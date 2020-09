Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De films van Christopher Nolan trekken al decennia het publiek over de hele wereld en hij verstevigt zijn plaats als een van s werelds meest vooraanstaande regisseurs steeds meer.

Zijn films slagen erin om mainstream aantrekkingskracht en actie te combineren met complexiteit in vorm en montage, zonder zijn publiek te vervreemden, en dat heeft hem gezien van succes naar succes. Nu is zijn nieuwste film eindelijk in de bioscopen te zien, afhankelijk van waar je woont. Er werd reikhalzend uitgekeken naar Tenet en er werd veel uitgesteld, en is zo verbijsterend en opwindend als je zou verwachten.

Of je Tenet nu hebt gezien en een opfriscursus wilt doen, of jezelf wilt voorbereiden op de grote nieuwe release, we hebben wat gegraven en nagedacht over de best mogelijke volgorde om de films van Nolan te bekijken, en hebben er een paar van opties die u kunt overwegen. Eerst geven we u onze voorkeursvolgorde, en daarna stellen we een meer typisch alternatief voor.

Vertrouw ons op deze - hoewel er een aantal funky manieren zijn waarop Tenet wel of niet aansluit bij andere films die Nolan heeft gemaakt, is het een op zichzelf staande ervaring en een ervaring waarop je je niet echt hoeft voor te bereiden. Als je erover nadenkt om de film te zien, doe het dan, en maak je geen zorgen over hoeveel van Nolans anderen je tot nu toe hebt gelukt.

Zoals je snel zult ontdekken, is er een cyclische puzzel in de kern van Tenet, wat betekent dat elk gevoel van discombobulatie dat je voelt als je er voor de eerste keer naar kijkt, volledig bedoeld is, zorg ervoor dat je na het bekijken ervan bekijkt wat een SATOR-vierkant is. We zeggen niet dat het de beste Nolan-film is, maar we denken dat het echt een geweldige plek is om te beginnen.

squirrel_widget_350547

Er zijn een heleboel mensen die denken dat Memento de beste film van Nolan is, misschien vanwege hoe het zijn voorliefde voor bedrog laat zien zonder verduisterd te worden achter enorme actie-set-stukken en verbijsterende beelden.

Het is een veel eenvoudiger mysterieverhaal met geheugenverlies als hart, en het is een geweldige smaakmaker na de wereldreddende capriolen van Tenets verhaallijn. Dat contrast is waarom we denken dat het een geweldige achtervolger is voor de nieuwste film van Nolan.

squirrel_widget_350549

Hier hebben we het vlees geraakt - Nolans naam werd bekend voordat hij samenwerkte met DC en Warner Bros aan de Batman-franchise, maar het is eerlijk om te zeggen dat er zeker een pre- en post-Batman-gevoel in zijn carrière zit.

Batman Begins is niet de beste Batman-film die hij heeft gemaakt, maar het was een vrij duidelijke en onmiddellijke demonstratie dat hij te vertrouwen was met een groot budget en met meer actievolle films. Het verbond Batman ook aan een meer realistische setting en toon die later zou worden verdubbeld.

squirrel_widget_350548

Hier bevinden we ons in een sectie van de bestelling waarin we Nolans eigen chronologie zullen weerspiegelen - net als hij denken we niet dat je de Batman-trilogie een voor een moet aanpakken, anders riskeer je een burn-out. Volg in plaats daarvan zijn voorbeeld en ga naar The Prestige.

Dit spannende verhaal van rivaliserende goochelaars is bochtig en onvoorspelbaar, en buitengewoon bevredigend om te zien met kennis van wat komen gaat. Het heeft een prachtige historische setting en is daarboven met het beste werk van Nolan.

squirrel_widget_350610

Meer dan een decennium later, en ondanks alle inspanningen van Marvel om de kassa te veroveren, is dit nog steeds de superheldenfilm apex predator - een enorm succesvolle film die memorabele decors en uitvoeringen over heeft.

We denken dat het een perfect halverwege is voor een Nolan-uitkijktoren en een mooie tonale onderbreking geeft van het mysterie van The Prestige. Het is er een om achterover te leunen en te genieten, hoe vaak je het ook hebt gezien.

squirrel_widget_350612

Het voelt misschien niet zo in je geheugen, maar The Dark Knight heeft een heleboel politiewerk in zich - Gordons rol in de plot is aanzienlijk, en in de vroege stadia is er genoeg voor hem en Batman om te proberen uit te werken.

Daarom denken we dat het mooi leidt naar een van Nolans eerdere films, Insomnia, waarin Al Pacino een gruwelijke misdaad probeert te ontrafelen. Het heeft een setting die anders is dan veel van de andere films van Nolan, en is ook veel minder vaak gezien.

squirrel_widget_350673

Je merkt misschien een thema op in de manier waarop we deze volgorde hebben opgebouwd - we denken dat de beste manier om van Nolan te genieten, is om spektakelmoeheid te vermijden door van zijn kleinere films naar zijn grotere fotos te springen. Daarom is Insomnias meer vastgebonden plot een goede springplank voor de brede universele schaal van Interstellar.

Sommige mensen zijn er dol op, anderen denken dat het Nolan is die zo dicht mogelijk bij schmaltz komt, maar de visuele kracht van Interstellars verbluffende vergezichten, of zelfs de opwindende kwaliteit van de score, valt niet te ontkennen.

squirrel_widget_350692

Volgens de logica die we hebben vastgesteld, duiken we terug in de oorsprong van Nolan met deze eerste volledige release. Het is een zwart-wit nummer van een microbudget dat merkbaar Britser is dan de meeste van zijn werk.

Je kunt het begin van zijn bochtige, onvoorspelbare voorkeuren als het gaat om verhaalbeats traceren, waardoor Following weer een heel nuttige onderbreking van de blockbusters is.

squirrel_widget_350611

Nolans monumentale afsluiting van zijn Batman-trilogie doet een stap terug van de meedogenloze korreligheid van The Dark Knight, maar slaagt er nog steeds in om anderhalve dosis spektakel te verwerken.

Het jongleert mooi met een nieuwe slechterik in Tom Hardys Bane, de goed beheerde introductie van Anne Hathaways Selina Kyle, en een conclusie die emotioneel tevreden was.

squirrel_widget_350697

Zeg het zachtjes, want mensen raken enorm verhit over deze dingen, maar we denken dat Duinkerken het meesterwerk van Nolan is, en daarom hebben we het bewaard voor een late gokkast. Het heeft zijn puzzeldoos chronologie, maar op een manier die het plotten en bewerken prachtig dient.

De spijker-grijpende actie is meedogenloos, maar de hele cast is met subtiliteit geregisseerd om te zorgen voor een tijdloze, elegante toon waar we geen genoeg van kunnen krijgen. Het is ook ons laatste stuk in de bestelling, dat ons voorbereidt op modernere inzendingen.

squirrel_widget_350736

Inception voelde als een game-changer - een enorme film die massale discussies veroorzaakte, gezien de gecompliceerde plotten en het pseudo-cliffhanger-einde, dit is een wilde rit die Nolans oeuvre voorlopig heel mooi afsluit.

Het heeft al zijn kenmerken: geweldige actie, een enorm invloedrijke Hans Zimmer-score, een blozend indrukwekkende cast en een gevoel van momentum dat onmogelijk te weerstaan is. Het is echter niet helemaal onze laatste keuze.

Als je het eenmaal voor het eerst hebt gezien, begrijp je waarom we Tenet zowel bovenaan als onderaan deze bestelling hebben geplaatst - en tegen de tijd dat je je een weg hebt gebaand door Nolans catalogus, denken we dat je Ik ben klaar voor een nieuwe poging bij de laatste dingen.

Het is ook een geweldige opvolger van Inception, gezien het feit dat een van de belangrijkste theorieën die er nu over zweeft, is dat de openingszin, die we niet zullen bederven, zou kunnen betekenen dat het zich in hetzelfde universum afspeelt. We zijn niet helemaal overtuigd, maar met al Nolans filmografie om een beroep op te doen, ben je de tweede keer goed geplaatst om zelf te oordelen. Voor een echt nieuwe ervaring, bekijk het terugspoelen, waarom niet?

Dat is dus onze opdracht, maar als je het op een andere manier wilt benaderen, kun je voor het meer prozaïsche alternatief hieronder gaan.

Volgende (1998)

Memento (2000)

Slapeloosheid (2002)

Batman Begins (2005)

The Prestige (2006)

The Dark Knight (2008)

Oprichting (2010)

The Dark Knight Rises (2012)

Interstellar (2014)

Duinkerken (2017)

Tenet (2020)

Dan zult u misschien onze andere kijkgidsen voor filmbestellingen leuk vinden:

We hebben ook deze geruchten over aankomende films:

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Stuart Miles.