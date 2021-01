Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op de CES van dit jaar introduceert TCL een nieuwe mini-led-tv die toevallig ook 8K-resolutie ondersteunt.

TCL staat bekend als een van de meer betaalbare tv-makers in de VS. De Roku-compatibele tv-lijn zijn enkele van de meer populaire low-budgetopties die in het land beschikbaar zijn. Het bedrijf staat ook bekend om het maken van enkele van de eerste mini-led-tvs (de 8- en 6-serie tvs). Dit is een technologie die high-end concurrenten, zoals Samsung en LG , nog maar net beginnen te gebruiken.

Voor 2021 plant het bedrijf nieuwe 6-serie TCL Roku TV- modellen in 8K-resolutie. Het bedrijf heeft zijn AiPQ-engine opgenomen om 4K-inhoud op te schalen naar 8K, kondigde TCL aan in een persbericht . Het zei dat de modellen van vorig jaar ook commercieel verkrijgbaar zullen blijven. Houd er rekening mee dat er momenteel niet veel beschikbaar is voor 8K-inhoud om te bekijken, en dat zal waarschijnlijk een tijdje niet veranderen.

Desalniettemin gaat TCL all-in op 8K TV. Maar zal het assortiment nog steeds betaalbaar zijn? Het bedrijf heeft het nog niet gezegd. We zullen je posten.

Wat lcd-tvs betreft, werkt TCL zijn assortiment mini-led-achtergrondverlichting bij. Het heeft een nieuw paneel genaamd "OD Zero" - waar de ruimte tussen het display en het backlight-systeem nul millimeter is, wat resulteert in wat het bedrijf beschrijft een "ultraslank display met tienduizenden mini-LEDs en duizenden contrastregelingszones" Voor alle duidelijkheid: dit wordt TCLs derde generatie mini-tvs met led-achtergrondverlichting.

In 2021 introduceert TCL ook The XL Collection, met drie 85-inch displays tegen verschillende prijzen en resoluties. Er is een 85-inch 4-serie TCL Roku-tv, een 85-inch 4K HDR TCL Roku-tv met QLED-beeldkwaliteit en een 85-inch Mini LED-aangedreven 8K TCL-tv met QLED brede kleurentechnologie. De 4-serie komt dit kwartaal als eerste aan voor $ 1.599. De andere XL-sets komen later in 2021.

Prijzen en exacte releasedatums voor de resterende XL-sets moeten nog worden aangekondigd, en hetzelfde geldt voor de 8K 6-serie van TCL.

Geschreven door Maggie Tillman.