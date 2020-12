Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hulu heeft officieel een Watch Party-functie gelanceerd waarmee alle abonnees tegelijkertijd naar een show of film kunnen kijken in een groepchatroom.

Hoewel services van derden Watch Party-functies bieden voor populaire streamingdiensten, is er geen ingebouwde manier om Hulu met een vriend te streamen. Nu voegt het zich echter bij de vele streamingdiensten die een dergelijke functie bieden. Houd er rekening mee dat dit komt op een moment dat velen nog steeds sociaal afstandelijk zijn en graag contact willen maken met vrienden. Dit is wat u moet weten.

Om toegang te krijgen tot de functie, zoekt u naar het pictogram "Party kijken" op de detailpagina van ondersteunde titels.

Je krijgt dan een link om naar andere mensen te sturen die misschien mee willen kijken en mee willen kijken. Iedereen die kijkt, moet de website van Hulu gebruiken. Het is beschikbaar voor alle abonnees, niet alleen voor mensen die betalen voor het advertentievrije abonnement. Toen Hulu de functie voor het eerst uitprobeerde, was deze aanvankelijk niet voor iedereen beschikbaar.

Met de Watch Party-functie van Hulu kunnen kijkers met elkaar chatten in een gedeelde groepschat met een stream van de video die ze bekijken. Elke deelnemer kan zijn eigen afspelen regelen. Ze kunnen pauzeren of "klikken om bij te praten" om terug te gaan naar waar de groep momenteel aan het kijken is.

Het is nu voor iedereen beschikbaar om te proberen!

Watch Party werkt aan "duizenden" titels uit de on-demand bibliotheek van Hulu.

Ja. Amazon Prime Video , Disney + , Movies Anywhere en Sling TV zijn allemaal begonnen met het aanbieden van hun eigen Watch Party-functies.

Bekijk de pagina met veelgestelde vragen over de Watch Party van Hulu voor meer informatie.

Geschreven door Maggie Tillman.