(Pocket-lint) - HBO kondigde in maart 2020 aan dat het van plan was om een live-action tv-serie-aanpassing van Naughty Dogs hit 2013-videogame The Last of Us te ontwikkelen . Nu heeft een van de showrunners bevestigd wie is gecast om de hoofdpersonages van Joel en Ellie te spelen.

The Last of Us wordt de eerste tv-serie van PlayStation Productions, die van plan is om zowel shows als films uit de PlayStation-catalogus met videogames IP te produceren. De serie wordt geleid door Craig Mazin, de maker van de tv-serie Chernobyl, evenals Neil Druckmann, president van Naughty Dog Studios en regisseur van The Last of Us-game. Druckmann bevestigde de casting op 10 februari 2021.

We zijn heel blij dat Bella lid wordt van de TLoU-familie! https://t.co/4v9TbLhcMr - Dr.Uckmann (@Neil_Druckmann) 11 februari 2021

Citaten tweeten rapporten van The Hollywood Reporter en Deadline Hollywood, Druckmann onthulde dat Joel zal worden gespeeld door Pedro Pascal en Ellie zal worden gespeeld door Bella Ramsey. Pedro Pascal is vooral bekend om zijn titulaire rol in The Mandalorian, hoewel hij ook Oberyn Martell speelde in Game of Thrones. Fans van Game of Thrones zullen zich ook Ramsey herinneren, die het pittige personage Lyanna Mormont speelde.

Aaa en daar is de andere helft. Gestookt om Pedro aan boord van onze show te hebben! https://t.co/Etsjvfb2Wi - Dr.Uckmann (@Neil_Druckmann) 11 februari 2021

In de tv-serie The Last of Us moet Pascal dus een ander jongeling begeleiden, maar dit keer een tienermeisje in plaats van Baby Yoda. De videogame speelt zich af 20 jaar nadat een verwoestende infectie het grootste deel van de mensheid in zombie-achtige wezens verandert. Joel helpt Ellie uit een in quarantaine geplaatst Boston en uiteindelijk door het hele land in de hoop een remedie te vinden voor het virus dat de samenleving grote schade heeft toegebracht.

De game won meerdere prijzen dankzij het hartverscheurende verhaal, en het vervolg, The Last of Us II uit 2020, was even succesvol.

Er is geen releasedatum vastgesteld voor de tv-serie, maar deze gaat al dit jaar in première op HBO (en waarschijnlijk HBO Max ) .

Geschreven door Maggie Tillman.