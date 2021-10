Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De eerste Planet of the Apes-film die 52 jaar geleden werd uitgebracht. Het heeft een enorme invloed gehad op de populaire cultuur en heeft zelfs acht sequels voortgebracht, waarvan er enkele het origineel kunnen evenaren in termen van kritisch en kassucces.

Maar met negen films die allemaal dezelfde naam hebben, kan het erg verwarrend zijn om de beste volgorde te vinden om ze allemaal te bekijken. Je zou kunnen uitgaan van de releasedatum in de bioscoop, maar we denken dat het leuker is om de films chronologisch te bekijken, omdat je de gebeurtenissen kunt zien ontvouwen in een tijdlijn van begin tot eind.

Er zijn de eerste vijf Planet of the Apes-films, die tussen 1968 en 1973 werden uitgebracht, en dan de drie moderne films uit de jaren 2010 waarin Andy Serkis de hoofdrol speelt als Caeser. T hij Serkis films zijn verbonden met de oorspronkelijke vijf (en leggen we uit hoe hieronder), maar om dingen te ingewikkeld, er is een standalone Planet of the Apes film, uit 2001 met in de hoofdrol Mark Whalberg, die in feite een remake.

Verward? Geen zorgen. We hebben deze warrige tijdlijn hieronder begrepen.

Volg onze gids hieronder en je zult de gebeurtenissen in de Planet of the Apes-films bekijken zoals ze plaatsvonden. Onderaan vindt u een spoilervrije versie met opsommingstekens van deze gids, plus extra horlogebestellingen zonder spoilers.

LET OP: ER ZIJN SPOILERS HIERONDER.

Opkomst van de planeet van de apen (2011)

In de eerste film op onze kijklijst speelt James Franco de rol van Will Rodman, een wetenschapper die in de nabije toekomst onderzoek doet naar een remedie voor de ziekte van Alzheimer. De film begint wanneer Rodman een babychimpansee ontdekt die is blootgesteld aan een experimenteel medicijn. Wanneer de moeder van de baby sterft, neemt Rodman het mee naar huis om op te voeden en noemt hem Caesar. Rupert Wyatt regisseerde deze film en Andy Serkis speelt Caesar via motion capture.

Zorg ervoor dat je het nieuwsbericht in de gaten houdt over het ruimtevaartuig Icarus dat de atmosfeer van Mars binnengaat - het is een paasei dat verwijst naar het ruimtevaartuig van Charlton Heston in de originele film.

Dageraad van de Planet of the Apes (2014)

Dawn of the Planet of the Apes speelt zich 10 jaar na de gebeurtenissen van Rise of the Planet of the Apes af en ziet Andy Serkis Caesar een ontluikende beschaving van apen leiden in de Redwood-bossen buiten San Francisco. Het grootste deel van de mensheid is uitgeroeid door de Simian-plaag, maar overblijfselen onder leiding van een man genaamd Dreyfus (gespeeld door Gary Oldman) ontmoeten de apen wanneer ze het bos ingaan om een hydro-elektrische dam te repareren.

Matt Reeves regisseerde Dawn of the Planet of the Apes.

Oorlog voor de Planet of the Apes (2017)

Matt Reeves keerde terug om deze film te regisseren. Het gaat twee jaar na Dawn of the Planet of the Apes verder en ziet Caesar nog steeds zijn volk leiden. Maar nu heeft hij te maken met de gevolgen van Kobas opstand tegen hem, waardoor een elitegroep van soldaten, onder leiding van kolonel J. Wesley McCullough (gespeeld door Woody Harrelson) op de apen van Caesar begint te jagen. Caesars enige hoop om zijn familie weg te krijgen, is door een uitgestrekte woestijn te trekken.

Tegen het einde van de film zien we enkele van Caesars vrienden hem verzekeren dat de ontluikende apengemeenschap die hij heeft helpen creëren, alles zal weten wat hij voor hen heeft opgeofferd - een belangrijk knikje dat helpt verklaren waarom een andere aap later in onze tijdlijn Caesar zal worden genoemd.

Planeet van de Apen (1968)

Met de vierde film op onze lijst begon het allemaal. Geregisseerd door Franklin J Schaffner, volgt het drie astronauten die ontwaken uit een noodlanding op een mysterieuze planeet.

Uiteindelijk wordt een van de astronauten, George Taylor (gespeeld door Charlton Heston), gevangengenomen door geavanceerde apen. Taylor bundelt zijn krachten met een sympathieke aap, genaamd Dr Zira (gespeeld door Kim Hunter), die hem bestudeert. Later gaat hij de woestijn van de Verboden Zone in om te proberen te ontsnappen aan de apen die hem gevangen houden. Dat is wanneer hij de waarheid ontdekt over de wereld die de apen bewonen.

Onder de planeet van de apen (1970)

Een astronaut genaamd Brent (gespeeld door James Franciscus) is de enige overlevende van een schip dat is gestuurd om de drie astronauten uit de eerste Planet of the Apes-film te vinden. Kort nadat hij in de Verboden Zone is geland, ontmoet Brent Nova, Taylors liefdesbelang uit de eerste film. Ze draagt nog steeds de dogtags van de astronauten. Ze brengt Brent naar de apenstad, waar hij Dr Zira ontmoet. Ze vertelt hem over haar tijd met Taylor.

Brent gaat dan terug naar de Verboden Zone en vindt een ingang naar een metro in New York City en een gemuteerd ras van mensen die een doemscenario aanbidden. Ted Post nam de regie van deze film over.

Ontsnap uit de Planet of the Apes (1971)

Deze film, geregisseerd door Don Taylor, is waar onze Apes-tijdlijn echt raar begint te worden. Aan het einde van Beneath the Planet of the Apes zien we de vernietiging van de planeet door het Alpha en Omega doomsday-apparaat. Maar voordat dat gebeurt, ontdekken Dr. Zira en haar man Cornelius (gespeeld door Roddy McDowall) het originele schip dat Taylor naar de Planet of the Apes bracht en beginnen het te repareren.

De twee apen gebruiken het om naar 1973 te reizen, of wanneer de planeet wordt vernietigd. Ze worden beroemdheden en staan centraal in een regeringsonderzoek naar de reden waarom Taylors schip plotseling weer verscheen met pratende apen maar geen astronauten. Net als de regering begint te vermoeden dat dr. Zira niet eerlijk is geweest tegen de regering, wordt onthuld dat ze zwanger is. Zij en Cornelius moeten ontsnappen aan gevangenneming om hun kind Milo te redden.

Verovering van de Planet of the Apes (1972)

In het jaar 1991 is Ziras kind levend en volwassen. Hij wordt gespeeld door Roddy McDowall, die in de vorige film ook de rol van Cornelius speelde.

Hoe dan ook, Ziras kind, de nieuwe naam Caesar, werd ondergedoken opgevoed door Armando (gespeeld door Ricardo Montalban), de circuseigenaar bij wie ze hem achterliet aan het einde van de Escape from the Planet of the Apes. De film volgt Caesar door een donkere wereld waarin katten en honden zijn uitgestorven, en apen een gewoon huisdier en zelfs een misbruikte bron van slavenarbeid zijn geworden. Caesar is de enige aap die kan spreken in deze wereld. Uiteindelijk wordt hij tot slaaf gemaakt, en het leidt tot een opstand.

Er is een theorie dat Caesar uit Rise of the Planet of the Apes uit 2011 de eerste intelligente aap was, en dat de Caesar in deze film een van zijn nakomelingen is. Hij zou deel uitmaken van een nieuwe reeks gebeurtenissen die door zijn moeder zou worden veroorzaakt door terug in de tijd te gaan. Hoewel zijn nieuwe naam, Caesar, toeval zou kunnen zijn, is het waarschijnlijk een knipoog naar de oorspronkelijke Caesar, die een fundamenteel onderdeel is van de apencultuur, die Zira zou hebben gedeeld met Armando of haar zoon voordat ze stierf.

Strijd om de Planet of the Apes (1973)

Deze film toont een oudere Caesar (gespeeld door Roddy McDowall) die een samenleving leidt waar apen en mensen naast elkaar bestaan na een nucleaire oorlog. Maar de samenleving wordt verscheurd door bedreigingen van een militante groep apen, geleid door Aldo (gespeeld door Claude Akins), die de mens onderdanig wil maken. Caesar hoort van banden die bestaan in de Verboden Zone waarop zijn moeder spreekt over hoe een conflict tussen aap en mens de vernietiging van de aarde veroorzaakte. Terwijl hij op zoek is naar die banden, ontdekt Caesar ook een groep gemuteerde mensen, geleid door gouverneur Kolp (gespeeld door Severn Darden), die de apen als een bedreiging beschouwen en erop uit zijn om ze te vernietigen.

Tussen de banden van zijn moeder en de lessen die hij tijdens zijn reis naar dit punt heeft geleerd, begrijpt Caesar dat de enige manier om de vernietiging van de aarde te voorkomen, is door mensen en apen te helpen in vrede samen te leven, waarbij de oorspronkelijke wensen van Caesar worden vervuld.

J. Lee Thompson regisseerde Battle for the Planet of the Apes.

Bonus: Planet of the Apes (1974 - TV-serie)

Wist je dat er een Planet of the Apes tv-serie is? Het werd uitgezonden op CBS in 1974. Met slechts 14 afleveringen, sterren Ron Harper, James Naughton, Roddy McDowall, Mark Lenard en Booth Colman, maar werd na slechts een seizoen geannuleerd vanwege slechte kijkcijfers. Het is gebaseerd op de film Planet of the Apes uit 1968 en zijn vervolg. Dus als je het wilt bekijken, raden we je aan het na Battle for the Planet of the Apes (1973) in te voegen.

Bonus: Planet of the Apes (2001)

Aangezien deze veel verguisde Tim Burton-reboot nergens anders in de Planet of the Apes-serie past, moet je hem als een extraatje zien als een laatste traktatie. Hoewel de film niet zo slecht is als je je misschien herinnert, is het een eenmalige op zichzelf staande film die 20 jaar geleden in première ging.

Het speelt zich af in 2029 en toont Leo Davidson (gespeeld door Mark Wahlberg), die aan boord van het ruimtestation Oberon werkt, een elektromagnetische storm binnengaat en naar het jaar 5021 wordt gegooid. Hij landt op een wereld die wordt geregeerd door een aap genaamd generaal Thade (gespeeld door Tim Roth), werkt samen met een vrouwelijke aap genaamd Ari (gespeeld door Helena Bonham Carter) die protesteert voor mensenrechten, en probeert zijn weg terug te vinden naar zijn eigen huis en tijd.