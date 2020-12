Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix, BBC iPlayer, YouTube, Amazon Prime Video en andere videostreamingdiensten worden aangespoord om standaarddefinitie de standaardkwaliteit te maken door klimaatveranderingsdeskundigen in het VK.

De Royal Society heeft een rapport gepubliceerd waarin wordt gesuggereerd dat als streamingdiensten de kwaliteit van videofeeds zouden verlagen - in ieder geval naar smartphones - platforms hun uitstoot aanzienlijk zouden kunnen verminderen.

Het beweert dat HD-streaming op een telefoon ongeveer acht keer meer uitstoot genereert dan SD.

Het beweert ook dat digitale technologie tussen 1,4 en 5,9 procent van de totale wereldwijde uitstoot bijdraagt.

Naast het verminderen van de kwaliteit van gestreamde films en tv-programmas, kunt u de uitstoot helpen verminderen bij het streamen van muziek door alle bijbehorende video uit te schakelen, stelt de Royal Society.

Professor Corinne Le Querre, professor aan de Universiteit van East Anglia, zei tegen BBC News, co-auteur van het rapport: "Om eerlijk te zijn, digitale technologie is een klein deel van je uitstoot vergeleken met bijvoorbeeld vliegen, zelfs maar één keer per jaar. CO2-besparing is aanzienlijk. "

"Bovendien proberen we mensen ertoe aan te zetten de kracht van digitaal te gebruiken om klimaatverandering tegen te gaan."

Elk jaar uw mobiele telefoon updaten is ook een no-no - zelfs elke twee. Het rapport suggereert dat upgrades om de vier jaar of het kopen van tweedehands apparaten de productie-uitstoot aanzienlijk zal verminderen.

Geschreven door Rik Henderson.