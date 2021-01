Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - ViacomCBS heeft aangekondigd dat de vervanging voor CBS All Access - Paramount + (ook wel Paramount Plus genoemd) - in maart 2021 wordt gelanceerd. Hier is wat u moet weten over de streamingdienst , inclusief waar deze beschikbaar zal zijn, hoeveel deze kost en wat inhoud die het zal bevatten.

Paramount + is een rebranding van CBS All Access, een live tv-abonnementsservice die CBS in 2014 lanceerde. Het combineerde zowel content van het CBS-netwerk als livestreaming via meer dan 150 aangesloten bedrijven, waaronder NFL-games. Het had ook originele series. Paramount + voegt eigenschappen toe van het gecombineerde ViacomCBS-netwerk, waaronder Paramount, Nickelodeon, MTV, BET en Comedy Central.

CBS All Access heeft naar verluidt 8 miljoen tot 9 miljoen abonnees in de VS, dus het is lang niet zo groot als Netflix , Disney + , Amazon Prime Video of zelfs Hulu . ViacomCBS hoopt waarschijnlijk dat het, met de herlancering van Paramount +, de concurrentie met succes kan inhalen.

Vorig jaar zei Bob Bakish, CEO van ViacomCBS, dat de filmstudio en het merk Paramount "geliefd zijn bij consumenten over de hele wereld". Hij beschreef het als iconisch en zei dat het synoniem is voor "kwaliteit, integriteit en verhalen van wereldklasse" - terwijl CBS slechts een Amerikaans kanaal is.

Houd in gedachten dat ViacomCBS ook eigenaar is van de gratis (advertentie-ondersteunde) Pluto TV-streamingdienst en het Showtime-netwerk.

Paramount + biedt live sportprogrammering, breaking news, originele series en films en shows van het bredere ViacomCBS Network, waaronder Paramount, Nickelodeon, MTV, BET en Comedy Central. U mag ook niets verliezen van CBS All Access. Dat betekent dat het Star Trek: Picard, The Good Fight en meer zal hebben. In termen van originelen zijn hier vijf selectiekaders die tot nu toe zijn aangekondigd:

Het aanbod: een kijkje achter de schermen bij het productieproces van The Godfather

Lioness: Een spionagedramaserie van Taylor Sheridan (Yellowstone)

Een herstart van Behind the Music

The Real Criminal Minds: een echte misdaadversie van het CBS-drama

Een heropleving van de comedyserie The Game

Bij de lancering biedt Paramount + live streaming-programmering, inclusief sport en nieuws, evenals een bibliotheek met ongeveer 30.000 titels.

De prijs is nog niet bekendgemaakt. Maar in de VS kost CBS All Access momenteel $ 5,99 per maand met advertenties of $ 9,99 per maand zonder advertenties.

Paramount + wordt op 4 maart 2021 uitgerold.

Paramount + is vanaf 4 maart 2021 beschikbaar in de VS en Latijns-Amerika. Het is nog niet bekend wanneer het VK beschikbaar is.

ViacomCBS zei dat Scandinavische landen vanaf 25 maart 2021 toegang krijgen tot Paramount +, gevolgd door Australië medio 2021. Interessant is dat Canada de Paramount + rebranding krijgt op 4 maart 2021 - maar zonder de uitgebreide inhoud (die later in 2021 aankomt).

Bekijk de webpagina van Paramount + placeholder om een melding te krijgen wanneer de streamingdienst beschikbaar komt.

ViacomCBS zei dat het op 24 februari 2020 een beleggerspresentatie zal houden om de plannen van het bedrijf voor Paramount + uit te werken, de streamingstrategie uit te breiden en de financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar voor 2020. We zullen deze gids bijwerken met details van dat evenement.

Geschreven door Maggie Tillman.