(Pocket-lint) - Het is moeilijk om de Terminator-serie chronologisch te rangschikken, vanwege de complexiteit van tijdreizen in de films (en omdat er gebroken tijdlijnen zijn). De nieuwste inzending in de serie helpt niet, want het negeert alle behalve de eerste twee Terminator-films.

Terminator: Dark Fate ziet de terugkeer van Linda Hamilton in de hoofdrol en James Cameron in de stoel van de producer. Alleen echte Terminator-fans zullen weten hoe belangrijk dat is; de rest van jullie moet opschieten en alle zes de films plus het tv-programma bekijken om goed op de hoogte te zijn. Om u te helpen, bespreken we de beste manier om alles over Terminator te bekijken.

We doen hoe dan ook onze best.

Deze gids presenteert de Terminator-films in een tijdlijn, op volgorde van de gebeurtenissen in de franchise.

Als u de zaken liever eenvoudiger wilt houden, hebben we onderaan deze handleiding ook een volgorde van de releasedatums van alle Terminator-films opgenomen. Een spoilervrije versie met opsommingstekens van de chronologische tijdlijn van de Terminator staat ook onderaan.

OPMERKING: ER ZIJN HIERONDER SPOILERS.

De Terminator-serie past niet in een typische chronologie, omdat het uitgangspunt is om het verleden te veranderen om de toekomst vorm te geven. Maar als we ons strikt houden aan een bestelling vanaf de vroegste gebeurtenissen, dan begint deze film met John Conner (Jason Clarke) die Skynet versloeg in 2029 en Kyle Reese (Jai Courtney) naar 1984 stuurt om Johns moeder, Sarah (Emilia Clarke) te redden. .

Het is echter niet het verleden dat Reese had verwacht: Sarah heeft haar hele leven lang voorbereidingen getroffen om tegen de machines te vechten. Het is belangrijk om te weten dat deze film een reset is voor het hele Terminator-universum. Het verandert gebeurtenissen uit de eerste Terminator-film - toen Sarah geen tijd had om zich voor te bereiden. Maar dat is het punt van de franchise; als iets niet volgens Skynet gaat, stuurt het moordende robots terug om het te veranderen.

* Opmerking: je kunt deze film eerst in je rewatch bekijken, als je een korte blik wilt zien hoe de dingen zijn gebeurd vóór de oorspronkelijke start van de serie, met The Terminator uit 1984. Maar omdat het eigenlijk scènes uit de toekomst bevat en deel uitmaakt van een herstartte tijdlijn, kun je het ook als laatste bekijken als een op zichzelf staande film. Hoe dan ook, het laat zien hoe de franchise de cirkel rond is.

De Terminator-serie begint met de originele film met in de hoofdrol een robotmoordenaar die bekend staat als Terminator (gespeeld door Arnold Schwarzenegger). Hij is vanuit het door oorlog geteisterde 2029 naar 1984 gestuurd om Sarah Connor (Linda Hamilton), de moeder van de redder van het menselijk ras, te vermoorden. De mensheid stuurde ook een andere soldaat terug, Kyle Reese (Michael Biehn), die uiteindelijk de zoon van Sarah, John Conner, zou verwekken.

Het is onthuld dat een computerverdedigingssysteem, Skynet genaamd, in 1997 zelfbewust werd en de mensheid als haar grootste bedreiging beschouwt. Het is aan Sarah en Kyle om de Terminator te verslaan en het uitsterven van de mensheid te stoppen in opdracht van Skynet.

Dit is een vervolg op de eerste Terminator-film. Het pikt elf jaar na het origineel op, in 1995. Sarah Connor (Linda Hamilton) zit gevangen voor de poging tot aanslag op een computerfabriek, terwijl haar zoon, John Connor (Edward Furlong), een tiener is die bij pleegouders woont in LA. Twee terminators - een identiek model van de originele T-800 (Arnold Schwarzenegger) en een nieuwe T-1000 liquid metal terminator (Robert Patrick) - zijn uit de toekomst gearriveerd met tegengestelde missies. Een van hen is natuurlijk gekomen om het bod van Skynet uit te voeren.

Terminator 3 begint tien jaar na de gebeurtenissen in de tweede Terminator-film. Wijlen Sarah Connor vertraagde het ontwaken van Skynet, maar John Connor (Nick Stahl) leeft in angst dat het computersysteem hem zou vinden, waardoor hij volledig van het net af zou leven. Skynet wordt gedwongen zich op hem te richten door door te gaan naar andere leden van zijn verzetsgroep, en natuurlijk door een nieuwe terminator terug te sturen, de TX (Kristanna Loken).

De Terminator-franchise wordt hier erg ingewikkeld. Deze tv-show is weer een andere afwijkende tijdlijn. Het zou Terminator 2 moeten volgen omdat Sarah Connor (Lena Headey) en haar zoon John (Thomas Dekker) in 1999 worden getoond, maar ze zijn op de vlucht voor een nieuwe terminator (Garret Dillahunt). Er is ook een weerstandsterminator (Summer Glau), die hen helpt om in de tijd naar 2007 te springen om Skynet voor eens en voor altijd te stoppen.

* Opmerking: aangezien dit een afwijkende tijdlijn is, zou je het na alle films kunnen bekijken, of helemaal niet. Maar als je je zou willen voorstellen wat Sarah Connor en haar zoon hadden kunnen doen na Terminator 2, zal deze tv-serie je helpen die jeuk te krabben.

Salvation was bedoeld als het begin van een tweede Terminator-trilogie (de eerste bestond uit Terminator, Terminator 2 en Terminator 3), maar de sequels werden geannuleerd, waardoor dit onze enige kijk was op hoe het leven was voor John Connor (Christian Bale) en de rest van de mensheid in een zeer dystopisch 2018. We zien Connor leren dat het verzet een totale aanval plant, dankzij intelligentie die suggereert dat Skynet het hele verzetscommando in slechts enkele dagen zal doden, en de naam nr. 1 op de lijst staat Johns vader, Kyle Reese (Anton Yelchin).

De nieuwste inzending in de Terminator Franchise uitgebracht in 2019, maar de film speelt zich eigenlijk af in de nabije toekomst van 2022.

Dark Fate is een direct vervolg op Terminator 2, waar we zien wat er met Sarah Connor (Linda Hamilton) gebeurt. Zij en haar zoon John Connor (Jude Collie) nemen het op tegen de kwaadaardige kunstmatige intelligentie die bekend staat als Skynet. Hoewel je zou kunnen zeggen dat deze film de gebeurtenissen van latere films in de serie negeert, is het gemakkelijker om het te zien als het hoogtepunt van alle andere gebeurtenissen in de tijdlijn.

Sarah en John hebben Skynet met succes verslagen in Terminator 2 en hebben de dag des oordeels voorkomen die in 1997 zou plaatsvinden.

De gebeurtenissen van alle andere films en series, zelfs de films die in de toekomst plaatsvinden, laten gebeurtenissen zien die plaatsvonden in een tijdlijn toen die apocalyptische gebeurtenis plaatsvond in 1997. Terminator: Dark Fate laat zien wat er eigenlijk daarna kwam voor Sarah en John na ze stopten de apocalyps en hoe hun overwinning op Skynet de dreiging van AI alleen maar uitstelde.

De eerste lijst hieronder is exact dezelfde chronologische lijst die hierboven is beschreven, alleen vrij van spoilers zodat u in één oogopslag kunt lezen. Wat betreft de tweede lijst, het zijn alle Terminator-films en de show - nogmaals, spoilervrij vermeld - maar in volgorde van release.

Het is aan jou welke opdracht je moet volgen.

Terminator: Genisys (2015) *

The Terminator (1984)

Terminator 2: Judgement Day (1991)

Terminator 3: Rise of the Machines (2003)

Optioneel: Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008 tot 2009 - tv-programma)

Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008 tot 2009 - tv-programma) Terminator: Salvation (2009)

Terminator: Dark Fate

* Opmerking: u kunt Genisys als eerste of als laatste bekijken tijdens uw herbezoek.

The Terminator (1984)

Terminator 2: Judgement Day (1991)

Terminator 3: Rise of the Machines (2003)

Optioneel: Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008 tot 2009 - tv-programma)

Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008 tot 2009 - tv-programma) Terminator: Salvation (2009)

Terminator: Genisys (2015)

Terminator: Dark Fate (2019)

