De beste YouTube-sterren en -kanalen die je zou moeten bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - YouTube heeft meer dingen om te bekijken dan grappige kattenvideos.

Schokkend! Wij weten. Er is zelfs zoveel te zien op de Google-site voor het delen van videos dat sommige makers van inhoud internationale "YouTube-sterren" zijn geworden. Ja, dat is een ding. Van PewDiePie tot Zoella, deze vaak 20-jarige vloggers zijn erin geslaagd miljoenen abonnees en miljarden views op te bouwen ... elk.

Mensen houden er blijkbaar van om gewoon naar andere mensen te kijken. Maar afgezien van YouTube-sterren zijn er ook grappige en leerzame en interessante kanalen met enorm veel volgers. Epic Rap Battles of History heeft bijvoorbeeld bijna 13 miljoen abonnees - en het gaat erom dat historische figuren het tegen elkaar opnemen in rapgevechten.

Met zoveel aan de hand, is het gemakkelijk om je overweldigd en uitgeschakeld te voelen. U wilt waarschijnlijk niet eens een abonnement nemen, of misschien wel. Hoe dan ook, Pocket-lint kan helpen. We zijn erin geslaagd een galerij samen te stellen met 18 YouTube-kanalen en YouTube-sterren die het bekijken waard zijn.

Deze zijn niet gerangschikt op volgorde of op abonneetellingen. Ze zijn gewoon populair, relevant of gewoon vermakelijk. Als je je op allemaal abonneert, zul je zeker de YouTube-cultuur beginnen te leren, waarna je waarschijnlijk wordt meegezogen, en voordat je het weet, beveel je kanalen aan die anderen kunnen bekijken.

Primitieve technologie

Primitive Technology is een fascinerend retro-technologiekanaal dat wordt gerund door John Plant. Dit kanaal plaatst verschillende "hobby" -videos die het proces van het bouwen van dingen in het wild laten zien zonder het gebruik van moderne technologie.

Stel je voor hoe het zou zijn als je zou zijn gestrand op een onbewoond eiland en een hut zou moeten bouwen om in te wonen, een pijl en boog om mee te jagen en een fornuis om in te koken. Als je ooit in die situatie bent, zul je je wensen had meer videos van dit kanaal bekeken.

Casey Neistat

Casey Neistat is misschien wel een van de meest bekende en direct herkenbare vloggers op YouTube. Al was het maar voor de kenmerkende tinten die hij in bijna elke video draagt. Neistat kwam in 2010 bij YouTube, maar maakte ook al lang online films en golven.

Hij wordt alom gewaardeerd om zijn uitstekende bewerkingsvaardigheden en videografiestijlen. Als je wilt proeven hoe goed hij is, raden we je aan deze video van de Nerdwriter te bekijken .

The Slow Mo Guys

The Slow Mo Guys is een YouTube-kanaal van Gavin Free en Daniel Gruchy en bestaat in wezen uit eindeloze videos van allerlei dingen die in extreme slow motion worden gefilmd. Het paar gebruikt behoorlijk serieuze high-end camera-uitrusting om beelden vast te leggen met meer dan 380.000 frames per seconde, wat resulteert in een aantal uiterst bevredigende videobeelden.

De populairste videos van het paar bevatten dingen als gigantische waterballonnen die exploderen, kogels die onder water worden geschoten, popcorn die in superslowmotion knalt en nog veel meer. Dit zijn een aantal serieus vermakelijke videos en we blijven onder de indruk van het feit dat het paar erin is geslaagd negen jaar lang aan slow-motionvideos te maken en nog steeds te tellen.

Colin Furze

Colin Furze is een Britse YouTuber die gespecialiseerd is in het maken van allerlei waanzinnige creaties, van vlamverwarmde superslippers tot klauwen in Wolverine-stijl, een vuurwerkwerper en zelfs een fiets met banden gemaakt van ijs.

Als je ooit een gekke creatie hebt bedacht voor gebruik binnenshuis of buitenshuis, is de kans groot dat Colin er ook aan heeft gedacht en het waarschijnlijk ook heeft gerealiseerd.

Eerlijke gametrailers

Van hetzelfde team achter Honest Trailers komt een ander kanaal, even hilarisch met snauwende, side-splitting teasers van videogames.

Fandom Games presenteert eerlijke gametrailers met flarden gamebeelden vermengd met briljant voice-overwerk. De videos snijden vaak de kritiek op de recensies, zelfs op de meest populaire games van onze tijd.

Epische rapgevechten

The Epic Rap Battles of History is een van de oudste YouTube-kanalen op onze lijst - oorspronkelijk begonnen op het videoplatform in 2006. Dit is een videoserie gemaakt door Nice Peter, epicLLOYD, Dave McCary en Maker Studios die beroemde figuren ziet uit de geschiedenis die deelnemen aan hilarische rapgevechten.

Personages worden vaak gespeeld door beroemdheden of YouTube-sterren en omvatten geweldige dingen als Steve Jobs vs Bill Gates , Adolf Hitler vs Darth Vader en Elon Musk vs Mark Zuckerberg . Zelfs als je niet van rap houdt, zul je de hilariteit van deze videos waarderen.

TED

Als je een intellectueel bent of honger hebt naar kennis, dan heb je waarschijnlijk al van TED-talks gehoord.

Dit kanaal deelt gratis ideeën van de TED-conferentie met de wereld. Het bevat briljante toespraken van goed geïnformeerde mensen over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld de grote Carole Cadwalladr die praat over de rol van Facebook in Brexit of Stephen Hawking die het universum bespreekt .

Eerlijke trailers

Honest Trailers is geen speciaal kanaal als zodanig, maar eerder een serie videos geproduceerd door Screen Junkies .

Deze videos fungeren in wezen als een ironische, vaak sarcastische, regelmatig hilarische trailer voor een aanstaande of reeds uitgebrachte film. De reguliere officiële trailer wordt vaak gebruikt met een hilarische voice-over voor briljant effect.

Marques Brownlee (MKBHD)

Marques Brownlee is misschien wel een van de meest bekende tech YouTubers ter wereld. Hij gaat onder de hoede MKBHD en maakt sinds begin 2009, toen hij nog maar 16 jaar oud was, technische videos op YouTube.

Zijn passie voor het onderwerp en toewijding om inhoud van hoge kwaliteit te creëren met een focus op de "diepgaande kennis van de producten die hij bespreekt" hebben geleid tot zijn huidige en voortdurende succes op het platform.

Philip DeFranco

Defranco organiseert een nieuwsshow waarin hij vertelt over actuele gebeurtenissen en popcultuur die voor hem belangrijk zijn en "belangrijk voor u moeten zijn", zegt hij. Hij behandelt meestal controversieel nieuws van de dag en heeft zeker een interessante kijk op de wereld.

Philip DeFranco begon in 2006 met het maken van zijn video op YouTube en heeft nu twee ongelooflijk populaire kanalen PhilipDeFranco en PhillyD

Unbox-therapie

Lewis Hilsenteger is de man achter het Unbox Therapy-kanaal . Dit is het meest bekende kanaal op YouTube als het gaat om het uitpakken van producten en laat ze in al hun glorie zien. Unbox Therapy belooft "de coolste producten ter wereld te presenteren. Van de nieuwste smartphone tot verrassende gadgets en technologie waarvan je het bestaan niet wist".

Kortom, als je het leuk vindt om dingen uit de dozen te zien worden gehaald en bekritiseerd, dan is dit het kanaal voor jou.

Smakelijk

Tasty beweert s werelds grootste voedselnetwerk te zijn en het is zeker populair - met meer dan 16 miljoen abonnees op het moment van schrijven.

Zelfs als je je nog niet op Tasty hebt geabonneerd, heb je misschien wel enkele van de videos gezien die het kanaal produceert. Het staat erom bekend virale videos te maken met oogstrelende top-down weergaven van heerlijke etenswaren die op wonderbaarlijk bevredigende manieren worden gemaakt.

Onnodige uitvindingen

We hebben eerder het werk van Matt Benedetto besproken toen hij op Instagram furore maakte met fotos van verschillende 3D-geprinte creaties die niemand nodig had .

Sindsdien heeft hij een YouTube-kanaal gemaakt om te pronken met zijn werk - volledig nutteloze uitvindingen bouwen voor de moderne tijd. Deze omvatten alles van robots die automatisch Instagram swipen tot veiligheidshelmen voor je tenen .

Michael Reeves

Michael Reeves heeft een kanaal dat in feite laat zien wat er zou gebeuren als je een gekke wetenschapper loslaat op internet en ze te veel snoep geeft.

Hij creëert allerlei rare uitvindingen door reeds bestaande technologie aan te passen met hilarische resultaten. Alsof je aan een Roomba sleutelt om hem te laten vloeken telkens wanneer hij ergens tegenaan botst.

Faal leger

"Elk succes begint met een mislukking" is het motto van Fail Army , een kanaal dat vooral mensen laat zien die falen op allerlei verschillende en hilarische manieren.

Als je een kick krijgt van het kijken naar mensen die omvallen, zichzelf bezeren of over het algemeen gênante dingen doen, dan is dit het.

Geen clip

Noclip is een documentairekanaal op YouTube dat allerlei soorten videogames onderzoekt en analyseert. Abonneer je op dit kanaal en je krijgt uitgebreide en diepgaande documentaires te zien over je favoriete games en games waarvan je misschien nog nooit hebt gehoord. Dit zijn ongelooflijk lange en briljant gedetailleerde videos die je tot nu toe ongeziene inzichten geven in de games en hun creatie.

Zach King

Zach King is een Amerikaan die beroemd werd op Vine, maar zijn vak heeft voortgezet op TikTok, Instagram en YouTube. Hij gebruikt een mix van magisch talent en slimme videobewerking om een aantal zeer vermakelijke videos te maken waarin zijn illusies centraal staan.

Ryans World

Het grootste deel van YouTube bestaat uit volwassenen die hun mening, werk of kunst delen met de hele wereld, maar Ryans World is anders. Dit kanaal bevat een kleine jongen met de naam Ryan Kaji die in wezen regelmatig verschillende soorten speelgoed uitpakt, beoordeelt en ermee speelt. Zijn videos worden miljoenen keren bekeken en zijn ongelooflijk populair. Als extra bonus wordt het meeste speelgoed dat in de videos wordt gebruikt, gedoneerd aan een goed doel.

Adam Savages getest

Als je ooit MythBusters hebt gezien, weet je wie Adam Savage is. Nu kun je hem blijven waarderen door je te abonneren op zijn eigen YouTube-kanaal.

Dit kanaal ziet de geweldige Adam Savage allerlei krankzinnige gadgets en gadgets bouwen. Het pronkt ook met verschillende film rekwisieten, waaronder dingen als het ruimtepak van The Martian. Als je van nerds houdt, dan is dit het kanaal voor jou.

MrBeast

Jimmy "MrBeast" Donaldson maakt van zichzelf misschien wel een begrip met de grootste YouTube-samenwerking aller tijden om de planeet te redden door 20 miljoen bomen te planten , maar hij is al een tijdje een grote speler op de YouTube-scene. Hij begon op YouTube in 2012, maar het was niet hij begon stunts uit te voeren, zoals het opnemen van zichzelf tot 100.000, dat hij grip begon te krijgen.

Nu is MrBeast het meest bekend vanwege het maken van videos die zich richten op het doneren van duizenden dollars aan willekeurige mensen online (meestal onbekende Twitch-streamers) en "last to leave" -uitdagingen die spelers tegen elkaar uitzetten voor de belofte van een grote geldprijs. De videos van MrBeast zijn zeker ongebruikelijk en je vraagt je af waar al het geld vandaan komt, maar je ziet dat zijn videos tientallen miljoenen keer bekeken worden, het wordt allemaal duidelijk.

Peter McKinnon

Peter McKinnon is een Canadese fotograaf, filmmaker en vlogger die snel uit de relatieve onbekendheid tevoorschijn kwam en een van de populairste videomakers op YouTube werd. Zijn videos bestaan uit een mix van inhoud, waaronder vlogs, werken achter de schermen en tips voor videos voor beginnende videografen en fotografen.

Als je YouTube als een carrière overweegt of gewoon wat inspiratie wilt om je eigen inhoud te maken, dan is dit de man die je moet volgen. Peter McKinnon heeft samengewerkt met andere grote YouTubers, waaronder mensen die al op deze lijst staan.

De nerdwriter

De nerdwriter, AKA Evan Puschak, maakt een aantal fascinerend gedetailleerde en ingewikkelde video-essays over andermans kunst.

Of dat nu het ontleden van de politieke ondertonen van The Truman Show is , het analyseren van hoe Donald Trump vragen beantwoordt of het afbreken van de ongelooflijke filmografie van David Fincher The Nerdwriter dekt het allemaal op een werkelijk uitstekende en boeiende manier.

Slechte liplezing

Heb je ooit de tv op mute gezet en net gedaan alsof je de voice-overs deed van het tv-programma dat je aan het kijken was? De acteurs op hilarische manieren dingen uit hun karakter laten zeggen? Nee? Alleen wij?

Welnu, als je het nog nooit hebt gedaan, zul je zeker een lach krijgen uit dit kanaal dat precies dat doet . Op een heel overtuigende manier ook.

Mensen zijn geweldig

People are Awesome is in feite het tegenovergestelde van Fail Army, met videos die mensen laten zien die allerlei fantastische prestaties leveren, van Parkour tot skateboarden, wakeboarden, skydiven, gewichtheffen en meer.

Dit zijn de soorten videos die je wilt bekijken en waarvan je zou willen dat je ze kon kopiëren, maar waarvan je weet dat je jezelf waarschijnlijk op vreselijke manieren zou verwonden.

Linus technische tips

Linus Tech Tips is een van de meest populaire technologiekanalen op YouTube. Het is zeker een mega geeky en ontzettend plezierig kanaal om naar te kijken. Oorspronkelijk opgericht door de Canadees Linus Gabriel Sebastian in 2007, groeide het kanaal snel in populariteit naast zijn andere kanalen Techquickie, TechLinked en Channel Super Fun.

De productiekwaliteit van Linus Tech Tips is in de loop der jaren zeker gegroeid naarmate er meer mensen werden ingehuurd om aan videoproductie te werken. Er zijn een aantal briljante videos achter de schermen en studiotours gemaakt door Gamers Nexus (ook de moeite waard om je op te abonneren) die laten zien hoeveel werk er in de videos zit.

Athlean-X

Er zijn veel kanalen voor gewichtsverlies en lichaamsbeweging op YouTube, maar Athlean-X is anders. Het wordt gerund door Jeff Cavaliere, een man die zijn spullen zeker kent. Hij heeft gewerkt als fysiotherapeut en als kracht- / conditietrainer voor de New York Mets, maar ook met tal van beroemdheden en sportatleten op het gebied van fitness en krachttraining.

Dit kanaal biedt geen snelle oplossingen of sixpack-snelkoppelingen, maar biedt in plaats daarvan echt inzicht in de juiste technieken, goed onderzochte wetenschap en meer. Hij staat erom bekend zijn lichaam te kleuren met markeringen om bepaalde spiergroepen te laten zien en hoe deze te raken. Er is een reden waarom het kanaal meer dan acht miljoen abonnementen heeft, en dat telt. Schrijf je in voor de winsten!

Binging met Babish

Binging with Babish is een ander kanaal voor de fijnproevers. Op dit kanaal herschept de gepassioneerde chef-kok Andrew Rea iconische maaltijden en gerechten uit klassieke films en tv-shows. Deze gebeurtenissen kunnen het beste worden samengevat in de trailer van het kanaal, maar als je oog hebt voor heerlijk eten, zul je hier niet teleurgesteld over zijn.

Tom Scott

Tom Scott is een uitstekende Britse YouTuber die vooral bekend staat om zijn reeks videos Dingen die je misschien niet weet , waarin hij de massa leert over allerlei dingen, van hoe je een kopje thee kunt zetten tot hoe je het verschil kunt horen tussen koud en heet water.

Als je van hapklare kennisvideos houdt, dan is dit het kanaal voor jou. We houden vooral van zijn video over waarom Britse pluggen beter zijn dan alle andere.

Geschreven door Maggie Tillman en Adrian Willings.