(Pocket-lint) - De Apple iPhone SE werd aangekondigd op 15 april 2020. Het is in wezen de iPhone 8 qua ontwerp, met dezelfde constructie van aluminium en glas. En door alle accounts is het extreem populair geweest, omdat het een ideale vervanging is voor diegenen die een nieuwe Home Button-iPhone willen om een ouder wordend model te vervangen.

Sinds de lancering bijna twee jaar geleden zijn er echter nog steeds geruchten naar boven gekomen over een iPhone SE Plus. Sommigen suggereren dat dit een groter model van de iPhone SE (2020) met een groter scherm zal zijn, terwijl anderen suggereren dat de Plus verwijst naar een upgrade in specificaties en de toevoeging van 5G-mogelijkheden .

We hebben alle speculaties rond de volgende Apple iPhone SE afgerond. Hier is alles wat we tot nu toe weten.

8 maart 2022

Grotere iPhone SE in 2024?

De volgende iPhone SE gaat al een tijdje rond, vrijwel sinds de tweede generatie verscheen. Eerst werd beweerd dat er ergens tegen het einde van 2020 een "Plus" -model zou verschijnen, dat vervolgens naar 2021 verhuisde. Natuurlijk gebeurde geen van beide.

Meer recentelijk is de tijdlijn verschoven naar de eerste helft van 2022, met meerdere geruchten en bronnen die suggereren dat de volgende iPhone SE - of deze nu iPhone SE (2022), iPhone SE Plus of gewoon iPhone SE van de derde generatie wordt genoemd - in maart of April 2022. Het meest recente rapport beweert dat 8 maart de dag is om in de agenda te schrijven.

Apple houdt doorgaans een lente-evenement in maart, terwijl het ook twee jaar geleden is dat de tweede generatie iPhone SE verscheen, dus het is een redelijke suggestie dat de volgende iPhone SE dan zou kunnen arriveren. Er zijn ook beweringen dat een grotere iPhone SE in 2024 zou kunnen aankomen.

Touch-ID

Zelfde maat

Op basis van de geruchten zal de volgende iPhone SE een vergelijkbaar ontwerp bieden als de huidige iPhone SE (2020). Het lijkt erop dat de Touch ID-knop onder het scherm blijft en dat scherm even groot blijft als het vorige model.

De tweede generatie iPhone SE heeft een soortgelijk ontwerp als de iPhone 8 - zoals we al zeiden - met afgeronde randen en een glazen achterkant. Het zou niet zo verwonderlijk zijn om te zien dat de volgende iPhone SE de rand afsnijdt om aan te sluiten bij de rest van Apple's portfolio, inclusief de iPhone 13-serie , maar voorlopig zijn er geen renders of afbeeldingen gelekt.

4,7-inch

LCD-scherm

De huidige Apple iPhone SE (2020) heeft een 4,7-inch display met een resolutie van 1334 x 750 pixels. Elke grotere versie van de SE zou tussen deze iPhone en de 6,1-inch iPhone 13 passen, maar er wordt gezegd dat dat model pas in 2024 zal verschijnen.

In plaats daarvan wordt beweerd dat de volgende iPhone SE wordt geleverd met hetzelfde 4,7-inch scherm als de iPhone SE (2020), samen met Touch ID onderaan, waardoor het zich onderscheidt van de iPhone 13 mini .

De volgende iPhone SE zal ongetwijfeld True Tone hebben, dus het scherm zal zich aanpassen aan de omgevingsomstandigheden om je de beste beelden te geven, plus ondersteuning voor Dolby Vision en HDR10. Het is onwaarschijnlijk dat het de verversingssnelheid van 120 Hz biedt die te vinden is op de iPhone 13 Pro -modellen.

Hetzelfde als iPhone 13?

Portretmodus, Portretbelichting, Slimme HDR

Tot 4K 60fps video-opname

Voorlopig zijn er geen geruchten over welke cameramogelijkheden de volgende iPhone SE zal bieden. Er is een enkele camera op de iPhone SE 2020. Deze gebruikt dezelfde sensor als de iPhone 8, maar met de smarts van de iPhone 11.

Het is mogelijk dat een iPhone SE van de volgende generatie een dubbele camera heeft zoals de iPhone 13 en iPhone 13 mini, vooral als deze dezelfde chipset heeft, maar voorlopig is het giswerk.

Wat we zouden verwachten, zijn functies zoals Smart HDR, 4K-video-opname en nachtmodus.

Apple A15 Bionic

64/128/256 GB opslag

Draadloos opladen

5G

De Apple iPhone SE (2020) draait op het Apple A13 Bionic-platform, dezelfde chip die de iPhone 11 aandrijft. Het gerucht gaat dat de volgende iPhone SE de A15-chip onder de motorkap zal hebben, waardoor deze op één lijn komt met de iPhone 13 qua vermogen. Er wordt gezegd dat het ook 5G zal bieden, wat het de goedkoopste 5G-iPhone zou moeten maken.

De verwachting is dat de opslagopties 64/128/256 GB zullen blijven - hetzelfde als het huidige model - hoewel er tot nu toe geen geruchten zijn hierover. Het kan zijn dat Apple het 64GB-model laat vallen ten gunste van een 128GB-startoptie zoals bij de iPhone 13, maar het is voorlopig onduidelijk.

Net als de iPhone SE zal de iPhone SE van de volgende generatie ongetwijfeld draadloos opladen , snel opladen, Wi-Fi 6 en ondersteuning voor dual SIM met eSIM ondersteunen.

Hier zijn alle geruchten over de volgende iPhone SE Plus tot nu toe.

Mark Gurman van Bloomberg beweerde dat Apple op 8 maart een evenement hoopt te houden.

Een budget-iPhone en twee iPads zouden zijn verschenen op importgegevens voor testen in India.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg wordt de iPhone SE naar verwachting in maart of april aangekondigd met 5G, een snellere processor en een vergelijkbaar design als zijn voorganger.

Volgens Ross Young gaat het gerucht dat de volgende iPhone SE de SE+ 5G gaat heten en wordt geleverd met een 4,7-inch LCD-scherm. Groter displaymodel komt in 2023 of 2024.

Marktonderzoeksbureau TrendForce beweerde dat de derde generatie van de iPhone SE in het eerste kwartaal van 2022, waarschijnlijk maart, zal worden aangekondigd.

Display-analist Ross Young suggereert dat de volgende iPhone SE Plus wordt genoemd, maar hetzelfde 4,7-inch scherm en 5G heeft. Grotere iPhone SE met groter scherm zou naar verluidt worden teruggedrongen tot 2024.

We horen nu dat de volgende iPhone met LCD-scherm in 2022 zal worden geïntroduceerd en de SE Plus wordt genoemd met hetzelfde 4,7-inch LCD-scherm als de 8 samen met 5G. We horen dat de iPhone SE3 met een 5,7-inch - 6,1-inch LCD-scherm nu wordt gepusht naar 2024. https ://t.co/9gxiAAk8Yi — Ross Young (@DSCCRoss) 25 oktober 2021

De Japanse site Macotakara , evenals Nikkei Asia, beweren dat de iPhone SE (3e generatie) een 4,7-inch Retina HD-scherm met de Touch ID-vingerafdruksensor zal blijven bieden en 5G-mogelijkheden zal hebben. Er wordt gezegd dat het in december 2021 in productie gaat en in het voorjaar van 2022 wordt uitgebracht.

Industrie-analist Ming-Chi Kuo gelooft dat de volgende iPhone SE in 1H22 zal worden gelanceerd en 5G zal bieden.

Niet-benoemde bronnen die met Nikkei spreken, suggereren dat Apple van plan is om in de eerste helft van 2022 een nieuwe versie van de iPhone SE te lanceren. Het zei dat de iPhone SE 5G zou bieden, de A15-chip en het 4,7-inch scherm zou behouden.

Digitimes beweert dat de volgende iPhone SE in de eerste helft van 2022 zou aankomen, 5G-mogelijkheden zou bieden en hetzelfde 4,7-inch scherm zou hebben als het model van de tweede generatie. Een groter SE-model zou in 2023 kunnen verschijnen, zo wordt beweerd.

Volgens Ming-Chi Kuo (via MacRumors) komt de volgende iPhone SE in de eerste helft van 2022 met 5G en een vergelijkbaar ontwerp en display als het iPhone SE (2020)-model.

Vanwege de wereldwijde situatie suggereert analist Ming-Chi Kuo van TF Securities dat de grotere iPhone SE Plus in 2021 zal debuteren in plaats van later in 2020.

Het lijkt erop dat Apple van plan is om een 'Plus'- model van de iPhone SE op de markt te brengen. Kortom, dit zou de nu stopgezette iPhone 8 Plus vervangen - er is nu geen 'goedkopere' iPhone met een groot scherm, afgezien van de XR.

Om maar een kat tussen de duiven te zetten, dit gerucht gaat regelrecht in tegen de huidige denkwijze en suggereert dat we geen Touch ID-sensor op een iPhone SE Plus zullen zien, maar een langer scherm en Face ID. We zijn hier niet zeker van.

Analist Ming-Chi Kuo van TF Securities zegt dat Apple de iPhone SE2 Plus in de eerste helft van 2021 zal lanceren en voorspelt dat de schermgrootte 5,5 of 6,1-inch zal zijn. Hij suggereert echter dat de Touch ID onderdeel zal zijn van de aan / uit-knop aan de zijkant, wat niet past bij wat we nu weten over de iPhone SE (2020).

