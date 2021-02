Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tom Cruise is een van s werelds meest bankabele sterren, niet in de laatste plaats dankzij het voortdurende en soms hernieuwde succes van de Mission Impossible-franchise.

Hij is nu al een paar decennia het gezicht van deze spionagefilms, en ze blijven maar nieuwe manieren vinden om zijn onaardse enthousiasme en toewijding goed te gebruiken. Dat gezegd hebbende, met een heleboel genummerde inzendingen en drie films zonder cijfers, vraagt u zich misschien af in welke volgorde u de Mission Impossible-films eigenlijk moet bekijken - bekijk de beste volgorde hieronder.

Voor degenen die niet meer willen weten, hier is de lijstvolgorde waarin je de films moet bekijken, om een goed beeld te krijgen van de terugkerende personages en overkoepelende verhaallijnen van de serie (waarvan er niet te veel zijn).

Missie onmogelijk

Mission Impossible II

Missie onmogelijk 3

Mission Impossible: Ghost Protocol

Mission Impossible: Rogue Nation

Mission Impossible: Fallout

Waar het allemaal begon - Brian de Palmas geweldige thriller nam Tom Cruise mee in zijn hoogtijdagen en plaatste hem in het midden van een bochtige samenzwering vol dubbele kruisen en duistere personages. Als Ethan Hunt moet hij uitzoeken wie zijn team heeft verraden en ze opsporen.

Het is een echte traktatie om weer te zien, met meer actie-set-stukken dan je je misschien herinnert, en het is ook de introductie die je nodig hebt tot het IMF, gezichtsveranderende maskers en, natuurlijk, dat volledig iconische hoofdthema.

Een stilistische verandering van tempo, de tweede film in de franchise werd geleid door John Woo, dus er zijn genoeg slow-motion-momenten van glorie om rond te gaan, en een beetje een spil in de richting van meer actie.

Net als de eerste keer dat je er bent, heb je een verbluffend goede cast om van te genieten, en hoewel het mysterie in de kern misschien wel de minst meeslepende serie is, is er hier nog steeds veel plezier te beleven.

Dit keer zit JJ Abrams in de regisseursstoel en neemt hij de zaken in een verrassend donkere richting, met Philip Seymour Hoffman als een absoluut vreselijke slechterik die Hunt en zijn vrienden lastigvalt.

Dat gezegd hebbende, er is genoeg actie, waaronder een gedenkwaardige en gruizige ontvoering van het pronkstuk op een brug, en alles is net zo hi-tech en glanzend als gewoonlijk. Om de originele trilogie af te sluiten, het is een mooie conclusie die uiteindelijk verre van definitief was.

Met Brad Bird opgeroepen om te regisseren, was Ghost Protocol bedoeld als het begin van een nieuwe dageraad voor Mission Impossible, waarbij het stokje van de hoofdrolspeler werd overgedragen aan Jeremy Renner.

In plaats daarvan sloeg de mix van actie en wendingen weer waar, en maakte het duidelijk dat Cruise nog kilometers te maken had als Ethan Hunt. De scène bovenop de Burj Khalifa in Dubai heeft lang in de herinnering van elke actiefilmfan geleefd, net als de zandstorm die erop volgt.

Als Mission Impossible op enig moment echt zijn groove heeft geraakt, begon het met Rogue Nation - Christopher McQuarrie nam het over van Bird, en iets aan zijn stijl past perfect bij de franchise.

In samenwerking met Cruise worden de stunts gekker, worden ze inventief gefilmd, is de cast betrouwbaar zoals altijd (met Rebecca Ferguson die binnenkomt om een stekelig alternatief superspy aan te bieden voor Hunt), en het plotten is ingewikkeld zonder overdreven te voelen. Het is eigenlijk een geweldige tijd.

Fallout is een wonder - naar onze mening verreweg de beste Mission Impossible-film en een van de beste actiefilms die in jaren zijn uitgebracht. Met Henry Cavill en Ferguson als Cruises folies, biedt het scène na scène van ongelooflijke stunts, meerdere wendingen die dingen enorm veranderen en een geweldig gevoel van momentum.

Het is geestig geschreven en onberispelijk geregisseerd, waarbij McQuarrie de eerste persoon wordt die de baan van de regisseur daadwerkelijk behoudt. Het is zo goed dat het onmiddellijk McQuarrie- en Cruise-contracten opleverde voor een zevende en achtste film, en we kunnen niet wachten om te zien welke waanzin ze bedenken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.