was het oorsprongsverhaal van Superman een beetje teruggekeerd voor de show, met Lex Luthor, gespeeld door Michael Rosenbaum, die samen met Clark Smallville High bijwoonde. Het bevat ook andere Superman-schurken, zoals Darkseid, General Zod en Brainiac.

Een valse start bij het resetten van The Superman Universe, deze film is een vervolg op de eerste twee Superman-films van Christopher Reeves. Maar het negeert de gebeurtenissen van de derde en vierde film. Het is de moeilijkste film om in onze tijdlijn te plaatsen, omdat hij zich zou moeten afspelen vijf jaar na Superman II, dat plaatsvond in 1982, maar hij negeert dat alles en speelt zich op de een of andere manier af in modern 2006.

Brandon Routh schittert als Clark Kent / Superman, die na een afwezigheid van vijf jaar terugkeert naar de aarde om zijn archnemesis Lex Luthor (Kevin Spacey) te vinden die van plan is hem te doden en de VS te vernietigen om zijn eigen continent te creëren dat hij kan regeren. Superman heeft ook te maken met problemen in zijn liefdesleven, want Lois Lane (Kate Bosworth) is tijdens zijn afwezigheid van de aarde van hem weggegaan.

In de film die het officiële DC Extended Universe van start ging, neemt Henry Cavill de mantel van Superman over. Het met sterren bezaaide oorsprongsverhaal stelt Russel Crowe als de biologische vader van Superman, Jor-el, en Kevin Costner en Diane Lane als de Kents die hem adopteren.

Clark, die zichzelf de schuld geeft na de dood van zijn geadopteerde vader, reist de wereld rond om zijn ware identiteit en krachten te verbergen. Uiteindelijk moet Clark zijn identiteit als Superman accepteren om de planeet te redden van kwaadaardige Kryptonians onder leiding van General Zod (Michael Shannon).

Supergirl maakt deel uit van het CW-kanaal Arrowverse, dat andere door DC Universe geïnspireerde shows bevat, zoals Arrow, Batwoman en de nieuwe Lois en Superman-serie. Supergirl speelt Melissa Benoist als Kara Zor-El, die als 13-jarige vanuit Krypton naar de aarde werd gestuurd met haar neefje. Haar ruimtevaartuig raakt uit koers en maakt een omweg door de fantoomzone op weg naar de aarde.

Bij die omweg springt Kara 24 jaar in de toekomst, waar ze ontdekt dat haar neef nu Superman is.

Batman v Superman laat zien hoe twee van de meest herkenbare superhelden elkaar uiteindelijk haten.

Batman van Ben Affleck beschouwt Cavills Superman als een niet te stoppen buitenaardse kracht die een te groot risico is om onbeheerd achter te laten. Ondertussen beschouwt Superman Batmans merk van burgerwacht als slechts een ander voorbeeld van de welig tierende misdaad. Terwijl ze elkaar proberen te slim af te zijn, maakt Lex Luthor (Jesse Eisenburg) achter de schermen een wapen dat krachtig genoeg is om ze allebei te verslaan.

Zack Snyder regisseerde Dawn of Justice.

Batman (Ben Affleck) en Wonder Woman (Gal Gadot) zijn outgunned en nog steeds aan het bijkomen van de dood van Superman (Henry Cavill) in Batman v Superman, dus Justice League ziet het klassieke superheldenteam zich verenigen om het op te nemen tegen Steppenwolf, een schurk die uit is om de aarde te transformeren tot een onbewoonbare planeet zoals zijn eigen huis.

Er is een nieuwe vier uur durende "Snyder Cut" -versie van Justice League die naar HBO Max gaat in september 2021. Het wordt samengesteld door de oorspronkelijke regisseur Zac Snyder, die de productie moest verlaten vanwege een familietragedie.

Joss Whedon voltooide de originele theatrale versie van de film.

Crisis on Infinite Earths is een cross-over-evenement - dat plaatsvindt in vijf afleveringen in de Arrowverse TV-serie - waar DC-helden zoals Superman en Supergirl zich verenigen om de vernietiging van de aarde te stoppen die in verschillende dimensies bestaan.

Deel één van de serie is eigenlijk een aflevering van de CW-show Supergirl, maar dat is niet de enige connectie met de Man of Steel. We krijgen drie versies van Superman tijdens het crossover-evenement, waarvan je er twee misschien nog kent van eerder op onze lijst.

Brandon Routh keert terug als zijn versie van Clark Kent uit de film Superman Returns uit 2006, en Tom Welling verschijnt als zijn versie van het personage uit Smallville. De serie debuteert ook de versie van Clark Kent voor de nieuwste versie van Superman.

Hier is een lijst met de afleveringen van Crisis on Infinite Earths:

Supergirl - Seizoen 5, aflevering 9

Seizoen 5, aflevering 9 Batwoman - Seizoen 1 aflevering 9

- Seizoen 1 aflevering 9 The Flash - Seizoen 6 Aflevering 9

- Seizoen 6 Aflevering 9 Arrow - Seizoen 8 Aflevering 8

- Seizoen 8 Aflevering 8 Legends of Tomorrow - Speciale aflevering

Superman en Lois gingen in februari 2021 in première op CW als de nieuwste uitbreiding van de Arrowverse. Het ziet Tyler Hoechlin ster als Superman en Elizabeth Tulloch ster als Lois Lane. In de show keren een getrouwde Clark en Lois terug naar Smallville om hun twee zonen op te voeden, Jonathan (Jordan Elsass) en Jordan Kent (Alex Garfin). De serie is onlangs vernieuwd voor een tweede seizoen.

We hebben ook een lijst samengesteld met de meest opvallende optredens van Superman in animaties - het is voor degenen onder jullie die alles willen wat je kunt vinden aan Superman-inhoud. Als je gaat kiezen welke geanimeerde projecten je wilt bekijken, raden we de nieuwste animatiefilms aan die door DC zijn geproduceerd, zoals Death of Superman uit 2018 of Superman: Red Son uit 2020.

