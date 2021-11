Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - ViacomCBS heeft CBS All Access vervangen door Paramount+. Dit is wat u moet weten over de streamingdienst , inclusief waar deze beschikbaar is, hoeveel het kost en welke inhoud het bevat.

Paramount+ is een rebranding van CBS All Access, een live tv-abonnementsservice die CBS in 2014 lanceerde. Het bood inhoud van het CBS Network, evenals livestreaming via meer dan 150 aangesloten bedrijven, waaronder NFL-games. Het had ook originelen.

Paramount+ is uniek omdat het content aanbiedt van het gecombineerde ViacomCBS-netwerk, met onder meer Paramount, Nickelodeon, MTV, BET en Comedy Central. Paramount+ vervangt ook CBS All Access, dat naar verluidt eind 2020 8 miljoen tot 9 miljoen abonnees had in de VS. Het was dus lang niet zo groot als Netflix , Disney+ , Amazon Prime Video of zelfs Hulu .

ViacomCBS hoopt dat het, met de lancering van Paramount+, met succes een inhaalslag kan maken en beter kan concurreren met een deel van zijn concurrentie. Houd er rekening mee dat ViacomCBS ook eigenaar is van de gratis Pluto TV-streamingservice en het Showtime-netwerk.

Paramount+ begon op 4 maart 2021 met de uitrol.

Premium (geen reclame, behalve op live kanalen): $ 9,99 per maand

$ 9,99 per maand Essentieel (heeft advertenties maar laat uw lokale live CBS vallen): $ 4,99 per maand

Paramount+ kost $ 9,99 per maand of $ 99,99 per jaar om advertentievrij te streamen in de VS. Dit "premium" -abonnement omvat alles op Paramount+, inclusief livestreams van de lokale kanalen van CBS Network (maar er is reclame op de livekanalen). Paramount+ kost ook $ 4,99 per maand of $ 49,99 per jaar op een "essentieel" abonnement. Het essentiële abonnement heeft advertenties en verwijdert de toegang tot uw lokale live CBS-station.

Met het essentiële plan zijn NFL op CBS en UEFA Champions League nog steeds beschikbaar via afzonderlijke live feeds.

Opmerking: je kunt het essentiële abonnement ook krijgen bij Showtime voor $ 11,99 per maand. Nogmaals, het essentiële plan omvat niet uw lokale live CBS-station. Als je je lokale live CBS-station wilt, neem dan het premium abonnement. Je kunt het premium-abonnement ook bij Showtime krijgen voor $ 14,99 per maand.

squirrel_widget_4261447

Zie de ondersteuningspagina hier voor meer informatie over de prijzen van Paramount+.

Paramount+ werd als eerste gelanceerd in de VS, Canada en Latijns-Amerika. In Latijns-Amerika is Paramount+ beschikbaar in Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay en Venezuela.

Paramount+ is ook beschikbaar in Hongarije, Rusland en het Midden-Oosten.

ViacomCBS heeft onlangs een deal gesloten met Sky om Paramount+ ergens in 2022 te lanceren in het VK, Oostenrijk, Duitsland, Ierland, Italië en Zwitserland. Hoewel details over prijzen en eventuele inhoudelijke verschillen nog niet waren aangekondigd, onthulde het duo wel hoe je heb je toegang tot Paramount+. Het zal beschikbaar zijn op Sky-platforms (plus Sky blijft ViacomCBS-betaaltelevisiekanalen zoals Comedy Central aanbieden).

Een direct abonnement op Paramount+ - evenals verschillende bundels - maakt allemaal deel uit van het plan, hoewel details nu dun zijn. Sky Cinema-abonnees krijgen Paramount+ blijkbaar zonder extra kosten, maar andere Sky-klanten zullen het aan hun account moeten toevoegen.

Paramount+ biedt live sportprogrammas, sport en het laatste nieuws, evenals 30.000 films en tv-shows van het bredere ViacomCBS-netwerk, waaronder CBS, Paramount, Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central en het Smithsonian Channel.

Paramount+ biedt ook originelen aan. Ga hierheen om een volledige lijst te zien van wat er beschikbaar is om te bekijken. De trailer hierboven benadrukt ook de inhoud van het hoogste niveau.

Paramount+ ondersteunt de 4K/HDR en Dolby Vision en Dolby Atmos. Zorg ervoor dat u het premium-abonnement hebt en een ondersteund apparaat voor die indelingen gebruikt. Mobiele downloads zijn ook beschikbaar, maar beperkt tot 25 titels. Paramount+ heeft ook aparte profielen - maximaal zes - inclusief kinderprofielen. Ten slotte staat het drie gelijktijdige streams toe. Zie Paramount+s FAQ-pagina voor een overzicht van meer functies.

Paramount+ is beschikbaar om te streamen op ParamountPlus.com en op Paramount+ mobiele apps voor Apple iOS-apparaten en Android-apparaten. Verder is het overal toegankelijk waar CBS All Access werd ondersteund, waaronder:

Apple TV

iPhone en iPad

Android TV

Android-telefoon en -tablet

Chromecast

Amazon Fire TV

Portaal TV

PlayStation 4

Samsung-tv

Vizio TV

LG-tv

Roku

Xbox

Xfinity Flex

U kunt de volledige lijst met ondersteunde apparaten hier bekijken.

CBS All Access abonnementen automatisch overgezet naar Paramount+.

Kijk op de website van Paramount+.