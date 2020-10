Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende James Bond-film, No Time to Die , is opnieuw uitgesteld in de bioscoop. De laatste premièredatum is gepland voor 2021.

De 25e Bond-film zal momenteel verschijnen op 2 april 2021. Oorspronkelijk zou hij in april wereldwijd in de bioscopen verschijnen. Vanwege de pandemie van het coronavirus kondigden de producenten van de film echter aan dat de film zou worden uitgesteld tot november 2020. Natuurlijk is COVID-19 nog steeds een zeer reële bedreiging in de VS en elders, en het is al oktober, dus het is niet verwonderlijk dat leer dat de producenten de film opnieuw hebben uitgesteld - dit keer tot volgend voorjaar.

MGM, Universal en Bond-producers, Michael G.Wilson en Barbara Broccoli, hebben vandaag aangekondigd dat de release van NO TIME TO DIE, de 25e film in de James Bond-serie, wordt uitgesteld tot 2 april 2021 om te worden gezien door een wereldwijd theater. publiek. pic.twitter.com/NqHlU24Ho3 - James Bond (@ 007) 2 oktober 2020

Veel andere films en shows zijn meerdere keren vertraagd of uitgesteld tot volgend jaar vanwege de pandemie, waaronder Marvels Black Widow . Zelfs films die volgend jaar debuteren, zoals The Batman , zijn maanden uitgesteld. Tegelijkertijd kiezen veel studios ervoor om theatrale releases over te slaan door thuis te streamen. Disney bracht bijvoorbeeld Mulan in première op Disney +, ook al was het bedoeld om een wereldwijde filmische release te krijgen.

Er zijn maar weinig films die wereldwijd hebben geprobeerd te openen. Tenet is waarschijnlijk het grootste voorbeeld. Maar zelfs die film kon slechts $ 20 miljoen openen aan de Amerikaanse kassa.

Geschreven door Maggie Tillman.