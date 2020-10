Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een nieuwe Batman-film, geregisseerd door Matt Reeves en met in de hoofdrol Robert Pattinson als de Dark Knight, zal in 2022 in de bioscopen verschijnen na meerdere vertragingen.

Hoewel je genoeg tijd hebt om bij te praten over de franchise voordat The Batman eindelijk in de bioscopen uitkomt, helpen we je er nu mee binge, door elke Batman-film en -show af te ronden en de beste volgorde uit te zoeken om ze allemaal te bekijken.

Maar om eerlijk te zijn, werd dit snel ingewikkeld.

In tegenstelling tot sommige filmfranchises, zoals die van Marvel , is er geen enkele chronologie om te volgen, vooral als het gaat om de live-action Batman-films, die herhaaldelijk opnieuw zijn opgestart. Warner Bros originele Batman Anthology begon bijvoorbeeld opnieuw met de Trilogy van Christopher Nolan.

Er is ook het bredere DC Cinematic Universe om te overwegen, waar Batman soms een centrale of achtergrondrol speelt, maar niet echt wordt gezien. Hoewel Batman nooit in Wonder Woman uit 2017 is verschenen, heeft hij wel de plot van de film veroorzaakt. Batmans Wayne Enterprises wordt ook genoemd in Man of Steel uit 2013. En laten we ook het DC Animated Universe niet vergeten, dat boordevol Batman-inhoud zit.

Daarom kunnen we u geen enkele, duidelijk gedefinieerde kijkopdracht geven. We hebben dus meerdere orders bedacht, allemaal met in de hoofdrol de Caped Crusader. Ga naar beneden voor onze lijst met opsommingstekens van deze bestellingen als je een spoilervrije ervaring wilt.

Let op: Hieronder staan spoilers.

Dit is een op zichzelf staande film. Het is een goed startpunt voor de films als je je echt wilt verdiepen in alles wat met Batman te maken heeft. Het was bedoeld om te worden uitgebracht door 20th Century Fox vóór de serie uit 1966 op ABC, maar het verscheen in de bioscopen twee maanden na de première van de laatste aflevering van seizoen één.

Het personage van Batman verscheen voor het eerst in Detective Comics No. 27 in 1939. Hij heette oorspronkelijk de "Bat-Man", maar wordt ook wel de Caped Crusader of de Dark Knight genoemd. Het duurde tot 1966 voordat Adam West de rol op zich nam in een live-actiefilm, met in de hoofdrol naast Burt Ward als Robin. De film ging in première na het eerste seizoen van de Batman TV-show, waar we later op terugkomen.

Batman: The Movie is interessant omdat het niet één maar vier van Batmans beroemdste vijanden bevat: The Riddler, The Penguin, Catwoman en Cesar Romeros Joker. Deze groep superschurken werken allemaal samen om Batman te verslaan, in de hoop de wereld over te nemen.

squirrel_widget_167546

Warner Bros startte het originele filmische universum van live-action Batman-films, met de release van Tim Burtons Batman in 1989. Die film, en de drie films die volgen, vormen echt de toon voor de komende 25 jaar, waarin superhelden de wereld domineren. theaterkassa. Interessant is dat drie verschillende acteurs Batman spelen in deze "bloemlezing", en dat de films zelf variëren in zowel thema als kwaliteit.

Er is ook een indrukwekkende verzameling acteurs te zien, van Michael Keaton en Jack Nicholson tot Jim Carrey en Michelle Pfeiffer.

Dit is de eerste "moderne" Batman-film. Het ziet Michael Keaton de mantel van de Caped Crusader op zich nemen om de straten van Gotham schoon te maken voorafgaand aan zijn tweehonderdjarig bestaan. Wanneer er een vuurgevecht uitbreekt in de fabriek van Axis Chemical tussen de politie en een groep gangsters onder leiding van Jack Nicholsons Jack Napier, reageert Batman natuurlijk. In het daaropvolgende gevecht wordt Napier in een vat met chemicaliën gegooid en voor dood achtergelaten.

Hij komt echter tevoorschijn, getransformeerd in de gek die bekend staat als de Joker. Het is aan Batman om hem tegen te houden voordat hij de bevolking van Gotham vergiftigt met een dodelijk Smylex-gas dat hysterisch gelach veroorzaakt bij de slachtoffers voordat ze uiteindelijk omkomen.

Na het verslaan van de Joker moet Batman van Michael Keaton het opnemen tegen zijn volgende vijand, The Penguin, gespeeld door Danny Devito, die samenwerkte met een louche miljonair, Max Shreck (Christopher Walken), om te ontsnappen uit de riolering onder Gotham. Batman begon een romantische relatie met Shrecks secretaresse, Selina Kyle (ook bekend als Catwoman, gespeeld door Michelle Pfeiffer), en uiteindelijk is het niet alleen het complot van de Penguin om de eerstgeboren zonen van Gotham-burgers te ontvoeren en te vermoorden waarmee Batman te maken heeft, maar ook Catwomans dorst naar wraak tegen Shreck.

Micheal Keaton en Tim Burton weigerden terug te keren voor een nieuwe Batman-film, helaas voor ons. Dit betekende dat Batman Forever een veel lichtere en eigenzinnige toon heeft dan de vorige films. Val Kilmer speelt deze keer Batman, omdat hij het opneemt tegen zowel Two-Face (Tommy Lee Jones) als de Riddler (Jim Carrey). Deze film laat Robin (gespeeld door Chris ODonnell) ook kennismaken met een hedendaags publiek.

Terwijl Batman probeert zijn misdaadbestrijdende persona achter zich te laten om een normaal leven te leiden met Chase Meridian (Nicole Kidman), ontdekt de Riddler zijn ware identiteit dankzij een hersengolfapparaat dat hij heeft uitgevonden, wat leidt tot Chases gevangenneming en Bruces besef dat hij dat zal doen. wees altijd Batman.

Hoewel vaak bespot als het absoluut slechtere aanbod in de Batman-serie, zijn kinderen uit de jaren 90 het daar niet mee eens. We denken dat Batman en Robin de moeite waard zijn om opnieuw te bekijken.

George Clooney speelt hier Batman, maar Chris ODonnell keert terug als Robin. De goeden voegen ook een Batgirl toe aan hun line-up, de iconische Alicia Silverstone. En het trio neemt het op tegen Dr. Freeze van Arnold Schwarzenegger en Poison Ivy van Uma Thurman. Wat een cast! We krijgen zelfs hun gemaskerde handlanger te zien, Bane (Jeep Swenson). Maar misschien wel het beste zijn de 7.000 ijsgerelateerde woordspelingen die Dr. Freeze zei.

squirrel_widget_167538

Met het einde van de eerste Batman Anthology kwam ook het einde van vleermuisnippels . Er was een plan voor een vijfde film, gecentreerd rond de slechterik Scarecrow, die bijna een decennium lang marineerde totdat Christopher Nolan het overnam en de Batman-franchise tot ongekende hoogten bracht.

Dus het is moeilijk te geloven, met de manier waarop de meeste superheldenfranchises tegenwoordig werken, maar er waren vijf films voor nodig om het volledige verhaal over de oorsprong van Batman op het grote scherm te zien. Deze film volgt Bruce Wayne van Christian Bale, helemaal vanaf de moord op zijn ouders tot zijn reis over de wereld, waar hij leert vechten en door Henri Ducard van Liam Neeson wordt gerekruteerd in de League of Shadows.

Als hij eindelijk thuiskomt, moet hij het opnemen tegen de Scarecrow (Cillian Murphy), die een geestverruimend gif gebruikt om angstaanjagende hallucinaties te veroorzaken.

Deze film dient als bekroning van misschien wel alle superheldenfilms. We zien Batman het opnemen tegen zijn gevaarlijkste aartsvijand, de Joker, die wordt gespeeld door wijlen Heath Ledger. Joker neemt de controle over de georganiseerde misdaadwereld van Gotham over, smeedt een listig complot en ontsiert de stadsofficier van de stad, Harvey Dent, terwijl hij Batman probeert te dwingen zijn enige regel te overtreden: weigeren om een van zijn vijanden te doden.

De Dark Knight Trilogy komt tot een einde met de komst van Bane (Tom Hardy) in de stad Gotham.

Bruce Wayne is een kluizenaar geworden sinds hij commissaris Gordon (Gary Oldman) heeft overtuigd om hem de schuld te geven van de razernij van Harvey Dent, en als gevolg daarvan is Batman al acht jaar niet meer gezien. De realiteit van zijn levensvechtende criminelen elke nacht is ook voor Bruce ingetrokken, aangezien een bezoek aan de dokter de litanie toont van manieren waarop zijn lichaam begint af te breken. Hierdoor is hij totaal onvoorbereid om het op te nemen tegen Bane, een voormalig lid van de League of Shadows, die naar Gotham komt om Ras Al Ghuls plan om de stad te vernietigen te voltooien.

squirrel_widget_167554

Toen Christopher Nolans The Dark Knight uitkwam, begon een ander weinig bekend bedrijf waar je waarschijnlijk nog nooit van had gehoord, Marvel, zijn eigen komische films te maken. Dus het was logisch dat DC, met zijn enorme achterstand aan personages, een breder filmisch universum creëerde met Batman-tie-ins.

Batman v Superman begint 18 maanden na de gebeurtenissen in Man of Steel uit 2013. Ben Affleck portretteert een versie van Bruce Wayne die al 20 jaar met slechteriken vecht. Hij beschouwt Superman (Henry Cavill) als een existentiële bedreiging voor de mensheid. Ondertussen maakt Lex Luthor (Jesse Eisenberg) zijn eigen plannen om met Superman om te gaan, inclusief het verkrijgen van een hoop kryptoniet en het verkrijgen van toegang tot het lichaam van generaal Zod.

Batman ontdekt de voorraad kryptoniet in Lexcorp en steelt het, waardoor hij een door kryptoniet aangedreven pak kan maken om Superman te verslaan.

Suicide Squad volgt een groep gevangengenomen criminelen uit het DC Universum, zoals Deadshot (Will Smith) en Harley Quinn (Margot Robbie), die strafvermindering krijgen aangeboden in ruil voor het voltooien van een zeer gevaarlijke missie die ze waarschijnlijk niet zullen overleven. De film toont Batman van Ben Affleck in een paar scènes tijdens het opbouwen van de Justice League.

Twee jaar zijn verstreken sinds de dood van Superman en de mensheid is nog steeds aan het bijkomen van zijn verlies. Ben Afflecks Batman en Gal Gadots Wonder Woman zijn begonnen met het vormen van een team dat de mensheid kan helpen beschermen tegen bedreigingen die ze nooit alleen zouden kunnen tegenkomen.

Ze ontdekken echter al snel dat ze geen partij zijn voor het wezen dat bekend staat als Steppenwolf, die van plan is apparaten te gebruiken die bekend staan als Mother Boxes om de aarde te transformeren tot een onbewoonbare planeet zoals zijn thuiswereld. (Bekijk ook de Ultimate Edition, die 31 minuten extra beeldmateriaal heeft.)

Joker is een oorsprongsverhaal voor Batmans grootste schurk. Het volgt Arthur Fleck, gespeeld door Joaquin Phoenix, een gestoorde man die hoopt een komiek te worden. We zien hem veranderen in de gek die bekend staat als de Joker. De film toont ons ook nogmaals de dood van de ouders van Bruce Wayne, voor het geval je het niet genoeg hebt gezien.

Het is om een aantal redenen moeilijk om Joker op deze tijdlijn te plaatsen. Het is een oorsprongsverhaal dat zich afspeelt in 1981 - maar toen schrijver / regisseur Todd Phillips het script schreef, wilde hij dat het een op zichzelf staande film werd die niets te maken had met het DC Extended Universe. Sindsdien is Joker echter genomineerd voor 11 Academy Awards, en Warner Bros, het bedrijf dat de rechten op Batman bezit, heeft weer een nieuwe Batman-reboot aangekondigd met Robert Pattinson als Batman. Dus het zou ons niet choqueren als Joker uiteindelijk meer te maken heeft met het DC Universum.

Er is hier geen "juiste volgorde", omdat ze allemaal niet verbonden zijn en niet chronologisch. Daarom raden we aan om ze te bekijken in volgorde van uitgave. Deze kun je voor of na de films bekijken. Het maakt niet veel uit, maar kijk misschien naar Batman uit 1966 voordat Batman: The Movie.

Dit is de allereerste live-action Batman, met in de hoofdrol Lewis Wilson. Het is een serie van 15 hoofdstukken van Columbia Pictures die in première ging in de bioscoop en nu beschikbaar is om te bekijken op YouTube .

Nog een serieproductie uit Columbia, zowel Batman (Robert Lowery) als Robin (Johnny Duncan) verschijnen en nemen het op tegen de Wizard. Deze serie, die ook in de bioscoop te zien was, staat ook wel bekend als The New Adventures of Batman en Robin the Boy Wonder.

Het is momenteel ook beschikbaar op YouTube .

Dit is Adam Wests eerste optreden als de Caped Crusader - zelfs vóór zijn live-action film uit 1966. Hij behoudt de rol gedurende drie seizoenen op ABC en biedt een meer komische kijk, vooral in vergelijking met de moderne versies van de Dark Knight.

Gotham ging in 2014 in première op Fox en volgt een jonge commissaris Gordon (Ben McKenzie) terwijl hij zijn carrière begint in de nasleep van de moord op de ouders van Bruce Wayne. Het bevat ook een jonge Bruce Wayne (David Mazouz), die te maken heeft met de dood van zijn ouders terwijl hij wordt opgevoed door Alfred (Sean Pertwee). De serie introduceert ook veel schurken die in de toekomst problemen voor Batman zullen zijn.

Titans wordt uitgezonden op The CW en volgt het verhaal van Dick Grayson, ook wel bekend als Batmans sidekick, Robin. Hij liet die mantel echter achter zich en werd de leider van de groep helden die bekend staat als de Titanen. Een belangrijke verhaallijn in de show is gebaseerd op Dicks vorige leven als Robin en zijn relatie met Bruce Wayne, gespeeld in Titans door Iain Glen.

Als je je ooit hebt afgevraagd hoe Alfred Bruce Wayne heeft opgevoed, nou, Epix heeft een show voor je: Pennyworth. Het volgt de butler, maar lang voordat hij butler was. In plaats daarvan laat het zien dat hij een jonge man was die net geen lid was van de SAS en in 1960 probeerde een beveiligingsbedrijf te starten.

De show is meer een spionagethriller-serie dan een superheldenshow, met Alfred, gespeeld door Jack Bannon, het doelwit van een groep die de controle over Londen wil grijpen. Gelukkig heeft hij hulp van een Amerikaanse groep, die toevallig wordt geleid door Batmans ouders.

Hieronder vindt u spoilervrije versies van alles wat hierboven is beschreven.

De Adam West-film

Batman: The Movie (1966)

The Batman Motion Picture Anthology

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman voor altijd (1995)

Batman en Robin (1997)

De Dark Knight-trilogie van Christopher Nolan

Batman Begins (2005)

The Dark Knight (2008)

The Dark Knight Rises (2012)

Uitgebreid DC Cinematic Universe

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Zelfmoordploeg (2016)

Justice League (2017)

Joker (2019)

The Batman (1943 - theatrale serie)

Batman en Robin (1949 - theatrale serie)

Batman (1966 tot 1969 - tv-serie)

Gotham (2014 tot 2019 - tv-serie)

Titans (2018 tot heden - tv-serie)

Pennyworth (2019 tot heden - tv-serie)

OK, dus er is een waslijst met geanimeerde Batman-films en -series die variëren in kwaliteit en belangrijkheid.

De meest invloedrijke daarvan is Batman: The Animated Series uit 1992, die ons de iconische Joker van Mark Hammil aan het lachen gaf en het personage Harley Quinn creëerde, terwijl ook een litanie van spin-offs voortkwam. Ondertussen zijn er veel animatiefilms, die directe aanpassingen zijn van de strips, hoewel de meest opvallende uitzondering de uiterst financieel succesvolle Lego Batman is.

Als je de volledige lijst met geanimeerde Batman-films wilt zien, ga dan hierheen . Maar als je een snelle kijkopdracht wilt, kijk dan hieronder:

Batman: The Animated Series (1992 tot 1995 - geanimeerde tv-serie)

Batman: Under The Red Hood (2010 - animatiefilm)

Batman: Year One (2011 - animatiefilm)

The Dark Knight Returns (2012 - animatiefilm)

Batman: The Killing Joke (2016 - animatiefilm)

Lego Batman (2017 - animatiefilm)

Dan zult u misschien onze andere kijkgidsen voor filmbestellingen leuk vinden:

We hebben ook deze geruchten over aankomende films:

Geschreven door Maggie Tillman.