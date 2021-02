Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Pixar beheerst computeranimatie en mogelijk verborgen verhalen.

Bijna 25 jaar geleden bracht de studio zijn eerste film uit, Toy Story, en sindsdien is het een filmmakende krachtpatser geworden die discreet een groots verhaal lijkt te weven tussen al zijn films. Al deze briljante kinderfilms, die geen verband lijken te houden, kunnen in feite deel uitmaken van hetzelfde universum. Er is zelfs een theorie voor, genaamd The Pixar Theory , gepopulariseerd door Jon Negroni.

Het is niet zo officieel als bijvoorbeeld het Marvel Cinematic Universe . In de MCU is alles duidelijk met elkaar verbonden en leidt het naar Endgame. De PCU, of Pixar Cinematic Universe, is veel subtieler, met kleine aanwijzingen verspreid over 24 verschillende films en tegen dit wilde verhaal van een alternatieve aardse geschiedenis. Het begint met The Good Dinosaur, wanneer een asteroïde de aarde ternauwernood mist en dinosaurussen overleven.

Vanaf dat moment wordt de aarde bestuurd door dinosauriërs, dan mensen, gevolgd door machines en tenslotte intelligente dieren - in de loop van miljoenen jaren in de PCU. Elke Pixar-film draagt bij aan deze tijdlijn. Als je het zelf wilt ervaren, hebben we de juiste volgorde geschetst om alle Pixar-films te bekijken en waarom. We hebben onderaan ook een lijstversie in één oogopslag toegevoegd die geen spoilers bevat.

De PCU is een wirwar van verhalen, puzzels en hints die de tijd doorkruisen, van het dinosaurustijdperk tot het jaar 5000 op aarde. Er zijn zoveel bestaande theorieën die proberen verschillende verbanden te leggen en elke film in één universum te persen. Maar The Pixar Theory is de meest populaire versie, en het is degene die we hebben gekozen om te laten zien, hoewel je misschien enkele verschillen opmerkt, die we uitleggen.

squirrel_widget_148596

squirrel_widget_187869

OPMERKING: ER ZIJN HIERONDER SPOILERS.

De theorie achter de PCU-tijdlijn, of The Pixar Theory, plaatst The Good Dinosaur op de eerste plaats. Helaas wordt deze film beschouwd als een box office-bom, een zeldzaamheid voor Pixar. Als je echt wilt zien hoe de PCU begint, moet je hier beginnen en het verhaal leren van een timide Apatosaurus, genaamd Arlo, die ver van zijn huis is gestrand. Maar hij ontmoet een holbewoner, Spot, en ze werken om naar huis terug te keren.

Deze film vormt het toneel voor het Pixar Cinematic Universe, door ons een alternatieve geschiedenis van de aarde te laten zien - een waarin dinosaurussen nooit worden gedood door een asteroïde-inslag. Hierdoor konden dinosauriërs doorgroeien naar een niveau dat bijna op de mens lijkt, wat een voorafschaduwing is van de mogelijkheden van dieren in de toekomst. We zien echter ook de dinosauriërs worstelen, vooral in de nieuwe wereld, waar mensen succes hebben.

Brave speelt zich af in het middeleeuwse Schotland - miljoenen jaren na de gebeurtenissen in The Good Dinosaur. Deze film volgt een onconventionele prinses, Merida genaamd, die niet verloofd wil zijn met een van de zonen van haar vaders bondgenoten. Nadat ze van huis is weggelopen, wordt ze door vorige levens geleid, in de vorm van zwevend blauw licht Will O the Wisps, naar de hut van The Witch, waar ze de kans krijgt haar lot te veranderen door haar moeder een vervloekte cake te geven.

The Witch is een centrale figuur in The Pixar Theory - en we zullen zo dadelijk op waarom. Merk voorlopig op dat ze in staat is om door een deur te lopen om schijnbaar naar verschillende plaatsen te vervoeren. Kijkers met adelaarsogen zagen in haar hut ook een gravure van wat lijkt op Sully van Pixars Monsters Inc, evenals verschillende houten beren. De cabine staat ook vol met gevoelige objecten, waaronder messen, die The Witch even lijken aan te zetten.

Het is bijna alsof al deze objecten in staat waren om gedachten of hun eigen wilskracht te hebben, net als het speelgoed in Pixars Toy Story.

Met The Incredibles springen we naar de jaren 50 en maken we kennis met de eerste superhelden. Het begint als de Amerikaanse regering hen dwingt onder te duiken om een bezorgd publiek te sussen. We zien Mr Incredible met Elastigirl trouwen, drie kinderen krijgen, een bureaubaan krijgen en ernaar verlangen om de misdaad te bestrijden als zijn gemaskerde alter ego. Dan krijgt hij plotseling een kans om zijn carrière weer tot leven te brengen van een man genaamd Syndrome, een voormalige fan, om te stoppen met het doden van superhelden AI-robots.

De Pixar-theorie neemt veel vrijheden. Het gelooft bijvoorbeeld dat de Amerikaanse regering de eerste superhelden heeft gecreëerd, allemaal door emoties te benutten, een krachtige energie die mensen creëren. Terwijl superhelden uiteindelijk uitsterven, gaat de verzameling menselijke emoties door, grotendeels dankzij een superbedrijf, Buy N Large genaamd, dat ook gebruik maakt van de AI-technologie die Syndrome heeft gecreëerd om superhelden te verslaan.

Incredibles 2 gaat meteen verder waar de eerste film eindigde. We zien de familie Incredibles de strijd aangaan met de Underminer en grote schade aanrichten aan hun stad, wat ertoe leidt dat de familie wordt afgesneden van getuigenbescherming die ze van de Amerikaanse regering hadden gekregen. Dit zorgt ervoor dat het gezin gaat werken voor een rijke familie, die een groots plan heeft om superhelden in hun oude glorie te herstellen door het vertrouwen van het publiek te herwinnen.

Deze film richt zich vooral op het wantrouwen van het publiek ten opzichte van superkrachtige mensen, wat volgens The Pixar Theory uiteindelijk tot hun uitsterven heeft geleid. De regering, die het zat is om verantwoordelijk te worden gehouden voor de nasleep van superhelden en hun acties, stopt de steun voor alle zogenaamde "supers". Incredibles 2 toont ook de opkomst van superbedrijven, waaronder een telecommunicatiebedrijf dat eigendom is van Winston Deavor.

De eerste Pixar-film speelt zich eigenlijk af in de jaren negentig - decennia na de gebeurtenissen in Incredibles 2. Toy Story bevestigt het vermoeden van elk kind dat hun actiefiguren en ander speelgoed nog leven. Het volgt het verhaal van Woody, die zijn titel van "Andys favoriete speeltje" verliest aan de nieuwe Buzz Lightyear.

De Pixar-theorie kwam er op de een of andere manier achter dat Buy N Large speelgoed heeft gemaakt om de kracht van menselijke emoties te oogsten, hoewel diezelfde energie die het speelgoed verzamelt, ze ook tot leven laat komen. Koop N Large is overal in de PCU.

Wanneer Woody beschadigd is, begint hij zijn eigen sterfelijkheid en een toekomst onder ogen te zien waarin Andy niet langer met hem zal spelen. Dan, terwijl hij een kapot stuk speelgoed van een werfverkoop redt, wordt Woody ontvoerd door een snode speelgoedverzamelaar, waardoor zijn vrienden een missie starten om hem te redden.

Dit vervolg toont het begin van speelgoed dat hun mensen kwalijk neemt. Dit zien we vooral bij het speelgoed dat Woody in gevangenschap tegenkomt. Ze zijn allemaal in de steek gelaten door hun eigenaren. Deze opborrelende wrok jegens mensen, volgens The Pixar Theory, strekt zich ook uit tot de dierenwereld.

Het vinden van Nemo speelt zich af net na de gebeurtenissen in de eerste twee Toy Story-films - dus de vroege jaren. De film vertelt het verhaal van Nemo, een jonge clownvis die leeft met zijn aanmatigende, overbezorgde vader - dat wil zeggen, totdat hij wordt gevangengenomen door een duiker. Zijn vader, Marlin, roept dan onmiddellijk de hulp in van een vis genaamd Dory, en de twee gaan samen op een lang, maar schattig wereldoverschrijdend avontuur om zijn vermiste zoon te vinden.

Deze film toont zeedieren met een vergelijkbaar niveau van intellectuele vooruitgang als het speelgoed in Toy Story. Ze communiceren, hebben scholen en winkels, en ze hebben een werkende samenleving. We zien ook dat vissen die in gevangenschap worden gehouden, dezelfde wrok jegens mensen koesteren als verwaarloosd speelgoed.

Het vervolg op Finding Nemo speelt zich af direct na de eerste film. We zien Dory, Marlin en Nemo de Stille Oceaan oversteken, allemaal in de hoop Dorys ouders te vinden. Wanneer Dory echter wordt ontvoerd en naar het Marine Life Institute wordt gebracht, worden die plannen opgeschort.

Het vinden van Dory onthult dat Dory in gevangenschap is opgegroeid in de nabijheid van mensen. De Pixar-theorie denkt dat dit de oorzaak is van haar geheugenproblemen, maar merkt op dat ze zeer intelligent is en in staat is om andere talen te leren, zoals walvis, en zelfs kan lezen. Dus hoewel dieren en speelgoed misschien een hekel aan mensen gaan krijgen, suggereert Dorys intellect dat, hoe dichter bij mensen vissen zijn, hoe slimmer ze kunnen worden.

Ratatouille vindt plaats een paar jaar na Finding Dory in de PCU-tijdlijn - waarschijnlijk in 2007, het jaar waarin het werd gemaakt. Het toont de gelukkiger kant van menselijke emoties en hun impact op dieren in dit universum. De film volgt een rat, Remy genaamd, die ervan droomt chef-kok te worden zoals zijn held, Auguste Gusteau. Remy merkt dat hij al snel in het geheim werkt met een chef-kok in het restaurant van zijn inmiddels overleden held.

Het duidelijke verband tussen Ratatouille en de andere Pixar-films is het intellectuele vermogen van Remy en de strijd tussen mensen en al het andere. Zijn clan van mederatten is boos op mensen, vooral omdat mensen niet bepaald enthousiast zijn om te eten in een restaurant met knaagdieren. Toch zien we dat een rat die in zeer nauw contact met mensen leeft, een topkok ter wereld kan worden.

De derde inzending in de Toy Story-serie vindt plaats 11 jaar na eerst het vervolg. Op dit punt in het universum is er nog maar een kleine verzameling van het originele speelgoed over, en Andy heeft er al jaren niet meer mee gespeeld. Terwijl Andy naar de universiteit vertrekt, wordt al het speelgoed, behalve Woody, per ongeluk gedoneerd aan een kinderdagverblijf, waar speelgoed wordt mishandeld en gemakkelijk door kinderen wordt gebroken.

Toy Story 3 bevat talloze hints naar het grotere universum in de vorm van paaseieren, waaronder: Darla van Finding Nemo; een hint dat Andy Carl en Ellie kent van Up; en mogelijk zelfs een glimp van een iets oudere Boo (van Monsters Inc) die de dagopvang bijwoont. De film laat ons zelfs zien dat Buzz wordt aangedreven door Buy N Large-batterijen, een andere verbinding tussen het speelgoed en het bedrijf.

Toy Story 4 speelt zich af kort na het einde van Toy Story 3, wanneer we zien dat Andy Woody, Buzz en de rest van zijn speelgoed aan Bonnie overlaat. Bonnie is nu naar de kleuterschool gegaan en neemt een nieuw stuk speelgoed mee naar huis dat ze heeft gemaakt, de toepasselijke naam Forky, een spork met wiebelogen. Terwijl Bonnie en haar speelgoed op een roadtrip gaan, vertrekt Forky en begint hij de betekenis van zijn eigen bestaan in twijfel te trekken, maar Woody gaat achter hem aan en de twee gaan op avontuur.

Deze film doet veel om vragen te beantwoorden over hoe het speelgoed tot leven komt, aangezien we zien hoe speelgoed wordt gemaakt van wat afval, gewoon door de liefde van een kind. Het laat ook zien dat er voor elk speeltje verschillende niveaus van gevoel zijn, aangezien Woody erkent dat hij een soort bewuste innerlijke stem heeft, waar zijn oude vriend Buzz Lightyear zijn hoofd niet omheen kan slaan.

De Pixar-theorie wijst erop dat Andys relatie met Woody zo krachtig is dat Andys herinneringen Woody in staat hebben gesteld een gevoel van bewustzijn te bereiken dat maar weinig of geen ander speelgoed ooit dit punt in de tijdlijn heeft bereikt.

Wanneer Carls vrouw Ellie overlijdt, besluit hij eindelijk de droom van zijn vrouw na te leven om hun huis te verhuizen naar een Zuid-Amerikaanse jungle-oase die bekend staat als Paradise Falls. Dat doet hij door ongeveer een miljard ballonnen aan zijn huis te bevestigen, maar hij neemt per ongeluk een padvinder - die op zijn veranda was - mee. Zodra ze hun bestemming hebben bereikt, vinden ze samen pratende honden en een prehistorische vogel.

Up toont het begin van vervuiling, die dieren ertoe aanzet zich tegen mensen te keren (en uiteindelijk leidt tot machines die de controle over de aarde hebben, maar daarover later meer). De snel veranderende wereld komt tot uiting in de vorm van grootschalige industrialisatie en uiteraard de gedwongen verhuizing van Carl. De bouwmachines die arriveren om Carls huis te vernietigen, zijn zelfs voorzien van het Buy N Large-logo.

We zien ook de intelligentie van honden (die ooit de mogelijkheid kregen om met speciale halsbanden te praten) en mogelijk een van Arlos laatste familieleden - de vogel, Kevin.

Net als de laatste paar films speelt Inside Out zich af in de moderne tijd. Het volgt een jong meisje, Riley, en haar gezin dat in beweging is - door vijf gepersonifieerde emoties die in haar lichaam leven. In eerste instantie heeft de emotie Joy de controle over Riley, omdat alle herinneringen van Riley vreugdevol zijn. Haar familie verandert dat - en geeft aan waarom monsters in Monsters Inc de voorkeur geven aan het oogsten van geluk, de krachtigste emotie.

We zien ook de kracht van het geheugen in het Pixar Cinematic Universe, in de vorm van Rileys denkbeeldige jeugdvriend, Bing Bong, een vergeten ziel die ophoudt te bestaan in Rileys geheugen. Er is een sterk argument dat Bing Bong eigenlijk Rileys lang verloren gewaande herinnering is aan een monster dat werd gestuurd om haar geluk te oogsten na de gebeurtenissen van Monsters Inc.

Coco, dat zich afspeelt in de moderne tijd, onthult meer over de kracht van geheugen in de PCU. Zoals we in Inside Out zien, wanneer Bing Bong verdwijnt nadat hij is vergeten, heeft het geheugen de kracht om dingen op een bepaald niveau levend te houden. Coco concentreert zich op dat concept door ons de wereld van de doden te laten zien, die doorgaan als spookachtige skeletten zolang hun familieleden ze zich herinneren. Als ze eenmaal zijn vergeten, verdwijnen ze, net als Bing Bong.

Dit verhaal wordt verteld door Miguel, die muzikant wil worden, ook al verbiedt zijn familie het strikt. Wanneer hij een gitaar steelt uit het graf van een overleden familielid, wordt hij vervloekt en naar het Land van de Doden gebracht en heeft hij één dag om een zegen te ontvangen en terug te keren naar de wereld van de levenden.

De nieuwste Pixar-film is Soul. Het speelt zich af in de moderne tijd en draait om een muziekleraar op de middelbare school genaamd Joe (Jamie Foxx), die sterft nadat hij in een blootliggend mangat is gevallen. Zijn ziel gaat vervolgens op reis door het hiernamaals terwijl hij de dood probeert te vermijden en terug te keren naar zijn leven op aarde. De grootste verbinding met het Pixar-universum komt in de vorm van de zielen die we zien die worden voorbereid om de aarde binnen te gaan, zoals 22 (Tina Fey).

Prelife-zielen, zoals 22, zijn vormeloze klodders die worden voorbereid op het leven. Deze zielen hoeven niet per se het lichaam van een mens binnen te gaan, aangezien we een ziel in de vorm van een kat op de roltrapscène zien nadat Joe voor het eerst het hiernamaals is binnengegaan. Dit zou verklaren hoe bepaalde dieren in staat zijn tot menselijk denken, zoals Remy in Rataoulie en Doug in Up. Hetzelfde kan gezegd worden over het speelgoed in Toy Story en de Cars in the Cars-serie.

Cars speelt zich af in de toekomst - over een eeuw - en gaat over de aarde die wordt bevolkt door pratende autos. Op dit punt in de tijdlijn heeft racen natuurlijk de voorkeur in het verleden. Daarom maken we kennis met Lightning McQueen, een raceauto die probeert de eerste rookie te worden die de Piston Cup wint.

Hoewel je misschien denkt dat dit slechts een alternatief Pixar-universum is, met pratende autos in plaats van mensen, let wel, objecten praten in de PCU. Autos vinden pas plaats nadat mensen een vervuilde aarde hebben verlaten. De autos worden aangedreven door Buy N Large (en Syndromes) AI-technologie, of ze zijn tot leven gekomen door de kracht van de herinneringen van hun eigenaren. (Er zijn verschillende Pixar-theorieën die er zijn, en iedereen heeft hier een mening over.)

In het vervolg op Cars wordt viervoudig Piston Cup-kampioen Lightning McQueen uitgedaagd voor de World Grand Prix, een reeks races die over de hele wereld worden gehouden. Maar de races worden aangevallen door de kwaadaardige auto Zundapp, wat ertoe leidt dat Lightning en zijn vriend Mater de dreiging moeten bevechten.

Cars 2 onthult met name dat voertuigen nu kampen met een brandstoftekort en dat ze kunnen sterven. Het bevestigt ook dat dit allemaal gebeurt op aarde, die is schoongemaakt door robots. Vergeet niet dat de robot in Wall-E een van de laatste vuile locaties op aarde moest schoonmaken nadat Buy N Large de planeet had verlaten.

Cars 3 volgt een ouder wordende Bliksem McQueen terwijl hij wordt toegeëigend door snellere, jongere autos. Nadat een vreselijk ongeluk hem zwaar beschadigd heeft achtergelaten, wordt McQueen weer gezond geholpen door Cruz, een "meisjes" auto die altijd al een racer wilde worden. Uiteindelijk wedt McQueen met de eigenaar van het racebedrijf dat hij zal stoppen met racen als hij de jonge kampioen Jackson Storm niet verslaat en de eerste race van het seizoen wint.

De laatste vermelding in de Cars-serie laat zien dat de autos een houdbaarheid hebben. Ze kunnen niet eeuwig doorgaan, zelfs niet als ze brandstof vinden. Het laat ons ook zien dat er een organisch leven bestaat - wanneer Cruz het heeft over het ronddraaien van een krab op het strand. Dat is het eerste teken van zon leven in alle drie Cars-films.

Wall-E vindt plaats in 2800 en volgt de laatste robot die een vervuilde aarde schoonmaakt. Wall-E is gefascineerd door de menselijke cultuur, wat zou kunnen helpen verklaren waarom hij veel langer bleef dan de andere robots. Hij lijkt vooral geïnteresseerd in liefde, wat zich manifesteert wanneer hij de Eve-bot ontmoet die op zoek is naar tekenen van leven. Wall-E en Eve moeten ook samenwerken om een AI te verslaan die mensen verhindert naar de aarde terug te keren.

Wall-E speelt zich feitelijk meer dan 700 jaar af, vanaf het moment waarop Buy N Large de controle over de wereld overneemt in de tweede helft van de 21e eeuw, en deze in wezen vervuilt met afval, tot mensen die evacueren, met het plan om Wall-E-robots te laten verzamelen het afval en verbrand het slechts vijf jaar. Het verbranden van het afval vervuilt de aarde echter alleen maar, dus Buy N Large verlaat de planeet volledig.

A Bugs Life ging weer een eeuw vooruit en vertelt het verhaal van een toekomstige uitvindermier, genaamd Flik, die op Tunt Island woont. Zijn mierenkolonie zal naar verwachting elk jaar een offer brengen aan een groep sprinkhanen, maar wanneer Flik per ongeluk vernietigt wat de mieren voor de sprinkhanen hebben verzameld, gaat hij op avontuur om andere insecten te vinden die hem en de kolonie kunnen helpen.

Volgens The Pixar Theory vindt A Bugs Life plaats nadat mensen aan het einde van Wall-E naar de aarde zijn teruggekeerd. Sommige dier- en insectensoorten hebben de vervuiling overleefd, zoals blijkt uit de kakkerlak in Wall-E en de krabben in Cars 3. Dit verklaart ook waarom de insecten niet zo bang lijken te zijn voor mensen als je zou verwachten. Er zijn er gewoon niet zo veel van op dit punt in de PCU-tijdlijn.

Ian (Tom Holland) en Barley Lightfoot (Chris Pratt) zijn twee tienerelfen in een wereld vol andere mystieke wezens zoals feeën en eenhoorns. De twee moeten op reis gaan om een betovering te voltooien die door hun overleden vader is begonnen om nog een dag met hem door te brengen.

Hoewel dit misschien niets te maken heeft met de meeste andere gebeurtenissen in het Pixar-universum, dienen Onward en de wezens die de film bevolken, als een ontbrekende schakel tussen de dunbevolkte aarde die we aan het einde van A Bugs Life zagen, en de door het monster geregeerde toekomst van Monsters, Inc.

Monsters University is een prequel van Monsters Inc. Het laat ons vooral zien hoe de belangrijkste monsters - Mike en Sully - goede vrienden werden en zelfs bij Monsters Inc. begonnen te werken. De film begint als ze allebei naar de universiteit gaan. Hoewel ze elkaar aanvankelijk niet leuk vinden, beginnen ze samen te werken zodra ze met uitzetting worden geconfronteerd als ze de Scare Games niet kunnen winnen.

Monsters Inc toont ons de aarde rond 5000, terwijl het echt monsters zijn die in onze kasten leven. Blijkbaar komen ze elke nacht achter de kastdeur vandaan om onze kinderen bang te maken om hun angst als energie te verzamelen. Sully is de beste bangmaker, maar hij neemt per ongeluk een jong meisje, genaamd Boo, mee terug naar zijn wereld van monsters, en zij besteedt het grootste deel van de film aan het proberen terug te komen.

De grote twist in The Pixar Theory is dat Boo The Witch from Brave is. Nadat Sully haar heeft verlaten, brengt ze haar leven door met het proberen de magie achter deuren te ontdekken. Uiteindelijk leert ze dat deuren wezens door de tijd laten reizen. Monsters in Monsters Inc reizen dus terug in de tijd om menselijke emoties te oogsten. En daarom gebruikt The Witch een deur om te reizen, heeft ze een gravure van Sully en is ze geobsedeerd door Sully-achtige beren.

Het laatste deel van The Pixar Theory betreft de dieren die op aarde blijven. De mieren in A Bugs Life, de kakkerlak in Wall-E, de krabben uit Cars 3 en al het andere dat de vervuiling heeft overleefd, zijn geëvolueerd tot monsters - die uiteindelijk mensen vervangen, vergelijkbaar met hoe mensen dinosaurussen vervingen in The Good Dinosaur. Menselijke emoties zijn echter de belangrijkste krachtbron in de PCU.

Dit lost het mysterie op waarom monsters tijdreizen gebruiken om de emoties van kinderen uit het verleden te oogsten.

squirrel_widget_148596

squirrel_widget_187869

Dit is dezelfde lijst als hierboven, alleen gecondenseerd en vrij van spoilers.

The Good Dinosaur (2015)

Brave (2012)

The Incredibles (2004)

The Incredibles (2018)

Toy Story (1995)

Toy Story 2 (1999)

Nemo vinden (2003)

Dory vinden (2016)

Ratatouille (2007)

Toy Story 3 (2010)

Toy Story 4 (2019)

Omhoog (2009)

Inside Out (2015)

Coco (2017)

Ziel (2020)

Autos (2006)

Autos 2 (2011)

Autos 3 (2017)

Wall-E (2008)

A Bugs Life (1998)

Voorwaarts (2020)

Monsters University (2013)

Monsters Inc. (2003)

Dan zult u misschien onze andere kijkgidsen voor filmbestellingen leuk vinden:

We hebben ook deze geruchten over aankomende films:

Geschreven door Maggie Tillman.