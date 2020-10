Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Of het nu Wonder Woman 1984 is, de Zac Snyder-cut van Justice League of de aanstaande door Robert Pattinson geleide film The Batman, er zijn een heleboel redenen om enthousiast te zijn over de toekomst van het DC Extended Universe.

Ondanks tientallen jaren aan films, begon de "officiële" DCEU technisch gezien pas in 2013, met de reboot Man of Steel door Superman. Een ander DC-project in de maak zou echter enkele oudere DC-films in de DCEU kunnen terugzetten. Geruchten suggereren dat Michael Keaton, die Batman speelde in zowel Batman uit 1989 als Batman Returns uit 1991, zal terugkeren als de Dark Knight via een solo Flash-film die in 2022 uitkomt .

Het meest interessante deel van dit gerucht is dat Ben Affleck, of Batffleck, mogelijk terugkeert als Batman voor dezelfde film - aangezien Flash tijd en ruimte kan ombuigen, waardoor Batmen mogelijk over multiversums samenkomt. Het is ingewikkeld, maar het opent de deur voor het aansluiten van elke DC-film.

Dit heeft ons allemaal doen afvragen: als je elke DC-film in chronologische volgorde zou willen bekijken, hoe zou je dat dan doen? We zetten onze denkpoppen op en bedachten een definitieve bestelling van 33 films voor elke film met DC-personages. Omdat we dit chronologisch hebben gedaan, of wanneer elke film zich afspeelt, leiden we met Wonder Woman, dat in 2017 werd uitgebracht maar zich afspeelt tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Als je liever elke DC-film bekijkt op basis van de volgorde waarin ze in de bioscoop zijn uitgebracht, hebben we onderaan een aparte lijst toegevoegd. We hebben ook een spoilervrije versie van deze gids toegevoegd, een Superman-bestelling en een bestelling voor het bekijken van alle acht "officiële" DCEU-films (die verschilt van onze gids die elke film met DC-personages laat zien).

We hebben zelfs een order voor een releasedatum voor alle live-action DC-tv-shows.

OPMERKING: ER ZIJN HIERONDER SPOILERS.

Laten we beginnen met een van de meer recente films uit DC, omdat deze zich afspeelt tegen de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog. Wonder Woman dient als een oorsprongsverhaal voor de Amazone-godin Diana (Gal Gadot). Ze redt de Amerikaanse piloot Steve Trevor (Chris Pine), en na hem te hebben ondervraagd, hoort ze dat een Duitse wetenschapper bezig is een dodelijkere versie van mosterdgas te maken. Ze gelooft dat de wetenschapper de kwaadaardige god van de oorlog is die bekend staat als Ares in vermomming, dus verlaat ze haar eilandthuis Themyscira in de hoop Ares onder ogen te zien en uiteindelijk het vrijkomen van zijn giftige gas te stoppen.

In de eerste officiële superheldenfilm met DC-personages speelt George Reeves de hoofdrol als de Man of Steel. Superman, als zijn alter ego Clark Kent, gaat samen met Lois Lane (Phyllis Coates) op onderzoek uit in de diepste oliebron ter wereld om een ras van mensachtige wezens te ontdekken die uit de ondergrond zijn voortgekomen. Deze film, geregisseerd door Lee Sholem, was bedoeld om interesse te wekken voor de Adventures of Superman, een tv-show die het jaar daarop in première ging.

Een andere film die bedoeld was om interesse te wekken voor een nieuwe tv-serie was Batman uit 1966. Het ziet Adam West als Batman en Burt Ward als zijn sidekick Robin. Interessant is dat de Caped Crusader het opneemt tegen niet één maar vier van zijn meest angstaanjagende vijanden: Catwoman, The Penguin, The Riddler en Cesar Romeros Joker.

Superman begon het superheldenfilmgenre. We zien het oorsprongsverhaal van Superman, waarin zijn vader Jor-El (Marlon Brando) hem vanuit de stervende wereld Krypton naar de aarde stuurt, waar zijn unieke moleculaire structuur hem superkrachten geeft. Hij wordt opgevoed door de Kents totdat hij de waarheid leert over waar hij vandaan komt en het moet opnemen tegen Lex Luthor (Gene Hackman), die een plan heeft om de hele westkust van de VS te laten zinken met een kernwapen.

Een waterstofbom wordt door Superman de ruimte in gestuurd en laat per ongeluk drie Kryptonische oorlogsmisdadigers onder leiding van General Zod (Terence Stamp) vrij. Met dezelfde bevoegdheden als Superman, gingen de drie Kryptonians op weg om de aarde te veroveren. Tegelijkertijd bevrijdt Superman zichzelf van zijn krachten, zodat hij een normaal leven kan leiden met Lois Lane (Margot Kidder). Richard Donner regisseerde zowel Superman I als het vervolg Superman II.

We weten dat Joker uit 2019 officieel geen deel uitmaakt van het lopende DCEU-filmuniversum - het is bedoeld als een op zichzelf staande film. We bevelen het nog steeds aan in je DC-horloge omdat het DC-personages bevat en je een blik werpt op hoe Batmans meest beruchte schurk is geworden, nou ja, de Joker. Plus, met DC van plan om met terugwerkende kracht oudere personages, zoals Michael Keatons Batman, aan de DCEU toe te voegen, zouden we uiteindelijk kunnen zien dat Joaquin Phoenixs Joker over de lijn terugkeert.

Geheel in een 1981-versie van Gotham, daarom verdient het zijn plaats eerder in onze horlogegids, vertelt Joker het verhaal van Arthur Fleck, een geesteszieke man die werkt als een feestclown terwijl hij ervan droomt een stand-up comedian te worden. Phoenix won een Oscar voor beste acteur voor zijn optreden, terwijl Todd Phillips schreef en regisseerde.

Swamp Thing is niet zo bekend als zijn DC-tegenhangers, Batman en Superman, maar zijn debuut in 1982 op het grote scherm is een campy cultklassieker die bijna 40 jaar later nog steeds het bekijken waard is. De film toont hoe wetenschapper Alec Holland (Ray Wise) wordt getransformeerd in het moerasding nadat hij is overgoten met een speciale formule tijdens een aanval op zijn laboratorium door een groep terroristen onder leiding van Anton Arcane (Louis Jordan). Wes Craven, die meteen doorging met het maken van Nightmare on Elm Street, regisseerde Swamp Thing.

Superman III markeert een plotselinge daling in kwaliteit van de eerste twee Superman-films, misschien omdat een nieuwe regisseur, Richard Lester, aan boord werd gehaald. In zijn vertolking keert Christopher Reeves terug als Clark Kent, die terugkeert naar zijn geboorteplaats Smallville, Kansas. Ondertussen huurt de CEO van Webscoe, Ross Webster (Robert Vaughn), een getalenteerde maar klungelige computerprogrammeur (Richard Pryor) in om hem te helpen zijn concurrenten te vernietigen en Superman te vermoorden.

Supergirl is de vergeten spin-off van de Superman-films van Christopher Reeves. Het was een box office en een kritische teleurstelling, maar het geeft wel een glimp van de toekomst van onderling verbonden universums in superheldenfilms. Supergirl volgt Kara Zor-El, een Kryptonische vluchteling die in Argo City woont en per ongeluk een apparaat verliest dat de hele stad van stroom voorziet. Maar we zien Kara het helemaal naar de aarde volgen, in de hoop het terug te krijgen.

In de laatste Superman-film van Christopher Reeves gaat de Man of Steel een nucleaire wapenwedloop aan. Wanneer Superman aankondigt dat hij van plan is elk kernwapen te vernietigen, zijn de naties van de aarde het daar ook mee eens en beginnen ze de wapens de ruimte in te schieten. Superman is van plan ze in de ruimte te verzamelen en in de zon te gooien. De aartsvijand van Superman, Lex Luthor (Gene Hackman), hecht echter een lok van Supermans haar aan een van de kernwapens, en wanneer het in de zon wordt gegooid, creëert het een ander superkrachtig wezen, Nuclear Man (Mark Pillow), die gelijk is aan dat van Superman. kracht. Sydney J Furie regisseerde The Quest for Peace.

Abby Arcane (Heather Locklear) gaat naar de Everglades in Florida om haar stiefvader te vinden, Anton Arcane (Louis Jourdan), die werd opgewekt na het einde van de eerste Swamp Thing-film. Arcane is begonnen met het creëren van een ras van mens-buitenaardse hybriden, dus wanneer hij vervolgens probeert te experimenteren met zijn dochter, is het aan Swamp Thing (Dick Durock) om hem te stoppen. Jim Wynorski regisseerde The Return of Swamp Thing.

Deze reboot ziet het debuut van Michael Keaton als Batman. (Van Keaton wordt verwacht dat hij de rol van Batman opnieuw vertolkt in een aanstaande Flash-film. Er gaan ook geruchten dat er een door Keaton gestuurde Batman Beyond- speelfilm komt.) Hoe dan ook, Tim Burton regisseerde deze film, waarin Keatons versie van de Caped Crusader te zien is. op een misvormde gangster, de Joker, gespeeld door Jack Nicholson.

In de tweede en laatste Batman-film, geregisseerd door Tim Burton, neemt Keatons Batman het op tegen Oswald Cobblepot, ook bekend als de Penguin (Danny Devito). De film draait om Penguins plan om de macht te grijpen in Gotham, met de hulp van Max Shreck, een miljonair die een energiecentrale in de stad wil bouwen. Batman werkt samen met Catwoman (Michelle Pfeiffer) om de plannen van de twee te dwarsbomen.

Met Batman Forever hebben we de regie van Joel Schumaker en Val Kilmer als Bruce Wayne. Het ziet Batman niet alleen worstelen met Two-Face (Tommy Lee Jones) maar ook met een voormalig werknemer bij Wayne Enterprises, Edward Nygma (Jim Carrey), die de Riddler wordt. Batman neemt ook een jonge man op, Dick Grasyon (Chris ODonnell), nadat zijn ouders zijn vermoord door Two-Face. Zodra Grayson de geheime identiteit van Bruce Wayne beseft, voegt hij zich bij hem als zijn sidekick Robin.

Joel Schumaker regisseerde deze film opnieuw, zij het met veel minder kritische succesfactoren dan eerdere Batman-films. We zouden stellen dat deze film een subtiel komisch meesterwerk is dankzij de tepels en codpieces op alle batsuits en Arnold Schwarzeneggers Mr.Freeze met ijs-gerelateerde woordspelingen elke seconde dat hij op het scherm is. In de film neemt George Clooney een beurt als Batman / Bruce Wayne, Chris ODonnell keert terug als Robin en Alicia Silverstone maakt het debuut op het grote scherm van Batgirl. Er is ook Uma Thurman als Poison Ivy. Ja. Dus jaren 90.

Staal is een overblijfsel uit een moment eind jaren negentig - toen mensen dachten dat Shaquille ONeal een filmster zou kunnen zijn. Het laat de NBA-grote man het oorspronkelijke verhaal van Steel overnemen, ook bekend als John Henry Irons, een geavanceerde wapenontwerper die een harnas maakt om misdaad te bestrijden nadat hij zijn wapens door criminelen heeft zien gebruiken. Ja, dit lijkt veel op de plot van Iron Man.

Catwoman speelt Halle Berry als Patience Phillips, een timide advertentie-ontwerper voor een cosmeticabedrijf. Als ze ontdekt heeft dat ze luistert naar een gesprek over de gevaarlijke bijwerkingen van het product van het bedrijf, wordt ze vermoord door corporaties. Ze wordt echter opgewekt door een mysterieuze kat en ontwaakt als een nieuwe vrouw.

Keanu Reeves schittert als John Constantine, een detective die met het occulte werkt. Denk aan Columbo vermengd met de priester van The Exorcist. Hoewel het geen grote bioscoophit is, heeft de film een lange levensduur gekregen op de Amerikaanse kabel-tv. Geregisseerd door Francis Lawrence en geïnspireerd door de strips van Alan Moore, is Constantine een titulaire detective die vecht tegen terminale longkanker terwijl ze geconfronteerd wordt met eeuwige verdoemenis omdat hij een zelfmoordpoging heeft gedaan. Als kanker niet een voldoende grote vijand was, moet hij ook voorkomen dat Satans zoon, Mammon, de aarde verovert.

In het eerste hoofdstuk in de Dark Knight-trilogie van Christopher Nolan ziet een ontgoochelde Bruce Wayne (Christian Bale) Gotham verlaten en zijn weg vinden naar de League of Shadows. Hij wordt getraind door de leider van de organisatie Ras Al Ghul (Liam Neeson) voordat hij terugkeert naar Gotham en begint met het opruimen van de misdaad. Maar hij ontdekt een sinister plan om de stad te vernietigen met behulp van een angstaanjagend hallucinogeen middel.

Deze film, een valse start bij het resetten van het Superman-universum, is een vervolg op de eerste twee Superman-films van Christopher Reeves. Maar het negeert de gebeurtenissen van de derde en vierde film. Het is de moeilijkste film om in onze tijdlijn te plaatsen, want het zou zich vijf jaar na Superman II afspelen, dat plaatsvond in 1982, maar het negeert dat alles en speelt zich op de een of andere manier af in "het moderne" 2006.

Brandon Routh schittert als Clark Kent / Superman, die na een afwezigheid van vijf jaar terugkeert naar de aarde om zijn archnemesis Lex Luthor (Kevin Spacey) te vinden die van plan is hem te doden en de VS te vernietigen om zijn eigen continent te creëren dat hij kan regeren. Superman heeft ook te maken met problemen met zijn liefdesleven, aangezien Lois Lane (Kate Bosworth) tijdens zijn afwezigheid van de aarde van hem is weggegaan.

Waarschijnlijk de beste superheldenfilm ooit gemaakt, brengt The Dark Knight Christian Bale terug als Bruce Wayne om af te rekenen met Heath Ledgers iconische Joker. Wayne is echter op zoek naar een uitweg uit zijn leven als Batman en gelooft dat hij die heeft gevonden in de vorm van de nieuwe Gotham-officier van justitie Harvey Dent (Aaron Eckhart). Helaas heeft de Joker zijn eigen plannen met Dent. Dit is de tweede film in de Dark Knight-trilogie van Christopher Nolan.

Geregisseerd door Zac Snyder en gebaseerd op de Alan Moore-strips, vertelt Watchmen het verhaal van een ouder wordende groep superhelden die ontdekken dat er mogelijk een complot is om ze een voor een te elimineren. De film speelt zich los van de rest van het DC Extended Universe af. Het speelt zich af in een alternatieve geschiedenisversie van Amerika, en er is geen Gotham of Metropolis. Maar de Watchmen hebben op de paginas van DC Comics oog in oog gestaan met leden van de Justice League.

Met een verbazingwekkende beoordeling van 12 procent op Rotten Tomatoes is Jonah Hex zeker een van de meest vergeetbare films op deze lijst. Maar als je van plan bent om absoluut alles DC te bekijken, dan moet je Josh Brolin Jonah Hex zien spelen, een verbonden soldaat die wraak wil nemen op Quentin Turnbull (John Malkovich), zijn voormalige commandant. Turnbull vermoordde zijn vrouw en zoon en liet Hex voor dood achter, maar Hex werd nieuw leven ingeblazen en kreeg de macht om de doden voor een korte periode op te wekken. Houd in gedachten dat Brolin Hex portretteerde vlak voordat hij van universum - en franchises - wisselde als Thanos in het Marvel Cinematic Universe.

Ryan Reynolds schittert als Hal Jordan, de nieuwste rekruut in het Green Lantern Corps, een oude order die gezworen heeft de melkweg te beschermen met behulp van de krachten die hun worden verleend door hun krachtige Green Lantern-ringen. Ze hebben de kracht om alles te creëren wat de drager maar kan bedenken. Jordan begrijpt zijn krachten traag voordat hij in actie wordt gezet om de aarde te verdedigen tegen de voormalige Green Lantern-veranderde kwaadaardige Parallax (Clancy Brown). Als je een snellere versie van de film wilt, bekijk dan Ryan Reynolds Cut of Green Lantern op Twitter.

De conclusie van de Dark Knight-trilogie van Christopher Nolan ziet een ouder wordende Bruce Wayne (Christian Bale) letterlijk een dieptepunt bereikt terwijl hij het opneemt tegen Bane (Tom Hardy) en een nieuw oplevende League of Shadows die erop uit is Gotham te vernietigen.

The Dark Knight Rises (2012)

In de film waarmee het officiële DC Extended Universe van start ging, met slechts acht titels, neemt Henry Cavill de mantel van Superman over. Het met sterren bezaaide oorsprongsverhaal cast Russel Crowe als Supermans biologische vader, Jor-el, evenals Kevin Costner en Diane Lane als de Kents die Superman adopteren en opvoeden en hem Clark noemden.

In de film zien we Clark, die zichzelf de schuld geeft na de dood van zijn geadopteerde vader, de wereld rondreist en probeert zijn ware identiteit en krachten te verbergen. Uiteindelijk moet Clark zijn identiteit als Superman accepteren om de planeet te redden van een groep kwaadaardige Kryptonians onder leiding van General Zod (Michael Shannon).

Batman v Superman laat zien hoe twee van de meest herkenbare superhelden elkaar uiteindelijk haten. Batman van Ben Affleck beschouwt Cavills Superman als een niet te stoppen buitenaardse kracht die een te groot risico is om onbeheerd achter te laten. Ondertussen beschouwt Superman Batmans merk van burgerwacht als slechts een ander voorbeeld van de welig tierende misdaad. Terwijl ze elkaar proberen te slim af te zijn, maakt Lex Luthor (Jesse Eisenburg) achter de schermen een wapen dat krachtig genoeg is om ze allebei te verslaan. Zack Snyder regisseerde Dawn of Justice.

Suicide Squad vindt plaats een jaar na de afsluiting van Batman v Superman en ziet de regering nieuwe ideeën overwegen in de nasleep van de dood van Superman. Dit leidt tot de oprichting van een nieuw team van misdaadbestrijders, Task Force X genaamd, dat is samengesteld uit gevangengenomen superschurken zoals Dead Shot (Will Smith), Harley Quinn (Margot Robbie) en meer. De schurken moeten samenkomen om te voorkomen dat een andere rekruut voor de ploeg - een demonische heks die bekend staat als Enchantress - Midway City vernietigt.

Batman (Ben Affleck) en Wonder Woman (Gal Gadot) zijn outgunned en nog steeds aan het bijkomen van de dood van Superman (Henry Cavill) in Batman v Superman, dus Justice League ziet het klassieke superheldenteam zich verenigen om het op te nemen tegen Steppenwolf, een schurk die uit is om de aarde om te vormen tot een onbewoonbare planeet zoals zijn eigen huis. Er is een nieuwe vier uur durende "Snyder Cut" -versie van Justice League die in september 2021 naar HBO Max gaat. Het wordt samengesteld door de oorspronkelijke regisseur Zac Snyder, die de productie moest verlaten vanwege een familietragedie. Joss Whedon voltooide de originele theatrale versie van de film.

James Wan schreef en regisseerde de eerste zelfstandige Aquaman-film met Jason Mamoa als titelpersonage. Het ziet Arthur, ook bekend als Aquaman, gedwongen zijn halfbroer, Orm (Patrick Wilson), te stoppen, die de onderwatermensen verenigt in de hoop het oppervlak aan te vallen. Om hun plannen te stoppen, moet hij een mythische drietand bemachtigen die toebehoorde aan een van de oorspronkelijke heersers van Atlantis.

In Shazam wordt Billy Batson (Asher Angel), een 14-jarige wees, gekozen door een oude tovenaar (Djimon Hounsou). Door het woord Shazam te zeggen, verandert hij in Shazam en heeft hij krachten als bovenmenselijke kracht en snelheid. Hij begint te leren hoe hij zijn krachten moet gebruiken met een mede-pleegkind, Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer), voordat hij wordt geconfronteerd met Thaddeus Sivana (Mark Strong), die door de tovenaar als een kind onwaardig werd geacht.

In de laatste film in onze gids keert Margot Robbie terug als Harley Quinn (die ze speelde in Suicide Squad). Harley is vers uit een breuk met de Joker en gaat er op een aantal behoorlijk destructieve manieren mee om, waardoor ze aan de verkeerde kant van een misdaadheer genaamd Roman Sionis komt te staan. Quinn bundelt de krachten met The Huntress (Mary Elizabeth Winstead) en Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) om Sionis (Ewan McGregor) en zijn criminele imperium neer te halen.

Hier is de opsommingstekens, spoilervrije versie van de bovenstaande gids.

Wonder Woman (2017)

Superman en de Mole Men (1951)

Batman: The Movie (1966)

Superman (1978)

Superman II (1980)

Joker (2019)

Swamp Thing (1982)

Superman III (1983)

Supergirl (1984)

Superman IV: The Quest for Peace (1987)

De terugkeer van Swamp Thing (1989)

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman voor altijd (1995)

Batman en Robin (1997)

Staal (1997)

Catwoman (2004)

Constantijn (2005)

Batman Begins (2005)

Superman Returns (2006)

The Dark Knight (2008)

Wachters (2009)

Jonah Hex (2010)

Green Lantern (2011)

The Dark Knight Rises (2012)

Man of Steel (2013)

Batman V Superman: Dawn of Justice (2016)

Zelfmoordploeg (2016)

Justice League (2017)

Aquaman (2018)

Shazam (2018)

Roofvogels (2020)

Hier is elke film met DC-personages, maar in de volgorde waarin ze in de bioscopen zijn uitgebracht.

Superman en de Mole Men (1951)

Batman: The Movie (1966)

Superman (1978)

Superman II (1980)

Swamp Thing (1982)

Superman III (1983)

Supergirl (1984)

Superman IV: The Quest for Peace (1987)

De terugkeer van Swamp Thing (1989)

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman voor altijd (1995)

Batman en Robin (1997)

Staal (1997)

Catwoman (2004)

Constantijn (2005)

Batman Begins (2005)

Superman Returns (2006)

The Dark Knight (2008)

Wachters (2009)

Green Lantern (2011)

The Dark Knight Rises (2012)

Man of Steel (2013)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Zelfmoordploeg (2016)

Wonder Woman (2017)

Justice League (2017)

Aquaman (2018)

Shazam (2018)

Joker (2019)

Roofvogels (2020)

Hier is elke film in de "officiële" huidige DCEU:

Wonder Woman (2017)

Man of Steel (2013)

Batman V Superman (Dawn of Justice)

Zelfmoordploeg (2016)

Justice League (2017)

Aquaman (2018)

Shazam (2018)

Roofvogels (2020)

Hier is een specifieke bestelling voor de Superman-films (als je een Batman-bestelling wilt, hebben we een aparte gids ):

Superman (1978)

Superman II (1980)

Superman III (1983)

Superman IV: The Quest For Peace (1987)

Superman Returns (2006)

Man of Steel (2013)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Justice League (2017)

Dacht je toch niet dat we alle live-action tv-series in het DC-universum zouden vergeten? Hier is die definitieve bestelling:

Adventures of Superman (1952 tot 58)

Batman (1966 tot 1968)

Shazam (1974 tot 1976

Wonder Woman (1975 tot 1979)

Superboy (1988 tot 1992)

Swamp Thing (1990 tot 1993)

The Flash (1990 tot 1991)

Lois en Clark: The New Adventures of Superman (1993 tot 1997)

Smallville (2001 tot 2011)

Birds of Prey (2002 tot 2003)

Arrow (2012 tot 2020)

Gotham (2014 tot 2019)

The Flash (2014 tot heden)

Constantine (2014 tot 2015)

Supergirl (2015 tot heden)

Legends of Tomorrow (2016 tot heden)

Machteloos (2017)

Black Lightning (2018 tot heden)

Titan (2018 tot heden)

Krypton (2018 tot 2019)

Doom Patrol (2019 tot heden)

Batwoman (2019 tot heden)

Swamp Thing (2019)

Pennyworth (2019 tot heden)

