(Pocket-lint) - Black Widow is er bijna.

Marvel-fans schreeuwen om een op zichzelf staande Black Widow-film sinds Scarlett Johansson de superspion in 2010 naar het grote scherm bracht met Iron Man 2. Haar eerste solofilm was aanvankelijk bedoeld om het Marvel Cinematic Universe naar een nieuw tijdperk te brengen, door aftrap van fase 4.

Hoewel het nog steeds de eerste Phase 4-film zal zijn die debuteert, zijn er in 2021 drie Disney+-series in première gegaan — allemaal voordat we eindelijk Black Widow te zien krijgen. De film komt dagen voor de Loki-finale aan. Disney heeft aangekondigd dat de film tegelijkertijd beschikbaar zal zijn om vanuit huis te streamen op Disney+ en in de bioscoop.

We hebben enkele prangende vragen over deze eerste Phase 4-film. Wat biedt de toekomst voor Black Widow en haar rol in de MCU? Houd in gedachten dat haar verhaallijn schijnbaar eindigde met Avengers: Endgame. En waarom kiest Marvel ervoor om de volgende fase te beginnen met een film die zich bijna 10 jaar in het verleden van de MCU afspeelt? Om je een beter idee te geven van de nieuwe Black Widow-film die binnenkort in de bioscoop te zien zal zijn, inclusief hoe dit de toekomst van de MCU kan beïnvloeden, is hier alles wat we erover weten.

LET OP: ER KUNNEN SPOILERS HIERONDER ZIJN.

Voor niet-ingewijden plant Marvel films in verhalende fasen.

Veel titels in elke fase zijn op zichzelf staande films over bepaalde personages, en ze bouwen zich meestal op naar alle Avengers die samenwerken om een bedreiging aan te pakken in de laatste film van de fase. Fase 3 ging een beetje tegen die trend in door Spider-Man: Far From Home toe te voegen als een soort epiloog aan de Infinity Stone-gedreven saga van de eerste drie fasen. Dit plaatst Black Widow op een interessante plek.

Black Widow zou een geheel nieuwe fase van Marvel-films moeten beginnen, Phase 4, hoewel het zich bijna een decennium eerder afspeelt in de vorige fase van de MCU. Het heeft ook een personage in de hoofdrol dat stierf in fase 3. Het is dus een zeer fase 3-achtige film, en toch is het bedoeld als een fase 4-film.

De laatste keer dat we Natasha Romanoff (ook bekend als de Black Widow) zagen, vocht ze tegen haar oude vriend Hawkeye (gespeeld door Jeremy Renner), voor wie het recht krijgt om zichzelf van een klif te werpen. Ze won en stierf. Vandaar dat de nieuwe Black Widow-film zich afspeelt na de gebeurtenissen van Captain America: Civil War - wanneer ze nog leeft en verder hoeft te kiezen tussen haar beste vrienden, Tony Stark en Steve Rogers.

MCU-diehards zullen opmerken dat The Falcon and The Winter Soldier Disney+-serie zich afspeelt rond 2024, dankzij de vijf jaar tijdsprong in Endgame, wat betekent dat Black Widow acht jaar in het verleden van de MCU-tijdlijn zal liggen.

Scarlett Johannson keert terug als Natasha Romanoff. Ze onderzoekt haar eigen verleden, inclusief hoe ze werd opgeleid om een Black Widow-moordenaar te worden via een Sovjet-trainingsprogramma dat bekend staat als de Red Room. Net als een van onze andere favoriete Marvel-superhelden , wordt van Johannson verwacht dat hij het Black Widow-stokje zal doorgeven aan een andere huurmoordenaar, Yelena Belova (gespeeld door Florence Pugh), die samen met Romanoff trainde.

Trailers voor de film laten zien dat Romanoff herenigd wordt met een soort familie-eenheid die ze in het verleden heeft gehad, waaronder Pughs Yelena. We zien ook Rachel Weisz als Melina Vostokoff en David Harbour van Stranger Things. Hij speelt het antwoord van de Sovjet-Unie op Captain America, de Red Guardian.

Marvel leek Taskmaster uit de strips te positioneren als de slechterik in de nieuwe Black Widow-film. Hij is in staat om de vechtstijlen na te bootsen van iedereen die hij in een gevecht observeert. Daarom laten trailers hem zien met klauwen die lijken op de Black Panther, een pijl en boog zoals Hawkeye en een schild zoals Captain America. Het personage is gemaskeerd en we weten zo goed als niets over zijn beweegredenen.

Op echte Marvel-manier toont de nieuwste trailer een man die de bijschriften identificeren als Dreykov (gespeeld door Ray Winstone) die Taskmaster vertelt "haar naar huis te brengen".

In de eerste Avengers-film uit 2012 is er een wegwerpscène waarin Hawkeye en Black Widow Lokis invasie van New York vergelijken met een andere ervaring die ze hadden tijdens het vechten in Boedapest. Marvels nieuwe film speelt zich af nadat dat moment zou zijn gebeurd, maar fans zouden graag willen weten wat er in Boedapest is gebeurd dat vergelijkbaar was met een buitenaards leger dat New York binnenviel. Misschien leren we het in Black Widow.

Vroege geruchten suggereerden dat Robert Downey Jr zou verschijnen als Iron Man. Aangezien Black Widow zich afspeelt vóór de gebeurtenissen van Endgame en Tony Stark nog leeft, is het logisch dat hij een rol in de film kan spelen. Hoop echter niet op meer dan een cameo.

Dezelfde logica kan worden toegepast op andere op aarde gebaseerde Avengers zoals Chris Evans Captain America of Anthony Mackies Falcon.

Hier is een selectie van de belangrijkste cast en crew, die allemaal zijn bevestigd door Marvel Studios:

Scarlett Johansson - Black Widow alias Natasha Romanoff

- Black Widow alias Natasha Romanoff Florence Pugh - Yelena Belova

- Yelena Belova Rachel Weisz - Melina Vostokoff

- Melina Vostokoff David Harbor - Alexei Shostakov alias The Red Guardian

- Alexei Shostakov alias The Red Guardian Ray Winstone - Dreykov

Dreykov Robert Downey Jr. - Tony Stark alias Iron Man (geruchten)

- Tony Stark alias Iron Man (geruchten) William Hurt - Thaddeus Ross

- Thaddeus Ross Cate Shortland - Regisseur

- Regisseur Kevin Feige - Producent

- Producent Eric Pearson - Schrijver

Hier is de nieuwste trailer die we hebben gezien voor Black Widow:

Er zijn verschillende andere Black Widow-trailers beschikbaar op het YouTube-kanaal van Marvel.

9 juli 2021: op Disney+ Premier Access en in de bioscoop

Alsof fans nog niet lang genoeg op Black Widow hebben gewacht, kondigde Marvel Studios aan het begin van de pandemie aan dat het de release van de film uitstelde van 1 mei 2020 naar 6 november 2020. Van daaruit werd het verschoven naar 7 mei. 2021. De laatste releasedatum is 9 juli 2021.

De film zal beschikbaar zijn op Disney+ via de Premier Access-functie van de dienst. Voor een extra vergoeding ($30/£20) krijg je toegang tot de film gedurende het volledige verblijf van drie maanden op Disney+. Je kunt hier meer leren over hoe Disney+ Premier Access werkt in de handleiding van Pocket-lint .

Geschreven door Maggie Tillman.