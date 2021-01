Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu de Star Trek-franchise zich snel uitbreidt op CBS All Access in de VS en er plannen zijn voor meer films in het werk bij Paramount Pictures, is dit het perfecte moment om moedig het Star Trek-universum te verkennen.

Het universum bestaat uit 13 films en acht tv-shows. Nu zou het gemakkelijk genoeg zijn om ze allemaal te bekijken in de volgorde waarin ze in première gingen, maar als je liever alles chronologisch bekijkt (wanneer de evenementen plaatsvinden), hebben we een ultieme kijkgids voor je samengesteld. Hieronder vindt u de volledige franchise, georganiseerd door sterren. Het begint met het oudste evenement in de originele Star Trek-tijdlijn.

Over tijdlijnen gesproken, er zijn er twee in Star Trek: het origineel, dat bijna alle films en tv-shows bevat; en Kelvin, een alternatieve tijdlijn die begon met de laatste drie reboot-films. Lees de onderstaande gids om beter te begrijpen waar we het over hebben. Degenen onder u die spoilervrij willen doorgaan, kunnen echter helemaal naar beneden scrollen voor de lijstversie van deze handleiding.

Ook onderaan hebben we nog een spoilervrije lijst toegevoegd. Het is gestructureerd op volgorde van uitgave - of wanneer elke film en tv-show in première ging.

Het ding om te onthouden over deze bestelling is dat het chronologisch is - volledig gebaseerd op het sterrentijdsysteem in de Star Trek-franchise. Beschouw sterrenbeelden als jaren. In dat geval begint de onderstaande volgorde met de oudste gebeurtenissen in het Star Trek-universum, maar exclusief de Kelvin-tijdlijnfilms.

WAARSCHUWING: ER ZIJN HIERONDER SPOILERS.

Sterrendatum : 2151 tot 2156

Star Trek: Enterprise, dat zich afspeelt vlak voor de oprichting van de Federation of Planets (en ongeveer 100 jaar voor de originele Star Trek-serie), is een tv-show die de avonturen volgt van Captain Jack Archer, gespeeld door Scott Bakula, en de Starship Enterprise-crew . Dit schip is het eerste Federatie-schip met Warp 5-mogelijkheden, waardoor de bemanning een van de eerste deep-space-ontdekkingsreizigers kan zijn.

De serie introduceert veel van de verschillende buitenaardse soorten die belangrijk zijn voor het Star Trek Universum, zoals de Vulcans en Klingons. Het begint ook de basis te leggen voor de Federatie van Planeten, in het vierde en laatste seizoen.

Sterrendatum : 2256

Star Trek: Discovery volgt Michael Burnham, gespeeld door Sonequa Martin-Green, de eerste officier aan boord van de USS Shenzhou, voordat ze schuldig wordt bevonden aan muiterij. Maar nu de Federatie in oorlog is met de Klingons, roept de kapitein van het nieuwe Discovery-schip, Gabriel Lorca, gespeeld door Jason Isaacs, Burnham in om te helpen de experimentele warpaandrijving van het schip goed te laten werken.

De vroege setting van Discovery in het Star Trek-universum is aan het einde van seizoen twee met een sprong door de tijd veranderd, en daarom plaatsen we het onlangs uitgebrachte derde seizoen elders op onze lijst.

Sterrendatum : 2266 tot 2269

Dit is de originele Star Trek tv-show. Het werd uitgezonden in 1966 en volgt voornamelijk de bemanning van de USS Enterprise, beginnend met hen die aan een missie van vijf jaar beginnen om vreemde nieuwe werelden te verkennen, om nieuw leven en nieuwe beschavingen te zoeken, om moedig te gaan waar niemand eerder is geweest. ”. De serie introduceert ook William Shatners Captain James T Kirk en Leonard Nimoys Spock.

Het geeft ons ook de basis voor het universum dat Star Trek zo succesvol maakt, van de introductie van de talrijke buitenaardse soorten zoals de Vulcans en Klingons tot het laten zien van de innerlijke werking van de Federatie van Planeten. De oorsprong van het Star Trek-universum zou niet bestaan zonder.

Sterrendatum: 2269 tot 2270

Nadat The Original Series was afgelopen, werd het al snel een cultklassieker. Schepper Gene Roddenberry begon toen aan een animatieserie waarin het grootste deel van de originele cast stemwerk leverde voor de geanimeerde versies van hun personages. De show functioneert in wezen als het vierde seizoen van de originele serie, waarbij de originele personages onontgonnen delen van de ruimte navigeren.

Het werd echter door Roddenberry zelf uit de canon verwijderd toen de rechten waarover we opnieuw onderhandelden na het eerste seizoen van Star Trek: The Next Generation. Dus als je elke druppel Star Trek-inhoud wilt consumeren, voeg deze dan toe aan je lijst.

Sterrendatum : 2273

Dit is de eerste speelfilm in het Star Trek Universum. Het ziet kapitein James T Kirk het roer overnemen van een gerenoveerde USS Enterprise om een mysterieuze energiewolk te onderzoeken die naar de aarde beweegt. De energiewolk vernietigt een Federatie-meetstation, evenals drie Klingon-schepen, maar voordat Kirk erin slaagt deze te bestrijden, moet hij leren omgaan met een onbekende USS Enterprise.

Sterrendatum : 2285

De tweede Star Trek-film is misschien wel de meest succesvolle inzending in de franchise. Kapitein James T Kirk neemt het commando over van een USS Enterprise die bemand is met ongeteste stagiaires om de tegenstander Khan Noonien Singh en zijn genetisch gemanipuleerde supersoldaten op te sporen.

Terwijl hij ontsnapt aan een planeet waarop Kirk hem vastzat, ontdekt Khan een geheim apparaat dat bekend staat als Genesis, dat in staat is materie te reorganiseren tot planeten (om ze bewoonbaar te maken). Khan probeert het apparaat te stelen, maar Kirk zal er natuurlijk alles aan doen om hem tegen te houden.

Sterrendatum : 2285

Na hun gevecht met Khan keert de bemanning van de USS Enterprise in deze derde speelfilm terug naar de aarde. Daar aangekomen begint Leonard H "Bones" McCoy, gespeeld door DeForest Kelley, zich vreemd te gedragen, wat ertoe leidt dat hij wordt vastgehouden. Kapitein James T Kirk, met de hulp van Spocks vader, Sarek, gespeeld door Mark Lenard, leert dan dat Spock zijn Katra heeft overgedragen aan McCoy voordat hij stierf.

Als er niets wordt gedaan, sterft McCoy door het dragen van Spocks Katra. Dus de bemanning van de USS Enterprise gaat terug naar de plaats van hun gevecht met Khan - in de hoop Spocks lichaam terug te krijgen. Als klap op de vuurpijl moeten ze vechten met de Klingon Kruge, gespeeld door Christopher Lloyd, om de controle over het Genesis Device. The Search for Spock wordt ook geregisseerd door Spock zelf, Leonard Nimoy.

Sterrendatum: 2286

In deze film begint een mysterieus schip in een baan rond de aarde te draaien en het elektriciteitsnet van de planeet te vernietigen. Het maakt ook vreemde geluiden, en de pas herrezen Spock beseft dat het geluid vergelijkbaar is met de nu uitgestorven bultrug. In de overtuiging dat het vreemde schip het gezang van bultruggen verwacht, gaat de bemanning rond de zon en reist terug in de tijd naar 1986 om een bultrugwalvis te halen.

Nimoy keerde ook terug om deze film te regisseren.

Sterrendatum : 2287

Na het voltooien van een missie, genieten Kirk, Spock en Bones in deze film van een kampeertrip in Yosemite wanneer ze de opdracht krijgen om gijzelaars op de planeet Nimbus III te redden. Maar eenmaal op de planeet aangekomen, realiseert de bemanning zich dat Spocks halfbroer, Sybok, verantwoordelijk is voor het nemen van de gijzelaars om een ruimteschip te lokken, in de hoop de mythische planeet Sha Ka Ree te bereiken en een God te ontmoeten.

Sybok realiseert zich dat hij Kirks expertise nodig heeft om door de barrière in het centrum van de Melkweg te navigeren die naar deze mythische planeet leidt. Onderweg besluit de Klingon Kraa op Kirk te jagen. The Final Frontier is ook de enige Star Trek-film geregisseerd door William Shatner.

Sterrendatum : 2293

In de laatste film van deze serie zien we dat de thuiswereld van Klingon bijna verwoest is, waardoor het vijandige rijk vredesbesprekingen aangaat met de Federatie. Kapitein James T Kirk wordt toegewezen om de Klingon-ambassadeur te begeleiden, maar krijgt in plaats daarvan de schuld wanneer huurmoordenaars aan boord van het schip van de ambassadeur stralen en hem doden. De Klingons veroordelen Kirk en McCoy vervolgens tot levenslange gevangenisstraf op een bevroren asteroïde.

Op dat moment moeten Spock en de rest van de bemanning de ware boosdoeners achter de aanval van het Klingon-schip vinden en Kirk en Bones redden.

Sterrendatum : 2364 tot 2370

71 jaar na de laatste missie van de USS Enterprise met kapitein James T Kirk aan het roer, laat The Next Generation ons kennismaken met een nieuwe USS Enterprise met de volgende generatie Starfleet-officieren onder leiding van kapitein Jean Luc Picard (gespeeld door Patrick Stewart). Deze tv-serie laat ons ook nieuwe soorten aliens zien, de Cardassians en de Borgs, die de nu vriendelijkere Klingons vervangen als de belangrijkste tegenstanders van de Federatie.

The Next Generation liep zeven seizoenen en bevatte een paar cameos uit The Original Series, zoals onder meer Spock en Bones.

Sterrendatum : 2369 tot 2375

Deze tv-show overlapt met het einde van Star Trek: The Next Generation. Het concentreert zich op het voormalige Cardassian ruimtestation, een achterpost die de Federatie nu controleert en die een Starfleet-bemanning heeft bevolen om te vluchten, met Benjamin Sisko van Avery Brook als de commandant. Het gaat niet om een ruimteschip dat het onbekende verkent, maar om de handelsgeschillen en politieke manoeuvres rondom een cruciaal militair centrum.

Sterrendatum: 2371

Star Trek Generations is de eerste film met de crew van The Next Generation en een deel van de cast van The Original Series. De plot draait voornamelijk rond een El-Aurian, genaamd Dr Tolian Soran (gespeeld door Malcolm McDowell), evenals een energielint dat bekend staat als de Nexus.

Zie je, in 2293 wordt Soran gered van het Energy Ribbon door een gepensioneerde kapitein James T. Kirk, die een eerste reis van een nieuwe USS Enterprise bijwoont. Dan, in 2371, terwijl kapitein Jean Luc Picard een noodoproep beantwoordt, vindt hij Soran - en hij heeft een wapen dat sterren kan vernietigen.

Sterrendatum : 2371 tot 2378

Nadat hij Star Trek: Deep Space Nine heeft verlaten op zoek naar een groep Maquis-rebellen, wordt de Starship Voyager, geleid door kapitein Kathryn Janeway (Kate Mulgrew), gevangen genomen door een energiegolf die hem - en een schip van Maquis-rebellen - naar de midden in het onontgonnen Delta Kwadrant. Nu beide schepen beschadigd zijn en ver van huis zijn, komen de bemanningen overeen hun krachten te bundelen en aan een 75-jarige reis terug naar de aarde te beginnen.

Sterrendatum : 2373

In deze film probeert de USS Enterprise een Borg Cube te helpen verslaan die de aarde aanvalt, waarbij kapitein Jean Luc Picard het bevel over een vloot van sterrenschepen op zich neemt. Echter, net voordat de Kubus wordt vernietigd, laat hij een kleiner schip los dat een tijdelijke draaikolk binnengaat. De USS Enterprise zet de achtervolging in door de vortex, maar realiseert zich daarbij dat de Borg terug in de tijd reisde en de hele planeet assimileerde.

En eenmaal door de Vortex, arriveert de bemanning in 2063. Meer specifiek arriveren ze een dag voordat Zefram Cochrane (gespeeld door James Cromwell) het eerste warp-aandrijfsysteem gebruikt, dat de aandacht trekt van de Vulcans, wat leidt tot het eerste contact van de mensheid met een buitenaards ras.

Sterrendatum : 2375

De actie concentreert zich nu rond een planeet met een soort unieke straling die de mensen verjongt, bekend als de Baku. De effecten van de straling maken de Baku bijna onsterfelijk. In deze film wordt Brent Spinners Data undercover gestuurd om het Baku-volk in de gaten te houden en begint al snel defect te raken, waardoor kapitein Jean Luc Picard en de bemanning van de USS Enterprise op onderzoek gaan.

Ze ontdekken een samenzwering tussen een soort, die vijandig staat tegenover de Baku, en admiraal Mathew Doherty, een Starfleet-officier gespeeld door Anthony Zerbe. De bemanning van de Enterprise moet ze allebei stoppen om te voorkomen dat de Baku met geweld van hun thuisplaneet worden verwijderd.

Sterrendatum: 2379

Kapitein Jean Luc Picard en de bemanning van de USS Enterprise worden op een missie gestuurd om de leider van de Romulans, Shinzon, te ontmoeten, gespeeld door een super jonge Tom Hardy. Eenmaal daar leren ze dat Shinzon eigenlijk een kloon van Picard is, gemaakt in de hoop dat hij ooit in de Federatie zou kunnen infiltreren. De Romulans hadden het plan verlaten en Shinzon in slavernij gestuurd.

Hij leidde echter een opstand en creëerde zijn eigen ruimteschip, de Scimitar. Al snel komt de Enterprise erachter dat het ware plan van Shinzon is om een vorm van straling te gebruiken die giftig is voor al het leven om de Federatie aan te vallen en de aarde te vernietigen.

Sterrendatum: 2399

Een van de meest populaire kapiteins van sterrenschepen in het Star Trek-universum heeft zich teruggetrokken in een leven van wijnmaken, maar een nieuwe missie die twintig jaar na de gebeurtenissen van Nemesis plaatsvindt, ziet kapitein Jean Luc Picard terugkeren naar de ruimte, samen met veel van zijn oude vrienden. De serie draait om de nu gepensioneerde Picard die worstelt met de gebeurtenissen in zijn eigen leven, inclusief de dood van Data, en gebeurtenissen die ervoor hebben gezorgd dat hij het vertrouwen in Starfleet en de Federatie heeft verloren. Zijn rustige pensionering wordt beëindigd wanneer hij wordt benaderd door een jonge vrouw genaamd Dahj (Isa Briones) die visioenen heeft van Picard.

Sterrendatum: 3188

Burnham en de bemanning van de Discovery maken een sprong door de tijd waardoor ze verder in de toekomst belanden dan we ooit in het Star Trek Universum hebben gezien. Daar wordt Burnham gescheiden van de rest van de bemanning van Discovery. Terwijl ze het schip probeert te lokaliseren, ontdekt ze dat de Verenigde Federatie van Planeten is gevallen na de gebeurtenis die bekend staat als The Burn, waarbij schepen tegelijkertijd door het hele sterrenstelsel explodeerden. De brandstof voor de schepen van Star Trek, Dilithium, is ook uiterst zeldzaam geworden, waardoor reizen over de grote afstanden van de ruimte veel moeilijker wordt.

Deze films vormen de aftrap van de alternatieve Star Trek-tijdlijn van JJ Abrams. Officieel de Kelvin-tijdlijn genoemd, het is vernoemd naar de USS Kelvin. Als je ze wilt bekijken, kun je dat voor of na Star Trek: The Original Series doen. We geven er de voorkeur aan dat je het daarna bekijkt - in feite, bekijk het nadat je de originele Star Trek-tijdlijn hebt voltooid, omdat het letterlijk in een andere tijdlijn plaatsvindt.

Sterrendatum : 2258 tot 2259 (Kelvin-tijdlijn)

Deze film begint met de Romulan Nero, gespeeld door Eric Bana, die de USS Kelvin aanvalt. De eerste officier aan boord van dat ruimteschip is de vader van Captain Kirk, George, gespeeld door Chris Hemsworth. Wanneer George sterft, worden de gebeurtenissen in het originele Star Trek-universum drastisch gewijzigd. Bones (Karl Urban), Spock (Zachary Quinto), Kirk (Chris Pine) en de oorspronkelijke bemanning vinden echter nog steeds hun weg naar de USS Enterprise.

Stardate : 2259 (Kelvin-tijdlijn)

Zelfs in de alternatieve tijdlijn moeten kapitein James T Kirk en Spock het opnemen tegen Kahn. Deze keer wordt de genetisch gemodificeerde supersoldaat gespeeld door Benedict Cumberbatch en begint zijn aanval door een Starfleet-kantoor in Londen te bombarderen, voordat hij het hoofdkwartier van Starfleet aanvalt en admiraal Pike (Bruce Greenwood) vermoordt. Kirk en Spock worden op een missie gestuurd om Kahn op de thuiswereld van Klingon te vangen.

Stardate : 2263 (Kelvin-tijdlijn)

In deze film is de USS Enterprise drie jaar bezig met zijn vijfjarige missie om het onbekende te verkennen wanneer hij wordt gestuurd om een ontsnappingscapsule te redden. De bewoner van de ontsnappingscapsule is Kalara, die de bemanning vertelt dat haar schip is gestrand op een nabijgelegen planeet, Altamid. Eenmaal dichtbij de planeet wordt de USS Enterprise aangevallen en vernietigd door een zwerm kleine schepen bestuurd door een alien genaamd Krall, gespeeld door Idris Elba.

De USS Enterprise stort neer op Altamid en het grootste deel van de overlevende bemanning wordt gevangen genomen door Krall. Alleen kapitein James T Kirk, Chekov (Anton Yelchin) en Kalara ontsnappen aan hem en laten ze alleen achter om zijn grotere bedoelingen te ontdekken en de rest van de bemanning te bevrijden.

Dit is dezelfde originele Star Trek-tijdlijnvolgorde als hierboven, maar in een lijst met opsommingstekens, zodat je snel kunt doorbladeren en alle spoilers kunt vermijden.

Opmerking: de tv-programmas zijn vetgedrukt.

Star Trek: Enterprise (2001 tot 2005)

Star Trek: Discovery seizoenen 1 en 2 (2017 tot 2019)

Star Trek: The Original Series (1966 tot 1969)

Optioneel: Star Trek: The Animated Series (1973 tot 1974)

Star Trek: The Motion Picture (1979)

Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)

Star Trek III: The Search for Spock (1984)

Star Trek IV: The Voyage Home (1986)

Star Trek V: The Final Frontier (1989)

Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991)

Star Trek: The Next Generation (1987 tot 1994)

Star Trek: Deep Space Nine (1993 tot 1999)

Star Trek Generations (1994)

Star Trek: Voyager (1995 tot 2001)

Star Trek: First Contact (1996)

Star Trek: Insurrection (1998)

Star Trek: Nemesis (2002)

Star Trek: Picard (2020 tot heden)

Star Trek: Discovery seizoen 3 (2020 tot 2021)

Hier is nog een lijst met opsommingstekens, maar voor de Kelvin-tijdlijn, zodat je snel kunt doorbladeren en alle spoilers kunt vermijden. Bekijk dit na de originele tijdlijn.

Star Trek (2009)

Star Trek Into Darkness (2013)

Star Trek Beyond (2016)

Hier zijn alle Star Trek-films en -series, in volgorde van hun première in de bioscoop of op tv.

Opmerking: de tv-programmas zijn vetgedrukt.

Star Trek: The Original Series (1966 tot 1969)

Optioneel: Star Trek: The Animated Series (1973 tot 1974)

Star Trek: The Motion Picture (1979)

Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)

Star Trek III: The Search for Spock (1984)

Star Trek IV: The Voyage Home (1986)

Star Trek V: The Final Frontier (1989)

Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991)

Star Trek: The Next Generation (1987 tot 1994)

Star Trek Generations (1994)

Star Trek: Deep Space Nine (1993 tot 1999)

Star Trek: Voyager (1995 tot 2001)

Star Trek: First Contact (1996)

Star Trek: Insurrection (1998)

Star Trek: Nemesis (2002)

Star Trek: Enterprise (2001 tot 2005)

Star Trek (2009)

Star Trek Into Darkness (2013)

Star Trek Beyond (2016)

Star Trek: Discovery (2017 tot heden)

Star Trek Picard (2020 tot heden)

Geschreven door Maggie Tillman.