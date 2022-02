Dual, triple, quad, penta camera smartphones: de geschiedenis loopt door tot op de dag van vandaag

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu steeds meer smartphones worden gelanceerd met een camerasysteem met meerdere lenzen, kijken we waar dit allemaal vandaan komt en snuffelen we door de geschiedenis van smartphonecamera's met twee, drie en vier lenzen.

Dubbele lenzen op smartphones zijn niet nieuw, met een aantal modellen die een reeks unieke functies bieden met deze camera-configuratie al in 2011 in formaten die u zult herkennen - niet te vergeten de Samsung B710 die in 2007 een dubbele lens bood! ( Bedankt voor die tip Leo. )

Een telefoon met eenenkele lens krijgen is misschien een zeldzaamheid, maar volg ons terwijl we je door de belangrijkste momenten leiden in camerasystemen met meerdere lenzen voor smartphones uit het verleden en in het heden...

In 2011 was 3D een ding. De tv-fabrikanten van de wereld waren bezig met het opstellen van 3D-tv-toestellen , er werden 3D-films geproduceerd en ons werd verteld dat 3D (weer) het volgende grote ding was.

Voor smartphones was het de kans voor innovatie. DeLG Optimus 3D werd aangekondigd in februari 2011 en de HTC Evo 3D werd in maart 2011 gelanceerd op Sprint.

Beide smartphones (en er waren er nog enkele) gebruikten dubbele lenzen om 3D-video en 3D-foto's te maken. Ze gebruiken dezelfde techniek die wordt gebruikt door gewone 3D-camera's, met behulp van die dubbele lenzen om een gevoel van diepte in afbeeldingen te creëren. Dit werd versterkt met een 3D-weergave om die beelden te bekijken, zonder de bril.

Maar 3D was slechts een voorbijgaande fase, en hoewel we 3D konden vastleggen, was dat uiteindelijk slechts het begin van het verhaal voor moderne smartphones met meerdere lenzen.

Het was de HTC One M8 die camera's met twee lenzen echt in de wereld introduceerde en HTC zag proberen iets anders te doen. De HTC One M8 werd gelanceerd in april 2014 en gebruikte twee sensoren op dezelfde manier als moderne smartphonecamera's.

Met een 4-megapixel UltraPixel-hoofdbeeldsensor en een secundaire 2-megapixelsensor die extra gegevens vastlegt, werd de camera met dubbele lens gebruikt, net als 3D, om een gevoel van diepte in foto's te creëren. Het idee was dat de tweede lens een dieptekaart kon maken en deze in het uiteindelijke beeld kon opnemen.

Dat betekende dat je bokeh-/achtergrondvervagingseffecten kon creëren, het beeld opnieuw kon scherpstellen met een tik en je kon gemakkelijk foto's manipuleren, het onderwerp scherp houden en de achtergrond veranderen, zelfs nadat je de foto had gemaakt.

De One M8 was slim, maar de camera was niet zo indrukwekkend. De effecten waren nogal gimmicky en de voordelen van het hebben van een dubbele camera maakten niet echt indruk - zelfs niet als de volledig metalen behuizing dat wel deed.

Er zijn nog steeds genoeg apparaten die een tweede lens hebben voor "diepte" en niets anders - maar dat wordt vaak gezien als een methode om achtergrondonscherpte te krijgen bij portretfoto's.

HTC is misschien begonnen met dit hele tweede lensding , maar het was ongeveer 2 jaar eerder dan de rest van het peloton - en het was 2016 dat de industrie echt veranderde.

Stap een paar jaar vooruit en LG kondigde in februari 2016 de LG G5 aan . Er waren twee dingen die er interessant aan waren. Ten eerste probeerde het modulaire accessoires te integreren - wat een flop was - en ten tweede rustte LG het uit met dubbele camera's, een van de eerste telefoons die in 2016 werd gelanceerd.

Er was een hoofdsensor van 16 megapixels en een tweede sensor van 8 megapixels. In plaats van informatie te combineren om effecten te creëren, was de tweede lens ultragroothoek.

Met een lens van 135 graden aan de achterkant voor die 8-megapixelcamera, kon de LG G5 groothoekfoto's maken met groot effect. U kunt eenvoudig van de ene camera naar de andere overschakelen, perfect voor krappe plekken of landschappen - en de kans om iets te creëren wat u niet met software kunt doen.

LG voegde de groothoek toe aan de V20 en latere modellen in de G- en V-serie, maar pas bij de Huawei Mate 20 triple camera zagen we grote bewegingen in groothoek van andere fabrikanten. Dat veranderde allemaal in 2019, toen iedereen zich realiseerde dat groothoek een creatief verantwoord voorstel was.

In april 2016 lanceerde Huawei de P9 in samenwerking met Leica, met twee camera's op de achterkant. Het grote verkoopargument van Huawei ging niet over dieptewaarneming of groothoek, het ging over zwart-wit en het was het begin van een aantal invloedrijke werkzaamheden in multicamerasystemen van Huawei.

Door gebruik te maken van Leica's klassieke monochrome vaardigheden, presenteerde de Huawei P9 twee camera's aan de achterkant , die beweerden dat één lens RGB-kleuren vastlegde en de tweede lens monochrome details vastlegde. Dit resulteerde in een aantal geweldige zwart-witfoto's, maar door samen te werken, probeerde de P9 informatie van beide sensoren te combineren om al je foto's beter te maken - en over het algemeen leek het allemaal goed te werken.

Huawei ging door met deze regeling tot en met 2018 in de Huawei P20 , gelanceerd naast een ander belangrijk apparaat: de Huawei P20 Pro .

Honor gebruikte hetzelfde systeem in een aantal apparaten - zonder de Leica-branding - en voegde een monochrome sensor toe op de Honor 8 en volgende apparaten, totdat we de Honor View 20 bereikten. Het waren niet alleen Huawei en Honor - Nokia adopteerde hetzelfde systeem op de Nokia 8 , maar met lenzen van het merk Zeiss. OnePlus heeft in 2021 ook een monochrome sensor op de OnePlus 9 opgenomen - in samenwerking met Hasselblad - dus dit is nog steeds een trend die nog steeds aan het rollen is.

Naarmate 2016 vorderde, was een van de grote lanceringen de Apple iPhone 7 Plus met twee camera's aan de achterkant, beide 12 megapixels, maar met verschillende brandpuntsafstanden. De eerste camera was 23 mm zoom, terwijl de tweede camera 56 mm was en we begaven ons in de wereld van telefoto's op telefoons.

Het idee was om je te laten zoomen zonder al te veel kwaliteit te verliezen, door over te schakelen naar de 56 mm camera om dichterbij te komen, dan begint elke digitale zoom die je doet vanuit een dichterbij gelegen positie, zodat het kwaliteitsverlies wordt verminderd. Apple wilde iets aanpakken wat het zag als een groot probleem met smartphonefotografie en kwam met een oplossing die paste bij het gebruikersgedrag.

Apple speelde ook het spel van HTC door bokeh-effecten aan te bieden dankzij een dieptekaart die uit beide lenzen werd getrokken.

Sinds de lancering van de iPhone 7 Plus is Apple doorgegaan met het aanbieden van zoom op zijn telefoons en vele anderen zijn ook overgestapt op een ingezoomde lens - in 2017 voegde OnePlus het toe aan de OnePlus 5 en lanceerde Samsung zijn eerste telefoon met dubbele camera, de Opmerking 8 , een systeem waarmee het sindsdien is doorgegaan.

Toen de Huawei P20 Pro begin 2018 werd aangekondigd, werd alles in de camera gegoten, met een nieuw drievoudig camerasysteem . Dit voegde een zoomlens toe aan het bestaande systeem van RGB- en monochrome sensoren, maar er gebeurde veel meer met AI - en de geboorte van een indrukwekkende Nachtmodus.

De Huawei P20 Pro was een groot succes, een camera die zijn excessen met resultaten rechtvaardigde en de critici ongelijk bewees. Het leek alles te doen.

Wat echter een beetje verdacht was, was de evolutie in deHuawei Mate 20 later in 2018. Opnieuw met behulp van een drievoudig camerasysteem, schakelde Huawei het uit, liet de monochrome sensor in plaats daarvan in een groothoeklens verwisselen, waardoor hij effectief de rug toekeerde de afgelopen 2 jaar marketing. De resultaten gaven echter weinig om over te klagen, en voegden die wenselijke groothoek toe met schijnbaar geen kwaliteitsnadeel voor het verliezen van die monochrome lens - dus heeft het ooit echt iets gedaan?

Samsung bood in 2018 ook een camera met drie lenzen aan in de Samsung Galaxy A7 , maar koos voor regulier, groothoek en een dubieuze derde voor 'diepte-informatie' en verder niets. Oppo sierde de R17 Pro met drie camera's, maar misschien nog verwarrender, bood een hoofdcamera, een dieptecamera en een camera voor de laatste vlucht - een van de eerste telefoons die de vluchttijd doorgaf als een andere sensor om AR, diepte en andere applicaties.

Vervolgens zijn drie camera's gemeengoed geworden. De 2020 iPhone 12 Pro bood drie lenzen, de Samsung Galaxy S21 2021 heeft drie camera's en veel meer betaalbare apparaten hebben ook drie camera's. Er is een groot verschil in prestaties, met veel goedkopere telefoons die macrocamera's gebruiken om de cijfers te verzinnen.

Samsung houdt van "wereldprimeurs" en verloor Huawei op de voorkant van de drievoudige camera en was redelijk traag met het adopteren van systemen met twee camera's, de Samsung Galaxy A9 schreed in 2018 met vier camera's aan de achterkant. sommige telefoons: de 2021 Galaxy A52 bijvoorbeeld.

Quad-camera's zijn overal sinds het begin van het decennium: aan de bovenkant heb je dubbele zoomlenzen voor betere prestaties, terwijl er in betaalbare apparaten vaak hoofd-, groothoek-, macro- en dieptecamera's zijn. Het lijkt erop dat de waarde van het hebben van "quad camera" op het specificatieblad belangrijker is dan de daadwerkelijke prestaties.

Maar in de mix van camera's met meerdere lenzen kwam in 2019 nog een belangrijke ontwikkeling.

In 2019 lanceerde Huawei waarschijnlijk de meest opvallende telefoon die het ooit had gemaakt. Hoewel Oppo eerder een periscooplens had laten zien , en de Asus Zenfone Zoom deze in 2015 ook daadwerkelijk had gebruikt, was het Huawei die het grote succes maakte en zoom op de Huawei P30 Pro aanbood die tot nu toe onbetwist was. Het was zeker een doorbraak met een hogere kwaliteit voor langeafstandsopnamen, terwijl het ook de vaardigheden om 's nachts te fotograferen naar voren bracht om te wedijveren met die van Google's Night Sight eind 2018.

De P30 Pro leek het allemaal te kunnen en legde de basis voor telefoons die nu volgen. De periscoopzoom sierde de Oppo Find X2 Pro in 2020, de Samsung Galaxy S20 Ultra en de Realme X3 SuperZoom . Het blijft een zeer gewenste functie, waarbij Samsung de camera's in de 2021 S21 Ultra herschikt om twee zoomlenzen te hebben, een periscoop en een gewone, in een poging de zoomkwaliteit te verbeteren. Het is een high-end trend die vastzit, zelfs telefoons zoals de Pixel 6 Pro in 2021 sieren .

De Huawei P30 Pro kan hier veel van opsteken, maar de P30 Pro was ook een van de laatste Huawei-telefoons die draaide met Google Mobile Services . Hoewel recentere Huawei-telefoons geweldige cameramogelijkheden bieden, zijn ze minder populair gebleken dan de P30 Pro.

Nokia sloeg in 2019 een andere richting in en lanceerde de Nokia 9 PureView met vijf lenzen aan de achterkant. In tegenstelling tot andere systemen waren dit geen lenzen die waren ontworpen met verschillende functies - er is geen zoom, geen groothoek. In plaats daarvan gebruiken de lenzen het systeem van Light dat boven alles kwaliteit nastreeft. Het idee was om veel meer gegevens vast te leggen om te combineren tot afbeeldingen.

Het is een geweldige theorie, maar Nokia probeerde een klus te klaren met veel gegevens die rivalen - zoals Google - deden met AI. Uiteindelijk wonnen AI en de groei van computationele fotografie deze race.

De Nokia 9 PureView werd gelanceerd op verouderde hardware - waarbij Nokia destijds zei dat het was afgestemd op het camerasysteem en dat ze dat niet wilden veranderen. Klanten wilden het ook niet kopen. Het beoordeelde niet goed - nadat de eerste recensies waren verschenen, stopte Nokia met het uitbrengen van de telefoon, dus we hebben het nooit in het echt kunnen testen. Het was ambitieus, maar uiteindelijk is de markt in een andere richting gegaan - en we wachten nog steeds om te zien of Nokia een ander premium vlaggenschip zal lanceren om de 9 te vervangen.

De smartphonemarkt is gedestilleerd in kwaliteitslenzen op high-end telefoons en junk-lenzen op goedkopere telefoons - waarbij iedereen meerdere camera's op de achterkant van hun telefoons wil.

De afgelopen jaren zijn de zaken een beetje vertraagd; sinds de komst van de periscooplens in 2019 hebben we weinig betekenisvolle vooruitgang gezien, waarbij de nadruk grotendeels lag op het verhogen van de resolutie, waardoor ondersteuning voor videoformaten zoals 8K mogelijk was, maar de meeste voordelen - stabilisatie, betere langeafstandszoom, nachtmodi - gebruikmakend van krachtigere AI dan optische lenzen.

Inderdaad, bij elke lancering van een telefoon zul je waarschijnlijk meer horen over hoe de krachtige neurale verwerkingseenheid de gegevens van de camera kan verwerken dan over lenselementen of andere belangrijke fotografische hardware.

Aan de vooravond van de lancering van de Samsung Galaxy S22 verwachten we dat de S22 Ultra vrijwel hetzelfde zal zijn als het voorgaande jaar; we verwachten de iPhone 14 later in het jaar en de grote vraag zal zijn of Apple zijn zoomprestaties zal opvoeren met zijn nieuwe telefoon, of zal vasthouden aan zijn beproefde systeem dat op de iPhone 11 Pro is geïntroduceerd en elk jaar een beetje wordt aangepast .

