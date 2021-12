Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - The Wizarding World spreekt tot de verbeelding van fans over de hele wereld, maar in tegenstelling tot sommige films is er geen nummering om je op het goede spoor te houden, alleen titels.

Dan heb je de vraag over de Wizarding World-films, afgezien van het Harry Potter-verhaal - hoe passen deze precies in het grotere geheel?

In tegenstelling tot sommige epische filmfranchises, is het verhaal van Harry Potter opeenvolgend, dus je moet de films op volgorde bekijken. Dat maakt de zaken in ieder geval consistent en er zijn belangrijke plotthreads die van de eerste naar de laatste lopen, dus elke afwijking zal het verhaal bederven of je in de war brengen.

We presenteren u echter twee bestellingen, de releasevolgorde, dwz de datum waarop de films uitkwamen en de chronologische volgorde waarin die films plaatsvonden op een tijdlijn van Wizarding World. Eén versie heeft spoilers, dus om die te vermijden als je de films niet hebt gezien, klik je op de links om direct naar de bestelling te gaan die je zoekt.

Harry Potter film release volgorde (spoilers) | Harry Potter film release volgorde (geen spoilers) | Harry Potter-film chronologische volgorde (geen spoilers)

LET OP: ER ZIJN SPOILERS HIERONDER:

Dit is het begin van het Harry Potter-verhaal waarin je Harry voor het eerst ontmoet terwijl hij naar Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus gaat, dat zich afspeelt in 1991 - maar de film werd uitgebracht in 2001. Je ontmoet veel van de hoofdpersonen op Hogwarts, inclusief de introductie van Heer Voldemort, Harrys aartsvijand, waarbij de actie draait om de Steen der Wijzen. Die steen was van Nicholas Flamel, die je pas echt ontmoet in Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.

Het tweede boek in de serie en de tweede film, de avonturen op Hogwarts gaan door voor Harry Potter en zijn vrienden. Heer Voldemort wordt sterker en de dingen worden een beetje donkerder naarmate de kinderen ouder worden. De film kwam uit in 2002, maar speelt zich af in 1992.

Er is nogal een verandering voor de derde film als we kennis maken met Sirius Zwarts (de gevangene), die een enorme impact heeft op Harrys verhaal. Maar het is echt de introductie van de dementors die de dingen donkerder zien worden, met een toenemend gevoel van gevaar. Tegelijkertijd wordt de verhaallijn van de Dreuzelfamilie minder belangrijk naarmate Harry zijn lot omarmt. De film speelt zich af in 1993, maar werd uitgebracht in 2004.

De Vuurbeker is een cruciaal moment in het verhaal en neemt de personages mee naar hun tienerjaren (Harry is ongeveer 14 in deze film), introduceert tienerthemas zoals relaties, geeft ons de Zwerkbal Wereldbeker en het Toverschool Toernooi. De film begint in 1994 en werd uitgebracht in 2005.

Met Voldemort nu een zeer reële bedreiging, ziet de actie verstoring op Hogwarts en de opkomst van het verzet tegen de duistere heer - de Orde van de Feniks - en de algemene ontkenning dat er een probleem is van het Ministerie van Toverkunst. De film kwam uit in 2007 en speelt zich af rond 1995.

De film uit 2009 speelt zich af in 1996 en is in veel opzichten het verhaal van Severus Sneep en Albus Perkamentus, wat het Harry Potter-verhaal ingewikkelder maakt en de helden volgt in nog gevaarlijkere verlovingen met de Heer van het Duister en zijn Dooddoeners.

Het laatste boek in het Harry Potter-verhaal wordt twee films. Ze zijn nauw met elkaar verbonden, met de eerste uitgebracht in 2010. Harry Potter en zijn vrienden besluiten het laatste jaar van Zweinstein over te slaan om Voldemort te achtervolgen en zijn vernietiging te bewerkstelligen. Een groot deel van de film draait om het jagen op en vernietigen van gruzielementen, terwijl Voldemort zelf de Relieken van de Dood zoekt en een meester van de dood wil worden.

Het tweede deel van de Relieken van de Dood werd uitgebracht in 2011 en zet de zoektochten van het eerste deel voort, met veel meer actie rondom Hogwarts, waaronder de enorme Slag om Hogwarts. Het trekt voort op verschillende draden uit eerder in de films - zoals de Geheime Kamer en nog veel meer Potterlore - en brengt het verhaal tot een actiegedreven conclusie.

Fantastic Beasts and Where to Find Them is vernoemd naar een Hogwarts-leerboek met dezelfde titel, geschreven door Newt Scamander, de hoofdpersoon van de Fantastic Beasts-films. De films zijn een prequel op de Harry Potter-serie, in die zin dat ze veel van de Wizarding World-themas bevatten, maar in een andere verhaallijn. In Fantastic Beasts and Where to Find Them arriveert Newt Scamander in 1926 in New York voor magizoölogenzaken, maar wordt betrokken bij een magisch complot.

De fantastische beesten nemen iets van een achterbank terwijl het complot zich verplaatst naar de achtervolging van Grindelwald, die een tovenaarsorde wil vestigen die superieur is aan dreuzels. We ontmoeten een jonge Perkamentus die een link geeft naar de Harry Potter-films, maar veel van de personages uit de eerste Fantastic Beasts keren terug, evenals personages waarnaar in andere films wordt verwezen, zoals Nicholas Flamel. De film speelt zich af in 1927 maar kwam uit in 2018, met een derde deel om het verhaal ergens in de toekomst af te ronden.

Het derde deel van de Fantastic Beasts-verhalen gaat verder waar The Crimes of Grindelwald ophield, met een samengesteld team van bekende helden om de plannen van Grindelwald te stoppen. Het sterren Mads Mikkelsen als Grindelwald, ter vervanging van Johnny Depp, en ziet de terugkeer van Eddie Redmayne en Jude Law. Het krijgt een bioscooprelease op 8 april 2022 in het VK en Ierland.

Harry Potter en de Steen der Wijzen of Harry Potter en de Steen der Wijzen

Harry Potter en de Geheime kamer

Harry Potter en de gevangene van Azkaban

Harry Potter en de Vuurbeker

Harry Potter en de Orde van de Feniks

Harry Potter en de Halfbloed Prins

Harry Potter en de Relieken van de Dood Deel 1

Harry Potter en de Relieken van de Dood Deel 2

Fabeldieren en waar ze te vinden

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Fantastic Beasts: The Secrets of Perkamentus

Fantastic Beasts en waar ze te vinden (1926)

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (1927)

Fantastic Beasts: The Secrets of Perkamentus (1930)

Harry Potter en de Steen der Wijzen of Harry Potter en de Steen der Wijzen (1991)

Harry Potter en de Geheime Kamer (1992)

Harry Potter en de Gevangene van Azkaban (1993)

Harry Potter en de Vuurbeker (1994)

Harry Potter en de Orde van de Feniks (1995)

Harry Potter en de Halfbloed Prins (1996)

Harry Potter en de Relieken van de Dood Deel 1 (1997)

Harry Potter en de Relieken van de Dood, deel 2 (1998)