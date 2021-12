Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Kerstmis is niet alleen een geweldige tijd om families bij elkaar te krijgen, cadeaus uit te delen en jezelf te volstoppen met gehakttaarten en Quality Street, het is ook een van de beste tijden van het jaar om geweldige films en tv-shows te kijken.

Vooral streamingdiensten worden gek van feestelijke films en je kunt enkele van de allerbeste kerstklassiekers bekijken op Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ en Now TV.

Hier zijn onze selectie van de beste kerstfilms om op een van de online services te zien.

Een Netflix-abonnement kost vanaf £ 5,99 / $ 8,99 per maand voor een standaard, niet-HD-abonnement tot £ 13,99 / $ 17,99 per maand voor het volledige, 4K-ready pakket waar je op maximaal vier apparaten tegelijk kunt kijken. U kunt een maand gratis krijgen als u een nieuwe abonnee bent.

The Christmas Chronicles, bedacht door hetzelfde productieteam achter Home Alone en Harry Potter and the Philosopher's Stone, speelt Kurt Russell als Kerstman en is exclusief voor Netflix. Hij krijgt een paar kinderen om hem te helpen nadat zijn slee het begeeft, wat leidt tot een groot avontuur.

Er is nu ook een vervolg beschikbaar op het platform, waarbij Russell terugkeert als de kerstman naast de echte vrouw Goldie Hawn als mevrouw Claus. Verwacht meer actieplezier voor het hele gezin.

Nog een Netflix-exclusief - die het oppakte toen een bioscooprelease niet mogelijk was - deze familiemusical is het kindvriendelijke equivalent met kerstthema van The Greatest Showman. Forest Whitaker speelt een excentrieke speelgoedmaker die een magische uitvinding doet.

Met prachtige handgetekende animaties en een selectie van fantastische stemacteurs zoals JK Simmons, Rashida Jones en Norm Macdonald, is deze film meteen een klassieker geworden. Klaus is een hartverwarmend verhaal dat de klassieke mythologie van de Kerstman opnieuw uitbeeldt.

De eerste in een reeks van vier films, Nativity is een hartverwarmend, grappig verhaal met Martin Freeman in de hoofdrol als een leraar die misleidende leugens maakt over het verfilmen van zijn kerststal op school, alleen maar om indruk te maken op een meisje. Hilariteit ontstaat in dit verrassend leuke, familiale Britse kappertje.

Deze Netflix Original uit 2020 is een zelfbewuste romcom die aan de ranzige kant is, dus zeker niet om met de kinderen te kijken. De film volgt twee vreemden die ermee instemmen een jaar lang platonische plus-ones te worden, maar onvermijdelijk voor elkaar beginnen te vallen naarmate de tijd verstrijkt.

Bill Murray's kerstextravaganza debuteerde op Netflix in 2015 en werd een instant klassieker, zij het soms een nogal vreemde. Bill en enkele van zijn beroemde vrienden verenigen zich om enkele kerstklassiekers te zingen in een komische film die je dit jaar zal vermaken.

Niet te verwarren met de horrorfilm met dezelfde naam, deze klassieker uit 1998 speelt Michael Keaton in de hoofdrol en is een hartverwarmende tranentrekker voor het hele gezin. Het plot volgt een vader die om het leven komt bij een auto-ongeluk, maar die via een magische mondharmonica weer tot leven wordt gewekt in de vorm van een sneeuwpop.

Buddy Hall (Danny DeVito) is net verhuisd naar de buurt en is van plan zijn huis te versieren met voldoende kerstverlichting zodat het vanuit de ruimte te zien is. Zijn nieuwe buurman Steve (Matthew Broderick) staat altijd bekend als "de kerstman" en is daarom niet gediend van Buddy's plannen. Zo volgt een komische capriolen van Steve die de festiviteiten probeert te saboteren, maar het loopt niet altijd zoals hij wil.

Amazon Prime kost £ 79 / $ 119 per jaar, maar geeft toegang tot de Prime Video-streamingservice van de retailers, plus een stapel extra toegevoegde bonussen, zoals gratis levering op één dag en Amazon Music-streaming. U kunt er ook voor kiezen om maandelijks te betalen voor £ 7,99 / $ 12,99 per maand.

Nieuwe klanten kunnen zich aanmelden voor een gratis proefperiode van 30 dagen.

Een van de meest populaire kerstromcoms ooit, waarin Richard Curtis een bekende cast van personages verzamelt om 10 verschillende verhaallijnen uit te spelen, allemaal met Kerstmis, waarvan vele op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn. Het is vrolijk Brits plezier op zijn best en kan niet anders dan een glimlach op je gezicht toveren. Ook beschikbaar op Netflix .

Niet echt voor de kinderen, maar geweldig voor romcom-fans. The Holiday speelt met Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet en Jack Black in twee, verhalen over liefde tijdens de feestdagen met elkaar verweven. Er wordt gelachen, gelachen en het is een ideale film om een mok glühwein te pakken en onder een deken te kijken. Ook beschikbaar op Netflix.

Een voor volwassenen, dit is een hilarische komedie met in de hoofdrollen Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen en Anthony Mackie (Falcon in The Avengers) als een drietal vrienden die elkaar ontmoeten voor een laatste grote kerstavond voordat ze volwassen worden.

Iedereen die wel eens op een kerstfeest op kantoor is geweest, weet hoe snel dingen uit de hand kunnen lopen, maar in deze film loopt het echt uit de hand. Een grappige komedie met in de hoofdrollen Jason Bateman, TJ Miller en Olivia Munn.

Als je zin hebt in iets anders deze kerst, wat dacht je van een Schotse zombie-apocalyps-kerstmusical? In deze film moeten Anna en haar vrienden vechten en zingen om te overleven in het slaperige stadje Little Haven.

Scrooge is een muzikale bewerking uit 1970 van het klassieke verhaal 'A Christmas Carol' van Charles Dickens en velen geloven dat het een van de beste is. Als je dit tot nu toe op de een of andere manier hebt vermeden, is het misschien tijd om erin te duiken en te zien waar al het gedoe over gaat.

Disney+ is een relatieve nieuwkomer, maar dankzij de meerdere studio's die eigendom zijn van het huis van muis, heeft het veel kersttraktaties.

Een abonnement kost £ 5,99 / $ 6,99 per maand, £ 59,99 / $ 69,99 per jaar. Die prijzen zullen echter in maart 2021 stijgen, dus de huidige 12-maandsdeals zijn het bekijken waard als u later veel geld wilt besparen.

Zonder twijfel een van de beste kerstfilms aller tijden, de originele Home Alone is dit jaar beschikbaar op Disney+. Het is onwaarschijnlijk dat je het nog nooit eerder hebt gezien, maar we raden je ten zeerste aan om het nog een keer te proberen, omdat het elke keer weer verrukkelijk is - cartoongeweld en zo.

Ook beschikbaar op Disney+ is het Home Alone-vervolg waarin Kevin McAllister strandt in New York. Hij ontmoet zelfs de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, die in de film te zien is. Het heeft ook een toepasselijke titel, aangezien Trump inderdaad verloor in New York. En Michigan. En Georgië. En...

Deze is misschien niet zo geliefd als zijn voorgangers, maar als je zin hebt in een nieuwe draai aan de klassieke Home Alone-formule, waarom zou je dit gloednieuwe vervolg uit 2021 dan niet eens proberen? Deze deelnemer aan de serie speelt Rob Delaney en Ellie Kemper als het criminele duo en Archie Yates als de jongen die, je raadt het al, alleen thuis wordt gelaten.

Michael Caine speelt Ebenezer Scrooge in de Muppet's-versie van de klassieke Christmas Carol-film. Geweldig voor de kinderen, maar het is niet alleen een kinderfilm met enkele bekende personages, waaronder de Grote Gonzo, Kermit en Miss Piggy in traditionele rollen.

Disney's 3D-geanimeerde versie van hetzelfde bronmateriaal, zoals je je misschien kunt voorstellen, is een tikkeltje donkerder dan de Muppets-versie. Met een all-star cast met mensen als Jim Carrey, Gary Oldman en Bob Hoskins en een aantal ongelooflijke beelden - het is een geweldig horloge.

Tim Allen is geweldig als de vader die per ongeluk de kerstman vermoordt en daarom zijn plaats moet innemen. Er zijn ook een paar vervolgen, maar geen van beide is zo goed als dit origineel.

Het stop-motion-animatiemeesterwerk van Tim Burton en Henry Selick is er een waar we elk jaar van genieten. Het bevat geweldige liedjes, terwijl het verhaal van Jack Skellington die de kerstman probeert te vullen terwijl hij Halloween beu is, even hartverwarmend als leuk is.

Hoewel sommigen weigeren toe te geven dat Die Hard een kerstfilm is, hebben ze het bij het verkeerde eind. Het vindt plaats tijdens een kerstfeest en heeft de onsterfelijke regel "nu heb ik een machinegeweer, ho, ho, ho" erin. Wat wil je nog meer?

Je hebt een Now TV Sky Cinema-maandpas nodig om films te kijken op elk apparaat met een Now TV-app. De pas kost € 11,99 per maand.

Al het volgende is ook beschikbaar in de Sky Go-app, die gratis is voor Sky Q-abonnees.

Deze uitstekende Britse film van de studio van de maker van Wallace en Gromit, Nick Park, heeft een serieuze emotionele invloed en is een frisse kijk op wat als een traditioneel kerstverhaal kan worden beschouwd. Het volgt de zoon van de kerstman Arthur op zijn missie om een klein meisje een cadeau te geven om haar kerst te redden, daarbij geholpen door een team van trouwe hulpjes.

Wat is er met Chevy Chase gebeurd? We kunnen niet begrijpen waarom hij in de jaren 90 van het grote scherm verdween, omdat hij bij deze vertoning helemaal bovenaan de komische ladder stond. De familiefilms van Griswold waren altijd erg leuk, maar dit kerstuitje was van een ander niveau. Het is vandaag de dag nog net zo grappig als in de jaren 80.

Een gloednieuwe Britse film die het oorsprongsverhaal vertelt van de kerstman, en natuurlijk zijn schattige muis. Deze is een hit gebleken bij zowel critici als kijkers, zeker de moeite waard om deze kerst te bekijken.

Met Iwan Rheon, bekend van Game Of Thrones, en Freida Pinto, van Slumdog Millionaire; deze Sky Original is een romantische aangelegenheid met een muziekbiz-thema waarin een thrashmetalmuzikant probeert een hit kerstrecord te maken.

Met in de hoofdrol Neil Patrick Harris (die je misschien herkent van How I Met Your Mother) 8-Bit Christmas speelt zich af in de jaren 80 en volgt de capriolen van jonge jongens om het grootste kerstcadeau aller tijden te bemachtigen, het Nintendo Entertainment System.

Deze Norweigan-animatiefilm speelt zich af in een stad vol koeien en bevat een razende kabouter die allemaal op havermout wordt gehopt. In de war? Wij ook, maar het lijkt me erg leuk, vooral voor jongere kijkers.