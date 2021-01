Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is best gaaf dat twee van de meest iconische filmmonsters hetzelfde filmische universum delen.

Dankzij de Alien vs Predator-films kwamen de Alien- en Predator-franchises samen in dezelfde tijdlijn. Nu zijn er in totaal 12 films om naar te kijken - als je zin hebt om opnieuw te kijken naar wat bekend staat als het buitenaardse universum - waarvan de oudste de klassieker Alien uit 1979 van Ridley Scott is, die zich afspeelt in 2122. De vroegste film is echter chronologisch de eerste Predator , bepaal het jaar waarin het in première ging: 1987.

Om het nog ingewikkelder te maken, hebben de makers van deze films paaseieren in andere films geplant. In combinatie met online theorieën heeft dit geresulteerd in de opname van Blade Runner in het buitenaardse universum. (Het deelt dezelfde regisseur als Alien, Ridley Scott.) Om je te helpen de Alien-Predator-tijdlijn te begrijpen, hebben we alle films in chronologische volgorde gezet, met Blade Runner als bonus.

Vergeet ook niet dat Disney onlangs heeft aangekondigd dat de eerste Alien TV-show momenteel in ontwikkeling is bij FX. Het wordt de eerste tv-serie gebaseerd op de klassieke filmserie. "Verwacht hier op aarde een enge spannende rit niet al te ver in de toekomst", plaagde Disney. We zullen deze handleiding bijwerken wanneer deze wordt uitgebracht.

Volg onze onderstaande gids en je zult de gebeurtenissen in het buitenaardse universum bekijken terwijl ze plaatsvonden. Onderaan dit artikel vindt u een spoilervrije versie van deze handleiding met opsommingstekens, plus extra horlogebestellingen zonder spoilers.

OPMERKING: ER ZIJN HIERONDER SPOILERS.

Alan "Dutch" Schaefer (gespeeld door Arnold Schwarzenegger) en zijn team elitesoldaten worden op een missie gestuurd om gijzelaars te redden uit een Midden-Amerikaanse jungle. Kort na de landing stuit het team op bewijzen dat de missie niet alles is wat het lijkt. In feite zijn zij degenen die worden opgejaagd door een Predator-alien.

Carl Weathers schittert als de Nederlandse vriend, Dillon. En John McTiernan regisseerde de film.

SQUIRREL_3959147

Dit Predator-vervolg verruilde de oerwouden voor de wolkenkrabbers van Los Angeles. Danny Glover schittert als Michael R Harrigan, een luitenant bij de LAPD die vecht tegen strijdende drugskartels. De zwaarbewapende vete tussen de kartels en de politie trekt de aandacht van een Predator die op zoek is naar een nieuwe prooi. Wanneer Harrigan begint te vermoeden dat iets niet van deze wereld bendeleden vermoordt, ontmoet hij speciaal agent Peter Keyes (gespeeld door Gary Busey), die een speciale regeringsteam leidt in de hoop de Predator te vangen.

Stephen Hopkins regisseerde Predator 2.

SQUIRREL_3959168

Wanneer een satelliet een hittesignatuur ontdekt onder het ijs van Antarctica, stelt de eigenaar van de Weyland Corporation, Charles Bishop Weyland (gespeeld door Lance Henriksen), een team samen om het te onderzoeken. Het wordt geleid door een gids genaamd Alexa Woods (gespeeld door Sanaa Lathan). Eenmaal daar ontdekt het team een piramide onder het ijs gebouwd door een onbekende buitenaardse beschaving.

Paul WS Anderson regisseerde Alien vs Predator.

SQUIRREL_3959169

Dit Alien vs Predator-vervolg begint direct na de gebeurtenissen uit de film uit 2004: we zien een Predator-ruimteschip met een Alien-Predator-hybride crash in Colorado, net als Dallas Howard (gespeeld door Steven Pasquale) terugkeert om zich te herenigen met zijn jongere broer Ricky ( Johnny Lewis). Het schip laat de Predalien los in de stad, samen met facehugger-aliens, die meer Xenomorph (Aliens) creëren. Alsof dat nog niet genoeg was, roept de laatste overlevende Predator versterkingen op.

Greg en Colin Strause hebben deze aflevering geregisseerd.

SQUIRREL_3959212

Een Predator-schip crasht en een overlevende Predator valt een team van het Amerikaanse leger aan tijdens een reddingsmissie. Army Sniper Quinn McKenna (gespeeld door Boyd Holbrook) schakelt het buitenaardse monster uit, maar al snel worden zowel hij als de Predator in hechtenis genomen door de Amerikaanse regering en Special Agent Will Traeger (gespeeld door Sterling K Brown).

Shane Black, die in de originele Predator speelde als Hawkins, regisseerde deze film.

SQUIRREL_3959273

Een groep mensen, waaronder een Spetnaz-soldaat, de Israëlische sluipschutter van de strijdkrachten, meerdere handhavers van het drugskartel en een gevangene in de dodencel worden geleid door een mysterieuze soldaat genaamd Royce (gespeeld door Adrien Brody) door een jungle, die ze bewusteloos in parachutespringen. Al snel wordt de groep opgejaagd door twee verschillende groepen Predators.

Nimrod Antal regisseerde Predators.

SQUIRREL_3959274

De openingsscène van Ridley Scotts Prometheus toont het Alien-ras (bekend als Engineers) dat leven op aarde zaait voordat het naar het jaar 2089 springt. Daar is een ontdekking door archeologen Elizabeth Shaw (gespeeld door Noomi Rapace) en Charlie Holloway (gespeeld door Logan Marshall- Green) leidt de Weyland Corporation om het duo te sturen op een onderzoek naar de planeet LV-223. Guy Pearce speelt Peter Weyland in deze film. Hij is de zoon van Charles Bishop Weyland in Alien vs Predator.

Lis Anna-Langston regisseerde Prometheus.

SQUIRREL_3959315

Het Covenant speelt zich 11 jaar na Prometheus in 2104 af en is een kolonisatieschip dat op weg is naar Origae-6 wanneer het schade oploopt door een schokgolf, waardoor de androïde Walter (gespeeld door Michael Fassbender) van het schip de menselijke bemanningsleden moet wekken. Tijdens het repareren van het schip ontdekt de bemanning de overdracht van een menselijke stem van een nabijgelegen bewoonbare planeet. Fassbender speelt niet alleen Walter, maar ook Peter Weylands android, David, van Prometheus.

Ridley Scott keerde terug naar de Alien-serie om Covenant te regisseren.

SQUIRREL_3959340

Dit is eigenlijk de oudste film op deze hele lijst (en misschien wel de beste), maar het is vader in de Alien Universe-tijdlijn. In 2122 is de bemanning van de Nostromo op weg terug naar de aarde wanneer ze een bericht ontvangen van een nabijgelegen maan die bekend staat als LV-426. Als ze reageren op het baken, wordt executive officer Kane (gespeeld door John Hurt) aangevallen door een Alien die uit een ei-achtige cocon komt. Deze film introduceert Ellen Ripley van Sigourney Weaver.

Alien wordt geregisseerd door Ridley Scott.

SQUIRREL_3959341

Ripley ontwaakt uit stilstand na 57 jaar zweven door de ruimte. De Weyland-Yutani Corporation verwerpt haar beweringen over het vinden van het schip vol Xenomorph-eieren op LV-426, omdat de planeet nu de locatie is van een succesvolle kolonie die bekend staat als Hadleys Hope. Dat is totdat ze plotseling alle communicatie met de kolonie verliezen - op dat moment vragen ze Ripley om als consultant terug te keren naar een groep mariniers. De film speelt ook Michael Biehn als korporaal Dwayne Hicks en Bill Paxton als Private Hudson.

Aliens wordt geregisseerd door James Cameron.

SQUIRREL_3959378

Direct na Aliens ligt het schip met de overlevenden van Hadleys Hope in brand. Een overlevingspod wordt uitgeworpen en stort neer op Fiorina 161, een gevangenisplaneet bevolkt door gewelddadige mannelijke gevangenen. De enige overlevende is Ripley en een facehugger, die zich al snel hecht aan de hond van een gevangene. Eenmaal volgroeid, begint de Xenomorph zich een weg te banen door de gevangenen.

Deze film markeert het debuut van regisseur David Fincher.

SQUIRREL_3959379

Alien Resurrection ziet een 200-jarige sprong voorwaarts in de tijdlijn tot 2379. Wetenschappers aan boord van de USM Auriga hebben Ripley gekloond om het embryo van een koningin Xenomorph te oogsten. Natuurlijk ontsnapt de volwassen Alien-koningin met de hulp van een aantal andere in het laboratorium gekweekte Xenomorphs, en het is aan Ripley en een groep huurlingen, waaronder Wynona Ryder als Annalee Call en Ron Pearlman als Ron Johner.

Jean-Pierre Jeunet regisseerde deze aflevering.

SQUIRREL_3959420

Hier zijn een paar films die losjes verband houden met de Alien vs Predator-chronologie.

Kijk na Predators (2010)

Rick Deckard (gespeeld door Harrison Ford) is een voormalig politieagent die het beroep van Blade Runner heeft aangenomen. Het is zijn taak om malafide synthetische mensen op te sporen die bekend staan als replicanten. Zijn laatste zaak is de financiering en pensionering van vier Nexus-6-replicanten onder leiding van Roy Batty (Rutger Hauer).

De film speelt zich af in 2019, dus ongeveer 100 jaar vóór de gebeurtenissen in Alien uit 1979, maar Ridley Scott, de regisseur van beide films, ziet de films als intrinsiek met elkaar verbonden, en zei een keer in het commentaar van een Blade Runner-regisseur:

“Deze wereld zou gemakkelijk de stad kunnen zijn die de bemanning ondersteunt die naar Alien gaat. Met andere woorden, als de bemanning van Alien weer binnenkomt, gaan ze misschien naar deze plek en gaan ze een bar binnen in de straat vlakbij waar Deckard woont. Dat is hoe ik erover dacht. "

SQUIRREL_3959441

Kijk na Blade Runner (1982)

Soldier is waarschijnlijk de meest verrassende film op deze lijst. Het volgt het verhaal van een groep weeskinderen, geboren in 1996 en opgevoed als de perfecte soldaten. Een openingsmontage toont de groep door hun vroege training en door 40 jaar vechten onder leiding van Sgt. Todd 3465 (gespeeld door Kurt Russell). Als je goed kijkt, zul je zien dat sommige van de oorlogen waarin de soldaten vechten dezelfde zijn als waar de replicant Roy Batty een veteraan van was in Blade Runner. Wanneer een nieuwe groep genetisch verbeterde soldaten de groep van Todd vervangt, wordt hij voor het eerst gedumpt op een vuilnisplaneet.

Soldier is geschreven door David Peoples, die mee schreef aan Blade Runner en heeft gezegd dat hij de films ziet alsof ze in hetzelfde universum plaatsvinden, dus als we Blade Runne tellen, moeten we deze film ook tellen.

SQUIRREL_3959462

Kijk na Soldier (1998)

K (gespeeld door Ryan Gosling), is een replicerende Blade Runner. Tijdens een opdracht ontdekt hij een doos met de overblijfselen van een replicant die stierf tijdens een keizersnede, wat ongebruikelijk is omdat replicanten zich niet mogen voortplanten. Het daaropvolgende onderzoek onthult dat het lichaam van de replicant Rachael is (gespeeld door Sean Young), een speciale replicant ontworpen door Eldon Tyrell, die er vandoor ging met Rick Deckard (gespeeld door Harrison Ford) in de originele Blade Runner. De film werd geregisseerd door Denis Villeneuve. Wat paaseieren betreft, houd je ogen open voor de replicanten in potten die K ziet terwijl hij door de Wallace Corporation wordt begeleid. Ze hebben een stiekeme gelijkenis met de Engineers.

SQUIRREL_3959504

Kijk na Alien Resurrection (1997)

Deze tv-serie van Joss Whedon en zijn speelfilm worden ook getheoretiseerd als onderdeel van het buitenaardse universum, hoewel we het niet bepaald canon zouden noemen. De serie speelt zich af in het jaar 2517, wat 138 jaar na Alien Resurrection zou zijn en nog eens 200 jaar na de rest van de gebeurtenissen in het universum. Voor de verbinding met het buitenaardse universum hoef je niet verder te kijken dan de eerste aflevering. Tijdens een luchtgevecht in de ruimte krijg je zicht op een van de wapens aan boord van het ruimteschip Serenity, waar je het Weyland-Yutani-bedrijfslogo van Alien kunt zien.

SQUIRREL_3959505

SQUIRREL_3959546

Dit is een versie van de bovenstaande gids, compleet met bonus / optionele Alien Universe-tijdlijnfilms, maar zonder spoilers.

Roofdier (1987)

Predator 2 (1990)

Alien vs Predator (2004)

Alien vs Predator Requiem (2007)

The Predator (2018)

Roofdieren (2010)

Optioneel: Blade Runner (1982)

Blade Runner (1982) Optioneel: soldaat (1998)

soldaat (1998) Optioneel: Blade Runner 2049 (2017)

Blade Runner 2049 (2017) Prometheus (2008)

Alien Covenant (2017)

Buitenaards (1979)

Buitenaardse wezens (1986)

Alien 3 (1992)

Alien Resurrection (1997)

Optioneel: Firefly (2002 tot 2003) en Serenity (2005)

Nogmaals, dit is een versie van de bovenstaande gids, maar vrij van spoilers en ook in de volgorde waarin ze in première gingen in theaters of op tv.

Buitenaards (1979)

Optioneel: Blade Runner (1982)

Blade Runner (1982) Buitenaardse wezens (1986)

Roofdier (1987)

Predator 2 (1990)

Alien 3 (1992)

Alien Resurrection (1997)

Optioneel: soldaat (1998)

soldaat (1998) Optioneel: Firefly (2002 tot 2003)

Firefly (2002 tot 2003) Optioneel: Serenity (2005)

Serenity (2005) Alien vs Predator (2004)

Alien vs Predator Requiem (2007)

Prometheus (2008)

Roofdieren (2010)

The Predator (2018)

Alien Covenant (2017)

Optioneel: Blade Runner 2049 (2017)

Dan zult u misschien onze andere kijkgidsen voor filmbestellingen leuk vinden:

We hebben ook deze geruchten over aankomende films:

Geschreven door Maggie Tillman.