(Pocket-lint) - Nu Amazon een nieuwe serie gaat lanceren die zich afspeelt in het universum van Lord of the Rings, is er nooit een beter moment geweest om de avonturen van onze kleine Hobbit-vrienden in de aanloop naar dit punt in te halen om een idee te krijgen van het universum waarin ze leven. .

Het is vermeldenswaard dat de serie van Amazon niet zal herhalen of de verhaallijnen zullen bespreken die tot nu toe in de twee filmtrilogieën zijn betreden. In plaats daarvan zullen deze gebaseerd zijn op een deel van de langere, diepere en meer historische wereld die de twee films hebben gemist. Beschouw deze als duizenden jaren vóór The Hobbit, wanneer het kwaad opnieuw opduikt in Middle-earth.

Maar de vraag blijft: wat is de beste volgorde om de twee bestaande trilogieën te bekijken? Er is natuurlijk geen goede manier, maar er is een manier die volgens ons het meest logisch is.

Afhankelijk van hoe geduldig en toegewijd u bent, wilt u misschien de uitgebreide edities opzoeken. Elk van de zes films is beschikbaar als een veel langere versie dan uitgebracht in de theaters / bioscopen. Die lopen allemaal gemakkelijk over de drie uur.

OPMERKING: ER ZIJN HIERONDER SPOILERS

Het grootste deel van de film speelt zich misschien af in de tijd na The Hobbit-trilogie, maar The Fellowship of the Ring is echt een goede introductie tot Middle-earth, Hobbits, Elves, the Shire en - nog belangrijker - de geschiedenis van The One Ring. Bovendien is een deel van het verhaal de sleutel tot het begrijpen van wat er in de Hobbit-films gebeurt. In de eerste plaats omdat de Hobbit-films beginnen met een oude Bilbo die zijn avonturen aan Frodo opschrijft, en daarom is een kennismaking met Frodo belangrijk.

In deze film, Frodo en zijn bedrijf: Aragorn, Boromir, Legolas, Gimli, Gandalf, Merry (Meriadoc), Pippin (Peregrin) en Sam

(Samwise) nemen bezit van de ring en beginnen hun reis naar Mordor, waar ze proberen de ring in het vuur te gooien om hem te vernietigen. Al die tijd achtervolgd en achtervolgd door Saurons angstaanjagende Nazgul en Sarumans leger van Orc en Uruk-hai.

Zoals gezegd begint het verhaal met Bilbo die zijn avonturen aan Frodo vertelt. We maken kennis met de tijd dat Bilbo op het spoor wordt gezet in een avontuur door de tovenaar Gandalf en een bende dwergen die hun verloren stad in de Lonely Mountain willen heroveren, die vol schatten is en momenteel de thuisbasis is van de draak Smaug. Bilbo krijgt in deze film voor het eerst de One Ring in handen na een spelletje raadsels met het wezen Gollum. Wat zit er in zijn zakken?

Bilbo, de dwergen - geleid door Thorin - en Gandalf de Grijze zetten hun missie voort om de stad terug te winnen. Ze zijn voorbij de Misty Mountains gekomen en moeten het nu opnemen tegen Mirkwood Forest, dat niet zonder gevaar is en ze moeten het doen zonder Gandalf. Als ze eenmaal bij de berg zijn, moet Bilbo - als de aangewezen inbreker - de geheime deur vinden en de kostbare Arkenstone terugnemen die de dwergen vereren als de sleutel tot hun macht en het terugnemen van de controle over hun stad.

Bilbo en zijn compagnie zijn verwikkeld in een oorlog, de draak heeft de Lonely Mountain verlaten en de mensen van Lake-town worden bedreigd. Orks, dwergen, elven, mensen en zelfs gigantische adelaars bereiden zich voor op oorlog terwijl Bilbo te maken heeft met een machteloze Thorin. Gandalf wordt in deze film ook gered van de Necromancer.

Het bedrijf wordt aan het einde van Fellowship opgesplitst en dus gaan Frodo en Sam verder met de missie om de ring te vernietigen zonder de rest van het bedrijf. Tijdens deze reis ontmoeten ze Gollum voor het eerst op de juiste manier, terwijl Aragorn, Legolas en Gimli op zoek gaan naar Merijn en Pepijn die door orks zijn gevangengenomen. Ze ontmoeten de mensen van Rohan, de belegerde stad en de verbannen ruiters. We maken kennis met Ents - boomherders die er lang over doen om iets te zeggen - en Faramir, de broer van Boromir.

De gevaarlijke reis van Sam en Frodo is bijna voortijdig beëindigd dankzij wat stiekem werk van Gollum, maar ongeacht de obstakels op hun weg, ze moeten de ring in het vuur van Mount Doom krijgen. De rest van het bedrijf - nu vergezeld door de macht van Rohan - is verwikkeld in oorlog met de duistere krachten van Midden-aarde om Gondor te redden, terwijl de machteloze rentmeester van binnen lijkt te willen afbreken.

Hoewel sommige scènes in Fellowship of the Ring zich afspelen in de jaren vóór de eerste Hobbit-film, speelt de meeste zich af in de tijd daarna. Het speelt zich af in de tijd na Bilbos 111e (of eenentwintigste) verjaardag. Evenzo, terwijl de Hobbit-verhalen achteraf worden opgeschreven door een oudere Bilbo, speelt het verhaal zelf zich af wanneer Bilbo jonger is.

The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

The Lord of the Rings: Fellowship of the Ring (2001)

The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

The Lord of the Rings: Return of the King (2003)

Je kon ze natuurlijk gewoon bekijken in de volgorde waarin ze werden vrijgegeven. Op die manier bekijk je ze in de volgorde waarin iemand ze zou hebben gezien, als ze waren vertrokken en ze hadden gezien tijdens hun openingsavonden. Er is niets echt mis mee, maar als je dat doet, eindig je met misschien wel de zwakste van de zes films.

The Lord of the Rings: Fellowship of the Ring (2001)

The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

The Lord of the Rings: Return of the King (2003)

The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

Er zijn twee animatiefilms die ver vóór de grote epische verhalen van Jackson werden geproduceerd. The Hobbit (1977), Lord of the Rings (1978) en The Return of the King (1980) waren allemaal gebaseerd op de Tolkien-romans en zijn klassieke geanimeerde verhalen, maar laten we zeggen dat ze niet zo goed zijn verouderd. Er zijn ook een aantal korte films verschenen en zelfs enkele Lego-shorts die samenvallen met de Lego-console / pc-games.

De tv-serie Lord of the Rings is gebaseerd in het tweede tijdperk van Midden-aarde en plaatst het duizenden jaren voor de gebeurtenissen in The Hobbit en The Lord of the Rings. Verwacht dus niet veel van Frodo of Bilbo in deze productie. Dit is hoe Amazon Studios het beschrijft:

“Beginnend in een tijd van relatieve vrede, volgt de serie een ensemble van personages, zowel bekende als nieuwe, terwijl ze de confrontatie aangaan met de lang gevreesde heropkomst van het kwaad in Midden-aarde. Van de donkerste diepten van de Misty Mountains, tot de majestueuze bossen van de elfhoofdstad Lindon, tot het adembenemende eilandkoninkrijk Númenor, tot de verste uithoeken van de kaart, deze koninkrijken en personages zullen nalatenschappen ontlenen die lang daarna leven. ze zijn weg."

Het eerste seizoen is in productie sinds begin 2020 en de productie is niet lang daarna uitgesteld. De verwachting is dat de première op Amazon Prime Video ergens in 2021 zal plaatsvinden en er is al een tweede seizoen besteld. In feite omvatte de oorspronkelijke deal een verbintenis van vijf seizoenen, dus we konden dit een aantal jaren als een terugkerende reeks beschouwen.

Natuurlijk is er nog veel meer Lord of the Rings-actie, behalve alleen in de belangrijkste theatrale releases. Je zult veel games voor consoles en pc vinden, waaronder - maar niet beperkt tot - de volgende:

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2002)

The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

The Hobbit (2003)

The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)

The Lord of the Rings: War of the Ring (2003)

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth (2004)

The Lord of the Rings: The Third Age (2004)

The Lord of the Rings: Tactics (2005)

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II (2006)

The Lord of the Rings Online (2007)

The Lord of the Rings: Conquest (2009)

The Lord of the Rings: Aragorns Quest (2010)

The Lord of the Rings: War in the North (2011)

Lego The Lord of the Rings (2012)

Middle-earth: Shadow of Mordor (2014)

Lego The Hobbit (2014)

Middle-earth: Shadow of War (2017)

