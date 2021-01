Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Spider-Man is geen typische komische superheld; hij is een personage in de Spider-Verse, een complex web van Spider-People in alternatieve universums.

De Spider-Man-franchise die we allemaal kennen, is slechts één deel, en het is een rommelige franchise, die verschillende reboots over een paar decennia omvat. De web-slinger is gespeeld door verschillende acteurs - meest recent door Tom Holland. En hoewel Sony de rechten op Spider-Man bezit, heeft het het personage uitgeleend aan Marvel, eigendom van Disney, voor een aantal Marvel Cinematic Universe-films.

Ondertussen produceert Sony ook zijn eigen Spider-Verse-uitlopers, zoals Venom uit 2018. Er is een Venom-vervolg en nog een op zichzelf staande film gepland voor 2021. Deze zullen geen deel uitmaken van de MCU van Disney. We weten niet precies hoe dat allemaal zal verlopen, maar een recente Venom-strip legt mogelijk de basis voor hoe de buitenaardse symbiont van Tom Hardy in Venom zich bij de MCU zou kunnen aansluiten.

Laten we ook niet vergeten dat Marvel Sam Raimi heeft aangesproken om Doctor Strange te regisseren in het Multiverse of Madness, een aanstaande MCU-film. Raimi, als je het nog niet wist, regisseerde alle drie de Tobey Macguire Spider-Man-films uit de vroege jaren 2000. Dit roept speculatie op dat Peter Parker van Macguire opnieuw zou kunnen verschijnen via het vervolg van Doctor Strange, dat zogenaamd alles over het uiteenvallen van de realiteit gaat.

Dit is dus een fantastische tijd om Spider-Man opnieuw te bekijken als je alles wilt weten over de MCU of gewoon meer wilt weten over Spider-Verse - met name de Spider-Man-franchise, die bestaat uit drie Tobey Macguire-films, twee Andrew Garfield-films. films, twee Tom Holland-films (plus de drie MCU-films waarin hij speelde als Spider-Man), Venom en de geanimeerde hit Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Onderaan deze gids vindt u een spoilervrije versie met opsommingstekens.

OPMERKING: ER ZIJN HIERONDER SPOILERS.

Een verrassende hit die meer dan $ 375 miljoen opleverde in de Amerikaanse kassa, deze animatiefilm is geregisseerd door Bob Persichetti. Het toont een personage genaamd Miles Morales (ingesproken door Shameik Moore) die wordt gebeten door een radioactieve spin en krachten ontwikkelt die vergelijkbaar zijn met hoe Peter Parker doet in de meeste Spider-Man-films. Morales ontmoet dan andere mensen die spinachtige krachten hebben.

Into the Spider-Verse won de beste animatiefilm bij de 91ste Academy Awards. We raden je aan om met deze film te beginnen, omdat het meerdere versies laat zien van Spider-People die samenkomen uit meerdere universums, ook wel de Spider-Verse genoemd.

squirrel_widget_237814

Lang vóór Marvel en The Avengers en de MCU was deze film uit 2002 wat superheldenfilms hoopten te zijn: successen met een geweldig verhaal. De film, geregisseerd door Sam Raimi, volgt de jonge Peter Parker (gespeeld door Tobey Macguire) terwijl hij supersnelheid, kracht en het vermogen ontwikkelt om webben te produceren en zich aan muren te hechten nadat hij is gebeten door een genetisch verbeterde spin. De film speelt ook Kirsten Dunst als Mary Jane Watson en Willem Dafoe als de slechterik Green Goblin.

squirrel_widget_237829

In een van de meest geliefde vervolgfilms voor superhelden keert Tobey MacGuire terug om het op te nemen tegen zijn mentor Otto Octavius, die is getransformeerd in Doctor Octopus na een mislukt experiment. Om het deze keer voor Parker moeilijker te maken, schieten zijn krachten tekort en loopt zijn relatie met Mary Jane op de klippen. Sam Raimi keerde ook terug om deze film te regisseren.

De laatste film in de Spider-Man-trilogie van Sam Raimi is het meest teleurstellend. Het ziet de meeste hoofdrolspelers van de serie terugkeren, zoals Macguire als Peter Parker, Dunst als Mary Jane en James Franco als Harry Osborne. Maar deze keer moet Spider-Man het opnemen tegen twee vijanden: de gevaarlijke symbiont Venom, die zich heeft verbonden met collega-journalist Eddie Brock (Topher Grace); en Flint Marko, een kleine misdadiger die een rol speelde bij de dood van Peters oom Ben.

Sony herstartte de Spider-Man-franchise in 2012, maar met Andrew Garfield in de hoofdrol als Peter Parker en Emma Stone als zijn liefdesbelang Gwen Stacey. In de film ontdekt Parker een deel van het onderzoek van zijn overleden vader naar een manier waarop mensen verloren ledematen kunnen teruggroeien. Peter geeft deze aantekeningen door aan de voormalige partner van zijn vader, Curt Conners (speelde Rhys Ifans), die de nieuwe informatie gebruikt om een gevaarlijk experiment te proberen.

squirrel_widget_237828

Garfield keert terug om Parker te spelen, terwijl Jamie Foxx schittert als de slechterik Electro. Peter vecht niet alleen tegen Electro in deze film, maar hij moet ook vechten tegen zijn terminaal zieke vriend Harry Osborne, die gelooft dat het bloed van Spider-Man de sleutel kan zijn om hem te genezen. Na het succes van de eerste film, maakte Sony grote plannen om het Spider-Man-universum vorm te geven, inclusief spin-offs rond Venom en The Sinister Six. The Amazing Spider-Man 2 was echter zon bom dat de meeste van die plannen werden geannuleerd.

squirrel_widget_237853

Na de ineenstorting van zijn eigen Spider-Man-universum, stemde Sony ermee in om het Spider-Man-personage door Marvel in de MCU te laten gebruiken. Dit leidde tot het debuut van Tom Holland als Peter Parker in Civil War. Wanneer Captain America (gespeeld door Chris Evans) en Tony Stark (gespeeld door Robert Downey Jr) aan weerszijden van een debat over overheidscontrole over supermensen vallen, rekruteren ze hun eigen teams om het op te nemen, wat ertoe leidt dat Tony Peters appartement in New York bezoekt. Stad.

squirrel_widget_157994

Na zijn avontuur met Tony Stark (gespeeld door Robert Downey Jr), keert Peter Parker van Holland terug naar zijn leven met zijn tante May (gespeeld door Marisa Tomei). Maar met die smaak van het leven van de Avengers, blijft Parker de misdaad in zijn buurt bestrijden, wat ertoe leidt dat hij het opneemt tegen Adrian Toomes (gespeeld door Michael Keaton), een voormalige bouwvakker die herstelde wapens verkoopt van de Slag om New York in de eerste Avengers-film.

squirrel_widget_158010

In Spider-Mans derde inzending in de MCU gaf Tom Holland ons een van de meest hartverscheurende momenten in de 20+ filmserie, wanneer we het lot van Peter Parker zien volgen op de foto. We krijgen ook Spider-Man te zien vechten in het "Iron Spider" -pantser, dat in feite een Iron Man-pak is dat is ontworpen voor Spider-Man.

squirrel_widget_158059

Hoewel Spider-Man geen ton te zien is in Endgame, is de aflevering van deze Avengers belangrijk voor de toekomst van de MCU en Spiderman, omdat het Peter Parker aanwijst als de potentiële toekomstige leider van de Avengers. Tom Holland levert nog een tranentrekker af, wanneer zijn mentor, Tony Stark, het ultieme offer brengt.

squirrel_widget_157764

De eerste MCU-film na het eindspel, Spider-Man: Far From Home, laat de Nederlandse Peter Parker zien die te maken heeft met de gevolgen van de dood van zijn idool en mentor, Tony Stark. Tijdens een excursie naar Europa wordt Parker gecontacteerd door Nick Fury (gespeeld door Samuel L Jackson), die wil dat hij een van de leiders van de Avengers wordt. Terwijl Parker aanvankelijk aarzelt, vindt hij een andere mentor om hem door het proces te helpen in de vorm van Mysterio (gespeeld door Jake Gyllenhaal).

squirrel_widget_195594

Sony begon eindelijk het Spider-Man Universum uit te werken met Venom uit 2018. Het volgt het verhaal van onderzoeksjournalist Eddie Brock (gespeeld door Tom Hardy) terwijl hij onethische beproevingen ontdekt - uitgevoerd door de corporatie Life Foundation - op buitenaardse symbioten die in de ruimte zijn gevonden. Wanneer Brock in het laboratorium van de Foundation breekt, wordt een van de symbionten met hem verbonden en wordt Venom.

Let op: Omdat er geen Spider-Man-optreden in Venom is, is deze film optioneel. Uiteindelijk (en vermoedelijk) zullen Venom en Spider-Man elkaar echter ontmoeten in een toekomstige Spider-Verse-film.

squirrel_widget_237866

Dit is een versie van de bovenstaande gids, compleet met optionele Venom-film, maar zonder spoilers.

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Captain America: Civil War (2016)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Optioneel: Venom (2018)

Dan zult u misschien onze andere kijkgidsen voor filmbestellingen leuk vinden:

We hebben ook deze geruchten over aankomende films:

Geschreven door Maggie Tillman.