(Pocket-lint) - Samsung's Galaxy S21-reeks - bestaande uit de standaard S21, S21+ en de S21 Ultra - werd onthuld in januari 2021, wat betekent dat zijn opvolgers binnenkort, begin februari, zullen worden onthuld.

Er zijn veel geruchten over de S22-reeks, naar verwachting de Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra. We hebben de twee voormalige modellen in een aparte functie besproken , maar hier concentreren we ons op alles wat we tot nu toe hebben gehoord over het ultramoderne Ultra-model.

Samsung Galaxy S22 Unpacked-evenement: hoe te kijken en wat te verwachten

9 februari 2022

Vanaf €1249

Samsung heeft bevestigd dat de volgende Galaxy Unpacked voor de Galaxy S22-serie zal plaatsvinden op 9 februari 2022. De Samsung Galaxy S21 Ultra werd onthuld in januari 2021, hoewel dit eerder was dan de typische tijdlijn van het bedrijf voor de lancering van de Galaxy S-serie . Vóór 2021 werd het assortiment in februari onthuld en in maart beschikbaar gesteld.

Hoewel niet bevestigd, is de verkoopdatum van de S22-serie naar verluidt 21 februari, en winkels zullen naar verwachting handsets ontvangen vanaf 24 februari - voordat Mobile World Congress 2022 van start gaat.

Qua prijs begon de Galaxy S21 Ultra bij £ 1149 in het VK en $ 1199 in de VS. Het is waarschijnlijk dat de respectieve S22 Ultra-opvolger in een vergelijkbare marge zal blijven, maar het is nu te vroeg om te zeggen. Geruchten beweren dat het zal beginnen bij € 1249, waarbij het topmodel € 1449 kost.

Prominente camerabehuizing

S Pen ingebouwd

Perforatiecamera

Het gerucht gaat dat de Samsung Galaxy S22 Ultra een grotere ontwerpwijziging zal zien in termen van de behuizing van de achteruitrijcamera dan de standaard S22-modellen in vergelijking met hun voorgangers.

MySmartPrice

Gelekte renders suggereren dat de S22 Ultra een vrij prominente camerabehuizing zal bieden met drie lenzen en een flitser in een vierkant, met een vierde lens eronder, wat zorgt voor een ongewone look. Er zijn ook real-life gelekte afbeeldingen die suggereren dat de S22 Ultra helemaal geen aparte camerabehuizing zal hebben, met alleen verhoogde cameralenzen aan de achterkant en renders van de bekende leaker Evan Blass suggereren dit ook, waardoor het des te meer waarschijnlijk.

Er is ook de suggestie gedaan van een ingebouwde S Pen-stylus – met de real-life afbeeldingen en uitgelekte persweergaven die dit ondersteunen – waarvan wordt aangenomen dat dit geen kenmerk zal zijn van de standaard S22- en S22 Plus-modellen.

We verwachten een eersteklas toestel in de S22 Ultra, met een glazen achterkant, en gelekte weergaven suggereren een geperforeerde camera in het midden van de bovenkant van het scherm, in plaats van een camera onder het scherm zoals de Galaxy Z Fold 3 biedt . Waterdichtheid wordt verwacht, net als opladen via USB Type-C.

6,81-inch, Quad HD+ resolutie

120Hz variabele verversingssnelheid

Dunnere randen?

De Samsung Galaxy S21 Ultra heeft een scherm van 6,8 inch. Geruchten suggereren dat Samsung de grootte van zijn schermen in de S22-reeks zou kunnen verkleinen, dus het is momenteel niet duidelijk welke schermgrootte de S22 Ultra kan bieden. Er zijn ook claims van slankere randen en meer afgeronde hoeken.

We verwachten dat de S22 Ultra een hogere resolutie en een scherm met gebogen randen zal blijven bieden dan de plattere panelen van de standaard S22 en S22+, hoewel dat voorlopig speculatie is.

Ondersteuning voor HDR en een variabele verversingssnelheid van 120 Hz worden verwacht op de S22 Ultra, net zoals de S21 Ultra biedt.

Volgende generatie Qualcomm Snapdragon- en Exynos-chipsets

Minimaal 12 GB RAM

Geen oplader in doos

Op dit moment is het niet duidelijk wat de Samsung Galaxy S22 Ultra zal bieden op het gebied van hardware, hoewel het waarschijnlijk de volgende vlaggenschip Qualcomm Snapdragon-processor aan boord heeft - de 8 Gen 1 - of de volgende generatie Exynos 2200-chipset met AMD, afhankelijk van de regio. Alle S22-handsets zullen 5G-compatibel zijn op basis van hun gebruik van deze platforms.

Wat andere specificaties betreft, beweren geruchten dat er drie modellen zullen zijn, een 8GB RAM en 128GB opslagmodel, een 12GB RAM en 256GB opslagmodel en een 12GB RAM en 512GB opslagmodel. Er is ook gesproken over een opslagoptie van 1 TB en microSD-ondersteuning wordt niet verwacht.

We verwachten dat de S22 ondersteuning biedt voor snel opladen (45 W gaat naar verluidt) en snel draadloos opladen. Samsung heeft bevestigd dat de oplader echter niet in de doos zal komen - een stap die Apple maakte voor zijn iPhone 12-serie en doorging voor de iPhone 13-serie - met alleen de meegeleverde kabel.

Geruchten beweren dat de Galaxy S22 Ultra een batterij van 5000 mAh zal hebben - net als de S21 Ultra - waardoor het de grootste capaciteit in de serie is.

200MP sensor gerucht, 108MP waarschijnlijker

Vergelijkbare opstelling als S21 Ultra

We weten dat Samsung heeft gewerkt aan een 200 megapixel camerasensor, de ISOCELL HP1, waarvan aanvankelijk het gerucht ging dat deze voor het eerst in de Galaxy S22 Ultra zou verschijnen. Het lijkt nu echter waarschijnlijker dat dit in plaats daarvan een verbeterde 108-megapixelsensor zal zijn.

Andere geruchten suggereren dat Samsung naar sensorverschuivingstechnologie kijkt, zoals de iPhone 13-reeks biedt, en er is wat gebabbel geweest over een nieuwe periscooplens die de lenzen vrij kan bewegen tussen 3x en 10x zoom, die ook naar de S22 Ultra komt.

Er wordt aangenomen dat de Galaxy S22 Ultra een quad-camera aan de achterzijde zal hebben, bestaande uit die 108 MP hoofdsensor met een f/1.8 diafragma, een 12 MP ultrabrede sensor met f/2.2 diafragma en twee 10 MP telelenzen - één met een f/ 4.9 diafragma en 10x zoom, de andere met f/2.4 diafragma en 3x zoom. Als dat waar is, lijkt het erop dat er niet veel verschil zal zijn in de camera-instellingen van de Galaxy S21 Ultra, behalve die 'verbeterde' 108MP-sensor.

Er wordt beweerd dat de S22 Ultra zou kunnen worden geleverd met een knop in de camera-app die detail, kleur en helderheid zal verbeteren met behulp van AI. Er is ook sprake van een functie genaamd Nightography, wat suggereert dat de grotere pixels op de sensor en de automatische framerate je zullen helpen video's te maken in het donker. De camera's aan de voor- en achterzijde zullen naar verwachting ook nachtportretfoto's bieden.

Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Samsung Galaxy S22 Ultra.

Amazon Australia vermeldde de Samsung Galaxy S22-reeks voorafgaand aan de onthulling. Afbeeldingen van de apparaten zijn op de site gepubliceerd, evenals details van de apparaten, prijzen en releasedatums.

Amazon

Lanzuk plaatste een aantal afbeeldingen van de Galaxy S22 Ultra naast de Tab S8 Ultra-tablet. Ook de verpakking voor de Galaxy S22 Ultra lekte.

Blog.Naver.com

Een groot aantal officiële Samsung-hoesjes lekte uit en liet zien welke opties beschikbaar zouden moeten zijn voor de nieuwe apparaten.

TechInsider

MySmartPrice heeft een aantal afbeeldingen gepubliceerd die laten zien wat marketingafbeeldingen van de Galaxy S22-reeks lijken te zijn. De afbeeldingen zijn oorspronkelijk gepubliceerd door Evan Blass, die een geweldige staat van dienst heeft.

Samsung bevestigde dat de volgende Galaxy Unpacked op 9 februari zal plaatsvinden, terwijl Evan Blass persweergaven van alle drie de apparaten plaatste voordat hij ze verwijderde vanwege een "rapport van de auteursrechthouder".

MySmartPrice

Evan Blass tweette een afbeelding van de Galaxy Unpacked-uitnodiging met een datum van 9 februari 2022 en een tijd van 15:00 uur, hoewel de tijdzone momenteel onbekend is.

WinFuture's Ronald Quandt heeft Europese prijzen en varianten van de S22-reeks voorgesteld.

Wie zei dat de S22-serie goedkoper zou zijn, dacht niet aan Covid, onderdelentekorten en inflatie.



Werkelijke officiële EURO prijzen:

S22 8/128GB = 849

S22 8/256GB = 899

S22+ 8/128GB = 1049

S22+ 8/256GB = 1099

S22 Ultra 8/128GB = 1249

S22 Ultra 12/256GB = 1349

S22 Ultra 12/512 GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz — Roland Quandt (@rquandt) 22 januari 2022

Leaker Ishan Agarwal heeft beweerd dat de Samsung Galaxy S22 Ultra wordt geleverd met een opslagoptie van 1 TB, hoewel dit regio-afhankelijk kan zijn.

Ik kan bevestigen dat er een Galaxy S22 Ultra-variant met 1 TB opslag zal zijn, maar Samsung zal deze mogelijk alleen in bepaalde regio's uitbrengen. Belangrijke Europese markten zullen het zeker krijgen. https://t.co/QSaed40FPD — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 15 januari 2022

Korea's DDaily bevestigt met Samsung dat Unpacked op 8 februari zal plaatsvinden , en het gerucht gaat dat handsets vanaf 21 februari in de uitverkoop zullen zijn.

Volgens een recent rapport zou Samsung Galaxy Unpacked op 8 februari kunnen plaatsvinden.

Leaker Evan Blass deelde enkele persweergaven van de Samsung Galaxy S22 Ultra, die eerdere lekken op het gebied van ontwerp ondersteunen.

Technizo Concept heeft enkele renders gemaakt voor LetsGoDigital van de Samsung Galaxy S22 Ultra, waarbij het apparaat is weergegeven in de kleuren zwart, wit, groen, bordeauxrood en rosé/paars.

Twitter-gebruiker @hypark22 plaatste enkele handen op afbeeldingen van de Samsung Galaxy S22 Ultra.

Leaker Ice Universe heeft beweerd dat de Samsung Galaxy S22 Ultra zou kunnen worden geleverd met een AI-detailverbeteringsknop in de camera-app.

In de 108MP-modus van S22 ultra verschijnt een nieuwe knop in de rechterbenedenhoek van de pagina, de AI-detailverbeteringsknop. Na het openen hebben je foto's meer details, kleuren en helderheid dan gewone 108MP. pic.twitter.com/QAhJTbUa36 — IJsuniversum (@UniverseIce) 23 december 2021

De Samsung Galaxy S22 Ultra verscheen op een Geekbench-website (gespot door MySmartPrice) met het modelnummer SM-S908B.

Jon Prosser publiceerde enkele afbeeldingen op zijn Twitter -account en onthulde de Galaxy S22 Ultra in het echt en een releasedatum.

Jon Prosser

Een andere tweet van @UniverseIce geeft ons een close-up van de Samsung S22 Ultra. De leaker zegt dat het S22 Ultra-scherm een kleinere kromming zal hebben dan die van de Note 20 Ultra en meer op de Note 10+ zou kunnen lijken.

De volledig geëvolueerde Note20 Ultra, hij heet S22 Ultra pic.twitter.com/RkKYawREqK — IJsuniversum (@UniverseIce) 2 november 2021

Volgens een tweet van @UniverseIce op Twitter zal het camerasysteem van de S22 Ultra dezelfde aanpak hanteren als de S21 Ultra, met een quad-camerasysteem met twee zoomlenzen.

S22 Ultra-camera

108mp Verbeterde versie van HM3 main 1 / 1.33 "0.8 um F1.8 FOV 85

12MP 0.6X Sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10X nieuwe sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 11"

10MP 3X nieuwe sony 1/3.52" 1.12um F2.4 FOV 36" — IJsuniversum (@UniverseIce) 26 oktober 2021

Samsung's vlaggenschip-smartphone uit 2022, de Samsung Galaxy S22 Ultra, zal worden uitgerust met ondersteuning voor snel opladen van 45 W en een batterij van 5.000 mAh, volgens lekken van Ice Universe .

S22 Ultra 45W 5000mAh

35 minuten 70% — IJsuniversum (@UniverseIce) 23 oktober 2021

Tech-reporter Max Weinbach suggereert dat de aankomende Samsung S22-vlaggenschiptelefoons opnieuw modellen zullen bevatten met zowel Qualcomm- als Exynos-chips.

oh ja s22, s22+, s22 ultra krijgt een exynos 2200 en een leeuwenbek 898-versie



vond het een paar weken geleden — Max Weinbach (@MaxWinebach) 22 oktober 2021

Leaker @OnLeaks publiceerde een reeks renders met @digitindia die een vroege blik werpen op wat er tegen de Samsung Galaxy S22 Ultra wordt gezegd.

Sooo... Hier komt je allereerste en vroege blik op de #Samsung #GalaxyS22Ultra en zijn vrij "unieke" ontwerp van de achteruitrijcamera! (360° video + verbluffende 5K-weergaven + afmetingen)



Namens @digitindia -> https://t.co/vBGM3WJfru pic.twitter.com/YDqfFrVGLW — Steve H.McFly (@OnLeaks) 24 september 2021

Leaker Ice Universe beweerde op Twitter dat de Galaxy S22 Ultra een verplaatsbare S Pen zal hebben.

GalaxyClub meldde dat de batterijcapaciteit van de Galaxy S22-serie kleiner zal zijn dan die van de Galaxy S21-serie. Alleen de Galaxy S22 Ultra blijft naar verluidt hetzelfde.

Leaker Ice Universe beweerde op Twitter dat Samsung zal kiezen voor een perforatorcamera in plaats van een camera onder het scherm voor de Galaxy S22-reeks.

Het kan worden bevestigd dat de Galaxy S22-serie nog steeds gebruikmaakt van Hole en nog steeds hetzelfde cameragebied gebruikt als de S21 — IJsuniversum (@UniverseIce) 14 september 2021

Leaker Ice Universe onthulde enkele details van wat naar verwachting naar de Samsung Galaxy S22-reeks zou komen op het gebied van scherm-, camera- en batterijspecificaties.

Twitter-gebruiker @MauriQHD suggereerde dat Samsung alle drie de modellen in de Galaxy S22-familie zal verkleinen in vergelijking met de S21-serie. Dat betekent: de reguliere S22, S22 Plus en S22 Ultra zullen allemaal kleinere schermen hebben dan hun voorgangers.

Leaker Ice Universe onthulde op Weibo dat Samsung's elektromechanica en halfgeleiderarmen hun krachten hebben gebundeld in een nieuwe continue zoomoplossing die volgend jaar door het vlaggenschip van volgend jaar zou kunnen worden gebruikt.

Het maakt gebruik van een periscooplenseenheid die de lenzen vrij kan bewegen tussen 3X en 10X zoom, waardoor de optische zoommogelijkheden aanzienlijk toenemen.

Samsung zou werken aan een 200 megapixel camera die naar de S22 Ultra zou kunnen komen.

Een Samsung 65W snellaadadapter verscheen in de BIS-database van India, die op dezelfde manier werkt als FCC of TENAA. De oplader suggereert dat Samsung 65W snelladen zou kunnen aanbieden aan toekomstige smartphones, zoals de S22.

Sammobile meldde dat ET News beweerde dat Samsung ervoor heeft gekozen om geen ToF-sensor op de Galaxy S22-modellen op te nemen.

Samsung hoopt sensor shift-technologie in te bouwen in zijn aankomende smartphonecamera's volgens het rapport op de Nederlandse site, Galaxy Club .

Er circuleren berichten dat Samsung in gesprek is geweest met Olympus over de mogelijkheid om samen te werken aan cameratechnologie voor smartphones.

In een Q&A-rapport op Samsung's Mobile Press-pagina bevestigde Samsung dat het geen opladers in de doos zou opnemen voor toekomstige apparaten.

Leaker Ice Universe beweerde op Twitter dat Samsung werkte aan nieuwe Exynos-processors, waaronder de 9855 en 9925 - waarvan de laatste mogelijk met AMD GPU.

Geschreven door Britta O'Boyle.