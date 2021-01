Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er komen deze week een aantal geweldige tv-shows en films aan om op te nemen of in te halen via een streamingdienst.

Hier zijn de keuzes van het stel, verzameld van meerdere streaming- en tv-platforms, waaronder BBC iPlayer, Netflix, Disney +, Sky, Now TV en Amazon Prime Video. Sommige maken deel uit van betaalde abonnementen, sommige zijn te koop of te huur en sommige zijn gratis.

Er is in wezen voor elk wat wils.

Hier zijn dus de beste shows en films die de komende week beschikbaar zijn om jezelf wat opwindende entertainment te geven.

Waar: BBC iPlayer

BBC iPlayer Wanneer: nu beschikbaar

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal, is The Serpent een dramatisering met een hoog budget van de jacht op Charles Sobhraj - de meest beruchte seriemoordenaar van de jaren 70. Het sterren Tahar Rahim als Sobhraj, met ex-Doctor Who assistent Jenna Coleman als zijn romantische hulp. Hoewel ze wekelijks op BBC One worden getoond, zijn alle acht afleveringen beschikbaar om door te binge-door op BBC iPlayer.

Waar: Sky One en Now TV

Sky One en Now TV Wanneer: nu beschikbaar

Na twee succesvolle seizoenen in Londen, zijn de Bulletproof boys (Noel Clarke en Ashley Walters) terug voor een speciale driedelige film in Zuid-Afrika. Verwacht nog grotere explosies en plezier met een hoog octaangehalte.

Waar: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Wanneer: nu beschikbaar

Anna Paquin (X-Men) schittert in het tweede seizoen van Flack, dat voor het eerst op Amazon Prime Video wordt uitgezonden. Je kunt ook alle afleveringen van het eerste seizoen inhalen als je dat nog niet hebt gedaan. Het is gebaseerd op de moordende wereld van roddels over beroemdheden, waarbij de PR-manager van Paquin probeert de soms alarmerende zwakheden van de klant uit de pers te houden.

Waar: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Wanneer: nu beschikbaar

One Night in Miami geeft een fictieve kijk op hoe het zou zijn geweest als Muhammed Ali, Jim Brown, Malcom X en Sam Cooke elkaar allemaal ontmoetten om hun rol in de burgerrechtenbeweging van de jaren 60 te bespreken.

Waar: Sky Cinema en Now TV

Sky Cinema en Now TV Wanneer: nu beschikbaar

The King of Staten Island, geregisseerd en geschreven door Judd Apatow (40 Year Old Virgin, Knocked), is een komediedrama over het herstel van verdriet. Ja, het klinkt niet zo grappig, maar het is prachtig behandeld.

Waar: Netflix

Netflix Wanneer: nu beschikbaar

Terug voor een tweede seizoen, neemt het geanimeerde avontuur ons mee voorbij de gebeurtenissen in de film (waarbij het eerste seizoen zich afspeelt). De kinderen wilden nu helpen in plaats van de dinosauriërs te ontvluchten.

