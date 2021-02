Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is moeilijk te geloven, maar het X-Men Cinematic Universe begon bijna twee decennia geleden met de release van X-Men in 2000. En hoewel het technisch werd afgesloten met Dark Phoenix uit 2019, is het enige dat echt is afgelopen, de betrokkenheid van 20th Century Fox bij het produceren de populaire mutantenfranchise.

Marvel verwierf de rechten op X-Men en Kevin Feige, president van Marvel Studios, herstart het en plaagt toekomstige opname in het Marvel Cinematic Universe . We zouden binnenkort de toevoeging van mutanten aan de MCU kunnen zien. Het is onduidelijk hoe dat zal werken, maar om je voor te bereiden, kammen we alle X-Men-films door om de beste manier te vinden om de bestaande films te bekijken.

Het is moeilijk om te doen, aangezien de X-Men-tijdlijn constant springt. Desalniettemin, hier is hoe alle X-Men-films bij elkaar passen, in volgorde van de gebeurtenissen die in de films plaatsvinden.

Onze gids hieronder heeft enkele spoilers, dus spring naar beneden om de spoilervrije versie van deze X-Men chronologische filmvolgorde te bekijken. En voor degenen onder jullie die liever alle films in volgorde van uitgave willen bekijken, hebben we dat ook onderaan toegevoegd.

OPMERKING: ER ZIJN HIERONDER SPOILERS.

X- Men: First Class is eigenlijk de vijfde X-Men-film die door Fox is uitgebracht, maar hij staat als eerste op onze lijst, omdat dit het oorsprongsverhaal is van enkele van de belangrijkste personages in het X-Men Cinematic Universe. Het verhaal volgt Charles Xavier van James McAvoy en Erik Lehnsherr van Michael Fassbender terwijl ze Professor X en Magneto worden. Het speelt zich voornamelijk af in 1962, als de twee een team van mutanten samenstellen om een andere mutant te stoppen, de energie-absorberende Sebastian Shaw (Kevin Bacon), die een nucleaire oorlog tussen de VS en de Sovjet-Unie wil ontketenen.

Days of Future Past begint in de dystopische toekomst van 2023 - wanneer mutanten worden opgejaagd en vermoord door onverwoestbare robots die bekend staan als Sentinels. Kitty Pryde (Ellen Page) gebruikt haar krachten om Wolverine (Hugh Jackman) naar 1973 te sturen om de moord op de uitvinder van de Sentinels, Bolivar Trask (Peter Dinklage), door de mutant Mystique (Jennifer Lawrence) te stoppen. We zetten deze film op nummer 2 op onze lijst, aangezien de gebeurtenissen die het belangrijkst zijn voor de tijdlijn plaatsvinden in de jaren 70, terwijl de gebeurtenissen in 2023 allemaal deel uitmaken van een toekomst die wordt vermeden.

Deze film wordt beschouwd als een van de ergste superheldenfilms aller tijden. Dat gezegd hebbende, leren we belangrijke dingen over Wolverine (Hugh Jackman). Het omvat het leven van Wolverine, vanaf zijn jeugd in de jaren 1840 in Canada, voordat hij en zijn broer Victor Creed (Liev Schreiber) gedwongen worden weg te rennen. Een korte montage onthult dat de broers, die dankzij hun genezende factor-mutatie bijna onverwoestbaar zijn, in elke Amerikaanse oorlog hebben gevochten tot Vietnam - toen ze door William Stryker (Danny Huston) werden gerekruteerd om zich bij een speciale taskforce aan te sluiten die bekend staat als Team X.

Oscar Isaac speelt de eerste mutant ooit, Apocalypse, die in 1983 ontwaakt nadat hij in het oude Egypte werd begraven. De komst van Apocalypse veroorzaakt verstoringen die Charles Xavier van James McAvoy waarschuwen voor zijn aanwezigheid, en al snel beseffen de X-Men dat het gemuteerde wezen erop uit is de wereld zoals wij die kennen te vernietigen, met de hulp van zijn eigen team van mutanten, genaamd The Four Horsemen.

Dit is de laatste X-Men-film die is uitgebracht door 20th Century Fox. De studio probeert een van de meest geliefde X-Men-komische verhaallijnen te portretteren waarin Jean Gray centraal staat. De X-Men - geprezen als helden over de hele wereld, na hun overwinning op Apocalypse acht jaar eerder - worden naar de ruimte gestuurd om een groep astronauten te redden. Maar de telepaat Jean Gray (Sophie Turner) wordt getroffen door een mysterieuze energiekracht die haar krachten enorm verbetert en tegelijkertijd traumatische herinneringen oproept die Xavier (McAvoy) uit haar hoofd heeft onderdrukt.

De allereerste film in de franchise is nr. 6 op onze lijst. Het sterren Patrick Stewart als Professor X en Ian McKellan als Magneto. Deze oude vrienden staan tegenover elkaar in een debat over de Mutant Registration Act, die vereist dat alle mutanten zichzelf onthullen en hun namen toevoegen aan een overheidsdatabase. Magneto wil de wereldleiders in mutanten veranderen met behulp van een machine, in combinatie met de krachten van een jonge mutant genaamd Rogue (Anna Paquin), maar zonder dat hij het weet, doodt de machine iedereen die hij verandert.

De mutant Nightcrawler (Alan Cumming) probeert de Amerikaanse president te vermoorden en geeft kolonel William Stryker (Bryan Cox) een opening om de school van Xavier te onderzoeken op zijn banden met mutanten. Stryker leidt een team om Professor X (Patrick Stewart) en Cyclops (James Marsden) te vangen - het is toen onthuld dat Stryker de gemuteerde vermogens van mind control van zijn zoon gebruikte om te proberen Professor X te dwingen alle mutanten te doden.

The Last Stand richt zich op een remedie voor het mutante genoom dat op de markt wordt gebracht door een bedrijf dat bekend staat als Worthington Labs. De genezing creëert een onmiddellijke kloof in de mutantenpopulatie, waardoor Magneto (Ian McKellan) zijn Brotherhood of Mutants herschept. Ondertussen keert Jean Gray (Famke Jansen) plotseling weer tot leven, na haar opoffering aan het Alkali-meer in de vorige film. Wanneer Wolverine (Hugh Jackman) zich zorgen begint te maken over haar gedrag, onthult professor X (Patrick Stewart) dat haar dood een gevaarlijke kant van haar persoonlijkheid heeft ontketend, bekend als de Phoenix.

Deze film gaat over de nasleep van Wolverine (Hugh Jackman) die Jean Gray (Famke Jansen) vermoordde aan het einde van The Last Stand. Hij is een kluizenaar in het bos geworden en wordt ontdekt door Yukio (Rila Fukushima), een mutant met de kracht om iemands dood te voorzien. Ze vraagt Wolverine om met haar mee te gaan naar Japan voor een ontmoeting met Ichiro Yashida, CEO van Yashida Industries, die Wolverine redde tijdens de atoombom in Nagasaki.

Ryan Reynold debuteerde technisch gezien als de Merc with a Mouth in X-Men Origins: Wolverine uit 2009, en voor een normale held zou dit als een totale herstart worden beschouwd, maar Deadpool is het verst verwijderd van normaal. Het is dus nog steeds de moeite waard om hier op te nemen. Deze film volgt huurling Wade Wilson (Reynolds) terwijl hij verliefd wordt op Vanessa (Morena Baccarin). Kort nadat ze verloofd zijn, krijgt Wade een terminale diagnose van kanker, waardoor hij aan een experimenteel programma begint, waarin hij een serum ontvangt dat zijn slapende mutante genen doet ontwaken.

De opvolger van het verrassende succes van het origineel uit 2016 ziet Deadpool (Ryan Reynolds) samenwerken met Domino (Zazie Beetz), Colossus (Stefan Capicic), Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand) en Peter (Rob Delaney) om X- Dwingen. Ze proberen te voorkomen dat Cable (Josh Brolin), een cyborgsoldaat uit de toekomst, een jonge mutant genaamd Russel Collins (Julian Dennison) vermoordt, die Cables familie heeft vermoord.

The New Mutants begonnen met de productie onder 20th Century Fox, maar toen werden de rechten op de X-Men terug verkocht aan Marvel.

De film volgt vijf tienermutanten die in een griezelig oud gesticht een behandeling ondergaan om hen van hun krachten te "genezen". The New Mutants verandert in feite vanuit dat uitgangspunt in een horrorfilm. Het enige probleem is dat de film niet erg goed is.

Dit alles leidde ertoe dat The New Mutants tijdens de pandemie een release op aanvraag kregen en snel werden vergeten. Toch bevat de film een groot aantal jonge sterren, waaronder Anya Taylor-Joy van The Queens Gambit en Maisie Williams van Game of Thrones.

Logan is de laatste beurt van Hugh Jackman als Wolverine. In 2029 leeft Logan als limo-chauffeur in een dystopische versie van El Paso. Zijn genezingsfactor voor mutanten begint te vervagen en de wereld heeft in 25 jaar geen mutant gezien. Terwijl Logan zijn leven in vrede wil voortzetten door te zorgen voor een 90-jarige Charles Xavier (Patrick Stewart), die door dementie wordt bezweken, wordt hij gedwongen een jong meisje te beschermen, genaamd Laura (Dafne Keen), met op mysterieuze wijze vergelijkbare krachten. aan zijn eigen, terwijl ze naar een opvangcentrum reizen dat misschien niet eens bestaat.

De eerste lijst hieronder is exact dezelfde chronologische lijst die hierboven is beschreven, alleen vrij van spoilers zodat u in één oogopslag kunt lezen. Wat betreft de tweede lijst, het zijn alle X-Men-films - nogmaals, spoilervrij vermeld - maar in volgorde van release.

Het is aan jou welke opdracht je moet volgen.

X-Men: First Class (2011)

X-Men: Days of Future Past (2014)

X-Men Origins: Wolverine (2009)

X-Men: Apocalypse (2016)

Dark Phoenix (2019)

X-Men (2000)

X2 (2003)

X-Men: The Last Stand (2006)

The Wolverine (2013)

Deadpool (2016)

Deadpool 2 (2018)

The New Mutants (2020)

Logan (2017)

X-Men (2000)

X2 (2003)

X-Men: The Last Stand (2006)

X-Men Origins: Wolverine (2009)

X-Men: First Class (2011)

The Wolverine (2013)

X-Men: Days of Future Past (2014)

Deadpool (2016)

X-Men: Apocalypse (2016)

Logan (2017)

Deadpool 2 (2018)

Dark Phoenix (2019)

The New Mutants (2020)

