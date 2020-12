Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Kerstmis is niet alleen een geweldige tijd om gezinnen bij elkaar te krijgen, cadeaus te delen en jezelf te verwennen met gehakttaarten en Quality Street, het is ook een van de beste tijden van het jaar om een aantal geweldige films en tv-shows te kijken.

Met name streamingdiensten worden gek op feestelijke films en je kunt enkele van de allerbeste kerstklassiekers bekijken op Netflix, Amazon Prime Video, Disney + en Now TV.

Hier zijn onze selectie van de beste kerstfilms die u kunt zien op een van de online services.

Een Netflix-abonnement kost £ 5,99 / $ 8,99 per maand voor een standaard, niet-HD-abonnement tot £ 13,99 / $ 17,99 per maand voor het volledige, 4K-ready pakket waar je op maximaal vier apparaten tegelijk kunt kijken. U kunt een maand gratis krijgen als u een nieuwe abonnee bent.

squirrel_widget_173066

The Christmas Chronicles, bedacht door hetzelfde productieteam achter Home Alone en Harry Potter and the Philosophers Stone, speelt Kurt Russell als Kerstman en is exclusief voor Netflix. Hij krijgt een paar kinderen om hem te helpen nadat zijn slee kapot is gegaan, wat leidt tot een groot avontuur.

Een vervolg is nu ook beschikbaar op het platform, waarbij Russell terugkeert als de kerstman naast de echte vrouw Goldie Hawn als mevrouw Claus. Verwacht meer actieplezier voor het hele gezin.

Nog een exclusieve Netflix - die hij oppikte toen een bioscooprelease niet mogelijk was - deze familiemusical is het kindvriendelijke equivalent met kerstthema van The Greatest Showman. Forest Whitaker schittert als een excentrieke speelgoedmaker die een magische uitvinding bedenkt.

Deze uitstekende Britse film van de studio van Wallace en Gromit-maker Nick Park heeft een serieuze emotionele invloed en is een frisse kijk op wat als een traditioneel kerstverhaal zou kunnen worden beschouwd. Het volgt de zoon van de kerstman Arthur op zijn missie om een klein meisje een cadeau te geven om haar Kerstmis te redden, onderweg geholpen door een team van trouwe sidekicks.

De eerste in een serie van vier films, Nativity, is een hartverwarmend, grappig verhaal met Martin Freeman in de hoofdrol als een leraar die misleidend fokt over het feit dat zijn schoolgeboorte in een film wordt omgezet, gewoon om indruk te maken op een meisje. Hilariteit ontstaat in deze verrassend leuke Britse familie capriolen. Het is ook beschikbaar om te streamen op Amazon Prime Video .

Bill Murrays Christmas Extravaganza debuteerde in 2015 op Netflix en werd meteen een klassieker, zij het soms nogal vreemd. Bill en enkele van zijn beroemde vrienden komen samen om een aantal kerstklassiekers te zingen in een komische film die je dit jaar zal vermaken.

Amazon Prime kost £ 79 / $ 119 per jaar, maar geeft toegang tot de Prime Video-streamingdienst van retailers, plus een stapel extra toegevoegde bonussen, zoals gratis levering binnen één dag en Amazon Music-streaming. U kunt er ook voor kiezen om maandelijks te betalen voor £ 7,99 / $ 12,99 per maand.

Nieuwe klanten kunnen zich aanmelden voor een gratis proefperiode van 30 dagen.

squirrel_widget_157589

Niet echt voor de kinderen, maar geweldig voor rom-com-fans. The Holiday sterren Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet en Jack Black in twee, verweven verhalen over liefde tijdens de feestdagen. Er zijn tranen, gelach en het is een ideale film om een mok glühwein te pakken en te kijken terwijl je onder een deken krult. Het is ook beschikbaar op Netflix en Now TV .

Buddy Hall (Danny DeVito) is net in de buurt verhuisd en is van plan zijn huis te versieren met genoeg kerstverlichting zodat het vanuit de ruimte te zien is. Zijn nieuwe buurman Steve (Matthew Broderick) heeft altijd bekend gestaan als "de kerstman" en is dus niet vriendelijk voor Buddys plannen. Zo volgt een komische caprière van Steve die de festiviteiten probeert te saboteren, maar de dingen gaan niet altijd zoals hij wil.

Deze moderne hervertelling (nou ja, een hervertelling uit de jaren 80) van A Christmas Carol is een goed voorbeeld van waarom Bill Murray door iedereen wordt vereerd. Zijn uitgestrekte stijl schijnt door als tv-directeur Frank Cross en de film wordt terecht als een klassieke vakantiefilm opgehouden. Ook beschikbaar op Now TV .

Wat is er met Chevy Chase gebeurd? We kunnen niet begrijpen waarom hij in de jaren 90 van het grote scherm verdween, omdat hij bij deze vertoning helemaal bovenaan de komedieladder stond. De familiefilms van Griswold waren altijd erg leuk, maar dit kerstuitje was van een ander niveau. Het is nog steeds zo grappig als in de jaren 80.

Een voor volwassenen, dit is een hilarische komedie met Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen en Anthony Mackie (Falcon in The Avengers) in de hoofdrol als een trio van vrienden die samenkomen voor een laatste grote kerstavond voordat ze volwassen worden.

Disney + is een relatieve nieuwkomer, maar dankzij de meerdere studios die eigendom zijn van het huis van muis, heeft het genoeg kersttraktaties.

Een abonnement kost £ 5,99 / $ 6,99 per maand, £ 59,99 / $ 69,99 per jaar. Die prijzen zullen echter in maart 2021 stijgen, dus de huidige deals van 12 maanden zijn het bekijken waard als u later veel geld wilt besparen.

squirrel_widget_187869

Zonder twijfel een van de beste kerstfilms aller tijden, de originele Home Alone is dit jaar beschikbaar op Disney +. Het is onwaarschijnlijk dat je het nog nooit eerder hebt gezien, maar we raden je ten zeerste aan om het opnieuw te proberen, want het is elke keer weer een genot - tekenfilmgeweld en zo.

Ook beschikbaar op Disney + is het Home Alone-vervolg waarin Kevin McAllister strandt in New York. Hij ontmoet zelfs de vertrekkende Amerikaanse president Donald Trump, die in de film voorkomt. Het is ook toepasselijk getiteld, aangezien Trump inderdaad verloor in New York. En Michigan. En Georgië. En...

Michael Caine schittert als Ebenezer Scrooge in de Muppet-versie van de klassieke Christmas Carol-film. Geweldig voor de kinderen, maar het is niet alleen een kinderfilm met een aantal bekende personages, waaronder de Grote Gonzo, Kermit en Miss Piggy in traditionele rollen.

Tim Allen is geweldig als de vader die de kerstman per ongeluk vermoordt en daarom zijn plaats moet innemen. Er zijn ook een paar sequels, maar geen van beide is zo goed als dit origineel.

Het stop-motionanimatie-meesterwerk van Tim Burton en Henry Selick is er een waar we elk jaar van genieten. Het bevat overal geweldige liedjes, terwijl het verhaal van Jack Skellington die de laarzen van de kerstman probeert te vullen terwijl hij Halloween beu is even hartverwarmend als leuk is.

Je hebt een Now TV Sky Cinema-maandpas nodig om films te kijken op elk apparaat met een Now TV-app. De pas kost £ 11,99 per maand.

U kunt hier aanbiedingen voor de Sky Cinema-maandpas bekijken .

Al het volgende is ook beschikbaar in de Sky Go-app, die gratis is voor Sky Q-abonnees.

Dit moet onze favoriete kerstachtige kerstfilm aller tijden zijn. Daarmee bedoelen we dat we er elk jaar met plezier naar kunnen kijken. Will Ferrall als Buddy the Elf is op zijn komische best en het hartverwarmende verhaal is perfect voor de feestperiode.

Een van de meest populaire kerstromcoms ooit ziet Richard Curtis een bekende cast van personages samenstellen om 10 verschillende verhaallijnen te spelen, allemaal met Kerstmis, waarvan er vele op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn. Het is vrolijk Brits plezier op zijn best en kan niet anders dan een glimlach op je gezicht toveren.

We zouden jongere kinderen niet laten kijken, maar Gremlins heeft het allemaal. Naast het kerstthema en het schattigste personage aller tijden in Gizmo, heeft het echte jeapody, komedie en de beste schurken ooit. Gremlins 2 is ook beschikbaar op Now TV / Sky Go.

Jingle All The Way is een geweldige kerstfilm met in de hoofdrol de enige echte Arnold Schwarzenegger als een wanhopige vader die hem een supertoy voor Kerstmis heeft beloofd. Het enige probleem is dat elke winkel uitverkocht is. Het is een must voor elke ouder die er is geweest.

Naar onze mening is dit de beste versie van Dr Seuss klassieker, niet in de laatste plaats dankzij Jim Carreys uitvoering van The Grinch. De regie van Ron Howard is ook uitzonderlijk, met overal gedurfde, heldere kleuren.

Miracle On 34th Street is een heerlijke kerstfilm. Deze is een remake van het origineel met Richard Attenborough als de kerstman van een warenhuis die een klein meisje en een rechtbank in New York ervan moet overtuigen dat hij echt is. Het is een fantastische feel good-film.

De live action-animatie van The Polar Express maakt altijd indruk en het verhaal is net zo betoverend. Het volgt een naamloze jongen die, gekleed in zijn pyjama, aan boord gaat van een magische trein op weg naar de Noordpool. Terwijl hij in de trein zit, ontmoet hij een assortiment van personages, waaronder de kerstman, waarvan de meerderheid wordt ingesproken door Tom Hanks.

Last Christmas, een van de nieuwste films op onze lijst, neemt de muziek van George Michael en Wham (die overal voorkomt) en maakt er een heel romantisch drama van. Het sterren Emilia Clarke van Game of Thrones met Henry Golding van Crazy Rich Asians als haar liefdesbelang.

Bad Santa is een van onze favoriete moderne kerstfilms. Billy Bob Thornton levert een uitstekende prestatie als Willie, de dief die een kerstman-outfit gebruikt om warenhuizen te beroven. Zijn verlossingsreis is zowel ontroerend als volkomen hilarisch. Het is zeker niet een voor de kinderen.

Door velen beschouwd als niet alleen een van de beste kerstfilms, maar ook een van de beste films aller tijden. Het volgt het verhaal van George Bailey, die op kerstavond een einde aan zijn leven wil maken. Een beschermengel wordt gestuurd om hem alle goede dingen te laten zien die hij in zijn leven heeft gedaan en hoe mensen zouden zijn als hij niet was geboren.

Ten slotte, hoewel sommigen weigeren toe te geven dat Die Hard een kerstfilm is, hebben ze het bij het verkeerde eind. Het vindt plaats tijdens een kerstfeest en heeft de onsterfelijke zin "nu heb ik een machinegeweer, ho, ho, ho" erin. Wat wil je nog meer?

Geschreven door Rik Henderson.