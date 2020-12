Streamingservices bekijken met een VPN

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het internet mag dan wereldwijd zijn, contracten vaak niet. Dat betekent dat u vaak een service zult vinden die een heleboel films en tv-programmas naar klanten in het ene land streamt en een andere selectie in een ander land. Dus wat gebeurt er als je in land X woont maar toegang wilt tot de dingen die in land Y worden gestreamd?

Het officiële antwoord is: je accepteert het, want als Netflix of een andere streamingdienst die je gebruikt niet de rechten heeft om een bepaalde film of show naar je te streamen, dan is dat slechts een van die dingen.

Dus ga verder op eigen risico. Antwoord is dat u het probleem kunt omzeilen met een VPN - maar wees gewaarschuwd dat dit in strijd is met de algemene voorwaarden van zowat elke streamingdienst.

Een VPN is een virtueel particulier netwerk. Het is in wezen een privétunnel tussen u en de site of service die u bezoekt. Waar dingen interessant worden, is dat de tunnel ergens kan lijken te zijn waar hij dat niet is, dus je bevindt je misschien in het VK, maar het lijkt erop dat je verbinding maakt vanuit de VS.

Dat is goed om censuur te omzeilen, en het blijkt ook een behoorlijk effectieve manier te zijn om geografische beperkingen te omzeilen.

We kennen geen gevallen waarin het daadwerkelijk is gebeurd, maar volgens uw gebruikersovereenkomst kunnen Netflix en andere streamingdiensten uw account beperken of beëindigen als u een zeer ondeugende streamer bent.

Streamingservices kunnen verschillende VPN-services blokkeren, en dat doen ze ook, zodat hun gebruikers de geografische beperkingen niet kunnen omzeilen, en dat betekent dat mensen die die services gebruiken plotseling geen toegang meer hebben tot de inhoud waartoe ze eerder toegang hadden.

Het korte antwoord is: dat kan niet. Maar u kunt er een vinden die momenteel niet wordt geblokkeerd.

Als u echter van plan bent om u aan te melden voor een dienst puur om toegang te krijgen tot deze diensten, dan is het misschien verstandig om niet in te schrijven voor een levenslang contract. Zoek naar plannen die u niet te lang binden of die geld-terug-garanties bieden als de door u gekozen inhoud plotseling wordt geblokkeerd.

Nee. De meeste VPNs hebben hun eigen speciale apps die alles voor u doen, en sommige bieden Chrome- en Firefox-plug-ins voor moeiteloos schakelen tussen VPN en normaal browsen. Alle goede VPN-services bieden uitgebreid advies en goede technische ondersteuning.

Verschillende mensen zullen verschillende criteria hebben, dus sommige VPN-gebruikers zijn bijvoorbeeld erg enthousiast over services die geen van hun bezoeken registreren, terwijl het anderen niets kan schelen. Maar voor de meesten van ons zal snelheid het belangrijkste probleem zijn.

Zonder een goede, betrouwbare datasnelheid wordt streaming video - vooral als het HD of beter is - snel vloekend video omdat de kwaliteit een duikvlucht neemt of hapert of helemaal stopt.

Laten we eens kijken naar enkele van de beste kandidaten.

NordVPN is bijzonder sterk in het beschermen van de privacy van gebruikers, en met ondersteuning voor zes gelijktijdige apparaatverbindingen is het zeer geschikt voor drukke huishoudens en ook voor censuurontduikers. Het werkt op Windows, Mac, iOS en Android, evenals vele andere platforms (Raspberry Pi, routers enz.) En met meer dan 4.000 servers wereldwijd levert het snelle prestaties op een breed scala aan sites.

Dit zou onze keuze zijn, niet alleen omdat het uitzonderlijk snel en solide is - hoewel het is - maar omdat het alle soorten apparaten dekt, ook apparaten die geen VPN-apps kunnen uitvoeren. Dat is te danken aan de MediaStreamer-service, die DNS-servers biedt die u kunt gebruiken om toegang te krijgen tot Netflix vanaf apparaten zoals de Apple TV en gameconsoles, maar ook vanaf computers en mobiele apparaten.

Met apps voor alles, van Android tot Blackphones, smart-tvs en routers, zou je VyprVPN op alles moeten kunnen gebruiken. Het is schreeuwend snel, niet in de laatste plaats omdat het ISP-throttling kan verslaan, en er zijn geen limieten of vergoedingen om je zorgen over te maken. De gratis proefperiode duurt slechts drie dagen, maar dat zou meer dan genoeg tijd moeten zijn om te zien of het doet wat u wilt.

Geschreven door Carrie Marshall. Bewerken door Dan Grabham.