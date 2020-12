Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je op ons lijkt, probeer je tijdens de feestdagen zoveel mogelijk kerstfilms te bekijken.

Er zijn tenslotte tonnen om uit te kiezen, inclusief cultklassiekers en, natuurlijk, af en toe een excentrieke vakantiefilm die je stiekem leuk vindt. Maar in plaats van door de sneeuw naar een videotheek te sjokken (als die er al bestaan) om fysieke kopieën te krijgen, zou je gewoon de 21ste eeuw moeten binnenstappen en ze streamen. Van Disney + tot Netflix, de beschikbare filmstreamingservices zijn er in overvloed.

Het enige dat u hoeft te doen, is door de onderstaande lijst bladeren, een film kiezen en vervolgens een streamingdienst kiezen om deze te bekijken. We hebben links naar alle sites voor Amerikaanse sites toegevoegd. Sommige die we hebben gekozen, kosten een klein beetje geld, terwijl andere gratis zijn. Fijne kerst!

Bekijk het nu: Disney + , Amazon , Vudu

Het koninkrijk Arendelle wordt overspoeld door een nooit eindigende winter wanneer prinses Elsa vlucht nadat haar magische winterkrachten aan de mensen zijn onthuld, waardoor haar zus Anna de enige overblijft om haar op te sporen.

Bekijk het nu: Netflix

Twee broers en zussen maken een val zodat ze de kerstman kunnen zien als hij door de schoorsteen komt, maar als ze zijn slee binnensluipen, veroorzaken ze een ongeluk waardoor zijn slee kapot gaat. De twee kinderen, de kerstman, en zijn elven zullen moeten samenwerken als ze Kerstmis willen redden.

Bekijk het nu: Amazon

Sommige kerstverhalen zijn altijd leuk om weer te zien. Deze keer verwoordt Benedict Cumberbatch de grote, gemene Grinch is deze hervertelling van de Dr.Seuss-klassieker, die het hart van de groene kerel drie maten laat groeien.

Bekijk het nu: Netflix

Een jonge postbode wordt gestuurd om een postkantoor te vestigen in een afgelegen stadje in het hoge noorden, waar hij een oude speelgoedmaker ontmoet met de naam Klaus. De postbode begint kinderbrieven te bezorgen aan Klaus, en samen beginnen ze speelgoed te bezorgen via de schoorstenen van de plaatselijke stedelingen.

Bekijk het nu: Disney +

De dochter van de kerstman, Noelle, moet op zoek naar haar broer, Nick, die naar Arizona is gevlucht in plaats van de plicht van de kerstman op zich te nemen. Zodra ze haar broer heeft gevonden, realiseert ze zich dat hij geen interesse heeft om terug te keren naar de Noordpool. Noelle moet iemand als kerstman vinden om Kerstmis te redden.

Bekijk het nu: Netflix

Een vrouw, die bekend staat als de "partijgename", sluit een deal met haar vader na haar laatste publieke blunder. Ze krijgt de controle over het speelgoedbedrijf van haar vader als ze de vakantie doorbrengt in het stadje waar het bedrijf begon met slechts $ 100 op haar naam.

Bekijk het nu: YouTube , iTunes , Google Play , Amazon

Een dronken oplichter en zijn partner doen zich voor als de kerstman en zijn elf-helper om op kerstavond een warenhuis te beroven, maar terwijl hij de winkel omhult, vormt de oplichter een onwaarschijnlijke vriendschap met een ongemakkelijke jonge jongen.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

George Bailey denkt zijn hele leven aan anderen en helpt ervoor te zorgen dat iedereen om hen heen hun dromen verwezenlijkt ten koste van de zijne. Als geld misplaatst is, wat ertoe kan leiden dat George wordt gearresteerd, laat zijn beschermengel, Clarence, hem zien hoe de wereld eruit zou hebben gezien als hij nooit had bestaan.

Bekijk het nu: Amazon , Google Play , iTunes , Vudu , Disney +

De Muppets vertellen hun eigen lachwekkende versie van de verlossing van Ebenezer Scrooge. Er zijn ook een heleboel geweldige muzikale nummers in de film. Als dat nog niet genoeg is, dan is er ook Micheal Caine als een zeer ernstige Scrooge die klaagt dat zijn muppet-huurders geen huur betalen.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

De kerstman brengt per ongeluk een baby terug naar de Noordpool, waar hij is opgevoed als Buddy the Elf. Zodra zijn grootte en gebrek aan talent voor het bouwen van speelgoed een probleem wordt, reist hij naar New York om zijn vader te ontmoeten, die een vaste plaats op de ondeugende lijst heeft gekregen.

Bekijk het nu: Netflix , Amazon , Google Play , Vudu

Een groene vrek probeert Kerstmis te verpesten voor alle Whos in Whoville totdat hij erachter komt waar Kerstmis echt over gaat. Deze vertolking van de Dr Seuss-klassieker is de enige live-action-versie en bevat Jim Carrey als de Grinch.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Nu de huidige werkloosheid van haar man en de kerst eraan komen, heeft Ginny moeite om veel opwinding te voelen over de vakantie. Haar twee kinderen, met de hulp van een engel genaamd Gideon, laten haar zien dat Kerstmis niet alleen om cadeautjes gaat, maar om de mensen van wie je houdt.

Bekijk het nu: Vudu

Rudolph wordt geboren met een rode neus, wat andere rendieren dwingt hem als een verschoppeling te behandelen totdat hij de Noordpool verlaat, maar net als hij vertrekt, trekt er een storm aan en de Kerstman kan iemand met een felrode neus gebruiken om hem erdoorheen te leiden. het.

Bekijk het nu: Vudu

Een van de tekenfilmklassiekers die kerstklassiekers zijn geworden, The Little Drummer Boy volgt een verweesd jongetje dat zijn leven voor altijd heeft veranderd wanneer hij drie wijze mannen ontmoet op weg naar Bethlehem.

Bekijk het nu: Vudu

Heb je je ooit afgevraagd waar de meeste van je favoriete kersttradities vandaan komen? Nou, Santa Claus is Comin to Town heeft alle antwoorden over hoe Kris Kringle de kerstman werd, met mevrouw Claus trouwde en de rest van zijn oorsprongsverhaal.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Het favoriete rendier met rode neus van iedereen gaat voor middernacht op oudejaarsavond op zoek naar het nieuwe babyjaar. Deze kan misschien het beste worden bewaard voor een nieuwe jaarwisseling met de kinderen.

Bekijk het nu: Vudu

Een groep kinderen zoekt een tovenaarshoed en zet hun sneeuwpop op en brengt deze tot leven. Na een snelle tocht door de stad komt de goochelaar zijn hoed zoeken en zullen de kinderen hem moeten tegenhouden als ze hun nieuwe bevroren vriend in leven willen houden.

Bekijk het nu: Amazon , YouTube, Google Play

De originele tekenfilmklassieker werd in 1966 uitgezonden als een televisiespecial met de Grinch ingesproken door Boris Karloff terwijl hij probeert en niet slaagt om Kerstmis te verpesten voor alle Whos in Whoville.

Bekijk het nu: Apple TV

Charlie Brown vindt het moeilijk om de kerstsfeer te vinden. Terwijl hij ziet dat zijn vrienden geobsedeerd zijn door het commerciële gedeelte, van Snoopy die meedoet aan de lichtshow in de buurt tot Sallys ongelooflijke kerstlijst, raakt Charlie Brown meer geobsedeerd door het vinden van iets dat dichter bij de ware betekenis van Kerstmis komt.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Of je nu meer relateert aan Ralphie die zijn officiële Red Ryder carbon action 200 shot range model luchtgeweer voor Kerstmis wil of zijn oude man die obsceniteiten schreeuwt naar de oven in de kelder, A Christmas Story moet elk jaar in december worden bekeken.

Bekijk het nu: iTunes , Google Play, Amazon , YouTube

Adam Sandlers ode aan de feestdagen gevuld met pakkende liedjes en scheetgrappen. Het volgt Davey Stone terwijl hij wordt veroordeeld tot het volgen van een scheidsrechterstraining bij de 70-jarige Whitey Duvall of tot een gevangenisstraf van 10 jaar.

Bekijk het nu: iTunes , Google Play , Amazon , Apple

Een disfunctioneel gezin zorgt ervoor dat een jonge jongen een brief naar de kerstman schrijft met de wens dat zijn gezin de kerstsfeer terugvindt. Helaas vernietigt hij het nadat zijn neven het spottend hardop hebben voorgelezen aan de familie, dus Krampus - niet de kerstman - zal aan zijn wens voldoen.

Bekijk het nu: Netflix

Bill Murray organiseert een met sterren bezaaide vakantiespecial tijdens een sneeuwstorm in New York City met onder meer George Clooney, Amy Poehler, Miley Cyrus, Paul Shaffer, Chris Rock en nog veel meer.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Van de nieuw gekozen premier die verliefd werd op een assistent tot een verleden als zijn belangrijkste rocker die probeerde een laatste hitparade te krijgen met een kerstmelodie, deze film laat zien hoe de vakantie zich ontvouwt voor acht verschillende stellen in de hectische maand voor Kerstmis in enorm verschillende manieren.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu , Disney +

Jake krijgt de klassieke Porsche van zijn vader beloofd als hij met kerst naar huis komt; het enige probleem is dat hij in de woestijn is gedumpt met een kerstmuts en een baard aan zijn hoofd geplakt, met bijna geen tijd meer om naar huis te gaan.

Bekijk het nu: Amazon , iTunes , Vudu

De twee rijke Duke-broers orkestreren een plan zodat de gespannen, rijke man Winthrope van plaats wisselt met de arme oplichter, Billy Ray Valentine, om te gokken hoe de twee zullen reageren. Uiteindelijk realiseren de twee het plan en werken ze samen om de rollen van de Dukes om te draaien.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Na een breuk trekt Jenny vlak voor Kerstmis in bij haar oudere broer, Jeff, en zijn vrouw en tweejarige. Terwijl de relatie worstelt, helpen Jenny en Jeffs vrouw, Kelly, elkaar belangrijke waarheden over zichzelf en wat ze nodig hebben om gelukkig te zijn te realiseren.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

De lieve goofball Ernest pikt de kerstman op als een ritje in zijn taxi en trekt zich in een avontuur, waar hij de zak met speelgoed van de kerstman moet terugbrengen en hem vervolgens moet helpen een opvolger te vinden voordat Kerstmis verpest is.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

John en Sara ontmoeten elkaar tijdens de kerstperiode in New York City, en vanwege Saras bijgeloof schrijven ze hun contactgegevens op een boek en een briefje van vijf dollar. De enige manier waarop ze hun ontluikende romance kunnen voortzetten, is door elkaars contactgegevens te vinden.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Ben Affleck speelt een man, Rudy genaamd, die de identiteit van zijn overleden celgenoot Nick aanneemt om een meisje te krijgen wanneer hij uit de gevangenis wordt vrijgelaten. Het enige probleem is dat dat meisje een broer heeft die hem gaat ontvoeren en hem dwingen een casino te beroven waar zijn overleden celgenoot werkte.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Een gespannen vrouw gaat met haar vriend naar huis om zijn familie te ontmoeten voor de vakantie. Helaas hebben de vrouw en het gezin het niet bepaald, wat leidt tot tal van ongemakkelijke momenten voordat het gezin geluk kan vinden met deze kerst.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , iTunes, Vudu

Zal Grumpy Cat de ergste kerst ooit hebben of kan ze wat geluk vinden samen met de ware betekenis van Kerstmis? Het belangrijkste is dat we een chagrijnig uitziende kat in een kerstmuts zien omgaan met een stel gelukkige mensen.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu ,

Op hun eerste kerst zonder hun dochter in huis. de Kranks zijn van plan Kerstmis helemaal over te slaan. Helaas laten hun buren ze dat niet toe. Maar wanneer hun dochter op het laatste moment haar plannen verandert en besluit naar huis te komen, komt de hele gemeenschap bijeen om haar te laten zien dat de vakantiegeest nooit is weggegaan.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu , Disney Plus

Een geanimeerde hervertelling van de Dickens-klassieker met Jim Carrey die de Scrooge uitte. Kijk hoe de Ghost of Christmas Past, Present en Future de oude Ebenezer meeneemt op een wervelende reis door de tijd om hem de dwaling van zijn wegen te laten zien.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu , HBO Max

John McClaine komt op kerstavond aan in Los Angeles om zijn vervreemde vrouw te zien. Net als hij op Nakatomi Plaza aankomt, neemt de terrorist Hans Gruber de toren over in zijn poging om miljoenen aan toonderobligaties te stelen. Jippie.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Elizabeth is een voedselschrijver die heeft gelogen over elke column die ze ooit heeft geschreven en moet nu een diner organiseren voor haar baas en haar grootste fan, een oorlogsheld die terugkeert uit het buitenland. Dus het krijgt een nepgezin of verliest haar baan.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Arthur Christmas laat zien hoe een al te gemoderniseerd proces van het bezorgen van cadeautjes ertoe leidt dat een enkel cadeau zoekraakt. De onhandige zoon van de kerstman, Arthur, krijgt van zijn grootvader de opdracht om het cadeau op de ouderwetse manier te bezorgen, met een oude slee en de achterkleinkinderen van de oorspronkelijke rendieren.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play, iTunes , Vudu

Eyes Wide Shut is misschien wel de enige film hier die je niet met je kinderen kunt kijken. Nadat zijn vrouw toegeeft dat ze hem bijna bedrogen heeft, gaat een man op een gevaarlijke avond van zelfontdekking. Het is niet direct een kerstfilm, maar het speelt zich af tijdens de vakantie en is leuk voor ouders om naar te kijken.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Een jonge jongen begint zijn geloof in de kerstman te verliezen totdat op kerstavond een magische trein voor zijn huis verschijnt. Aan boord van de trein gaat de jongen op een magische reis naar de Noordpool aan boord van de Polar Express met ieders favoriete vakantiekarakter, Tom Hanks.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Een echtpaar dat in therapie is gegaan en elkaar zijn gaan haten, brengt de vakantie door die vastzit door een inbreker, gespeeld door Denis Leary, die op zichzelf al een geweldige therapeut wordt.

Bekijk het nu: Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Deze buitenlandse film vertelt het hartverwarmende verhaal van de eerste kerst die plaatsvond tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zonder instructies of onderhandelingen legden soldaten aan beide kanten hun wapens neer en vierden ze samen een nacht.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu

Een echtpaar dat allebei gescheiden ouders heeft, heeft vier gezinskerstmis die ze niet willen bijwonen. Terwijl hun families hen op de rand dwingen elkaar te verlaten, komt hun relatie nog sterker uit de vakantie.

Bekijk het nu: YouTube , Amazon , Google Play , iTunes , Vudu ,

Arnold belooft zijn zoon een Turbo Man-pop voor Kerstmis - het enige probleem is dat ze allemaal uitverkocht zijn. Hij vecht de hele kerstavond met hand en tand om een Turbo Man te bemachtigen, voordat hij zelf het kostuum aantrekt en tegen Sinbad vecht tijdens de grote kerstparade.

Bekijk het nu: Amazon

Het klassieke verhaal van een jong meisje dat droomt dat haar speelgoed tot leven komt en dat haar notenkraker haar redt van de Muizenkoning. Houd een pre-Home Alone Macaulay Culkin in de gaten.

Een egoïstische zakenman wordt wakker naast de liefde van zijn leven die hij decennia geleden heeft verlaten en hun drie kinderen die hij nooit heeft gehad. Terwijl hij zich aanvankelijk ellendig voelt over de omschakeling, komt hij kijken wat hij heeft gemist.

Bekijk het nu: Amazon , iTunes , Vudu

Een bisschop vraagt de hemel om hulp bij zijn missie om een kathedraal te bouwen. Het antwoord komt in de vorm van een engel, gespeeld door Carey Grant, die er is om niet alleen te helpen met de kathedraal, maar ook om het huwelijk van de bisschop te redden.

Micheal Keaton speelt een muzikant die sterft terwijl hij met Kerstmis naar zijn familie probeert terug te keren. Het jaar daarop keert hij terug als sneeuwpop met nog een laatste kans om een kerstfeest door te brengen met zijn zoon.

Gizmo lijkt misschien een schattig en perfect cadeau tot het moment dat zijn slijmerige broeders je te pakken krijgen. Misschien wil je de oren van je kind stoppen als je bij het verhaal komt dat het dode lichaam van de kerstman twee weken vastzit in een schoorsteen.

Jack, koning van Halloweentown, ontdekt de magie van Kerstmis en wordt meteen verliefd op de vakantie. Helaas heeft de rest van de mensen in Halloweentown geen idee wat Jack ziet in de nieuwe feestdag.

Na het blazen van een gat in een berg in Finland, beseft een groep mannen dat ze iets vreselijks en dodelijks hebben vrijgelaten: de kerstman. Vanaf daar is het een race tegen de klok om te proberen het vreselijke monster opnieuw te verzegelen.

Bekijk het nu: Amazon , Vudu

Een van de originele slasher-horrorfilms uit de jaren 70 verdubbelt een geweldige nachtelijke kerstfilm. Kijk hoe een psychopaat een groep jonge studentenverenigingen verwoest op kerstavond.

Twee collegas die elkaar niet kunnen uitstaan, beginnen verliefd te worden wanneer ze anonieme penvrienden worden. Als dat vaag bekend klinkt, is dat omdat Youve Got Mail op deze film is gebaseerd.

Als je een grote fan bent van klassieke kerstliedjes, dan is dit een film die je moet kijken. Bing Crosby en Fred Astaire proberen indruk te maken op een mooi meisje in een hotel dat alleen tijdens de vakantie open is.

Bekijk het nu: YouTube , Netflix , Amazon , Google Play , iTunes Twee voormalige soldaten die crooners zijn geworden, werken samen met een paar zingende zussen en gaan naar Vermont voor een witte kerst, maar ontdekken dat het daar helemaal niet heeft gesneeuwd. De bemanning gaat vervolgens aan het werk om hun oude commandant te helpen zijn Bed and Breakfast-bedrijf te redden met een speciale prestatie.

Een oude man die langs Kris Kringle gaat, valt in voor een dronken kerstman in de parade van Macys voordat hij tijdens de feestdagen een hit wordt in warenhuizen. Uiteindelijk moet hij terechtstaan om zijn mentale fitheid te bepalen, omdat hij gelooft dat hij de kerstman is.

Geschreven door Maggie Tillman.