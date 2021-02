Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Filmliefhebbers zullen blij zijn te weten dat ze nu films uit de Criterion Collection kunnen streamen met een speciale app.

Van 2011 tot 2016 hadden Hulu-abonnees toegang tot de felbegeerde bibliotheek, maar toen stapte Criterion over naar FilmStruck, een andere streamingdienst die het lanceerde met Turner Classic Movies. Nu biedt Criterion zijn eigen stand-alone service aan, het Criterion Channel. Dit platform toont de elite van functies, korte films en zelfs masterclasses met regisseurs.

De Criterion Collection is een gerespecteerde bibliotheek met vintage en hedendaagse films, waaronder auteursklassiekers, Hollywood-blockbusters en onafhankelijke B-films. De edities bevatten vaak herstelde transfers samen met commentaartracks en aanvullende functies. Criterion zegt dat het nauw samenwerkt met filmmakers en wetenschappers om ervoor te zorgen dat "elke film wordt gepresenteerd zoals de maker het zou willen zien".

Criterion publiceert ook regio 1 dvds en regio A Blu-rays voor de Noord-Amerikaanse markt, en regio B Blu-rays voor de Britse markt. U kunt hier Blu-rays uit regio B kopen. Elke film wordt geleverd in de oorspronkelijke beeldverhouding, tenzij de filmmaker om een andere framing vroeg.

Het is ook de moeite waard om de beroemde Top 10-lijsten van Criterion te bekijken, waar filmmakers hun favoriete films in de Criterion Collection gedetailleerd beschrijven.

Abonnementen kosten $ 10,99 per maand (of $ 99,99 per jaar).

Opmerking: Criterion.com en CriterionChannel.com hebben afzonderlijke accounts en facturering die niet zijn gekoppeld.

De Criterion Collection heeft op 8 april 2019 de streamingdienst Criterion Channel gelanceerd.

Abonnees op het Criterion Channel kunnen 350 korte films en 3.500 aanvullende functies bekijken, waaronder trailers, introducties, documentaires achter de schermen, interviews, video-essays, commentaartracks en zeldzaam archiefmateriaal. Hoewel veel van de films in de Criterion Collection kunnen worden gestreamd via de Criterion Channel-app, zijn ze niet allemaal beschikbaar in de app om te bekijken.

Je kunt vanaf hier zien welke films worden gestreamd op het Criterion Channel of op individuele filmpaginas op criterion.com .

Hier is een kleine selectie vanaf januari 2020:

De Criterion Channel-app is beschikbaar op verschillende apparaten en platforms, waaronder:

Roku (met uitzondering van legacy-modellen )

Apple TV 4 en nieuwer

Amazon Fire TV Cube

Amazon Fire TV (3e generatie)

Amazon Fire TV Stick 4K

Xbox One-gameconsoles

Selecteer 2018-2020 Samsung Smart TVs met Tizen OS

iPads en iPhones met OS 10.0 of hoger

Selecteer Android-apparaten met OS 4.3 en hoger

U kunt geen films streamen vanaf Criterion.com . U moet zich aanmelden voor een account op CriterionChannel.com als u wilt streamen.

Het Criterion Channel is alleen beschikbaar in de VS en Canada.

Geschreven door Maggie Tillman.