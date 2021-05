Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vuur zal heersen! Maar niet voor nog een jaar.

De aankomende Game of Thrones-spin-offserie van HBO, House of the Dragon, staat gepland voor 2022. Sommigen van ons likken nog steeds onze wonden tijdens het teleurstellende laatste seizoen van de originele show, maar een wachttijd van 12 maanden zou ons de We hebben extra tijd nodig om dingen te verwerken en over King Bran heen te komen.

Laten we, om je voor te bereiden, alles wat we weten doornemen - op basis van wat HBO heeft gezegd en, natuurlijk, het eigen bronmateriaal van auteur George RR Martin.

Gebaseerd op de roman Fire and Blood

Speelt zich af tijdens 300 jaar heerschappij van de Targaryen-koningen

Waarschijnlijk richt zich op de burgeroorlog van The Dance of Dragons

The House of the Dragon is een aanstaande HBO-show die naar de HBO Max-streamingdienst gaat. Het is gebaseerd op enkele gebeurtenissen uit de roman Fire and Blood van George RR Martin. Het staat los van de romanreeks A Song of Ice and Fire en is opgezet als een geschiedenisboek over hetGame of Thrones-universum. Het richt zich specifiek op de 300-jarige heerschappij van de Targaryen-koningen. Het Huis van de Draak zal zich daarom ook in dit tijdperk afspelen.

Een van de belangrijkste conflicten in Fire and Blood is een burgeroorlog die bekend staat als The Dance of Dragons. Het is de nasleep van koning Viserys Targaryen die zijn oudste dochter Rhaenyra benoemde als erfgenaam van zijn troon, waarbij Westeros vrouwonvriendelijke erfregels werden overtreden en een oorlog veroorzaakte tussen Rhaenyra en haar halfbroer Aegon II voor de troon. Beide kanten hebben draken en alle grote huizen van Westeros worden meegesleurd in de oorlog.

Als je meer wilt weten over de Dans van de Draken, heeft HBO een korte animatiefilm gemaakt die is opgenomen in de sectie Histories and Lore van de dvd van het vijfde seizoen van Game of Thrones. Het is verteld door Michelle Fairley, Pedro Pascal en Mark Addy. (Je kunt het hierboven bekijken via een externe bron op YouTube.)

Vuur zal heersen

De originele @ HBO- serie #HouseoftheDragon is officieel in productie. Binnenkort op @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW - House of the Dragon (@HouseofDragon) 26 april 2021

Op weg naar HBO Max in 2022

De productie is gestart op 26 april 2021

Er zijn 10 afleveringen besteld

Casey Bloys, de programmadirecteur van HBO, heeft onlangs in een interview met Deadline onthuld dat House of the Dragon "ergens rond 2022" zal verschijnen op de HBO Max-streamingdienst. We gaan ervan uit dat het ook in première gaat op HBO voor kabelabonnees.

De productie van House of the Dragon begon op 26 april, toen de officiële Twitter-feed afbeeldingen van scriptlezingen deelde. Volgens Variety heeft HBO 10 afleveringen besteld voor het eerste seizoen.

Met het grootste deel van Game of Thrones gefilmd in Noord-Ierland, zijn filmploegen gespot in Cornwall, waarvan wordt aangenomen dat ze House of the Dragon aan het filmen waren.

George RR Martin schrijft samen met Ryan Condal

Condol is een co-showrunner naast Miguel Sapochnik

Verschillende castleden zijn bevestigd

George RR Martin werkt aan het tv-script met een co-schrijver, Ryan Condal. Condal is de co-showrunner naast Miguel Sapochnik. Het zijn ook uitvoerende producenten. George RR Martin en Vince Gerardis zullen ook worden aangekondigd als uitvoerende producenten.

Sapochnik, die ervaring heeft met het regisseren van zes Game of Thrones-afleveringen, waaronder Hardhome, The Long Night en The Battle of the Bastards, zou zowel de pilot als aanvullende afleveringen moeten regisseren. House of the Dragon is het eerste project van Sapochnik als onderdeel van een overkoepelende deal waarbij hij naar verwachting een reeks content voor zowel HBO als de HBO Max-streamingdienst zal ontwikkelen en produceren.

HBO heeft ook een deel van de cast van de show aangekondigd. Verdacht ontbreekt op de lijst wie Aegon II gaat spelen. Aegon, samen met Emma DArcys Rhaenyra, zou een van de hoofdpersonages van de serie moeten zijn. Hier is een blik op bevestigde acteurs en de personages die ze tot nu toe spelen:

Paddy Considine - Koning Viserys Targaryen

- Koning Viserys Targaryen Emma DArcy - Princess Rhaenyra Targaryen, dochter van Viserys

- Princess Rhaenyra Targaryen, dochter van Viserys Rhys Ifans - Otto Hightower, Hand of the King

Otto Hightower, Hand of the King Olivia Cooke - Alicent Hightower, dochter van Otto Hightower

- Alicent Hightower, dochter van Otto Hightower Matt Smith - Prince Daemon Targaryen, broer van Viserys Targaryen

- Prince Daemon Targaryen, broer van Viserys Targaryen Steve Toussaint - Corlys Velaryon, of de zeeslang, de grootste ontdekkingsreiziger in Westeros en hoofd van het rijkste huis

- Corlys Velaryon, of de zeeslang, de grootste ontdekkingsreiziger in Westeros en hoofd van het rijkste huis Eve Best - Rhaenys Targaryen, Corlys Valaryons vrouw en zus van King Viserys en Daemon Targaryen.

- Rhaenys Targaryen, Corlys Valaryons vrouw en zus van King Viserys en Daemon Targaryen. Sonoyo Mizuno - Mysaria, een slaaf die opkomt in de gelederen van Westeros

Momenteel is alleen House of the Dragon groen verlicht

Een prequel-serie met in de hoofdrol Naomi Watts is opgeschort

House of Dragons is klaar omdat het bronmateriaal heeft

HBO besloot geen pilot op te halen voor een Game of Thrones-prequel-serie waarin Naomi Watts zou spelen, volgens HBOs programmadirecteur Casey Bloys. De show, die werd geschreven en ontwikkeld door Jane Goldman, zou 8.000 jaar voor de Game of Thrones-serie plaatsvinden, met de nadruk op de eerste ontmoeting van de mensheid met de White Walkers en het leger van de doden.

Bloys suggereerde aan Deadline dat het probleem met de prequel-serie is dat er geen bronmateriaal is: "Een van de dingen over House of Dragons, er is een tekst, er is een boek, dus dat maakte het een beetje meer een routekaart voor een serie bestelling ".

