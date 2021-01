Amazon Fire TV-apparaten in het VK krijgen eindelijk een nieuw tabblad voor live tv

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon introduceert een nieuw tabblad Live in het bovenste navigatiemenu op alle Fire TV-apparaten in het VK - de functie bestaat al in de VS.

De Live verzamelt livekanalen, waaronder over-the-air-kanalen (als je een op Fire TV gebaseerde tv hebt) en toegang tot favoriete Prime Video-kanalen en live-evenementen zoals Prime Video-sport, inclusief Premier League-wedstrijden. In eerste instantie voor de UK zijn My5 en TV Player de eersten die volledig zijn geïntegreerd met het nieuwe tabblad, maar er komen er natuurlijk meer aan.

Het tabblad Live is begonnen voor klanten en zal volgens Amazon in de "komende weken" beschikbaar zijn op alle Fire TV-apparaten in het VK.

Toen we een paar weken geleden met Emma Gilmartin, hoofd van Fire TV in het VK, spraken , bevestigde ze dat er een oplossing voor live-inhoud in de maak was. Ja, het is iets waar we aan werken, zei Gilmartin. "We evolueren voortdurend."

Amazon heeft onlangs zijn nieuwe Fire TV-interface voor apparaten van de huidige generatie uitgebracht, maar deze moet nog worden uitgerold naar oudere apparaten. De streaminggigant zegt echter dat dit binnenkort zal gebeuren.

Geschreven door Dan Grabham.