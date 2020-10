Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Halloween is de perfecte tijd om een van de engste jongens ooit een jumpsuit te zien dragen: Michael Myers. Zijn terreurbewind begon decennia geleden en omvat nu 11 Halloween-films. Maar ze volgen niet allemaal een nette volgorde.

De franchise is een paar keer opnieuw opgestart - in 1998 en 2018 - en er is een remake van Rob Zombie van de originele film. Dat maakt het moeilijk om een chronologische gids samen te stellen, maar het is niet onmogelijk, aangezien hij in de meeste films de arme Laurie Strode besluipt. Dus we hebben een bestelling geplaatst die de King of Slasher-films volgt vanaf zijn vroege dagen op Lampkin Lane 45 tot vandaag.

We hebben onderaan een spoilervrije versie van deze gids opgenomen, samen met een theatrale releasedatum en reboot-bestellingen.

OPMERKING: ER ZIJN HIERONDER SPOILERS.

De eerste Halloween-film begint natuurlijk in 1963 met Halloween-avond. We zien een zesjarige Michael Myers zijn oudere zus vermoorden met een keukenmes op Lampkin Lane 45. Vijftien jaar verstrijken en Myers ontsnapt uit een instelling waar hij wordt vastgehouden, en zijn psychiater, Samuel Loomis (Donald Pleasance), wordt gedwongen hem te achtervolgen. Myers keert terug naar zijn oude geboorteplaats Haddonfield, Illinois om te jagen op een aantal nietsvermoedende babysitters onder leiding van Jamie Lee Curtis Laurie Strode. John Carpenter regisseerde deze film en schreef hem samen met Debra Hill.

Aan het einde van de originele film zien we Laurie naar een ziekenhuis worden vervoerd nadat ze zogenaamd Michael Myers had verslagen. Maar hij staat op en loopt weg van een reeks steek- en schotwonden die anders de meeste mensen zouden doden. Hoewel Dr. Loomis aanvankelijk denkt dat Michael zich lukraak op babysitters heeft gericht, komt hij er al snel achter dat de moordenaar om een specifieke reden achter Laurie aanzit.

Rick Rosenthal regisseerde deze film, maar John Carpenter keerde terug om samen met Debra Hill te schrijven en te produceren.

Ja, we hebben Halloween III overgeslagen. Daarover later meer. Halloween IV, geregisseerd door Dwight Little, begint 10 jaar na de gebeurtenissen in de eerste twee films, met Michael Myers die ontwaakt uit een coma en eropuit trekt om Lauries dochter, Jamie Lloyd (Danielle Harris), te vinden en te vermoorden. Voor degenen die het zich afvragen: Laurie "stierf" in een auto-ongeluk buiten het scherm vóór de gebeurtenissen in Halloween 4.

Ook heeft John Carpenter deze film niet geschreven of geproduceerd. Hij deed Halloween III, maar keert pas terug naar de franchise in Halloween van 2018.

Aan het einde van Halloween 4 zag Michael Myers herhaaldelijk neergeschoten en in een mijnschacht gegooid. In deze vijfde film spoelt zijn lichaam aan in een kreek, waar een man die alleen in het bos woont hem vindt. Hij besteedt een jaar aan het verzorgen van Michaels comateuze lichaam voordat hij wakker wordt op Halloween-avond. Michael doodt de man onmiddellijk en gaat eropuit om Jamie (Danielle Harris) te vinden, die in therapie is sinds haar laatste ontmoeting met hem.

Zes jaar later begint The Curse of Michael Myers met Jamie, nu gespeeld door JC Brandy, als een gevangene van een sekte die Michael aan het einde van Halloween 5 losbrak. Ze werd gedwongen een kind te dragen en sterft tijdens een ontsnapping. poging. Ze slaagt er echter in haar baby te verbergen, die vervolgens wordt gevonden door Tommy Doyle (Paul Rudd), de jonge jongen die Laurie Strode babysat in de eerste Halloween-film.

H20 begint met Michael Myers die het huis van zijn onlangs overleden voormalige psychiater vernielt. Hij ontdekt dat Laurie (Jamie Lee Curtis) haar dood heeft vervalst en leeft als het principe van een privé-kostschool waar haar eigen zoon John (Josh Hartnett) naar toe gaat.

Michael Myers komt natuurlijk net op tijd voor een Halloween-familiereünie.

Deze aflevering ziet twee dingen waarvan we nooit dachten dat we ze zouden zien: Michael Myers mag eindelijk Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) vermoorden, en hij mag Karate-vechten tegen Busta Rhymes. De film begint met Laurie geïnstitutionaliseerd na de gebeurtenissen in H20 drie jaar eerder, en Michael komt haar op bezoek. Daarna gaat hij naar zijn oude verlaten huis om de deelnemers van een realityshow te vinden die een nacht met hem willen doorbrengen.

De best scorende film in de franchise is ook de meest recente. Het is weer een herstart, maar het dient als een direct vervolg op het originele Halloween, wat betekent dat alle andere films worden behandeld alsof ze niet zijn gebeurd. Omdat het zo succesvol was, zijn er nog twee sequels in de maak.

Jamie Lee Curtis keert opnieuw terug als Laurie Strode. Ze is nog steeds getraumatiseerd door de Halloweennacht 40 jaar eerder toen Michael Myers thuiskwam. Ze leeft een teruggetrokken bestaan in een zwaar versterkt huis. Ze houdt contact met haar kleindochter, Allyson (Andi Matichak), maar ziet zelden haar dochter, die als kind bij haar werd weggehaald. Gelukkig breekt Myers uit een gesticht om gezinstherapie te ontvangen.

David Gordon Green regisseerde deze Halloween-film. De aankomende sequels heten Halloween Kills (dat onlangs werd uitgesteld tot oktober 2021) en Halloween Ends (komt in oktober 2022). Groen is gepland om ze allebei te leiden.

We sluiten onze horlogegids af met de twee Rob Zombie-remakes. De eerste film, ook gewoon Halloween genoemd, volgt verwarrend dezelfde gang van zaken als de originele film, maar speelt decennia later en richt zich op verschillende aspecten, zoals de aanloop naar Michael Myers eerste moorden als kind in 1990. We zien ook zijn jarenlange therapie bij Dr Loomis (Malcolm McDowell).

Het verhaal eindigt nog steeds op dezelfde plek, waarbij Michael ontsnapt en teruggaat naar Haddonfield om Laurie Strode (Scout Taylor-Compton) te vinden.

We zetten deze film tegen het einde omdat het een aparte tijdlijn is. Het is nog steeds goed om naar te kijken, want het geeft invulling aan Michaels achtergrond, maar dat is niet iets dat iedereen wilde, ook John Carpenter zelf. Het helpt niet dat, aan het einde van Rob Zombies tweede Halloween-film, Myers achtergrond en motivatie vertroebeld zijn door veel van dezelfde kenmerken als zijn slasher-filmbroeders Jason Vorhees.

Een jaar na de eerste Rob Zombie-helmed Halloween, heeft Laurie Strode (Scout Taylor-Compton) nog steeds te maken met het trauma van de vorige Halloween. Michael Myers, ondertussen, leeft op de vlucht als een lifter, totdat hij visioenen begint te krijgen van zijn moeder die hem roept om naar huis terug te keren en Laurie te zoeken. Halloween II probeert de connectie tussen Michael en Laurie uit te werken.

Deze zombiefilm is een nieuwe versie van de Halloween-franchise, maar het is geen geweldige film. Het slaagt er echter in om donkerder te zijn dan de originele films.

De laatste film in onze gids is technisch gezien de derde uitgebrachte film uit de Halloween-franchise.

Season of the Witch, uitgebracht in 1982, is een mislukte poging om een Halloween-anthologiereeks te maken. Dat betekent dat het niets heeft om het te verbinden met iets anders in het Halloween-universum. Er is niet eens een Michael Myers. In plaats daarvan draait Halloween III om een slinkse plot van een bedrijf dat Halloween-maskers maakt en van plan is elk kind te vermoorden dat een van zijn maskers draagt met behulp van door Stonehenge aangedreven computerchips.

James Carpenter, de oorspronkelijke Halloween-regisseur, produceerde deze film met Debra Hill.

OK, dus hier is de versie in één oogopslag van de bovenstaande gids, alleen vrij van spoilers:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988)

Halloween 5: The Revenge of Michael Myers (1989)

Halloween 6: The Curse of Michael Myers (1995)

Halloween H20: Twenty Years Later (1998)

Halloween: Resurrection (2002)

Halloween (2018)

Halloween (2007)

Halloween 2 (2009)

Halloween III: Season of the Witch (1985)

Hier is elke Halloween-film in de volgorde waarin ze in de bioscoop zijn uitgebracht:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween III: Season of the Witch (1985)

Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988)

Halloween 5: The Revenge of Michael Myers (1989)

Halloween 6: The Curse of Michael Myers (1995)

Halloween H20: Twenty Years Later (1998)

Halloween: Resurrection (2002)

Halloween (2007)

Halloween 2 (2009)

Halloween (2018)

John Carpenter schreef en regisseerde de eerste Halloween-film en nam deel aan nog drie films in de franchise. Hier zijn zijn films:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween III: Season of the Witch (1985)

Halloween (2018)

Hier zijn alle originele Halloween-films voordat de franchise opnieuw werd opgestart:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween III: Season of the Witch (1985)

Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988)

Halloween 5: The Revenge of Michael Myers (1989)

Halloween 6: The Curse of Michael Myers (1995)

De franchise werd opnieuw opgestart met H20, die Halloween III tot en met VI niet meetelde. Hier is deze herstartopdracht:

Halloween (1978)

Halloween II (1981)

Halloween H20: Twenty Years Later (1998)

Halloween: Resurrection (2002)

De franchise werd opnieuw opgestart in 2018, waar het alleen het originele Halloween bevat. Hier zijn de twee films in die volgorde:

Halloween (1978)

Halloween (2018)

