Waarom je de strijd tussen Conor McGregor en Dustin Poirier 2 op ESPN + zou moeten zien

(Pocket-lint) - Het is een gloednieuw jaar - en een nieuw decennium - en de UFC begint beide in stijl met een van de meest langverwachte rematches in MMA - The Notorious Conor McGregor vs Dustin The Diamond Poirier 2.

MMA-superster McGregor keert terug naar de Octagon bijna een jaar na de dag nadat hij veteraan Donald The Cowboy Cerrone versloeg bij UFC 246. Hij staat tegenover een oplevende Poirier die zijn positie als de volgende kanshebber wil versterken voor een kans op UFC Lightweight van Khabib Nurmagomedov Kampioenschap.

Dit is waarom je zaterdag op UFC 257 op EPSN zou moeten afstemmen .

Dit is de tweede keer dat McGregor en Poirier tegenover elkaar staan - en de Diamond wil wraak.

De in Louisiana geboren Poirier heeft slechts zes verliezen geleden in zijn professionele carrière, en een daarvan was voor een frisse McGregor in 2014. Er was veel hype rond McGregor die in die PPV ging, waarbij de Ier beweerde dat hij Poirier binnen zou stoppen minuten.

McGregor bewees een man van zijn woord te zijn en liet boksen en jiu-jitsu-specialist Poirier in slechts 106 seconden vallen voor de dominante TKO-overwinning. Die W zette de Ierse ster op weg naar het winnen en verenigen van het UFC Featherweight Championship en versterkte zijn status als een van de beste vooruitzichten in vechtsporten.

Poirier heeft sindsdien slechts twee keer verloren, en een van die keren is voor de man die McGregor ook een van zijn belangrijkste verliezen overhandigde: de huidige UFC lichtgewicht kampioen Khabib Nurmagomedov. Een dominante overwinning op McGregor zou genoeg kunnen zijn om dat verlies van zes jaar oud te wreken en mogelijk de kampioen uit zijn halfpension te halen.

McGregor en Poirier hebben een vergelijkbaar vechtrecord en carrière, maar Poirier was de actievere jager

The Notorious One en The Diamond hebben zeer vergelijkbare statistieken en records gedurende hun vechtsportcarrière.

McGregor heeft momenteel een record van 22-1, terwijl Poirier 26-1 heeft (met één zonder wedstrijd). McGregor heeft echter maar acht keer gevochten in MMA sinds zijn overwinning op The Diamond, terwijl zijn tegenstander veel actiever is geweest met 13 gevechten sinds die wedstrijd in 2014 (waarvan hij er tien heeft gewonnen).

De winnaar zou Nurmagomedov kunnen verleiden uit zijn semi-pensionering - als ze een spectaculaire overwinning behalen

Khabib Nurmagomedov heeft vastgehouden aan een echte zeldzaamheid in de moderne MMA - een vlekkeloos ongeslagen record van 29-0 - maar de huidige UFC Lightweight Champion koos ervoor om de sport te verlaten na de dood van zijn vader en mentor, Abdulmanap Nurmagomedov.

Nadat hij alles had gedaan wat hij wilde bereiken in professionele gevechten, zou The Eagle heel goed voorgoed met MMA kunnen worden gedaan. UFC-president Dana White onthulde echter dat de in Rusland geboren worstelspecialist in de verleiding zou kunnen komen om opnieuw de Octagon binnen te stappen als iemand van de Lightweight-divisie iets heel speciaals doet tijdens UFC 257.

Poirier is het # 1 zaadje en heeft al het respect van The Eagle verdiend na hun gevecht op UFC 242, maar de legendarische geschiedenis van Nurmagomedov met McGregor - en de aanzienlijke populariteit en trekkingsgraad van de Notorious One op PPV - is onmogelijk te negeren.

Hoe dan ook, beide vechters zullen de andere in de eerste paar rondes beslissend moeten afmaken om de Rus te overtuigen zijn handen opnieuw in te pakken.

UFC 257 heeft ook een co-main event in de vorm van een ander lichtgewicht gevecht tussen Dan Hooker (de man die Poirier afgelopen juni met eenparigheid van stemmen versloeg) en Bellator-superster Michael Chandler. Chandler bleek een van Bellators meest dominante vechters te zijn met 155 pond, en zijn debuut in UFC zou de X-factor kunnen zijn die nodig is om de kampioen te overtuigen om terug te keren.

Geschreven door Dan Grabham.