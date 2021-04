Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Rocky Balboa is een van de meest iconische personages uit de filmgeschiedenis. Zijn underdog-verhaal van een gezel-bokser die een onwaarschijnlijke kans krijgt op de titel, heeft meer dan 40 jaar aan films en zelfs een standbeeld in Philadelphia geïnspireerd.

Pocket-lint besloot dat het tijd was om de legende de zijne te geven, door elke film in de Rocky Universe (ook Creed-films) samen te voegen tot één handige lijst van alles wat met Italiaanse hengsten te maken heeft. Eerlijk gezegd is het nooit een slecht moment om Rocky opnieuw te bekijken. We raden u aan alle acht films te bekijken om uw argument over de beste keuze te perfectioneren. Of je kunt gewoon bijpraten om je voor te bereiden op Creed III.

Hier is de Rocky Universe in volgorde van releasedatum, die toevallig ook chronologisch is. Ga naar beneden voor een spoilervrije versie.

In dit ultieme underdog-verhaal is Rocky Balboa (gespeeld door Sylvester Stallone) een kleine prijsvechter die een kans heeft gegeven tegen de ongeslagen wereldkampioen zwaargewicht, Apollo Creed (gespeeld door Carl Weather). Dit eerste deel in de Rocky-franchise is geschreven door Stallone en won uiteindelijk drie Academy Awards, waaronder die voor Beste Film.

Sylvester Stallone schreef, regisseerde en speelde in het vervolg op de originele Rocky.

De film gaat verder waar de eerste film eindigde, na de overwinning van Creed bij split decision. Het ziet Rocky stoppen met boksen vanwege verwondingen die hij heeft opgelopen, maar Creed (Weathers) wil een rematch om te bewijzen dat Rockys succes een toevalstreffer is.

Na zijn overwinning in Rocky II heeft Rocky (Stallone) een reeks titelverdedigingen, maar hij weet niet dat zijn manager, Micky (speelde Burgess Meredith), hem heeft weggehouden van een opkomende vechter, Clubber Lang (gespeeld door de heer T), die misschien te veel is voor Rocky om aan te pakken. Stallone regisseerde, speelde en schreef deze Rocky-aflevering opnieuw.

Rocky (Stallone) is uit op wraak tegen de topbokser uit de Sovjet-Unie, Ivan Drago (gespeeld door Dolph Lundgren), die zijn vriend Apollo Creed vermoordde in een tentoonstellingsgevecht. Rocky gaat met Kerstmis naar Rusland om de gevaarlijke Drago op zijn eigen terrein te bevechten. Net als de twee films vóór deze aflevering, regisseerde Stallone niet alleen, maar schreef en speelde hij ook in Rocky IV.

Na zijn gevecht met Drago moet Rocky (Stallone) zich weer terugtrekken uit het boksen. Deze keer valt hij snel in financiële ondergang als gevolg van slechte zakelijke beslissingen van zijn zwager, Paulie (gespeeld door Burt Young). Rocky vindt en traint uiteindelijk een jonge jager met de naam Tommy Gunn (gespeeld door Tommy Morrison). Houd er rekening mee dat Rocky V een kritieke mislukking was en aan de kassa was en wordt beschouwd als de slechtste Rocky-film.

Interessant is dat hoewel Stallone deze film schreef, hij hem niet regisseerde. John G Avildsen deed het, dezelfde man die de eerste Rocky regisseerde.

Sylvester Stallone werd 16 jaar na het mislukken van Rocky V teruggelokt naar zijn meest iconische rol. In de film keert Rocky - nu in de zestig en runt hij een klein restaurant na de dood van zijn vrouw - terug naar het boksen. Wanneer de huidige zwaargewichtkampioen, Mason "The Line" Dixon (gespeeld door Antonio Tarver), hoort dat Rocky terugkeert naar de ring, zet hij een gevecht op tussen hemzelf en de legendarische Rocky Balboa.

Stallone regisseerde, schreef en speelde in Balboa.

Creed ziet het debuut van Michael B Jordan als Adonis Johnson. Hij is de zoon van Apollo Creed uit een buitenechtelijke affaire. Adonis besluit om een bokser te worden zoals zijn vader, maar heeft moeite om iemand te vinden die hem kan trainen, dus gaat hij naar Philadelphia om te zien of Rocky (Stallone) hem zal helpen.

Het is vermeldenswaard dat Rocky niet het hoofdpersonage is in de Creed-serie. En hoewel Stallone zijn rol weer opneemt, heeft hij Creed niet geschreven of geregisseerd.

Drie jaar na de gebeurtenissen in Creed is Adonis (Jordan) - die nu de achternaam van zijn vader draagt - de zwaargewichtkampioen van de wereld geworden. Dit leidt ertoe dat Ivan Drago (Lundgren), de man die zijn vader in de ring heeft vermoord, een kans ziet om een gevecht tussen Creed en zijn eigen zoon, Viktor Drago (gespeeld door Florian Munteanu), te promoten. Nogmaals, Rocky is niet de hoofdrolspeler en Stallone heeft niet geschreven of geregisseerd.

