Wat is Android TV en hoe werkt het?

(Pocket-lint) - Toen Google een paar jaar geleden Google TV stopte, verving het het platform door iets heel anders: Android TV.

Het is relatief goed ontvangen door zowel ontwikkelaars als fabrikanten. Google TV had een gebrek aan apps, maar Android TV heeft toegang tot de Play Store, dus ontwikkelaars met een mobiele app kunnen eenvoudig enkele aanpassingen aanbrengen om een Android TV-app te maken. Bovendien heeft Android TV Google Cast-ondersteuning. In een notendop: Android TV is in wezen Android geoptimaliseerd voor het grote scherm.

Het is eenvoudig te bedienen, kan met de stem worden bediend met de Google Assistent en heeft een aantal fatsoenlijke apps. Hier is alles wat u erover moet weten, inclusief hoe het werkt, wanneer u het kunt gebruiken en welke apparaten het bieden.

Simpel gezegd, Android TV is ontworpen om het soort dingen dat u op uw telefoon leuk vindt, naar uw tv te brengen. Dat betekent niet dat u telefoontjes via uw tv aanneemt of e-mails doorzoekt, maar het gaat om gemakkelijke navigatie, toegang tot entertainment en eenvoudige interactiviteit. Het gaat erom uw tv slim te maken en het te doen met een interface die herkenbaar en gemakkelijk te gebruiken is.

Het biedt spraakbesturing dankzij de integratie van Google Assistant en geeft je controle over andere apparaten, zoals je Android-telefoon en WearOS-horloge . De kaartgebaseerde interface gedraagt zich op een vertrouwde manier, waardoor het gemakkelijker wordt om de dingen te doen die u wilt doen zonder een ingewikkeld menusysteem.

Er zijn essentiële entertainment-apps beschikbaar en de app-ontwikkelaars van Android hebben de mogelijkheid om apps aan te passen voor de ervaring op het grote scherm. Dat kan van alles zijn, van informatiediensten zoals het weer tot gaming. Met Android TV kunt u de inhoud van uw tv snel aan uw wensen aanpassen.

Voor een tv-fabrikant biedt het een duidelijk voordeel: waarom zou je je eigen smart tv-platform ontwerpen als Google het al heeft gedaan? Waarom zou u uw eigen apps ontwikkelen als de community zich ontwikkelt voor Android TV? Waarom zou u een eigen app store hebben als Android TV Google Play aanbiedt? Voor Google biedt het ook een duidelijk voordeel: het plaatst Android op het grote scherm in uw huis, en het biedt een andere manier om u zijn inhoud te dienen.

Android TV is eenvoudig te leren en te gebruiken. Wanneer u uw televisie of settopbox start, ziet u het hoofdscherm / startscherm. Het is gevuld met een verticale stroom rijen en je navigeert door elke rij van links naar rechts. De bovenste rij is de Content Discovery-balk, die voorgestelde inhoud markeert van populaire apps die u gebruikt. Mogelijk ziet u tutorials op YouTube of The Walking Dead van Google Play TV en Movies.

Helemaal bovenaan de interface zie je het zoekprogramma, mogelijk gemaakt door Google Assistant. Android TV ondersteunt spraakopdrachten, zolang u over de benodigde hardware beschikt waarmee Android TV u kan horen. In feite is de hele interface gebaseerd op spraakgestuurd zoeken, dat u kunt gebruiken via afstandsbedieningen met één klik met een ingebouwde microfoon. Klik er gewoon op om uw zoekopdracht te starten.

Ondersteunde spraakopdrachten zijn onder meer het simpelweg vermelden van de titel van een videogame ... of meer complexe zoekopdrachten zoals "Alle Oscarwinnende films uit 1989". Wanneer u een zoekopdracht uitspreekt, toont Android TV u niet alleen alle gerelateerde resultaten in Google Play, maar ook de resultaten van Netflix, Hulu, enz. Wanneer u de resultaten doorzoekt, ziet u hieronder handige kaarten. Ze bevatten informatieve stukjes zoals wie is wie in de film die je gaat bekijken, andere populaire titels van de videogame-ontwikkelaar die je bekijkt, YouTube-clips met de acteur die je bekijkt, enz.

Nu terug naar de verticale rijen op het startscherm. De tweede rij is een lijst met aanbevolen apps, zoals Netflix, Amazon Instant Video, BBC iPlayer, enz. Op bepaalde tvs en apparaten ziet u mogelijk ook de apps van de fabrikant.

Je ziet ook een verticale rij voor tv-ingangen, zoals HDMI 1 en HDMI 2, zodat je gemakkelijk kunt bedienen en schakelen tussen ingangen, terwijl de verticale rij eronder apps weergeeft die je hebt gedownload of beschikbaar hebt op je apparaat, zoals de Google Play Store, Muziek, Album, Films en TV Google Play, enz. Klik op een van deze apps om te bladeren en meer inhoud te vinden.

U kunt hier door de volledige lijst met Android TV-apps bladeren.

Onder de rij Apps zie je een lijst met alle games die je hebt gedownload. Android TV ondersteunt games voor één speler, meerdere spelers, online en offline. Je kunt maximaal vier gamepads, Android-telefoons of tablets tegelijk gebruiken om tegen vrienden te spelen. U kunt ook een niveau op uw telefoon voltooien en het volgende op uw tv spelen, aangezien Google Play Games uw voortgang opslaat.

De laatste rij op het startscherm is niet noodzakelijk een rij, maar eerder een toewijdingsgebied waar u door kunt klikken om toegang te krijgen tot instellingen, timers en hulpgidsen. Als je de optie Instellingen invoert, zie je smart-tv-instellingen zoals Kanaalinstellingen, Externe ingangen, Beeldscherm, Geluid, evenals netwerk- en accessoiremenus voor Google Cast, Bluetooth (zodat je een apparaat kunt toevoegen) en Systeemvoorkeuren en wat niet.

Een van de coolste functies van Android TV is de mogelijkheid om het te gebruiken om te casten. Android TV wordt geleverd met ingebouwde Chromecast.

Als u geen Android TV-compatibele televisie bezit, maar inhoud van uw laptop of mobiele apparaat naar uw televisie wilt casten, moet u een Chromecast HDMI-dongle van Google kopen en deze op uw televisie aansluiten. Maar niet als u een televisie of settopbox met Android TV bezit. Met één kun je alles van films en muziek of zelfs browsertabbladen naar je televisie sturen.

Er is geen Chromecast HDMI-dongle vereist. Tik gewoon op het Cast-icoon in uw mobiele app om te beginnen met spelen op uw tv.

LG wendde zich in 2014 tot WebOS voor zijn tv-interface op zijn beste tvs en de resultaten waren uitstekend. Samsung, aan de andere kant, heeft een platform gepusht waarin het zwaar heeft geïnvesteerd: Tizen . Hoe dan ook, als je op zoek bent naar een nieuwe, slimme televisie, serveren de meeste fabrikanten hun eigen interfaces.

Een andere vijand van Android TV zijn settopboxen van Apple, Roku en Amazon. Hoewel Roku-apparaten neutraal proberen te zijn en toegang bieden tot inhoudswinkels van Google en Amazon, serveert Apple TV voornamelijk Apples eigen goederen en Amazon Fire TV-apparaten pushen ook sterk Amazon Prime Video en Amazons eigen services als eerste.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Chris Hall.