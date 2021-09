Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - James Bond is een van de langstlopende franchises en vertelt de verhalen van de Britse agent James Bong. Met de nieuwste release, No Time To Die krijgt zichzelf steeds maar weer terug, hebben we eindelijk het punt bereikt waarop dit nieuwste deel — en Daniel Craigs laatste — op het punt staat in première te gaan.

Als je de hele franchise opnieuw wilt bekijken om Bond te vieren of gewoon om jezelf voor te bereiden op de volgende aflevering, hebben we deze handige gids samengesteld met alle films tot nu toe - zelfs de films die geen deel uitmaken van de officiële Eon/MGM-canon. Het is in volgorde van theatrale release, te beginnen met het Connery-tijdperk, tot aan Craig. (Maak je geen zorgen: we hebben onderaan een spoilervrije versie van onze gids toegevoegd.)

Degenen onder jullie die de zaken wat meer door elkaar willen halen, kunnen onderaan onze alternatieve kijkvolgorde bekijken. We maakten bijvoorbeeld een lijst op basis van de volgorde van de romans van Ian Flemings (hij creëerde het personage). Er zijn ook snelle kijkvolgordes met duidelijke verhaallijnen. Al deze lijsten onderaan onze gids zijn vrij van spoilers. Bekijk ze dus en ontdek welke het beste klinkt.

Hoe dan ook, je kunt later dit jaar voor Bond 25 gaan.

LET OP: ER ZIJN SPOILERS HIERONDER.

Met: Sean Connery

In de allereerste James Bond-film brengt de Schotse acteur Sean Connery het Britse personage tot leven op het grote scherm. Agent 007 gaat naar Jamaica om de dood van een Britse inlichtingenchef te onderzoeken. Daar ontmoet hij Honey Ryder, de eerste Bondgirl, gespeeld door Ursula Andress. Bond ontdekt ook het bestaan van een kwaadaardige organisatie die bekend staat als Spectre (of Special Executive for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge en Extortion).

Met: Sean Connery

De tweede Bond-film geeft invulling aan de Spectre-organisatie door de numerieke hiërarchie te tonen. Nummer 5 in Spectre, een schaakgrootmeester genaamd Kronsteen, bedenkt een plan om een cryptografisch Lektor-apparaat van de Sovjets te bemachtigen, terwijl hij ook wraak plant op Bond voor het doden van Spectre-agent Dr. No. De leider van de organisatie, de onzichtbare nummer 1, stuurt Rosa Klebb, ook bekend als nummer 3, om het plan van Kronsteen te realiseren.

Met: Sean Connery

James Bond neemt het op tegen een van de grootste schurken aller tijden, de door goud geobsedeerde Auric Goldfinger. Goldfinger bedenkt een plan om al het goud van Fort Knox in de VS te stelen - en natuurlijk kan alleen 007 hem stoppen. De film heeft ook twee van de bekendere personages in de franchise: Oddjob, de Koreaanse dienaar van Goldfinger; en Pussy Galore (giechelt), een Bond-girl gespeeld door Honor Blackman.

Met: Sean Connery

Spectre heeft een vliegtuig gekaapt met twee atoombommen en eist een losgeld van £ 100 miljoen aan diamanten. Bond is op de zaak om de twee bommen te vinden, en hij volgt een spoor naar de Bahamas. Daar ontmoet hij CIA-agent Felix Leiter en ontdekt hij de identiteit van Spectres Number 2.

Met: Sean Connery

Een ruimtevaartuig wordt gestolen en landt in de Zee van Japan, en James Bond gaat daarheen om het te onderzoeken. Eenmaal aangekomen ontdekt hij de identiteit van Nummer 1, de leider van Spectre: Ernst Stavro Blofeld. Hij onthult ook het plan van Blofeld om de naties van de wereld te misleiden om WO III te beginnen.

Met: George Lazenby

Sean Connery stopt op dit moment met de franchise. Dus een Australische acteur, George Lazenby, komt tussenbeide om de rol voor een enkele film over te nemen. We zien hem jagen op Blofeld. Hij wordt ook verliefd op en trouwt voor het eerst (en enige keer) met een Bond-girl, Contessa Tracy di Vicenzo. Men denkt dat deze film de roman van Ian Fleming het meest volgt, en het is ook meer een drama dan alle andere films in de franchise.

Met: Sean Connery

Sean Connery keert even terug om een diamantensmokkelring te verijdelen. Hij reist de hele wereld over, voordat hij naar het Whyte House casino in Las Vegas gaat, waar hij ontdekt dat Blofeld achter de diamantsmokkel zit. Blofled wil een met laser bewapende satelliet gebruiken om alle kernwapens in de VS, de Sovjet-Unie en China te vernietigen en zo de landen tot een biedingsoorlog te dwingen. We ontmoeten ook Bond-girl Plenty OToole, misschien wel de domste naam in de franchise na Pussy Galore.

Met: Roger Moore

Dit is de eerste film van de Britse acteur Roger Moore als Bond. We zien hoe hij Mr. Big probeert te stoppen, een drugsbaron die een plan heeft om heroïne te monopoliseren door twee ton gratis weg te geven, allemaal in een poging om andere dealers failliet te laten gaan. In deze film gaat Bond van Harlem naar New Orleans en uiteindelijk naar het fictieve eiland San Monique. Dit is ook de eerste film met een zwarte vrouw als Bond-girl, met Rosie Carver gespeeld door Gloria Hendry.

Met: Roger Moore

Bond wordt van zijn taak ontheven nadat een gouden kogel met "007" erop is geëtst door MI6 is ontvangen. De kogel is vermoedelijk afkomstig van de beroemde moordenaar Francisco Scaramanga, die een gouden pistool gebruikt om zijn doelen te doden. Bond gaat op zoek naar Scaramanga en spoort de locatie op van een klein apparaat, de Solex Agitator, dat de kracht van de zon kan benutten.

Met: Roger Moore

Nadat Britse en Sovjet-onderzeeërs zijn buitgemaakt, bundelt Bond zijn krachten met KGB-agent majoor Anya Amasova. De twee werken samen om de persoon achter de diefstallen te identificeren: Karl Stromberg, een scheepsmagnaat en wetenschapper, die een plan heeft om zowel New York als Moskou te vernietigen om een nucleaire oorlog te ontketenen die hem in staat zal stellen zijn eigen beschaving te creëren .

Met: Roger Moore

Na de kaping van de Spaceshuttle Moonraker moet Bond de locatie van het gestolen schip vinden. Hij komt erachter dat Hugo Drax, de eigenaar van het bedrijf dat de spaceshuttles produceert, achter dit alles zit, en Drax werkt aan een plan om een groot deel van de mensheid uit te roeien met een dodelijk zenuwgas. Uiteindelijk moet Bond de ruimte in om Drax op zijn ruimtestation te verslaan.

Met: Roger Moore

Nadat een spionageboot met een apparaat dat de lancering van ballistische raketten kan bevelen, tot zinken is gebracht, krijgt Bond de opdracht om een zeearcheoloog, Timothy Havelock genaamd, te helpen het apparaat terug te vinden. Wanneer de archeoloog wordt vermoord, moet Bond niet alleen het lanceerapparaat vinden, maar ook uitzoeken wie Havelock heeft vermoord en waarom. Dun, dun, dun, duuuun...

Met: Roger Moore

Bond onderzoekt de moord op Agent 009, die in Oost-Berlijn werd vermoord terwijl hij een nep Faberge-ei bij zich had. Dit leidt ertoe dat 007 een nucleair wapencomplot in West-Duitsland aan het licht brengt. Octopussy heeft een ensemble van gedenkwaardige schurken, waaronder een identieke tweeling die messen gooit. Ondertussen komt de titel Octopussy van de hoofdantagonist van de film en Bond-girl - een internationale juwelensmokkelaar die op een eiland bevolkt door vrouwen.

Met: Roger Moore

In de zevende en laatste film waarin Roger Moore de hoofdrol speelt, neemt James Bond het op tegen Christopher Walkens Max Zorin, een industrieel die probeert de markt voor microchips te veroveren door Silicon Valley te vernietigen. Zijn plan draait om bommen onder meren en breuklijnen die ervoor zullen zorgen dat de hele San Francisco Bay Area door overstromingen wordt vernietigd.

Met: Timothy Dalton

In zijn eerste film als MI6-agent helpt de Britse acteur Timothy Dalton KGB-officier-generaal Georgi Koskov bij het overlopen van de Sovjet-Unie. Als hij eenmaal in geallieerde handen is, vertelt hij hen dat generaal Leonid Pushkin het beleid van smiert spionam ("dood aan spionnen") heeft hersteld. Bond krijgt de opdracht om Pushkin te pakken te krijgen voordat hij meer agenten kan doden en de betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en het Westen kan schaden.

Met: Timothy Dalton

Nadat Bond zijn oude vriend Felix Leiter heeft geholpen bij het vangen van een drugsbaron, genaamd Franz Sanchez, ontsnapt de crimineel en verwondt hij Leiter en vermoordt hij zijn vrouw. Wanneer M, het hoofd van de MI6, Bond opdracht geeft terug te keren naar de reguliere dienst, weigert hij, waardoor M zijn vergunning om te doden intrekt. Dat betekent dat Bond moet beginnen aan zijn wraakmissie als een malafide agent.

Met: Pierce Brosnan

Dit is de debuutfilm van de Iers-Amerikaanse acteur Pierce Brosnan als Bond. Zijn collega MI6-agent, Alec Trevelyan, wordt vermoord. Maar 10 jaar later, na een aanval op een bunker in Siberië en de diefstal van de controleschijf voor een satellietwapen dat bekend staat als Goldeneye, ontdekt Bond dat hij echt leeft.

Met: Pierce Brosnan

Bond onderzoekt het zinken van een Brits oorlogsschip in Chinese wateren en ontdekt een connectie met mediamagnaat Elliot Carver. Met de hulp van een Chinese speciale agent onthult Bond Carvers plan om een conflict tussen de Britten en Chinezen te beginnen, met de belofte van een malafide Chinese generaal dat Carver exclusieve uitzendrechten in China zal krijgen.

Met: Pierce Brosnan

Bond wordt gestuurd om geld op te halen voor Sir Robert King, een vriend van M, het hoofd van MI6, maar het geld blijkt een verborgen bom te bevatten die King doodt. Agent 007 realiseert zich al snel dat een voormalige KGB-agent die terrorist is geworden, genaamd Renard, de val heeft gezet. M stuurt Bond om Renard tegen te houden en Kings dochter te beschermen.

Met: Pierce Brosnan

Bonds missie is om een Noord-Koreaanse generaal te onderzoeken die betrokken is bij de handel in Afrikaanse conflictdiamanten, maar 007 wordt gevangengenomen en gedurende 14 maanden onderworpen aan marteling voordat hij wordt vrijgelaten. Hij wordt geschorst bij zijn terugkeer, maar gaat door met zijn missie en ontdekt een complot om een spiegelsatelliet te gebruiken die zonne-energie gebruikt om de gemilitariseerde grens tussen Noord- en Zuid-Korea te doorbreken, waardoor de Noord-Koreanen kunnen binnenvallen.

Met: Daniel Craig

Casino Royale is technisch gezien een remake van een onofficiële Bond-film, en het herstart de hele franchise, met de Britse acteur Daniel Craig. Het laat zien dat hij zijn 00-status verdient door Le Chiffre, de geldmanager van terroristen, te verstoren. Nadat Bond zijn plan om een vliegtuig op te blazen verijdelt, zet Le Chiffre een pokerspel met hoge inzetten op in de hoop zijn verloren geld terug te krijgen. Bond wordt gestuurd om Le Chiffre te verslaan en elke organisatie die hem vertrouwde failliet te laten gaan.

Met: Daniel Craig

Bond ontdekt dat de verbannen Boliviaanse generaal Medrano samenwerkt met Dominic Greene, die deel uitmaakt van een organisatie die bekend staat als Quantum, zodat hij kan worden geïnstalleerd als president van het land - en dat alles in ruil voor een klein stukje woestijn. Wat veel lijkt voor Medrano, draait naar het zuiden, aangezien is gebleken dat Quantum de hele watervoorziening van Bolivia zal beheersen. Maar Bond doet er alles aan om hem te stoppen.

Na een mislukte missie wordt Bond verondersteld dood te zijn, en M wordt beoordeeld te midden van vragen over haar leiderschap van MI6. Wanneer het hoofdkantoor van de inlichtingendienst in Londen wordt aangevallen, komt Bond uit zijn schuilplaats om de mensen achter de aanval te ontdekken, wat hem naar Raoul Silva leidt, een voormalige MI6-agent, die werd gevangengenomen en op brute wijze werd gemarteld door de Chinese regering. Silva geeft M de schuld en probeert haar en haar reputatie te vermoorden.

Bond ontvangt een bericht van M, het hoofd van MI6, na haar dood, wat ertoe leidt dat hij een terroristische aanslag stopt. Voor deelname aan een ongeoorloofde missie wordt Bond geschorst door de nieuwe M. Hij gaat natuurlijk verder en ontdekt uiteindelijk de kwaadaardige organisatie die bekend staat als Spectre, evenals zijn leider Ernst Stavro Blofeld, die nu wordt gespeeld door de Duits-Oostenrijkse acteur Christoph Waltz.

In de nieuwste Bond-inzending zal een gepensioneerde 007 weer in actie worden gedwongen - om een complot te stoppen van een schurk, bekend als Satin, die miljoenen levens bedreigt. Bond wordt opnieuw gespeeld door Daniel Craig, maar deze keer krijgt hij hulp van een vrouw, Nomi genaamd, evenals zijn oude vrienden Miss Moneypenny, Q en M. Trailers voor de film plagen ook de terugkeer van Christoph Waltzs Blofeld. De huidige releasedatum is 30 september 2021 in het VK en 8 oktober in de VS.

Dit is een zogenaamde "onofficiële" Bond-film, omdat hij niet werd geproduceerd door Eon en gedistribueerd door MGM, maar eerder Famous Artists en Columbia. Het speelt de Britse acteur David Nivens die met pensioen gaat om af te rekenen met de kwaadaardige organisatie SMIRSH. Het heeft ook Orson Welles als de belangrijkste antagonist, Le Chiffre. Hoewel het nog steeds een spionagefilm is, is het veel meer een satirische komedie, waardoor het enigszins verschilt van de officiële Bond-films.

Sean Connery keert terug als James Bond - 12 jaar nadat hij de rol voor het laatst speelde. Nogmaals, dit is geen officiële Eon/MGM-film. In plaats daarvan werd het gemaakt door Taliafilm en gedistribueerd door Warner Bros. De titel van de film is een verwijzing naar Connery, die ooit zei dat hij James Bond nooit meer zou spelen. En het is eigenlijk een remake van Thunderball. (Een van de schrijfpartners van Ian Flemings won de filmrechten voor de roman, dus daar komt deze versie vandaan.)

Dit is dezelfde lijst als hierboven, alleen spoilervrij en veel sneller te lezen:

Dr. Nee (1962)

Van Rusland met liefde (1963)

Goudvinger (1964)

Donderbal (1965)

Je leeft maar twee keer (1967)

Op de geheime dienst van Hare Majesteit (1969)

Diamanten zijn voor altijd (1971)

Leven en laten sterven (1973)

De man met het gouden geweer (1974)

De spion die van me hield (1977)

Maanraker (1979)

Alleen voor uw ogen (1981)

Octopus (1983)

Een blik op A Kill (1985)

De levende daglichten (1987)

Licentie om te doden (1989)

Gouden Oog (1995)

Morgen sterft nooit (1997)

De wereld is niet genoeg (1999)

Sterf een andere dag (2002)

Casino Royale (2006)

Kwantum van troost (2008)

Hemelval (2012)

spook (2015)

Geen tijd om te sterven (2021)

Onofficiële Bond-films:

Casino Royale (1967)

Zeg nooit meer nooit (1983)

James Bond, het personage, is gemaakt door auteur Ian Fleming. De hele Jame Bond-franchise is gebaseerd op zijn 14 romans, hoewel de films in een andere volgorde zijn gemaakt. Als je de films wilt zien die rechtstreeks zijn geïnspireerd op de romans, in de volgorde waarin Fleming ze heeft geschreven, hier ga je:

Casino Royale (2006)

Leven en laten sterven (1973)

Maanraker (1979)

Diamanten zijn voor altijd (1971)

Van Rusland With Love (1963)

Dr. Nee (1962)

Goudvinger (1964)

Donderbal (1965)

De spion die van me hield (1977)

Op de geheime dienst van Hare Majesteit (1969)

Je leeft maar twee keer (1967)

De man met het gouden geweer (1974)

Zes van de eerste Bond-films bevatten 007 die het opneemt tegen vijanden van de kwaadaardige organisatie Spectre, en ze bouwen allemaal op naar de grote onthulling dat Blofeld de leider is. Dus, hier is een bestelling die de begindagen van Spectre volgt:

Dr.No (1962)

Van Rusland With Love (1963)

Donderbal (1965)

Je leeft maar twee keer (1967)

Op de geheime dienst van Hare Majesteit (1969)

Diamanten zijn voor altijd (1971)

Alleen voor uw ogen (1981)

Optioneel: Voeg Spectre (2015) toe aan deze bestelling. Je zou ook de Spectre-verhaallijnlijst kunnen volgen met de herstartvolgorde, die veel Spectre-banden heeft.

Te beginnen met The Spy Who Loved Me, wordt Bond gedwongen een sleutelrol te spelen bij het verspreiden van confrontaties tijdens de Koude Oorlog en tijdens de val van de Sovjet-Unie. Hoewel deze films niet zon nette verhaallijn zijn als de Spectre-serie of de reboot-serie, heeft het wel overkoepelende themas en introduceert het enkele terugkerende personages. Hier is een bestelling met verhaallijnen uit de Koude Oorlog:

De spion die van me hield (1977)

Maanraker (1979)

Alleen voor uw ogen (1981)

Octopus (1983)

A View To A Kill (1985)

De levende daglichten (1987)

Gouden Oog (1995)

Morgen sterft nooit (1997)

In 2006 werd het personage van James Bond opnieuw opgestart, met Daniel Craigs debuut als 007. De vier films (binnenkort vijf) waarin Craig de hoofdrol speelt, maken allemaal deel uit van een onderling verbonden verhaal dat duidelijk wordt naarmate de films vordert. Ze dienen ook als een oorsprongsverhaal voor Spectre. Hier is de herstartvolgorde:

Casino Royale (2006)

Kwantum van troost (2008)

Hemelval (2012)

spook (2015)

Geen tijd om te sterven (2021)

