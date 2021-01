Wat is ALLM en VRR? Tv-gamingtechnologie uitgelegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met het aanbreken van de nieuwe consoles - de Xbox Series X / S enPlayStation 5 - voegen tv-fabrikanten, zoals Philips, Samsung, LG, Panasonic en Sony (natuurlijk) gaming-specifieke technische functies toe waarmee spelers het meeste kunnen halen van hun machines.

Een daarvan is een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz, die native overeenkomt met de uitvoer van 120 frames per seconde van sommige games van de volgende generatie. We leggen hier uit wat dat betekent .

Maar misschien nog verwarrender zijn de variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) en de automatische lage latentiemodus (ALLM) - twee technologieën die worden ondersteund door veel moderne tvs met HDMI 2.1-poorten. U weet misschien niet wat ze te bieden hebben en waarom het belangrijk is dat uw tv hen ondersteunt.

Daarom leggen we elk van de speltechnologieën hieronder uit.

Variabele verversingssnelheid is een HDMI-technologie waarmee een tv of scherm de verversingssnelheid automatisch en in realtime kan aanpassen om te passen bij de beeldsnelheid die wordt uitgevoerd door een compatibele spelconsole of pc.

De Xbox Series X / S, Xbox One X en Xbox One S ondersteunen allemaal VRR, dus een bijpassende tv kan ervoor zorgen dat, ongeacht de framesnelheid die ze naar het paneel sturen, deze hetzelfde uitvoert. Dat zorgt voor vloeiende bewegingen, zelfs als de framesnelheden stijgen of dalen in een game.

Als een game bijvoorbeeld 60 frames per seconde uitvoert, maar af en toe frames laat vallen vanwege drukke, gecompliceerde scènes, zou een normale tv zonder VRR stotteren en / of schermscheuren vertonen tijdens die frame-drops.

Een tv met VRR past de verversingssnelheid echter aan de game-output aan, zodat je geen hapering of tranen ziet. Het kan zelfs de meest extreme veranderingen in dynamische framesnelheid gladstrijken.

Op dit moment ondersteunt de PlayStation 5, net als de PS4 en PS4 Pro, geen VRR via zijn HDMI-uitgang, dus zelfs als je een VRR-compatibele tv hebt, kun je in sommige games nog steeds stotteren zien. Maar Sony is van plan om VRR op een later tijdstip op de PS5 te introduceren.

PC-gamers genieten al een tijdje van VRR op compatibele monitoren.

De automatische lage latentiemodus is een tv-technologie die je misschien al op je set hebt staan, zelfs als je geen VRR hebt.

Het stelt uw tv effectief in staat om automatisch over te schakelen naar een specifieke gamemodus wanneer het gameplay detecteert. Een klein vlaggetje wordt van de aangesloten console naar de tv gestuurd en de beeldmodus wordt voor u gekozen.

Spelmodi schakelen over het algemeen zaken uit zoals bewegingsverwerking om de latentie te verminderen (de tijd tussen een game-actie die wordt ondernomen en u deze op het scherm ziet optreden).

Veel tvs hebben verschillende spelvoorinstellingen, wat kan afhangen van of een game in HDR wordt gespeeld of niet.

Als je een gamer bent - met name een next-gen consolegamer - en op zoek bent naar een nieuwe tv, moet je ervoor zorgen dat je aankoop minimaal één HDMI 2.1-poort bevat die 4K 120Hz, VRR en ALLM ondersteunt.

Misschien wilt u er ook voor zorgen dat het Dolby Atmos- audio ondersteunt - die sommige games op de Xbox Series X / S nu bieden.

Dolby Atmos wordt niet ondersteund door de PS5, in ieder geval voor gamen. U kunt echter Dolby Atmos-audio van een 4K Blu-ray doorgeven. We leggen hier uit hoe je dat doet .

Geschreven door Rik Henderson.