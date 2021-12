Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Maak je klaar voor een terugkeer naar de Matrix.

De franchise die meer dan 20 jaar geleden het nieuwe millennium inluidde, keert terug -- met het eerste vervolg sinds The Matrix Revolutions in 2003 uitkwam. Het volgende deel, The Matrix Resurrections (Matrix 4), is eigenlijk een van de films die WarnerMedia van plan is om in première te gaan. op HBO Max en tegelijkertijd in de bioscoop op 22 december 2021. Het zijn opnieuw Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss. Lana Wachowski is ook teruggekeerd om te regisseren.

Lana schreef en regisseerde samen met haar zus Lilly de originele trilogie.

Om je op de hoogte te houden van de hele franchise, hebben we alle Matrix-films en de korte animatiefilms verzameld in een kijkvolgorde.

We hebben ze ook chronologisch weergegeven, zodat u de gebeurtenissen kunt volgen terwijl ze plaatsvinden. Het is echt heel duidelijk, aangezien de volgorde van de releasedatum chronologisch is, maar we vertellen je waar je de korte animatiefilms moet plaatsen - en aangezien de films hun nummer niet in de titel hebben, zou dit het vinden van de juiste volgorde een beetje moeten maken gemakkelijker. Een spoilervrije versie van onze gids staat onderaan vermeld.

LET OP: ER ZIJN SPOILERS HIERONDER.

De originele Matrix-film volgt Keanu Reeves, die de computerhacker Thomas "Neo" Anderson speelt. Neo begint op te merken dat sommige dingen niet zijn zoals ze lijken in zijn wereld, wanneer hij plotseling wordt opgepikt door mysterieuze agenten die eisen dat Neo hen naar de locatie leidt van een terrorist die bekend staat als Morpheus (Laurence Fishburne). Morpheus breekt Neo echter uit en biedt hem een keuze: neem de blauwe pil en word morgen wakker in je bed met de gedachte dat dit allemaal een droom was, of neem de rode pil en leer de waarheid.

The Animatrix is een animatiefilm - of liever een verzameling - van negen korte films (waarvan er vier zijn geschreven door de Wachowskis) die verschillende verhalen vertellen die zich afspelen in The Matrix Universe. Het werd oorspronkelijk uitgebracht tussen de tweede en derde Matrix-speelfilm.

De negen verschillende verhalen spelen zich af op verschillende punten in The Matrix Universe, waardoor het moeilijk te plaatsen is in onze tijdlijn. De reden dat we ze hier hebben geplaatst, is dat de eerste korte film in de Animatrix dient als een directe prequel op de gebeurtenissen van The Matrix Reloaded, de volgende film op onze lijst. De andere korte films passen misschien niet perfect in de tijdlijn hier, maar het is gemakkelijker voor nieuwe kijkers om het universum te begrijpen met achtergrondkennis van de eerste Matrix-film.

Zo zijn er shorts met Keanu Reeves Neo en twee andere die de oorlog tussen mens en machine laten zien die uiteindelijk de aarde vernietigt. Beide zijn leuke horloges, maar worden verbeterd door een deel van het bronmateriaal te kennen.

Als je gewoon dolgraag elk stukje van de Matrix in chronologische volgorde wilt bekijken, rangschikt de onderstaande lijst de korte animatiefilms in chronologische volgorde. We hebben onder aan deze handleiding nog een lijst toegevoegd die laat zien waar elk van de Animatrix-shorts in de filmtijdlijn past.

Programma

De Tweede Renaissance deel 1

De Tweede Renaissance deel 2

Wereldrecord

Een detective verhaal

Kinderverhaal

Voorbij

gematriculeerd

Laatste vlucht van de Osiris

Er werden twee vervolgen op de originele Matrix-film uitgebracht om de originele trilogie af te sluiten, en beide gingen in première in 2003.

Reloaded debuteerde in mei 2003 en speelt zich zes maanden na de gebeurtenissen van de eerste film af. Het draait om de poging van de machines om Zion, de laatste menselijke stad, te vernietigen. Ondertussen leeft de slechterik uit de eerste film, Agent Smith (Hugo Weaving), niet alleen nog maar heeft hij grote veranderingen ondergaan na zijn confrontatie met Neo in The Matrix.

De originele Matrix-trilogie eindigde met The Matrix Revolutions, die in december 2003 uitkwam. Het is geschreven en geregisseerd door The Wachowskis - net als de andere twee films.

Het begint onmiddellijk na de gebeurtenissen van Reloaded. Agent Smith, die zijn connectie met de Matrix had verbroken door Neo, is nog krachtiger geworden en heeft zijn weg naar de echte wereld gevonden door het lichaam van Bane (Ian Bliss) te assimileren. Neo zit ondertussen vast in de Matrix-versie van het vagevuur, wat ertoe leidt dat Trinity en Morpheus hem proberen te bevrijden.

Als je bij je rewatch zo ver bent gekomen, weet je nu dat aan het einde van The Matrix Revolutions (SPOILER ALERT) de twee belangrijkste helden van de franchise allebei dood zijn. Neo en Trinity hebben zichzelf opgeofferd om de vrijheid van de mensheid te verzekeren en de oorlog tussen mens en machine te beëindigen. Welnu, we kennen Keanu Reeves en Carrie-Ann Moss al, en afgaande op de officiële trailer, lijkt het erop dat de twee personages, nu veel ouder, veel déja vu ervaren.

Naast de twee sterren, is het de bedoeling dat Jada Pinkett Smith haar rol als Niobe uit de originele films opnieuw vertolkt, en Neil Patrick Harris, Jonathan Groff en Priyanka Chopra behoren tot degenen die naar verwachting als nieuwe personages aan de serie zullen deelnemen. Het is echter bevestigd dat de film zich afspeelt na de gebeurtenissen van de originele trilogie.

OK, dus hier is de spoilervrije, overzichtelijke versie van de bovenstaande gids:

De matrix (1999)

*Optioneel: De Animatrix (2003)

The Matrix opnieuw geladen (2003)

De Matrix-revoluties (2003)

De Matrix-opstandingen (22 december 2021)

*De Animatrix is optioneel. Het bevat korte animatiefilms, waarvan sommige prequels zijn op The Matrix.

De Animatrix-shorts zijn hieronder vetgedrukt en chronologisch gerangschikt met de live-action Matrix-films:

Programma (Animatrix - 2003)

De Tweede Renaissance deel 1 (Animatrix - 2003)

De Tweede Renaissance deel 2 (Animatrix - 2003)

Wereldrecord (Animatrix - 2003)

Een detectiveverhaal (Animatrix - 2003)

De matrix (1999)

Kinderverhaal (Animatrix - 2003)

Voorbij (Animatrix - 2003)

Matriculated (Animatrix - 2003)

Laatste vlucht van de Osiris (Animatrix - 2003)

The Matrix opnieuw geladen (2003)

De Matrix-revoluties (2003)

De Matrix-opstandingen (2021)

