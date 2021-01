Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Jason Bourne-films brachten de wereld van spionnen en moorden op bevel van de CIA het nieuwe millennium binnen, terwijl ze Matt Damon ook in een volwaardige Hollywood-actiester veranderden.

De films richten zich voornamelijk op Damon als Bourne, een door de CIA gecontroleerde huurmoordenaar die zijn geheugen verliest en een reis begint om zijn identiteit te ontdekken, en hem uiteindelijk tegen zijn handlers bij de CIA keert. Er is ook een tv-programma, Treadstone, dat het Jason Bourne-universum completeert door zich te verdiepen in de achtergrond van het CIA-programma dat huurmoordenaars zoals Bourne trainde. Het heeft maar één seizoen. Er zijn ook berichten over een zesde Bourne-film.

Om je te helpen Bourne in te halen of de franchise voor het eerst te ervaren, raden we je aan de Bourne-films in volgorde van releasedatum te bekijken, aangezien de serie chronologisch is. Hier is dan de beste manier om elke Bourne-film op volgorde te bekijken.

Om de spoilers over te slaan, bekijk onze beknopte versie van deze gids hieronder.

OPMERKING: ER ZIJN HIERONDER SPOILERS.

Wanneer je Bourne (Matt Damon) voor het eerst ziet, ontmoet je hem als een anonieme man met twee schotwonden in zijn rug. Hij is gered door een vissersboot in de Middellandse Zee, en als hij wakker wordt, kan hij zich niet herinneren wie hij is of zijn verleden. De enige aanwijzing is een laserprojector die onder zijn huid is gevonden en die het nummer van een kluis in Zürich projecteert. Hij gaat dan op pad en ontdekt uiteindelijk dat hij deel uitmaakt van een geheim programma om moordenaars voor de CIA te trainen.

Twee jaar nadat ze aan het einde van The Bourne Identity verdwenen waren, leiden Bourne en Marie Kreutz (gespeeld door Franka Potente) nu een vredig leven in Goa, India. Ondertussen werkt de adjunct-directeur van de CIA aan een deal, maar de operatie wordt overvallen door een onbekende aanvaller, die iedereen vermoordt en de vingerafdrukken van Jason Bourne achterlaat om hem te beschuldigen van de moorden. Deze zelfde moordenaar probeert dan Bourne en Marie te vinden. Bourne gaat er natuurlijk van uit dat de moordenaar door de CIA is gestuurd en dat de CIA haar pogingen heeft hervat om Bourne te vinden.

Het Bourne Ultimatum volgt Bourne, opnieuw gespeeld door Matt Damon, onmiddellijk na het einde van de Bourne Supremacy. Hij ontdekt dat Simon Ross (Paddy Considine), een journalist, bezig is om de geheimen achter een CIA-trainingsprogramma voor moordenaars te ontdekken dat bekend staat als Treadstone. Van daaruit zien we hem racen tegen de CIA terwijl de dienst het bestaan van het programma probeert te verhullen door alle betrokkenen te vermoorden.

The Bourne Legacy is de enige Bourne-film waarin Matt Damon niet de hoofdrol speelt. In plaats daarvan is de actie gecentreerd rond een onderdeel van het ministerie van Defensie genaamd Aaron Cross (gespeeld door Jeremy Renner). Cross kreeg een soortgelijke training als Bourne via een programma genaamd Operation Outcome. Wanneer een verband tussen Operation Outcome en Treadstone duidelijk wordt, geeft de gepensioneerde luchtmachtkolonel Eric Byer (gespeeld door Edward Norton) opdracht om alle Outcome-activa te vermoorden, maar helaas voor hem overleeft Cross.

Jason Bourne pikt 12 jaar na de gebeurtenissen van The Bourne Ultimatum op - waar Bourne het Treadstone-programma onthulde. Matt Damon is terug en zijn personage is volledig hersteld van geheugenverlies, maar hij wordt gedwongen ondergedoken te leven. De CIA jaagt nog steeds op hem. De analist, Nicky Parsons (gespeeld door Julia Stiles), ontdekt zelfs bewijs dat Bournes vader in verband brengt met de oprichting van Treadstone, en ze gaat op pad om hem te vinden. Dit zet Bourne op het pad om opnieuw het CIA-leiderschap op te nemen dat hem nog steeds dood wil.

Het eerste en enige seizoen van Treadstone werd uitgezonden op het USA Network. Het is deels prequel en deels vervolg op de Bourne-filmserie, met een deel van het verhaal dat zich afspeelt in 1973, wanneer we CIA-agent John Randolph Bentley (gespeeld door Jeremy Irvine) zien ontsnappen uit een Sovjet-gedragsveranderingsprogramma dat bekend staat als Cicada in Oost-Berlijn. . Van daaruit duikt de show het heden in, met Treadstone-activa die hun normale leven leiden totdat ze plotseling worden geactiveerd en moordenaars van wereldklasse worden zoals Bourne.

Opmerking: je zou Treadstone eerst kunnen bekijken, vóór de films, tijdens je herbezoek, maar de sprong naar het heden in het eerste seizoen kan verwarring veroorzaken of niet zoveel voor je betekenen. Het kan ook op zichzelf worden bekeken, of na de filmserie, wat we aanbevelen.

Als je absoluut alles wilt zien dat met Bourne te maken heeft, dan moet je deze film bekijken die voor tv is gemaakt, die in 1988 in twee delen op ABC werd uitgezonden. Het volgt veel van dezelfde beats als de film uit 2002, met Jason Bourne ( gespeeld door Richard Chamberlain) ontwaken en zich niet herinneren wie hij is terwijl hij vaardigheden vertoont die de meeste normale mensen niet kennen. Het beste is echter dat je het gratis kunt bekijken op YouTube (onofficieel).

Opmerking: je zou deze film vóór alle andere films kunnen bekijken, maar hij staat helemaal in een aparte tijdlijn, dus we raden aan om hem als laatste te bekijken.

OK, dus hier is de versie in één oogopslag van de bovenstaande lijst:

The Bourne Identity (2002)

The Bourne Supremacy (2004)

Het Bourne Ultimatum (2007)

The Bourne Legacy (2012)

Jason Bourne (2016)

Treadstone - Seizoen 1 (2019)

Bonus: The Bourne Identity (1988)

