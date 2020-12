Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wil je een vroeg kerstcadeautje? Het grootste deel van de James Bond-filmcollectie is gedurende een beperkte tijd volledig gratis te bekijken op YouTube .

Je zult natuurlijk advertenties moeten bekijken, maar ze zijn gratis. En niet elke film staat op YouTube; je moet Skyfall en Spectre huren of kopen als je die twee afleveringen wilt bekijken. Er is geen woord over hoe lang ze gratis beschikbaar zullen zijn om te streamen, maar we denken dat de deal niet eeuwig zal duren, vooral niet met de volgende Bond-film, No Time to Die, die in april 2021 uitkomt na een jaar van vertragingen. .

Het beste van dit alles is dat je de films ook kunt bekijken op Peacock (met een gratis account) en PlutoTV , aangezien de 22 James Bond-films nu ook gratis zijn op die services. Je kunt ze ook vinden op Hulu en Amazon Prime. Zelfs Netflix heeft er een paar. Maar je hebt abonnementen op al die drie services nodig.

Je hebt dus genoeg opties, wat leuk is, aangezien Sean Connery onlangs is overleden en velen van jullie misschien nostalgisch zijn naar de originele 007. Als je wilt weten waar je moet beginnen of welke film je het eerst moet bekijken, kun je Pocket- lint heeft hier een uitgebreide James Bond-kijkvolgorde . Wil je weten welke filmster Connery is, of misschien Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, George Lazenby of Daniel Craig? We hebben je gedekt.

Geschreven door Maggie Tillman.