(Pocket-lint) - Elke Indiana Jones-film staat op Paramount + , dus het is een goed moment om bij te praten met je favoriete bullwhip-toting, fedora-aantrekkende archeoloog. Vooral omdat er in 2022 een nieuwe film uitkomt, met Harrison Ford als Indy en Chris Pratt als costar.

De Indiana Jones-filmreeks bestaat uit vier films. Steven Spielberg regisseerde elk deel, met Star Wars-maker George Lucas aan zijn zijde om ze te helpen schrijven. Eén keuze van deze twee veroorzaakte echter een tijdlijnonderbreking in het verhaal, dus de gebeurtenissen in de films lopen niet chronologisch op een rij als je ze bekijkt in volgorde van uitgave. De tweede film in de serie is technisch gezien een prequel op de eerste film.

Om je te helpen Indiana Jones te begrijpen, hebben we alle films in chronologische volgorde geplaatst. Nu kunt u de avonturen van Indiana gemakkelijk bekijken terwijl ze plaatsvonden. We hebben zelfs de tv-serie The Young Indiana Jones Chronicles in onze bestelling opgenomen en we bespraken toekomstige Indiana Jones-films.

Een spoilervrije versie van deze handleiding met opsommingstekens staat onderaan. Er is zelfs een order voor een theatrale releasedatum voor geïnteresseerden.

OPMERKING: ER ZIJN HIERONDER SPOILERS.

Regisseur Steven Spielberg wilde een vervolg maken op Indiana Jones en The Raiders of the Lost Ark uit 1981, maar hij wilde de nazis niet weer als de belangrijkste schurken, dus besloot hij de tweede film voor de gebeurtenissen van de eerste film te spelen. Met andere woorden, dit is een prequel.

Het begint in 1935, met Indiana Jones (Harrison Ford) in Shanghai voordat een snelle ontsnapping hem over de Himalaya ziet vliegen met zijn sidekick Short Round (Jonathan Ke Quan) en een nachtclubzanger genaamd Willie Scott (Kate Capshaw). Als het vliegtuig neerstort, bevindt het trio zich in een arm Indiaas dorp waar samen met al hun kinderen een heilige steen is gestolen.

Het is aan Indy om erachter te komen wat er echt aan de hand is.

Oorspronkelijk uitgebracht als Raiders of the Lost Ark, werd de eerste Indiana Jones-film later op de markt gebracht als Indiana Jones en The Raiders of the Lost Ark. Hierin ziet Indiana Jones, opnieuw gespeeld door Harrison Ford, een race tegen de nazis om de Ark van het verbond, een heilig religieus artefact waarvan de nazis geloven dat het de macht heeft om ze niet te stoppen.

Indiana Jones speelt zich af in 1936 en krijgt te horen dat de nazis op zoek zijn naar zijn voormalige mentor, Abner Ravenwood, die informatie heeft die ze nodig hebben om de ark te vinden. Indy begint zijn zoektocht met het vinden van Abners dochter, Marion (Karen Allen), in Nepal - en, samen beginnen de twee een wereldoverstekende zoektocht naar de Ark van het Verbond.

Indiana Jones (Harrison Ford) speelt zich af in 1938 en ontdekt dat zijn vader, Henry Jones (Sean Connery), verdween terwijl hij op zoek was naar de Heilige Graal, waarvan Jezus zogenaamd dronk tijdens het laatste avondmaal. Indy ontvangt het dagboek van zijn vader over de beker per post, met een poststempel vanuit Venetië. Samen met zijn collega Marcus Brody (Denholm Elliot) probeert hij zijn vader en de Heilige Graal te vinden.

Bijna 20 jaar na de gebeurtenissen van The Last Crusade wordt Indiana Jones (Harrison Ford) gevangengenomen door Sovjetagenten onder leiding van Irina Spalko (Cate Blanchett), die hem dwingen door een geheim Amerikaans pakhuis te zoeken naar een gemummificeerd lijk.

Jones ontsnapt, maar hij is verstrikt in de rode paniek van de late jaren 50 en is geschorst van zijn baan bij Marshall College. Hij wordt vervolgens benaderd door Mutt Williams (Shia LeBeouf), die hem vertelt over hoe een andere archeoloog, Harold Oxley (John Hurt), een kristallen schedel ontdekte in Peru en vervolgens verdween. Het is gekoppeld aan de Sovjets die hem gevangen hebben genomen, en dus gaat Jones natuurlijk op onderzoek uit met Mutt.

Je zou denken dat deze tv-serie gebaseerd op de avonturen van een jonge Indiana Jones chronologisch op de eerste plaats zou komen, maar de show speelt zich feitelijk af in de jaren 90, met een oudere Indiana (George Hall) die elke aflevering begint met herinneringen aan een avontuur uit zijn jeugd .

De aflevering flitst dan terug om het verhaal te vertellen.

De show stuitert rond, afhankelijk van de aflevering, met sommige met een kind Indy (Corey Carrier) en andere met een tiener Indy (Sean Patrick Flannery). In de meeste afleveringen ontmoet Jones een beroemde historische figuur, zoals Theodore Roosevelt, Leo Tolstoy of Charles De Gaulle. De serie bestaat uit 28 afleveringen verdeeld over twee seizoenen, evenals vier films gemaakt voor tv. Harrison Ford verschijnt zelfs in één aflevering (Young Indiana Jones and the Mystery of the Blues) als Indiana Jones.

Hier is een YouTube-afspeellijst met alle afleveringen in chronologische volgorde.

Een vijfde Indiana Jones-film zonder titel heeft een voorlopige releasedatum voor 29 juli 2022.

Dit is de eerste aflevering die niet zal worden geregisseerd door Steven Spielberg. Ford v Ferrari-directeur James Mangold is klaar om hem te vervangen. Harrison Ford zal zijn fedora echter nogmaals afstoffen. Geruchten wijzen erop dat de film zich afspeelt in de jaren 60, dus Ford en Jones zouden even oud zijn. Chris Pratt is ook aangesteld als de nieuwe troonopvolger voor Indiana Jones.

