(Pocket-lint) - Het Marvel Cinematic Universe domineert al tien jaar de kassa en velen hebben geprobeerd dat succes te recreëren door hun eigen filmuniversums te bedenken - en Warner Bros met New Line Cinema is daarop geen uitzondering.

In 2013 brachten ze een bovennatuurlijke horror uit genaamd The Conjuring, die wereldwijd meer dan $ 300 miljoen opleverde. Het was aanleiding tot een direct vervolg en daarna nog vijf spin-offfilms. Al die films culmineerden in de recente release van The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It in de bioscoop en op HBO Max. Die inzending bracht The Conjuring Universe zelfs meer dan $ 2 miljard aan de kassa.

De Conjuring-films zelf vertellen het verhaal van Ed en Lorraine Warren, een echt stel dat in de jaren zestig begon met het onderzoeken van paranormale activiteiten. De eerste twee Conjuring-films zijn gebaseerd op bestanden van enkele van hun meest angstaanjagende ervaringen, terwijl de andere films in het universum, waaronder Annabelle en The Nun, dienen als oorsprongsverhalen voor de demonische entiteiten die de Warrens achtervolgen.

Je kunt alle The Conjuring Universe-films bekijken in de volgorde waarin ze in de bioscoop zijn uitgebracht. Dat is altijd leuk. Maar een interessantere en misschien zelfs gruwelijke kijkervaring is om ze te bekijken in de volgorde van gebeurtenissen die plaatsvinden (ook wel chronologisch). Laat het ons uitleggen.

Bekijk onze beknopte versie van deze handleiding onderaan om de spoilers over te slaan.

LET OP: ER ZIJN SPOILERS HIERONDER.

The Nun vindt voor het eerst plaats in The Conjuring Universe - in 1952 in een klooster in Roemenië. Nadat een local het lichaam van een non vindt in de voetsporen van het klooster, stuurt het Vaticaan pater Burke (Demian Bichir) en Irene (Taissa Farmiga), een jonge non die haar geloften nog moet afleggen, op onderzoek uit. Eenmaal daar moet het paar het eeuwenoude complex en de oorsprong van een demon genaamd Valak verkennen.

Dit is niet officieel, maar het internet lijkt te geloven dat Irene Lorraine Warren is. De acteurs die beide personages spelen, zijn zussen en lijken op elkaar. De personages zelf zouden van dezelfde leeftijd zijn, zijn allebei religieus en ze ervaren visioenen. Zoals we al zeiden, is dit niet bevestigd, maar het is iets om in gedachten te houden als je naar The Conjuring Universe kijkt en stippen verbindt.

Gary Dauberman schreef The Nun en werd geregisseerd door Corin Hardy. Dauberman staat ook bekend om het uitwringen van de nieuwe IT en IT: Chapter Two.

Annabelle: Creation speelt zich af in 1955 en is eigenlijk een prequel op Annabelle uit 2014. Het vertelt het verhaal van een poppenmaker genaamd Samuel Mullins (Anthony LaPaglia) en zijn vrouw (Miranda Otto). Na de sluiting van een lokaal weeshuis stellen ze hun huis open voor zes weeskinderen en zuster Charlotte (Stephanie Sigman). Maar aangezien dit een horrorfilm is, wordt de weeskinderen gevraagd niet naar de kamer van de overleden dochter van de Mullins te gaan. Bijna onmiddellijk vindt een door polio getroffen meisje, Janice (Talitha Bateman), een weg naar binnen en bevrijdt ze een ooit beheerst kwaad.

Let op aanwijzingen en verbanden met andere films in het universum. We zagen bijvoorbeeld Valak, als de demonische non, op een foto.

Ook schreef Gary Dauberman Anabelle: Creation en Annabelle, terwijl David Sanberg, die ook Shazam en Lights Out deed, deze film regisseerde.

12 jaar na Anabelle: Creation, de eerste Annabelle-film wordt geregisseerd door John Leonetti en begint met een jonge dokter (Ward Horton) die zijn zwangere vrouw, Mia (Annabelle Wallis), een zeldzame pop - Annabelle - geeft die ze wilde voltooien haar ongelooflijk enge poppencollectie. Kort daarna ervaart het paar een vreselijke tragedie, waardoor ze gedwongen worden de pop te vernielen en naar een nieuw appartement te vluchten. Maar Annabelle volgt hen.

Janice, het meisje met polio in Anabelle: Creation, verschijnt ook in deze film, hoewel ze in niets lijkt op haar vroegere zelf.

De eerste film in The Conjuring Universe is eigenlijk de vierde film, chronologisch. Het is ook de eerste die zich richt op Ed (Patrick Wilson) en Lorraine Warren (Vera Farmiga). Ze komen de familie Perron te hulp, die naar een oude boerderij is verhuisd en gewelddadige paranormale aanvallen begint te ondergaan. We zien ook een stukje van Annabelle, die is opgeslagen in de artefactkamer van Warrens.

James Wan, mede-bedenker van de Saw en Insidious-franchises en producent van de meeste The Conjuring Universe-films, regisseerde The Conjuring. Maar het script van de film is geschreven door de broers Chad en Carey Hayes.

Annabelle Comes Home toont de onmiddellijke nasleep van de Warrens die Annabelle afpakten van verpleegsters die de pop cadeau hadden gekregen en nu beweren dat het de bron is van paranormale activiteit die ze hebben ervaren. Het verhaal springt dan naar de toekomst, ongeveer een jaar na de gebeurtenissen in The Conjuring, en we zien dat de Warrens Mary Ellen (Madison Iseman) inhuren als oppas voor hun dochter Judy (Mckenna Grace).

Omdat babysitters nooit een rustige avond kunnen hebben in horrorfilms, ontsnappen Annabelle en verschillende andere geesten en demonen die opgesloten zijn in de artefactkamer per ongeluk in de loop van een enkele nacht - en dat allemaal terwijl de Warrens weg van huis zijn.

Gary Dauberman schreef deze Annabelle-aflevering opnieuw, samen met James Wan, en hij regisseerde het ook.

The Curse of La Llorona speelt zich af in 1977 en volgt de weduwe Anna Garcia (Linda Cardellini). Nadat Anna het huis van een getraumatiseerd gezin heeft onderzocht, beveelt ze aan om twee jonge jongens bij hun moeder, Patricia (Patricia Velásquez), weg te halen. Als de jongens die avond dood worden aangetroffen, ontdekt ze al snel dat hun moeder hen beschermde tegen een wraakzuchtige Mexicaanse geest die nu achter haar kinderen aanzit, Samantha (Jaynee-Lynne Kinchen) en Chris (Roman Christou).

Er is een priester in deze film die ook in Annabelle verscheen. We horen ook kort over de Warrens in één scène. Maar behalve dat, is The Curse of La Llorona meer een op zichzelf staande productie die technisch gezien deel uitmaakt van The Conjuring Universe, maar zo voelt het niet helemaal.

Michael Chaves schreef deze film, terwijl Mikki Daughtry en Tobias Iaconis hem regisseerden.

The Conjuring 2 gaat verder met de Warrens in de nasleep van een onderzoek naar de moorden in Amityville en een mediastorm die daarop volgde. Het speelt zich voornamelijk af in de Londense buitenwijk Enfield en bevat een alleenstaande moeder, Peggy Hodgson (Frances OConnor), en haar familie. Ze beginnen paranormale gebeurtenissen te ervaren nadat Peggys dochter, Janet (Madison Wolfe), met een ouija-bord speelt. Gelukkig kunnen de Warrens helpen.

The Conjuring 2 sluit echt aan bij The Nun, maar we willen niet te veel verklappen, dus je zult ze allebei moeten bekijken om erachter te komen hoe.

Ook keerde James Wan terug om The Conjuring 2 te regisseren. Het is geschreven door Chad en Carey Hayes, David Leslie Johnson-McGoldrick en Wan.

De nieuwste aflevering in The Conjuring Universe is uitgebracht op 4 juni 2021 op HBO Max en in de bioscoop. Patrick Wilson en Vera Farmiga keren terug als de Warrens om Arne Cheyenne Johnson te helpen verdedigen, die in 1981 zijn onschuld uitriep tegen een aanklacht wegens moord door te beweren dat hij bezeten was door een demon. De Warrens ontdekken al snel dat er een geheel nieuwe demonische dreiging is waarmee ze te maken zullen krijgen. Michael Chaves, die The Curse of La Llorona deed, regisseerde deze film, met David Leslie Johnson-McGoldrick als schrijver.

Als onderdeel van de release van Annabelle: Creation in 2017, kondigde Warner Bros Pictures een wedstrijd aan voor deelnemers om hun eigen korte films te maken die zouden kunnen bestaan binnen The Conjuring Universe. De winnaars zijn te zien op YouTube.

Hier is dezelfde lijst als hierboven, maar zonder spoiler.

De non (2018)

Annabelle: Schepping (2017)

Annabelle (2014)

The Conjuring (2013)

Annabelle komt thuis (2019)

De vloek van La Llorona (2019)

De toveren 2 (2016)

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)

Als je liever The Conjuring Universe-films bekijkt in de volgorde waarin ze in de bioscoop zijn uitgebracht, volg dan deze lijst:

The Conjuring (2013)

Annabelle (2014)

De toveren 2 (2016)

Annabelle: Schepping (2017)

De non (2018)

De vloek van La Llorona (2019)

Annabelle komt thuis (2019)

The Conjuring: The Devil Made Me Do it (2021)

