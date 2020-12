Wonder Woman 1984 beschikbaar op 13 januari in vroege PVOD-release

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Warner Bros.Pictures heeft bevestigd dat Wonder Woman 1984 een eerdere premium video on demand (PVOD) -release krijgt dan oorspronkelijk verwacht - op 13 januari 2021.

Het volgt op een over het algemeen korter dan verwachte theatrale release in het VK, vanwege noodvoorschriften waardoor veel bioscopen moesten sluiten - die in Londen bijvoorbeeld, werden gedwongen te sluiten vanaf 16 december, de theatrale releasedatum van de film in het VK.

Waar de film kan blijven vertonen in bioscopen zal het ook blijven, ook tot en na de opgeschreven PVOD-datum. Maar gezien de huidige omstandigheden en strikt advies om thuis te blijven, is een huurperiode van 48 uur waarschijnlijk het meest logisch voor de meeste kijkers.

Variety meldt dat dit echter niet exclusief voor Sky zal zijn, wat betekent dat andere PVOD-verkooppunten je een huurticket kunnen verkopen.

Het is een achtbaanrit geweest voor de cinema in 2020. Van Trolls: World Tour die zijn theatrale release volledig mist en Universal Pictures die ermee instemt de theatrale exclusiviteit terug te brengen tot slechts 17 dagen met AMC , lijkt het de doodsteek voor cinema te betekenen.

Met het Wonder Woman-vervolg dat in minder dan een maand van het grote scherm naar het startscherm gaat - volgens onze telling is het precies 28 dagen - is dat een ongekende zet. Anderen zullen toch zeker volgen in plaats van de bioscooprelease voor altijd uit te stellen ( zoals de volgende Bond, No Time To Die , die nu een heel jaar wordt uitgesteld)?

Het enige voordeel, zoals we het zien, is dat er steeds kwaliteitsinhoud wordt gemaakt. Dus hoewel een bezoek aan een fysieke bioscoop in 2021 misschien een vluchtige kans is, hebben we in ieder geval genoeg films om thuis te bekijken.

Geschreven door Mike Lowe.