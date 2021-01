Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Discovery Channel, een in de VS gevestigd televisienetwerk, heeft een streamingdienst gelanceerd met de naam Discovery + . Het is beschikbaar in de VS op Fire TV-apparaten van Roku en Amazon, evenals op verschillende andere populaire platforms zoals Samsung, Apple TV, Google / Android en Xbox.

Discovery + is niet zo volwaardig als zoiets als Netflix. Prime Video of Hulu , maar het biedt wel veel gevraagde inhoud van het Discovery-netwerk.

Het werkt als hoe HBO Max HBO- en WarnerMedia-inhoud heeft, terwijl Peacock NBC- en Universal-inhoud heeft, CBS All Access CBS- en Viacom-inhoud heeft en Disney + Disney-inhoud heeft, evenals Marvel, LucasFilm, enzovoort. Het is bedoeld voor Discovery-die-hards die geen genoeg kunnen krijgen van het tv-netwerk.

Discovery + bevat verschillende shows van Discovery Channel, zoals 90 Day Fiance, evenals nieuwe versies van zijn klassiekers, waaronder een nieuwe House Hunters-serie. Er is ook een serie van Bobby Flay en Giada de Laurentiis van het Food Network, en een nieuwe serie van Magnolia Networks Chip en Joanna Gaines.

Discovery + begint bij $ 4,99 per maand voor de door advertenties ondersteunde versie. Een advertentievrije versie is beschikbaar voor $ 6,99 per maand. Het is nog niet beschikbaar voor PlayStation.

Geschreven door Maggie Tillman.