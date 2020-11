The Last of Us wordt officieel een HBO-tv-serie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HBO bevestigde dat het bezig is met een tv-aanpassing van de populaire videogame The Last of Us. Het volgt de gebeurtenissen die in de eerste game zijn afgebeeld.

Onthoud dat HBO afgelopen voorjaar samenwerkte met ontwikkelaar Naughty Dog en toen plaagde dat het een serie zou maken op basis van de titel uit 2013. Nu onthult het dat Neil Druckmann de show zal schrijven en produceren met de maker van Tsjernobyl, Craig Mazin . Ondertussen zal Sonys PlayStation Productions de serie produceren.

Ter opfrissing: in The Last of Us is de hoofdpersoon van de game Joel, een overlevende in een apocalypswereld die wordt geplaagd door de geïnfecteerden. Het verhaal ziet hoe Joel een tiener, Ellie, helpt om Boston te verlaten, en de twee doorkruisen de VS om hun doelen te bereiken. De opvolger van de game, The Last of Us Part II , vindt ongeveer een decennium later plaats en richt zich zowel op Ellie als op mensen die wraak willen nemen op Joel voor wat hij deed in de eerste game.

HBO heeft niet gezegd of de serie zal ingaan op de gebeurtenissen die zijn afgebeeld in The Last of Us Part II, noch heeft het acteurs of een releasedatum of iets te specifieks aangekondigd. Momenteel heeft het gewoon een live-action productie groen verlicht.

Met andere woorden, het project bevindt zich nog in de beginfase.

Geschreven door Maggie Tillman.