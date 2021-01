Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Fast and Furious-franchise bestaat al 20 jaar. Ja werkelijk. We hebben twee decennia straatracen, overvallen en spionage gehad van Dominic Toretto, Brian OConner en hun team - of familie zoals ze ze zouden noemen.

Het is een van de meest winstgevende filmseries aller tijden, met een gecombineerd bruto van meer dan $ 5 miljard, met negen films die tot nu toe zijn uitgebracht, waaronder de spin-offfilm Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw , twee korte films die aansluiten bij die films, nog een spin-off film in de maak, evenals een spin-off tv-show genaamd Spy Racers op Netflix .

Fast and Furious 9 is klaar en na een jaar vertraging als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, zou het op 28 mei 2021 de straat op gaan. Er wordt ook gezegd dat er een tweedelige finale is, dus er volgen nog twee films. Snel en furieus 9.

Net als bij de Marvel-films en -shows is het echter niet zo eenvoudig als het bekijken van de Fast and Furious-films in de volgorde waarin ze zijn uitgebracht. Je kunt ze natuurlijk in chronologische volgorde bekijken, maar als je de verhaallijn wilt volgen zoals het uiteindelijk bedoeld was, moet je een beetje schuifelen.

We hebben de beste volgorde vermeld om de Fast and Furious-films te bekijken, maar wees gewaarschuwd, er zijn spoilers in de onmiddellijke lijst hieronder. Als je de duidelijke lijst zonder spoilers wilt, ga dan naar beneden.

OPMERKING: er zijn spoilers in deze lijst hieronder.

De eerste First and Furious-film kwam uit in 2001 en richt zich op Brian OConner (Paul Walker) als een undercover LAPD-officier die de bende van Dominic Toretto (Vin Diesel) infiltreert in een poging om degenen achter een overvalploeg met drie gemodificeerde Honda Civics te achterhalen. .

Brian valt uiteindelijk voor Doms zus, Mia, en de film eindigt met Brian die Dom helpt om weg te komen van de politie door hem de auto van 10 seconden te geven die hij hem schuldig is nadat hij zijn auto aan Dom in een straatrace eerder in de film was kwijtgeraakt.

squirrel_widget_148891

The Turbo-Charged Prelude for 2 Fast 2 Furious is een korte film van zes minuten die was opgenomen in de speciale dvd-set van de tweede film - 2 Fast 2 Furious. Het is niet essentieel om te kijken, maar het verbindt de eerste film en de tweede met elkaar, en laat Brian OConner zien als een voortvluchtige die door de FBI wordt gezocht omdat hij Dominic Toretto in staat stelde te ontsnappen door de politie.

In de zes minuten durende film pakt Brian zijn spullen in en verlaat hij LA voordat hij wordt gearresteerd, reist door de VS en wint meerdere straatraces, terwijl de FBI een nationale klopjacht op hem lanceert. De prelude eindigt met Brian die naar Miami gaat.

2 Fast 2 Furious richt zich op Brian OConner als hoofdrolspeler. Nadat hij naar Miami is verhuisd, neemt Brian deel aan straatracen om de kost te verdienen, met een beetje auto-modificerende hulp van monteur Tej Parker - een personage dat een grote rol gaat spelen in latere films in de Fast and Furious-franchise.

Brian sluit een deal met zijn voormalige baas - FBI-agent Bilkins - om terug te keren naar undercoverwerk en drugsbaron Carter Verone neer te halen in ruil voor een schoon record.

Hij kiest jeugdvriend Roman Pierce als zijn partner - een ander personage dat een groot deel van de Fast and Furious-franchise gaat uitmaken - en samen brengen ze Verone ten val, wat resulteert in schone records voor beiden. Bovendien kregen ze wat extra geld dat ze voor zichzelf hielden van Verones vernietiging.

squirrel_widget_148890

Los Bandoleros is de tweede van de korte films in de Fast and Furious-franchise en duurt 20 minuten. Het doel is om details te geven over gebeurtenissen die leidden tot de vierde Fast and Furious-film, uitgebracht in 2009. Merk op dat we de derde film in de franchise - Fast and Furious: Tokyo Drift - die later komt, hebben overgeslagen.

Los Bandoleros ziet de terugkeer van Dominic Toretto, een voortvluchtige ondergedoken in de Dominicaanse Republiek. Dom is van plan olie te stelen en zijn vriend Leo Tego - een ander belangrijk lid van de Fast and Furious cast - uit de gevangenis te breken. De korte film ziet ook dat Dom en Letty hun relatie nieuw leven inblazen - een relatie die vrij belangrijk is in latere films.

In Fast and Furious 4 worden Domonic Toretto en Brian OConner herenigd na vijf jaar op de vlucht te zijn geweest voor Dom. De bemanning van Dom, die bestaat uit Letty, Tego Leo, Rico Santos, Cara en Han Lue - waarvan sommige hoofdpersonages zijn in de toekomst - kapen brandstoftankers in de Dominicaanse Republiek, voordat ze hun eigen weg gaan.

Enkele maanden later komt Dom erachter dat Letty is vermoord, dus keert Dom terug naar de VS voor haar begrafenis en om erachter te komen wat er is gebeurd. Ondertussen probeert Brian, nu een FBI-agent, een drugsbaron genaamd Arturo Braga op te sporen, voor wie Letty blijkbaar undercover werkte, terwijl ze probeerde Doms record te wissen toen ze stierf (zo laat de film je geloven).

Dom en Brian werken samen om Bruga en zijn handlanger Fenix ten val te brengen, wat ze kunnen doen dankzij Gisele (Brugas liaison) - een ander personage dat in de toekomst prominent wordt in de serie - maar het resultaat is dat Dom wordt betrapt door de FBI. en veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. De film eindigt met Brian, Mia, Leo en Santos die in hun auto arriveren om de bus te onderscheppen die Dom naar de gevangenis brengt.

squirrel_widget_148892

Fast Five begint met Dom, Brian en Mia in Rio de Janerio, Brazilië, waar ze op de vlucht zijn nadat ze in de vorige film Dom uit de gevangenisbus hebben gehaald. Agent Luke Hobbs (Wayne Johnson) arriveert in Rio om Dom en Brian te arresteren met de hulp van de lokale officier Elena Neves, dus Dom en Brian besluiten geld te stelen van misdaadbaas Hernan Reyes om op de vlucht een nieuw leven te beginnen. Ze stellen een team samen dat bestaat uit Han, Roman, Tej, Gisele, Leo en Santos, samen met de hulp van Hobbs en Elena, en slagen in de overval van honderden miljoenen dollars.

Hobbs en Elena helpen als bedankje aan Dom, Brian, Mia en Vince (een personage uit de eerste film) om hun leven eerder in de film te redden, maar Hobbs is niet bereid hen vrij te laten. In plaats daarvan geeft hij ze een voorsprong van 24 uur. Het einde van de film toont een hoogzwangere Mia op een strand met Brian en Dom en Elena samen. Hobbs verschijnt dan halverwege de aftiteling met een bestand met een recente foto van Letty - waarvan Dom denkt dat hij dood is.

squirrel_widget_148893

Fast and Furious 6 begint met alle leden van de overval in Brazilië die gelukkig en vredig leven. Brian en Mia hebben een zoon genaamd Jack, Dom en Elena zijn samen, Hans en Gisele zijn ook samen en Roman en Tej leven een luxe leven. Agent Luke Hobbs haalt Dom vervolgens over om te helpen bij het vangen van een voormalige speciale operatiesoldaat genaamd Owen Shaw en zijn bemanning, waaronder Letty, de vrouw van Dom. Dom en zijn bemanning komen overeen om te helpen in ruil voor schone dossiers, zodat ze terug kunnen komen naar de VS.

Dom en zijn team voltooien de missie uiteindelijk met succes, maar niet zonder verlies. Gisele - Hans vriendin - offert zichzelf op om Han te redden, met haar dood tot gevolg. De mid-credits tonen vervolgens Han in Tokio - de stad die hij en Gisele van plan waren te gaan na de verovering van Shaw - in een achtervolging. Hans auto wordt plotseling tegen het lijf gereden voordat hij ontploft en Dom krijgt een telefoontje van de chauffeur - Deckard Shaw (Jason Statham) - die zegt: "Je kent me niet, maar je staat op het punt". Dit sluit aan bij de derde Fast and Furious-film - Tokyo Drift - uit 2006, tijdens het opzetten van het verhaal voor Furious 7.

squirrel_widget_148894

The Fast and the Furious: Tokyo Drift richt zich op middelbare scholier Sean Boswell, die in Tokio gaat wonen om gevangenisstraf voor straatraces te vermijden. Terwijl hij in Tokio is, maakt Sean kennis met driftracen in Japan, waar hij Han ontmoet, met wie Sean uiteindelijk werkt en samenwoont.

Han traint Sean in driftracen en Sean vraagt Takeshis - bekend als de Drift King - vriendin mee uit op een date. Nadat Han, Sean en Neela van Takeshi hebben gestolen, belanden ze in een achtervolging. Han komt weg, maar komt even later in een aparte crash terecht. Zijn auto ontploft en Han sterft - dezelfde crash waarop werd gezinspeeld aan het einde van Fast and Furious 6. Dominic Toretto verschijnt dan aan het einde van de film en vraagt Sean te racen - die de nieuwe Drift King is nadat hij Takeshi versloeg. in een bergrace.

squirrel_widget_148895

Furious 7 gaat helemaal over de malafide huurmoordenaar Deckard Shaw (Jason Statham), die wraak neemt op het team van Dominic Toretto omdat hij zijn broer Owen Shaw van Fast and Furious 6 in de maling heeft genomen. probeer Shaw op te sporen, terwijl je ook probeert een computerprogramma met de naam Gods Eye te bemachtigen en zijn schepper - Ramsay - te redden.

Na een paar korte telefoontjes en een een-op-een gevecht tussen Dom en Shaw boven in een parkeergarage, keert Hobbs terug om de dag te redden, waarbij Shaw in de gevangenis belandt en Dom en zijn team terug op een strand. In een bitterzoet einde trekt Brian zich terug uit het team om bij de zwangere Mia en hun zoon te zijn, en neemt op een kruispunt afscheid van Dom. Helaas is Furious 7 de laatste die we van Brian OConnor zien, toen Paul Walker halverwege het filmen tragisch omkwam bij een echt auto-ongeluk, wat leidde tot de pensionering van zijn personage.

squirrel_widget_148896

In de achtste Fast and Furious-film wordt Dominic Toretto gedwongen te werken voor cyberterrorist Cipher, die hem ziet gaan schurken en tegen zijn team - Letty, Roman, Tej en Ramsay - op een missie onder leiding van Hobbs. Hobbs wordt vervolgens gearresteerd en belandt in dezelfde gevangenis als Deckard Shaw uit Furious 7. Hobbs en Shaw worden vervolgens samen gerekruteerd door Mr Nobody om Dom te vinden en Cipher te vangen.

In een reeks gebeurtenissen leren we dat Cipher iets te maken had met Owen Shaw, ze heeft de zoon van Elena en Dom gevangengenomen (wat hij niet wist) en terwijl Elena wordt vermoord door Cipher, redden Deckard en Owen Shaw uiteindelijk de zoon van Dom. na een plan slaagde Dom er in het geheim in om samen te werken zonder medeweten van Cipher. Het team beschermt Dom, terwijl Deckard het probeert, maar er niet in slaagt Cipher te doden, die ontsnapt. Aan het einde levert Deckard de zoon van Dom aan Dom, waarmee een einde komt aan de kloof tussen Dom, Shaw en Hobbs - een belangrijk detail voor de aanstaande spin-off.

squirrel_widget_148897

Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw is de eerste spin-off in de Fast and Furious-franchise. Het werd uitgebracht op 2 augustus 2019.

Fast and Furious: Hobbs and Shaw ziet agent Luke Hobbs en Deckard Shaw samenwerken om Brixton Lore (Idris Elba) te stoppen, een cybergenetisch versterkte terrorist die in het bezit is van een dodelijk virus dat hij heeft gecreëerd.

Het bevat geen van de andere Fast and Furious-personages.

Fast and Furious (2001)

The Turbo Charged Prelude for 2 Fast 2 Furious (2003)

2 Fast 2 Furious (2003)

Los Bandoleros (2009)

Fast and Furious 4 (2009)

Fast Five (2011)

Fast and Furious 6 (2013)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Woedend 7 (2015)

The Fate of the Furious 8 (2017)

Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw (2019)

squirrel_widget_148889

Fast and Furious (2001)

The Turbo Charged Prelude for 2 Fast 2 Furious (2003)

2 Fast 2 Furious (2003)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Los Bandoleros (2009)

Fast and Furious 4 (2009)

Fast Five (2011)

Fast and Furious 6 (2013)

Woedend 7 (2015)

The Fate of the Furious 8 (2017)

Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw (2019)

Fast and Furious 9 wordt uitgebracht op 28 mei 2021. Hier is de trailer. Spoiler alert: het lijkt erop dat Han terug is, op de een of andere manier die vreselijke crash in Tokio heeft overleefd en de nieuwste schurk Jakob (John Cena) is, wel, de broer van Dom, zo lijkt het. Wie wist dat hij een broer had.

Er wordt gezegd dat er een tweede spin-offfilm in ontwikkeling is die zich richt op de vrouwelijke personages uit de Fast and Furious-serie. Er is ook een tv-serie op Netflix genaamd Spy Racers met acht afleveringen erin.

Wat de Fast and Furious-films zelf betreft, zal de negende Fast and Furious-film op 28 mei 2021 verschijnen, zoals we hierboven vermeldden. John Cena schittert in de negende film, maar Dwayne Johnson speelt Luke Hobbs dus niet zo. De tiende film zou in april 2021 volgen, maar dit zal nu later zijn. Het is ook opgesplitst in twee films voor een tweedelige finale, dus er komen nog drie films aan.

Geschreven door Britta O'Boyle.