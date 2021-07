Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WarnerMedia kondigde eerder dit jaar aan dat HBO Max in juni zal beginnen met de eerste fase van zijn internationale uitrol. Nu bevestigt het bedrijf dat de uitrol momenteel aan de gang is, waarbij zijn vlaggenschip-streamingservice eindelijk wordt gelanceerd in 39 gebieden in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Voorheen was HBO Max alleen beschikbaar in de VS. Het uiteindelijke doel, aldus WarnerMedia, is dat HBO Max beschikbaar komt in tientallen andere landen over de hele wereld. Na de uitrol in Latijns-Amerika zal WarnerMedia zich richten op de transitie van HBO-diensten in Europa . Bestaande streamingdiensten van het HBO-merk in Scandinavië, Spanje, Centraal-Europa en Portugal zullen later dit jaar worden geüpgraded naar HBO Max.

Het is onduidelijk of het VK HBO Max krijgt.

Buiten de VS zijn hier de landen en gebieden met HBO Max nu:

Anguilla, Antigua, Argentinië, Aruba, BVI., Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazilië, Kaaimaneilanden, Chili, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haïti , Honduras, Jamaica, Mexico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Kitts en Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Suriname, Trinidad en Tobago, Turks- en Caicoseilanden, Uruguay en Venezuela.

Als onderdeel van de internationale lancering zei WarnerMedia dat het van plan is de HBO Go-app volledig te vervangen door de HBO Max-app die al beschikbaar is in de VS. Klanten die voor HBO Go betalen via WarnerMedia worden automatisch nieuwe abonnees van HBO Max. Het heeft ook beloofd om de komende twee jaar 100 lokale originelen in Latijns-Amerika te produceren, en later in 2021 zullen voetbalfans in Brazilië en Mexico UEFA Champions League-wedstrijden krijgen.

HBO Max is beschikbaar voor abonnement op HBOMax.com. Het is toegankelijk vanaf ondersteunde smartphones, tablets, smart-tvs en compatibele streamingapparaten. Het omvat twee abonnementen: het standaardabonnement voor alle compatibele apparaten en het mobiele abonnement voor compatibele smartphones en tablets.

Geschreven door Maggie Tillman.